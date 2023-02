Norsk film til topps på Netflix

Norges aller første varulvfilm, «Vikingulven», går til topps på listen over de mest sette filmene på Netflix. Det skjer bare en uke etter at den ble lansert på plattformen som er verdens ledende strømmetjeneste for film og TV-serier. Stig Svendsens sjangerfilm er dermed den tredje norske filmen på kort tid som går til topps på Flixpatrol-listen over de mest strømmede filmene og TV-showene på de ulike kanalene. Det skjer etter at både Roar Uthaugs «Troll» og storfilmen «Kampen om Narvik» toppet lista i sine første uker på Netflix. Også sistnevnte var opprinnelig kinofilm her hjemme, mens «Troll» ble lansert direkte på Netflix.

For øvrig er «Vikingulven»s manus skrevet av Svendsen sammen med Espen Aukan, som skrev manuset til nettopp den Netflix-storproduksjonen «Troll».

Viking Wolf

«Vikingulven», eller «Viking Wolf», ble lansert i de største markedene fredag 3. februar, og er så langt blitt strømmet 28 millioner timer på Netflix, som er måten kanalen måler seersuksess på. Til sammenligning hadde «Kampen om Narvik» 38 millioner seertimer i løpet av den første uke den ble målt.

«Vikingulven» slår dermed amerikanske Netflix-filmer som «True Spirit» og Jonah Hill og Eddie Murphy-komedien «You People» i sin første uke, samt den mye omtalte dokumentarfilmen om Pamela Anderson, «Pamela, A Love Story».

Den norske varulvfilmen fikk jevnt over anmeldelser litt over og midt på treet da den hadde norsk kinopremiere, blant annet her i Dagsavisen under tittelen Norske Vikingulven biter fra seg. De første internasjonale kritikkene etter Netflix-premieren føyer seg inn i den samme tendensen.

Filmen handler om syttenåringen Thale, spilt av Elli Rhiannon Müller Osbourne, som nylig har flyttet fra Oslo til småbyen Nybo i Telemark. På en fest sammen med den nye kompisen Jonas, spilt av Sjur Vatne Brean, starter varulvmoroa da ordførerens datter Elin (Silje Øksland Krohne) blir dratt inn i skogen av en snerrende ulv. Liv Mjölnes og Vidar Magnussen har øvrige roller i filmen som er produsent av Filmkameratene og John M. Jacobsen.

[ Det er offisielt: «Narvik» ble en Netflix-hit ]

---

FAKTA

---