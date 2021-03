Sofie og over 80 andre artister har skrevet under på oppropet mot Kongsberg Jazzfestival

– Det er problematisk at Kongsberg Gruppen bruker Kongsberg Jazzfestival til positiv markedsføring. Det vil ikke jeg bidra til. Kongsberg Gruppen produserer våpen som ender opp i konflikter Norge ikke bør være engasjert i. Jeg ønsker ikke å spille på Kongsberg Jazzfestival igjen så lenge festivalen har sponsoravtalen med Kongsberg Gruppen, sier Sofie Tollefsbøl.

Hun er en av nærmere 90 artister som siden 2018 har skrevet under på Motvind-oppropet «Vi krever at Kongsberg Jazzfestival avslutter samarbeidet med Kongsberg Gruppen» (se ved siden av). Tilsammen har oppropet over 750 underskrifter.

Tollefsbøl er utdannet ved Norges musikkhøgskole. Bandet hun leder, Fieh, ble nominert til Spellemannprisen 2019 som beste popgruppe for sitt debutalbum.

– Jeg spilte på Kongsberg Jazzfestival i 2016, da jeg gikk på Norges musikkhøgskole. Da var jeg ikke klar over at festivalen var sponset av Kongsberg Gruppen. Etter at jeg fikk vite om det, har jeg ikke villet spille på festivalen, sier Tollefsbøl.

Studentene ved Norges musikkhøgskole har samarbeidet med Kongsberg Jazzfestival om studentfestivalen Serendip, med eget program på en av Kongsberg Jazzfestivals scener. I 2019 brøt NMH-studentene samarbeidet i protest mot festivalens sponsorsamarbeid med Kongsberg Gruppen.

- Jeg og veldig mange er glade i Kongsberg Jazzfestival. Men stadig flere er klar over sponsor-problematikken. Jeg tror mange artister, særlig yngre artister, vil ha betenkeligheter med å opptre på Kongsberg Jazzfestival. Nå er festivalen blitt presset til å fortsette samarbeidet. Det gjorde det enda verre. Politikere bør ikke gripe inn i en kulturfestivals sponsoravtaler, mener Tollefsbøl.

Festivalgrunnlegger og lokalpolitiker Kjell Gunnar Hoff uttaler til Dagsavisen at artister som ikke liker våpensponsing, kan holde seg hjemme.

- Da holder jeg meg hjemme. Det er fair, det, kommenterer Sofie Tollefsbøl.

Blant artistene som har skrevet under på oppropet er:

Sidsel Endresen

Sofie Tollefsbøl

Helge Sten

Arve Henriksen

Rolf Erik Nystrøm

Martin Hagfors

Maja S.K. Ratkje

Hasse Farmen

Møster på scenen med deler av Motorpsycho. FOTO: Markus Thorsen / Øya

Kjetil Møster (bildet)

Thomas Strønen

Håkon Thelin

Hege Rimestad

Ketil Gutvik

Mette Rasmussen

Sondre B Mæland

Freddy Dahl

Guro Skumsnes Moe

Sigbjørn Apeland

Kjetil Husebø

Jenny Berger Myhre

Feirer ECM 50 år: Mette Henriette Rølvåg. FOTO: HILDE UNOSEN

Mette Henriette (bildet)

Per Zanussi

Ingebrigt Håker Flaten

Ole Morten Vågan

Lasse Marhaug

Frode Haltli

Paal Nilssen-Love

Anja Lauvdal

Tomas Järmyr

Phil Minton

Sten Sandell

Evan Parker

Ken Vandermark

Mats Gustafsson

Guy Picciotto

Goran Kajfes

Alasdair Roberts

Raoul Bjørkenheim

Sofia Jernberg

Anna Högberg

Byron Coley

David Grubbs

Susanna Santos Silva

Johan Lindvall

Chris Cogburn

John Russell

Finn Loxbo

Nina De Heney

Joseph Bowie

Michael Zerang

Katherina Bornefeld

Christof Kurzman

Veryan Weston

Akira Sakata

– Jeg ønsket å skape et mer scenisk utgangspunkt hvor alt ikke var like tydelig. Også er det noe som er så tiltrekkende med den neon-greia, Natalie Sandtorv om sitt nye prosjekt Neon Ion. (Endre Ugelstad Aas)

Natalie Sandtorv (bildet)

Ina Sagstuen

Heida Karine Johannesdottir Mobeck

Sverre Gjørvad

Kristoffer Lo

Andreas Wildhagen

Helga Myhr

Ivar Loe Bjørnstad

Adrian Fiskum Myhr

Kyrre Laastad

Øyvind Brungot Dahl

Sindre Emmeluth

Frode Gjerstad

Erlend Albertsen

Fredrik Karwowski

Erling Skorpen

Synne Sanden

Jan Martin Smørdal

Håvard Funderud

Vilhelm Bromander

Bård Berg

Therese Aune

Martin Torvik Langerød

Håvard Volden

Lars Skoglund

Håkon Berre

Inga Margrete Aas

Ferdinand Bergstrøm

Jenny Frøysa

Ole Torstein Hovig

Rune Nergaard

Trym Karlsen

Hele oppropet ligger her: