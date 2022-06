Se bildene og les anmeldelsene fra Piknik i Parken

Piknik i Parken 2022 ble en comeback-festival så god som noen. En litt uviss magnetisme i deler av programmet satte ingen demper på folkets hig etter å være på festival igjen, mens blandingen av både nye artister og legender gjorde det hele til en gedigen fest i hvert fall to av dagene. Selv den regntunge fredagen holdt stand stemningsmessig sett, med en blanding av gyllen britisk indierock, ska-innovatører og festmusikk fra øverste hylle.

21.000 publikummere skal totalt ha vært innom i løpet av de tre dagene, omlag jevnt fordelt på torsdag, fredag og lørdag, ifølge festivalen selv. De som kom møtte Sofienbergparken på Grünerløkka i Oslo fylt opp med musikk, handelsgater, foodtrucker, barer og ikke minst non stop konserter eller DJ-sett fra de to scenene Sofie og Petrus.

Blant høydepunktene Dagsavisen opplevde var Grace Jones og Röyksopp på åpningsdagen torsdag, mens på den regnherjede fredagen viste britrock-heltene Supergrass overraskende styrke og mønstret en energi som fikk opp varmen i regnet.

Festivalsommerens råeste dame, Grace Jones, Piknik i Parken, 2022 (Mode Steinkjer)

Anna of The North

Legendene The Specials gikk på scenen idet slusene åpnet seg for alvor, og ble kanskje litt bleke i forhold på samme scene, mens Jungle på den største scenen startet festen som Jamie XX skulle fortsette inn mot stengetid klokken 23.00 og med det ro i nabolaget. Kanskje var de fleste fra nabolagene på festivalen uansett, i hvert fall lørdag da Anna of the North leverte en opplagt, vital og humørfylt konsert lørdag ettermiddag foran en stappfull gresslette med smådansende publikummere eller folk som koste seg i sola og under trærne. Cat Power etterfulgte, og da var det sikkert snart leggetid for mange av de minste besøkende før DJ Shadow skulle sette «Løkka» i festberedskap.

Röyksopp ut av dvalen

Dagsavisens anmeldte utvalgte konserter fra årets Piknik i Parken, blant annet Röyksopp som ikke har spilt festival i byen på mange år. Det ble en festival som røsket Oslo ut av dvalen og to års utsettelser av det aller meste, også Piknik i Parken.

Fantasien til Røyksopp er det lite å si på. Piknik i Parken, 2022 (Mode Steinkjer)

Alicia Keys, Oslo Spektrum (Mode Steinkjer)

