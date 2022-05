Her er guiden til den store festivalsommeren

Fra Nattjazz til Rakettnatt, fra Over Oslo til Øya: Festivalsommeren er her igjen. Etter to år med avlysninger ligger det nå an til tidenes festivalsommer i Norge, med et festivalsugent publikum, og spillesugne artister.

En ny generasjon norske headlinere har vokst fram mens festival-Norge har ligget nede under pandemien. Sigrid, Girl In Red og Sondre Justad spiller på de største festivalscenene landet rundt. Og flere av Norges store, etablerte artister har forberedt spektakulære festivalsett mens de har gått og tråkket i hjemmestudioene. Röyksopp gjør den store festivalrunden med sitt første album på over sju år. Karpe er headliner på flere festivaler rundt i Norge, samme sommer som de skal gjøre sine lenge utsatte 10 konserter i Oslo Spektrum.

Mange festivaler konkurrerer om tidspunktene første og siste helga i sommerferien - midten av juli og midten av august. Men om det ikke regner, kan man gå tørrskodd fra festival til festival sommeren igjennom.

Her er oversikten over de største, beste og viktigste musikkfestivalene i sommer:





Granittrock

28. - 29. mai

Den årlige rusfrie gratisfestivalen i Groruddalen er tilbake, og går av stabelen siste helg i mai. Nytt av året er at festivalområdet blir i Grorudparken. Flere artister lanseres fortløpende.

Artister: Honningbarna, Mo Ayn og Rambow er blant de offentliggjorte så langt.





Loaded

9. - 11. juni. Ny todagersfestival med internasjonal voksenrock-profil, finner sted på Kontraskjæret ved Akershus festning.

Artister: Wilco, The National, Sharon Van Etten, Susanne Sundfør, Dandy Warhols, The Dream Syndicate, Thomas Dybdahl, 22 Pistepirkko, m.fl.





Miniøya

11. - 12. juni

Barne- og familiefestival i Tøyenparken, der store norske artister gjør barnevennlig repertoar. Aktivitetstelt, teater, kunstpark m.m

Artister: Arif, Malin Pettersen, Daniela Reyes, Hedvig Mollestad Trio, Marja Mortensson m.fl

Kongsberg Jazzfestival 2018. A-ha spiller på en rekke festivaler og arenaer i Norge denne sommeren, blant annet på OverOslo. Her Morten Harket under a-ha-konserten på Kongsberg Jazzfestival i 2018. (Tor Erik Schrøder/NTB)

OverOslo

10. - 11. juni + 15. - 18. juni. Voksenfestivalen med stort og trofast publikum, i år med to ekstradager på grunn av a-ha, og ellers tilløp til yngre profil. Alt utsolgt allerede, så her er det bare å legge inn et FINN-søk hvis man vil se Pet Shop Boys på norsk jord.

Artister: A-ha, Pet Shop Boys, Sigrid, Cezinando, Simple Minds, Lars Vaular, Gypsy Kings, Gabrielle, Cardigans, Timbuktu, Odd Nordstoga, m.fl.

Piknik i Parken

16. - 18. juni. Todagers festival med voksen annet enn rock-profil, hovedsaklig internasjonale artister, og fortsatt i Sofienbergparken, etter noe krangling i bydelsutvalget.

Artister: Jamie XX, Röyksopp, Grace Jones, The Specials, Cat Power, DJ Shadow, Anna Of The North m.fl





Oslo Pride

18. - 27. juni

Ukeslangt program med debatter, arrangementer og konserter avsluttes med stort paradeshow. Gratiskonsert fra hovedscenen i Spikersuppa. Fullstendig program ennå ikke sluppet.

Artister: Sebastian Zalo, Ash Olsen, Big Daddy Karsten m.fl

FOMA - Fornebu Music And Arts Festival

17. juni. Ny festival i det nye bolig- og friluftsområdet ved enden av omstridt baneprosjekt, eneste konserten til Highasakite i Oslo-området i sommer.

Artister: Highasakite, Daniela Reyes, Bigbang, OnklP & De Fjerne Slektningene, Icona Pop, m.fl.





Tons of Rock, 2019 (Mode Steinkjer)

Tons of Rock

23. - 25. juni. Etter flytting fra Fredriksten til Ekeberg er Tons... blitt landets største sjangerfestival, med noen av tungrockens aller største navn samlet på en plakat. I år også med kvinnelig artist: Hedvig Mollestad!

Artister: Iron Maiden, Deep Purple, Korn, Mastodon, Paradise Lost, Bring Me The Horizon, Five Finger Death Punch, Sepultura, Turbonegro, Dimmu Borgir, Backstreet Girls, m.fl.

Gorillaz og Damon Albarn besøkte Oslo Spektrum for fem år siden. Til sommeren topper de plakaten på Øyafestivalen. (Mode Steinkjer)

Øyafestivalen

9. - 13. august. Etter ett år med fullstendig avlysning og ett år med strengt koronaregulert konsertserie i Tøyenparken, er Norges største festival tilbake i full størrelse. Verdensnavn i kø, og en sterk rekke nyere norske headlinere. Blir alltid utsolgt, noen dagsbilletter igjen fortsatt.

Artister: Gorillaz, Nick Cave And The Bad Seeds, Florence + The Machine, Girl In Red, Michael Kiwanuka, H.E.R., Aurora, Kvelertak, Dagny, Sondre Lerche, Little Simz, m.fl.

Oslo Jazzfestival

13 - 21. august

Innendørsfestival over flere steder i byen, åpningskonserten finner tradisjonelt sted i Operaen i Bjørvika.

Artister: Pat Metheny Trio bekreftet allerede i fjor. Programslipp fredag 13. mai.

Findings

19 - 20. august.

EDM-festivalen på Bislett er tilbake, med hamrende 4/4-beats, full pyro og høy stemning.

Artister: Alan Walker, Jason Derulo, Tïesto, Astrid S, Lars Vaular, Victor Leksell





Oslo kammermusikkfestival

12. - 21. august

Norske og internasjonale klassisk-stjerner, under kunstnerisk ledelse av Håvard Gimse, på diverse scener rundt i Oslo. Gratis åpningskonsert i Spikersuppa.

Artister: Fatma Said, Marianne Beate Kielland, Vilde Frang, Eldbjørg Hemsing, Marianna Shirinyan m.fl

Ane Brun spiller på festivaler som Nattjazz og Moldejazz. Her fra Øyafestivalens Øya presenterer i pandemiåret 2021. (Mode Steinkjer)

Utvalgte festivaler resten av landet

Nattjazz

27. mai - 5- juni - Bergen

50-årsjubileum for stor og veletablert jazzfestival, foregår parallellt med Festspillene, på kulturhuset USF Verftet.

Artister: John Scofield Trio, Sons of Kemet, Ane Brun, Vold & Virud, Donny McCaslin m.fl

Working Class Hero

4. juni - Drammen

Endagsfestivalen som ble startet av frivillige rundt Union Scene i Drammen mønstrer et fint knippe artister på Tangenkaia første helgen i juni, med lokalheltene Donkeyboy på topp.

Artister: Donkeyboy, Erlend Ropstad, Victoria Nadine, Kvelden og Natta, m.fl.





Neon

10.- 11. juni - Trondheim

Ny urban festival på bryggeriet EC Dahls-området, med helnorsk lineup

Artister: Karpe, Stig Brenner, Sondre Justad, Arif, Highasakite, Kamelen, Sebastian Zalo, Musti, Kjartan Lauritzen mf.l





Lyse Netter

10. - 11. juni - Moss. Musikkfestival med tverrkunstnerisk og internasjonal profil, fra i år flyttet fra Jeløya til det sentrumsnære kunst- og kulturområdet Møllebyen.

Artister: Mick Harvey, Silvana Imam, Cezinando, Metteson, Jaga Jazzist, Fra Det Onde m.fl.

Grace Jones kommer tilbake til Norge, til Bergenfest og Piknik i Parken i Oslo. (Mode Steinkjer)

Bergenfest

14. - 18. juni - Bergen.

En av Norges største festivaler, på festningsområdet ved Bergen sentrum, arrangeres av Bergen Live, som er en stadig viktigere aktør i det norske konsertmarkedet.

Artister: Karpe, a-ha, Zara Larsson, Grace Jones, Biffy Clyro, Röyksopp, Aurora, Michael Kiwanuka, Arif, Girl In Red, Emilie Nicolas, Astrid S, Kings of Convenience m.fl.

Michael Kiwanuka på Sentrum Scene, 2019 (Mode Steinkjer)

Idyll

17.-18. juni - Fredrikstad.

Østfolds største festival, startet i 2016. Festivalområde med kapasitet 15.000 på Isegran, en kort ferjetur eller gåtur fra sentrum. Har profilert seg på store norske artister.

Artister: A-ha, Alan Walker, Astrid S, Zara Larsson, Justin Jesso, CC Cowboys, Emma Steinbakken, Isah & Dutty Dior, Postgirobygget, Turbonegro m.fl

Vervenfestivalen

17 - 18. juni - Halden

Profilerer seg som «Norges hyggeligste festival», på Hortens gamle verftsområde.

Artister: Veronica Maggio, Chris Holsten, Anna of the North, deLillos, Sondre Lerche m.fl





Girl in Red spiller blant annet på Mablis i Stavanger og flere andre festivaler i sommer. Her fra Øyafestivalen. (Mode Steinkjer)

Mablis

17. - 18. juni - Stavanger

Frisk festivalnykommer som startet i 2016, på Vålandskogen sentral i Stavanger. Deler årlig ut Mablistipendet, sist gikk det til de to 16-årige Sola-rapperne Freya & Helena, som dermed får opptre på årets festival!

Artister: Girl in Red, Kjartan Lauritzen, Skambankt, Gabrielle, Sondre Lerche, Sleaford Mods, Emilie Nicolas, m.fl.

Coachella Valley Music and Arts Festival Superstjernen Megan Thee Stallion kommer til Kadetten i Sandvika. her fra årets Coachella-festival i California. (MARIA ALEJANDRA CARDONA/Reuters)

Kadetten

28. - 29. juni - Sandvika, Bærum. Nykommer på den norske festivalscenen med mye økonomisk turbulens og rendyrket hip hop-profil, nå eid av konsertkjempen Live Nation.

Artister: Megan Thee Stallion, Playboi Carti, Baby Keem, Burna Boy, Polo G, Flo Milli, Jack Harlow, B-Boy Myhre, Dutty Dior, Jonas Benyoub, Bianca, m.fl.

Palmesus

1.- 2. juli - Kristiansand

Sommerens svar på Hemsedals afterski-fester er hva de selv kaller Norges største og villeste strandfest på Bystranda. I Kristiansand, altså. Med et stort artistslipp og arrangementsmessige nyvinninger som Palmesus After Beach inviterer Palmesus til fest med noen av de største artistene så vel i Norge som internasjonalt, med David Guetta og Maclemore som de største trekkplastrene.

Artister: David Guetta, A$ap Rocky, Sigrid, Maclemore, Ty Dolla $ign, Astrid S, Armin Van Buren, Postgirobygget, Myra, Chris Holsten, Isah & Dutty Dior, m.fl.

Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu i Highasakite. I sommer er de på veien igjen. (Cathrine Wessel)

Skral Festival

5. - 6. juli - Grimstad

«Norges koseligste festival» (til forskjell fra Vervenfestivalen, som er «Norges triveligste»), i sørlandsskjærgård. Gjenoppstår i sommer for tredje gang.

Artister: Highasakite, Julie Bergan, Skaar, Arif, Musti m.fl

Kongsberg Jazzfestival

6. - 9. juli.

Nå uten våpensponsingen, fortsatt med kombinasjonen innendørs frijazz og utendørs folkefest-jazz (les: Madrugada og Astrid S).

Artister: Dee Dee Bridgewater, Madrugada, Ralph Towner, Peter Brötzmann, Snarky Puppy, Stian Carstensen, Timbuktu & Dawn, Hellbillies, Anja Lauvdal, Stig Brenner, Astrid S, Chris Holsten, Bernhoft, Bjørn Tomren, m.fl.

Stavernfestivalen

7. - 9. juli

Gigantfestival på solkysten, hadde over 80.000 besøkende i 2019, sist den ble arrangert.

Artister: A-ha, Cardi B, Major Lazer, Sondre Justad, The Kid Laroi, Girl In Red, Astrid S, Stig Brenner, Arif, m.fl.

TRÆNAFESTIVALEN Trænafestivalen byr på spektakulær ramme rundt noen av sine konserter. Her fra en konsert i 2009, i grotten Kirkehelleren hvor Smerz skal spille i år. (Tore Meek/NTB)

Trænafestivalen

7. - 9. juli

Trænafestivalen langt til havs utenfor Helgelandskysten feirer i år sitt 20-årsjubileum. Festivalen som arrangeres både mellom og faktisk i fjellene 33 nautiske mil fra kysten, er et myteomspunnet og elsket valfartssted for eventyrlystne festival-loffere som bryr seg om musikk og annen bærekraftig kultur. Duoen Smerz får sommerens fine oppgave med å spille i grotten Kirkehelleren.

Artister: Kamelen, Smerz, Fieh, Vilde Tuv, Ash Olsen, Beglomeg, Synne Sanden, m.fl.

Karpe spiller på en mengde festivaler denne sommeren, i tillegg til at de skal fylle 10 kvelder i Oslo Spektrum. Her fra Rockefeller i 2019. (Mode Steinkjer)

Slottsfjell

13.-14. juli - Tønsberg

Knivet en periode med Øya om å bli Norges største festival. Var konkursen nær i 2018, brukte 2019 til rekonstruksjon - og så rammet pandemien. Nå blir det Slottsfjell for første gang på fire år, med store norske og internasjonale artister for ungdommelig feriepublikum.

Artister: Karpe, Lewis Capaldi, Måneskin, Sigrid, Dagny, Ash Olsen, Metteson, Musti, Myra, m.fl.

Ella Marie Hætta Isaksen og bandet Isák er blant artistene på Riddu Riddu-festivalen. (Mode Steinkjer)

Riddu Riddu

13. - 17. juli - Kåfjord

Riddu Riđđu-festivalen har i løpet av 30 år ekspandert til å bli den viktigste urfolksfestivalen, i særlig grad sentrert rundt samisk musikk og kultur. Artister fra Sapmi og nordkalotten for øvrig flokker seg til Manndalen i Kåfjord kommune. Ta med telt, campen er gratis.

Artister: Isák, Elin & The Woods, Lido Pimienta, Ailu Valle og Amoc, Trio Boogiemen, m.fl.

Moldejazz

18. - 23. juli

Blant de få festivalene som har unngått avlysning de siste to årene. Nå for full kapasitet med sprekt program og amerikanske avant-legenden John Zorn som artist in residence, og stor utekonsert med fylkets store datter Sigrid.

Artister: Sigrid, John Zorn, Charles Lloyd ft. Bill Frisell, John McLaughlin & The 4th Dimension, Ane Brun, Bernhoft, Røyksopp, Angelique Kidjo, Tord Gustavsen Trio, Chris Holsten, m.fl.

Elvefestivalen

19. - 21. august - Drammen

Elvefestivalen i Drammen samler både byen og omegn i festivalområdet som er lagt til Byparken. I normale år har de kapasitet til rundt 10.000 besøkende daglig, og programmet pleier å være både variert og bredt med stor publikumsdragere på topp. Arrangøren lover festival i år også, men artistene er ennå ikke offentliggjort.

Sofie Tollefsbøl da Fieh spilte på Øyafestivalen i 2019. (Mode Steinkjer)

Vinjerock

21. - 23. juli

Eidsbugarden ved Bygdin er stedet for denne årlige friskusfestivalen i fjellheimen, som har sitt utspring i Vang i Valdres. Toppturer, telt og naturopplevelser kombineres med sydende konsert- og festivalliv på kveldstid.

Artister: Sondre Lerche, Skambankt, Gabrielle, Metteson, Fieh, Musti, Emilie Nicolas, Brenn., Kamara, m.fl

Sivert Høyem i Madrugada er klare for festivalturné. Blant annet får Månefestivalen besøk. (Mode Steinkjer)

Månefestivalen

28. - 30. juli - Fredrikstad

Utsatt 20-årsjubileum for festivalen i Gamlebyen som tradisjonelt har en sterk lokal artistprofil, matchet med store nasjonale headlinere.

Artister: Madrugada, Kvelertak, Travis, Ash Olsen, Erlend Ropstad, Apoptygma Berzerk, Carina Frantzen, Trond Andreassen og Valentourettes, m.fl.

Olavsfest

28. juli - 3. august - Trondheim.

Kirkemusikk-festivalen som har fått bred profil, i år eksklusiv norsk festivalkonsert med Björk (som også gjør en konsert i Bergen 3. august).

Artister: Björk med Trondheimsolistene, Tord Gustavsen Trio med Nils Petter Molvær, Ane Brun, Åge Aleksandersen, Odd Nordstoga, m.fl.

Notodden Bluesfestival

4 - 7. august

En av landets mer tradisjonsrike festivaler, med amerikansk og norsk blues og roots.

Artister: George Thorogood & The Destroyers, Shemekia Copeland, Jimmie Vaughn, Øystein Sunde, CC Cowboys, Erlend Ropstad m.fl

Erlend Ropstad spiller på en rekke festivaler i sommer, blant annet på Notodden Bluesfestival. (Mode Steinkjer)

Midgardsblot

17.-20. august – Borre i Vestfold

Området rundt Borre og Midgard Vikingsenter i Horten er åstedet for Norges største musikkfestival viet norrøn kultur og vikinghistorie, med et vell av artister fra norsk og internasjonalt metalmiljø med særlig slagside mot folk og såkalt «pagan metal», musikk inspirert av norrøn mytologi og middelalderkultur. Tilbake etter pesten med sitt største program noensinne.

Artister: Heilung, Wardruna, Borgnagar, Myrkur, Einherjer, Eivør, Ragnarok, YM-Stammen, m.fl

Jugendfest

19. - 20. august - Ålesund

Byfestival på fotballstadion med ung profil og stort publikum, la grunnlaget for Momentium-konsernet, som nå vil lage festival på Jordal i Oslo.

Artister: G-Eazy, Toto, Viktor Leksell, Rotlaus, Rae Sremmurd, m.fl

Röyksopp har omsider laget et nytt album, men foretrekker fortsatt en viss anonymitet. (Stian Andersen)

Parken

19. - 20. august, Bodø

En av Nord-Norges store og mest etablerte festivaler, i bypark med kapasitet ca 10.000, i år med to headlinere fra nord.

Artister: Röyksopp, Sondre Justad, Rag N Bone Man, Girl In Red, Gabrielle, Ane Brun, Sleaford Mods m.fl

PStereo

19. - 21. august - Trondheim

Stor tilbake til skolebenken-festival i ledende studentby, ved Nidelvens bredd, feirer i år 15-årsjubileum. Tatt navnet fra en DumDumBoys-låt, som de neppe slipper unna å spille i år.

Artister: Sigrid, Girl In Red, Metteson, Future Islands, Sleaford Mods m.fl

Utopia

26. -27. august - Stavanger. Opprinnelig EDM-orientert festival, i år også med Jan Ove Ottesen, som gjør sin største solokonsert i hjembyen hittil.

Artister: Alan Walker, Astrid S. Janove, Kamelen, Lars Vaular, Lemaitré, m.fl.

Ash Olsen på Bylarm i fjor. Nå tar hun festivalveien fatt. (Mode Steinkjer)

Rakettnatt

26 - 27. august, Tromsø

Storslått innspurt på festivalsesongen langt nord, med store bysbarn som Röyksopp og Violet Road. I år med ny innendørsscene i tillegg til utescenen på Storgtorget.

Artister: Sigrid, Mew, Victor Leksell, Violet Road, Tungtvann, Ash Olsen m.fl

