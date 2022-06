Turbonegro, Within Temptation, engler og demoner - se bildene fra Tons of Rocks siste dag

Både artister, frivillige og 30.000 gjester våknet opp til de grufulle nyhetene om masseskytingen i Oslo, og for mange fristet kanskje ikke tanken på festival og fest denne lørdags morgenen. Men festivalen fortsatt som planlagt etter råd fra politiet, og det skulle vise seg å bli en mønstring av alt det en festival som Tons of Rock står for, en kraft som løfter fram både musikkens og kjærlighetens mange nyanser. Det ble fest på festivalen denne dagen også, uten at bakteppet for dagen ble glemt. Det skulle blant andre Åge Sten Nilsen i Wig Wam sørge for, da han oppfordret til ett minutts stillhet i det som ble festivalens offisielle markering fra hovedscenen.

Within Temptation

Musikken overvant alt denne dagen også. Within Temptation med vokalist Sharon den Adel har siden de startet i 1996 gjort seg fortjent til betegnelsen veteraner, og på Tons of Rocks største scene ble Adel mottatt som den dronningen hun er innen sjangeren. De bød på et litt røffere og organisk show enn platene deres skulle tilsi, med symfonisk snert, store riff og Sharon den Adels vokal som fortsatt er noe av det kraftigste og samtidig følsomme man kan oppleve. Det løftet seg for alvor fra tredjelåta «In The Middle Of The Night» og derfra suftet de på en bølge av sine mest kjente låter fra nær sagt hele katalogen, ikke minst albumene «The Unforgiving» og «The Heart Of Everything». Norske blodfans i første rekke fikk selvsagt også låter som «Ice Queen» og «Mother Earth». De er et av verdens mest visuelle band, og gjorde det beste ut av et show som i utgangspunktet ikke er skapt for dagslys.

[ Five Finger Death Punch spilte med norsk landslagsdrakt (+) ]

Vokalist Sharon den Adel i Within Temptation på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Within Temptation på Tons of Rocks hovedscene. (Mode Steinkjer)

Vokalist Sharon den Adel i Within Temptation på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Vokalist Sharon den Adel i Within Temptation på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Abbath og 1349

Wig Wam var glambandet som fikk ristet løs mange av de vonde tankene. Er det noe de kan, så er det å underholde selv om de kanskje ikke er blitt regnet blant de mest sentrale bandene innen norsk rock og metal. En festival som Tons of Rock har likevel en visjon om bredde, og her fylte de fint ut i den ene enden, mens svartmetallen samlet seg på den andre med norske Abbath, Kampfar og 1349 i den andre. Sistnevnte kom ut med flammer, edder og galle og holdt festivalens mørkeste black metal-konsert, mens Abbath med Olve «Abbath Doom Occulta» Eikemo forsvarte sjangeren i fullt sollys fra Scream-scenen. Den tidligere Immortal-vokalistens nye band har med årets «Dread Reaver» rukket å gi ut tre album, og drar seg stadig lengre inn i et intrikat mørke av brutalitet og strålende soloer hvor det ekstreme vokser fram på bekostning av det mer sjangertro lydbildet han bidro til i gamlebandet.

[ Deep Purple - legendene sto fjellstøtt på Tons of Rock (+) ]

Black Metal-bandet 1349 på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

1349 på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Abbath kom med mørket på Scream-scenen på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Abbath kom med mørket på Scream-scenen på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Abbath på Tons of Rock 2022. (Mode Steinkjer)

Publikum på Tons of Rock 2022. (Mode Steinkjer)

Five Finger Death Punch og Korn

Tons of Rocks siste dag ble en triumf tross alt. Veteranene Deep Purple leverte bedre enn forventet, mens Las Vegas-forrykte Five Fingers Death Punch avsluttet det hele med et brak en time før midnatt og viste hvorfor de på få år er blitt et av sjangerens aller største navn. Da var det som om ekkoet fra fredagens avslutter Korn fortsatt han i lufta, et numetal-show av beste eller verste slag, alt etter preferansene. Korn delte naturlig nok sitt publikum, og hvorvidt Korn-konserten hadde vært god eller ikke var en av de store snakkissene lørdag formiddag.

[ Fra backstreet Girls til Bring Me The Horizon – slik ble fredagen på Tons of Rock ]

Men før det gjorde også Turbonegro en oppvisning fra stadionsrockens mest bortgjemte svinesti, et rent selvnytende hitshow der gitarist Knut Schreiner trakk i trådene mens vokalist Tony Sylvester og bassist Thomas Seltzer fikk det hele til å gynge av allsang og punkrockattityde skrudd opp til elleve. Turbonegro er ikke i nærheten av å være farlige lenger, i den grad de noen gang har vært det, men få er like underholdende som dem på en god dag. Og dette var en god dag.

Skroll nedover for så se bildene fra Tons of Rock:

Korn avsluttet Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Korn avsluttet Tons of Rock fredag kveld, her vokalist Jonathan Davis. (Mode Steinkjer)

Korn avsluttet Tons of Rock fredag kveld. (Mode Steinkjer)

Publikum under Korn på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Alex har sørget for bedre utsikt enn de fleste, på Tons of Rock under 5FDP. (Mode Steinkjer)

Five Finger Death Punch, Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Pride-flaggene vaiet på Tons of Rock lørdag. (Mode Steinkjer)

Thomas Seltzer i Turbonegro. (Mode Steinkjer)

Gitarist Knut Schreiner i Turbonegro. (Mode Steinkjer)

Five Finger Death Punch - eller 5FDP - på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Five Finger Death Punch - eller 5FDP - på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Ivan Moody i Five Finger Death Punch, på Tons of Rock 2022. (Mode Steinkjer)





Opeth

Mikael Åkerfeld i svenske Opeth på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Opeth spilte på Scream-scenen på Tons of Rock, og ble mottatt som en av sjangerens største legender. (Mode Steinkjer)

Tons of Rock ønsker oss velkommen tilbake, og tar farvel med pyro som er en metalfestival verdig. (Mode Steinkjer)

Vokalist Sharon den Adel i Within Temptation på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Publikum under Korn på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Deep Purple vant publikum i sola på Tons of Rocks siste dag, her bassist Roger Glover (fra venstre), vokalist Ian Gillan og vikargitarist Simon McBride. (Mode Steinkjer)

1349 på Tons of Rock 2022. (Mode Steinkjer)

Wig Wam på Tons of Rock 2022. (Mode Steinkjer)

Publikum ble gira under Abbath-konserten på Tons of Rock 2022. (Mode Steinkjer)

Within Temptation på Tons of Rock 2022. (Mode Steinkjer)

Turbonegro på Tons of Rock 2022, Tony Sylvester og "Happy Tom" Seltzer. (Mode Steinkjer)

Within Temptation på Tons of Rock 2022. (Mode Steinkjer)

Five Finger Death Punch - eller 5FDP - på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Prideflaggene var mange under Tons of Rock lørdag, en dag som var tung for mange i all gleden festivalen hadde å by på. (Mode Steinkjer)

1349 på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

