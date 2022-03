– At folk liker det jeg gjør, gir meg motivasjon til å fortsette

– Jeg har egentlig vært skeptisk til å skrive på morsmålet. Jeg har alltid skrevet på engelsk og vært tryggest på det, sier artist og låtskriver Chris Holsten (28), som er aktuell med albumslipp 18. mars, til Dagsavisen.

I 2015 slapp han sin første singel, men før den tid hadde han allerede rukket å toppe hitlistene i Norge, Sverige og Korea. Den gang var Holsten i tidlig 20-åra og ettertraktet i dj-miljøet. Stemmen hans var blant annet å høre på låten «Rays of Light» av DJ Broiler, som den gang hadde over 11 millioner avspillinger på Spotify og skinte på VG-lista i hele 12 uker. I pressemeldingen fra 2015 som annonserer Holsten singeldebut, står det at tiden er inne for at han «trer ut av skyggen og inn i rampelyset». Nå er vel tiden inne for å bekrefte at rampelyset omfavner ham.

Låten «Layers» ble hans første egne, og året etter signerte han platekontrakt med Warner Music. Holsten fortsatte å gi ut engelske poplåter i etterkant av debuten. Låtene hans har blitt spilt over 100 millioner ganger, men i 2020 endret noe seg. Holsten begynte å synge på norsk. I september i fjor slapp han del 1 av debutalbumet sitt «Bak en fasade», og nå den 18. mars slipper vi albumet i sin helhet. Albumet inneholder totalt 10 låter.

Tolkningslåt til topps

«Det er ikke sikkert at Chris Holsten hadde vært en av de største artistene i 2021 om det ikke hadde vært for dette programmet. Derfra huskes Holsten best for sin versjon av Odd Nordstogas «Ein farfar i livet», med sin egen farfar på trekkspill», skriver Dagsavisens musikkjournalist om Holstens deltakelse i TV 2-programmet «Hver gang vi møtes».

I programmet møtte Holsten Frida Ånnevik og i duett lagde de «Hvis verden», en tolkning av originallåten «If the world was ending», av JP Saxe og Julia Michaels. «Hvis verden» ble en av den første koronatidens mest spilte sanger og gikk av med prisen «Årets låt» under Spellemann i 2020, den eneste kategorien hvor vinneren er stemt fram av publikum. Låten markerte starten på et nytt kapittel for artisten, som siden utgivelsen i 2020 kun har gitt ut låter på norsk.

– Jeg syntes det var så gøy å jobbe med «Hvis verden». Jeg fikk utfordret meg på noe jeg ikke hadde gjort før, og det ga mersmak. Jeg likte hvor nakent og personlig det ble, sier han.

Chris Holsten og Frida Ånnevik stakk av med prisen for Årets låt med sin "Hvis verden". (NTB kultur)

Etter braksuksessen med tolkningslåten spurte plateselskapet hans om ikke han kunne tenke seg å skrive noen egne låter på norsk også. Det kunne han, men det måtte skje naturlig. Og hva skulle han skrive om?

– I norske låter er det teksten som skal skinne, alt annet er der bare for å gi teksten et løft. I engelske låter handler det ofte mer om totalbilde, rytme, melodi, et fengende refreng. Kravet til teksten er større på norsk, føler jeg.

Holsten måtte dykke inn i seg selv og finne en tematikk det var lett for ham å skrive om, men han syntes det var skremmende å skrive så personlig.

– Albumet heter jo «Bak en fasade». Det er en grunn til at det har fått det navnet, sier han.

Det var skummelt å åpne kjellerdøra, men over tid føltes det givende. Holsten opplever at han får en helt annen type kontakt med folk når han er dønn ærlig i låtene sine.

– Det er viktig for meg at det skal føles genuint, både for meg som artist og for de som skal høre på, sier han.

Kjøttelsker

Authentic fine foods. Et bitte lite lokale med en diger meny. Det er Holsten selv som har valgt Løkka Deli som lokasjon for intervjuet. Her har han vært mange ganger før, og maten elsker han. Favorittsandwitchen selger han inn ved å si at den smaker akkurat som cheeseburgeren på Macern. Han innrømmer glatt at han er blant dem som trenger nok inntak av kjøtt. Men i arbeidet med albumet, «Bak en fasade», fikk han utfordret seg.

– Da vi lagde albumet var vi på en gård i Enköping i Sverige. Hun som driver gården lagde all maten, og det var kun vegetarmat. Jeg er en kjøttelsker og har en smule skepsis knytta til vegetar, så jeg handla inn ti frossenpizzaer, men de rørte jeg aldri. Jeg fikk skikkelig smaken på ordentlig vegetarmat og følte meg så fresh.

På gården i Sverige, som ligger helt for seg selv uten noen hus i nærheten, bodde Holsten sammen med produsenten sin og jobbet med albumet vi snart kan lytte til. På samme gård har blant annet den svenske artisten Veronica Maggio spilt inn musikk, og Holsten har fått anbefalt gården av flere. Da arbeidet var over, og han landa på Gardermoen igjen, gikk han rett til kiosken og kjøpte seg en baconpølse. Det får så være.

Portrett Chris Holsten. Sanger og låtskriver. (Mimsy Møller)

Svevende opptreden

2021 ble et suksessår for Holsten, med flere store høydepunkter. Han ga ut flere av de største norske hitlåtene, blant dem hans første egenskrevne norske låt, «Smilet i ditt eget speil», som toppet radio- og strømmeliste, ble platinasertifisert etter kort tid og i skrivende stund har 21.131.959 avspillinger på Spotify. Høsten i fjor la han også ut på turné rundt om i Norge, totalt 30 konserter, som alle akkurat rakk å bli gjennomført før ny nedstenging nærmere jul.

Under P3 Gull i november i fjor ble han vinneren av både «Årets artist» og «Årets låt» («Smilet i ditt eget speil»). Men det var ikke bare prisene han stakk av med som sørget for at prisutgivelsen til P3 ble en minneverdig kveld for Holsten. Han fremførte «Smilet i ditt eget speil» med piano og vokal på toppen av en 60 meter høy heisekran, sikra med en enkel stropp i ryggen.

– Det blåste, og plattingen snurra, og det var et punkt da jeg ville ned, sa han til P3 i etterkant.

– Hva har det å si for deg å få priser å anerkjennelse etter å ha vært i bransjen i noen år?

– Det gir jo masse selvtillit og trygghet. At folk liker det jeg gjør, gir meg motivasjon til å fortsette.

Han synes det er gøy at «Smilet i ditt eget speil» har nådd en slik suksess. Det tenkte han ikke umiddelbart da han skrev den.

– Jeg har vært i popbransjen i seks-sju år og jobbet med veldig radiovennlig musikk. Det jeg gjør nå er noe helt annet, og derfor er det gøy å se at også sånne låter kan bli store i Norge.

2022 ser ut til å bli et vel så innholdsrikt år som fjoråret. Holsten slipper den fulle versjonen av debutalbumet sitt, neste uke skal han ha to konserter på Sentrum Scene, han er nok en gang nominert i kategorien «Årets låt» under Spellemann, han har en hektisk festivalsommer foran seg og inntar Oslo Spektrum 29. oktober.

«Takk for at du reddet livet mitt»

Selv om målgruppa kanskje innskrenkes ved at han synger på norsk, tror Holsten at han kommer tettere på nå enn han har gjort tidligere.

– Synger man på norsk så snakker man hovedsakelig til nordmenn, og kanskje noen svensker og dansker. Men det har vært så stas å se hvor mye musikken min betyr for folk, kontra da jeg lagde mer lettbeint musikk som ble spilt av på vorspiel hos mange.

Holsten mottar tusenvis av meldinger fra folk som lytter til musikken hans. Mange av dem veldig personlige. «Takk for at du reddet livet mitt i dag», er en av dem. «Takk for at du setter ord på livet mitt. Jeg har endra meg etter jeg hørte låten din», er en annen. Sistnevnte fra en mann i 50-åra. Men flertallet av meldingene han mottar, handler om hvordan lytterne kjenner seg igjen i den Spellemann-nominerte låten «Smilet i ditt eget speil».

– Den handler kort fortalt om at det er lov å ha det vanskelig. For mange gutter og menn er det tabu å snakke om følelser. I noen venninnegjenger er det nok mer kultur for det, mens gutta driver mer med penismåling og holder maska på. Jeg har fått tilbakemeldinger fra gutter og menn som sier de senker skuldra litt mer etter å ha hørt låten. Det føles bra, sier Holsten.

Portrett Chris Holsten. Sanger og låtskriver. (Mimsy Møller)

En personlig reise

Holsten gleder seg til albumet han har jobba med det siste året slippes i sin helhet. Hvorfor han ikke har tatt steget og gitt ut et album før, synes han er vanskelig å svare på.

– Jeg har uten tvil hatt en personlig reise siden jeg begynte med musikk. Det skjer jo mye med en fyr fra han er 19 til han er 28. Jeg har jobbet med å finne mitt musikalske uttrykk, og tatt et steg av gangen. Jeg tror ikke jeg har vært klar for et så stort prosjekt før nå. Det føles godt at jeg kjenner meg klar nå.

– Også stopper jeg ikke her. Jeg har mye på hjertet og mye jeg vil si. Mye mer enn hva jeg har plass til i ti låter i et album, sier han.

Store deler av albumet har han skrevet sammen med den norske artisten Synne Vo. Gjennom pandemien satt de sammen hjemme hos Holsten og skrev, bare de to. Han beskriver Vo som en veldig dyktig låtskriver og artist.

– Hun er så god på å sette ord på hverdagslige ting som det er lett for folk å forstå.

Vo og Holsten har havna der at de vet alt om hverandre. Da blir det lettere å skrive.

– Hun er ekstremt flink, og det er gøy å se at hennes egne låter også blir godt mottatt nå. Hun har et stort potensial, sier han.

Hvis Holsten skal oppsummere albumet med ett ord, går han for ordet ærlig. Holsten har aldri vært så ærlig før, forklarer han. Selv synes han at det er nå han skriver de beste låtene, og at det vi nå får høre er hans beste prestasjoner. Albumet gir oss hele følelsesregistret.

– Jeg elsker det melankolske, men jeg har også lyst til å skape glede og god energi. Det føler jeg at jeg har fått til med dette albumet.

