Dette er helgens Oscar-favoritter

Den originale science fiction-filmen «Everything Everywhere All at Once» med Michelle Yeoh i hovedrollen leder an i racet foran utdelingen av verdens største filmpris, Oscar, med hele 11 nominasjoner. Hakk i hæl følger det tyske krigsdramaet «All Quiet On The Western Front», Todd Fields «Tár» og Steven Spielbergs «The Fabelmans». Fra en norsk synsvinkel knytter det seg mest spenning til «Nattrikken», kortfilmen som er regissert av Eirik Tveiten og som er nominert til Beste kortfilm drama. Fra et nordisk perspektiv vil nok mange også holde et øye med Ruben Östlunds «Triangle Of Sadness», som har hele tre nominasjoner. Her er noen av favorittene foran priskalas i Hollywood som går av stabelen natt til mandag.

Selve utdelingen vises her hjemme på strømmetjenesten Disney+ fra 00.30 natt til mandag. Du kan også se showet på Dansk TV2.

«Everything Everywhere All At Once»

Sensasjonsfilmen som gjorde hyperuniverset til allemannseie (nesten da) slår til med hele 11 Oscar-nominasjoner, inkludert alle de tyngste og skuespillernominasjoner til Michelle Yeoh (hovedrolle) samt Ke Huy Quan og Stephanie Hsu. «Everything Everywhere All At Once» er både en actionpille av de sjeldne, og en visuell og velspilt overraskelse, skrevet, produsert og regissert av radarparet Dan Kwan og Daniel Scheinert. Teorien om samtidig eksistens av flere parallelle universer er glimrende håndtert, i tillegg til at filmen treffer vår rastløse tidsånd som et velrettet spark fra Yeoh.

Se den på: Diverse leie fra blant andre Vega hjemmekino, Viaplay TV 2 Play, etc.

Fra «All Quiet On The Western Front», eller «Intet nytt fra vestfronten», som er en het Oscar-kandidat fra Netflix (Netflix)

«All Quiet On The Western Front»

Dette er jokeren i Oscar-sammenheng 2023, en krigsfilm på Netflix uten de store profilene, men som tar opp kampen om de gjeveste trofeene med hele ni Oscar-nominasjoner. Etter at filmen vant imponerende sju BAFTA-priser i England, inkludert beste regi og beste film, seiler den fram som en favoritt også foran prisfesten i Los Angeles. Erich Maria Remarques roman «All Quiet On The Western Front» – «Intet nytt fra vestfronten» (1929) – er et rystende antikrigsepos fra første verdenskrig om en tysk soldats opplevelser under felttoget mot Frankrike. Knapt noen har skildret krigens grusomheter med større innlevelse, om hva krigens drama gjør med et menneske som står midt i det. Filmen er regissert av Edward Berger («Tyskland ‘83», «Patrick Melrose»). De tyskspråklige skuespillerne og det voldsomme, brutale og nådeløst visuelle blikket på kynismen, kamphandlinger, lemlestelse og død yter boken rettferdighet. Filmen er en nærgående skildring av menneskelige omkostninger i skyttergravene, og kunne knapt kommet på et tidspunkt hvor den føles mer relevant.

Se den på Netflix

[ «Dancing Queen»: Danselykke etter oppskrift (+) ]

Brendan Gleeson og Colin Farrell (i vinduet) i er begge Oscar-nominert i den kinoklare irske filmen «The Banshees of Inisherin». (20th Century Studios/Disney/Jonathan Hession )

«The Banshees of Inisherin»

Nok en favoritt etter en rekke andre prisutdelinger forut for Oscars, blant annet BAFTA her også hvor den fikk to birollepriser – til Kerry Condon og Barry Keoghan – og den for BAFTA særpregede prisen Outstanding British film. Foruten birolleskuespillerne er også Brendan Gleeson og Colin Farrell nominert til Oscar for henholdsvis birolle og hovedrolle, i tillegg til nominasjoner til Beste film og Beste regi (Martin McDonagh). Har i likhet med «All Quiet On The Western Front» totalt ni nominasjoner. «Noe mer irsk enn «The Banshees of Inisherin» skal man lete lenge etter, med Colin Farrell og Brendan Gleeson i fabelaktige roller som to bestevenner som blir bitre uvenner», het det i Dagsavisens anmeldelse av filmen som handler om to grinebitere, bestevenner og drikkekompiser, og som får det meste snudd på hodet den dagen den ene av dem bestemmer seg for at de ikke skal være venner lenger. Regissert av Martin McDonagh, som sto bak blant annet «In Bruges» og «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».

«The Banshees of Inisherin» ser du på kino

Cate Blanchett i det Oscar-nominerte dramaet «Tár». (Florian Hoffmeister / Focus Features/Courtesy of Florian Hoffmeister )

«Tár»

Cate Blanchett spiller en mesterdirigent i Todd Fields «Tár», og er storfavoritt til å vinne Oscar for beste hovedrolle. Rollen er som den første kvinnelige dirigenten ved Berlin-filharmonien, en mektig person innen den klassiske musikkverdenen som bor i Berlin med samboeren spilt av Nina Hoss. Men bak et elevert og blendende faglig ytre har hun både et temperament og en måte å utøve makt på som preger både omgivelsene og fortiden hennes. Todd Field, som sist lagde «Little Children» i 2006, har selv skrevet manuset og regisserer igjen et psykologisk drama med ulmende undertoner. Filmen har seks Oscar-nominasjoner, inkludert regi, manus og Beste film.

«Tár» ser du på kino

[ Cate Blanchett er storfavoitt til å vinne Oscar for beste hovedrolle ]

«Aftersun»

Charlotte Wells langfilmdebuterer med denne filmen om elleveåringen Sophie (Frankie Corio) som er på sommerferie i Tyrkia med sin fraskilte pappa Callum (Paul Mescal). Det er en film om båndet mellom en kvikk og observant datter og en far som åpenbart har slitt med depresjoner, og som antakelig gjør det fortsatt mens han på farlig destruktivt vis lever på kanten av tilværelsen. Et nært og tett drama om hva som utløser mørke tanker og hvordan både de det gjelder og de i umiddelbar nærhet forsøker å skjule dette for omverdenen, også på chartertur til «Syden» slik Sophie og Callum er. Paul Mescal er nominert til beste mannlige hovedrolle for sin tolkning av Callum.

[ «Aftersun» er et ektefølt og velregissert drama som neppe vil etterlate noen helt uberørt ]

Se den på kino

Fra Ruben Östlunds første engelskspråklige film, «Triangle of Sadness». (SF Norge)

«Triangle Of Sadness»

Ruben Östlund skriver Oscar-historie med «Triangle of Sadness», hans andre gullpalmevinner fra Cannes som gjør internasjonal suksess. Tre statuetter kan han sikre seg i alt, for Beste film, Beste regi og Beste originalmanus, men konkurransen er knallhard. Skal vi tippe er det manus- eller regiprisen som ligger nærmest for dette tredelte dramaet som herjer hardt med mote- og luksusbransjens hjernedøde dekadanse og stadige bidrag til at klasseskillene i verden blir større. En makaber satire som er den svenske regissørens villeste til dags dato.

Se den på Gimle kino 11. mars, samt leie fra Viaplay, Vega hjemmekino, SF Anytime etc.

Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) spiller en ung utgave av filmskaperen Steven Spielberg. (Nordisk Film Distribusjon )

«The Fabelmans»

Nydelig film fra Steven Spielberg basert på hans egen oppvekst og mildt sagt gryende interesse for å holde i et filmkamera. «The Fabelmans» har Oscar-nominasjoner, for blant annet beste film, regi og manus, og de mest gripende øyeblikkene er fra hans oppvåkning i kinosalen og måten han forbereder seg på en av Hollywoods mest eventyrlige karrierer. 76-årige Spielberg fokuserer også på foreldrene som nå begge er borte, og familiedramaet er åpenbart en viktig kime til filmens tilblivelse. Det hele er en rørende oppveksthistorie med filmens magi i sentrum.

Se den på kino

Elvis i Austin Butlers skikkelse i Baz Luhrmanns «Elvis». (Warner Bros/SF Studios)

«Elvis»

Baz Luhrmann er den perfekte regissøren når myten Elvis Presley skal fortelles på nytt for nye generasjoner. Australieren bak filmer som «Moulin Rouge» har ligget relativt lavt på spillefilmfronten siden «The Great Gatsby», men er her tilbake i sitt overdådige velde hvor hovedpersonen selv er den mest overdådige av dem alle. Han dyrker den unge udødelige Elvis med Austin Butler i hovedrollen ved siden av gull, glitter og flamboyante scener som understreker Luhrmanns fascinasjon for denne «større enn livet»-skikkelsen og musikken hans. Han hopper litt bukk over den på alle vis oppblåste Las vegas-perioden, men understreker livet han som en absurd berg og dalbane i feststemt tristesse. Tom Hanks i rollen som oberst Tom Parker er eminent, men han ble litt overraskende ikke nominert til Oscar. Luhrmann selv er heller ikke nominert i regi, men filmen i seg selv kjemper om Beste film-statuetten. Det sikreste kortet herfra er nok likevel Austin Butler, som mønstrer Elvis fra viril stjerne til sørgelig pillemisbruker.

Se den på HBO Max + div. leie

Blonde. Ana de Armas as Marilyn Monroe. Cr. Netflix © 2022 (2022 © Netflix/2022 © Netflix)

«Blonde»

Få filmer har delt publikum så brutalt som «Blonde». Filmens Marilyn Monroe ligger fjernt fra det sprudlende kokette og forførende bildet som utgjør myten om henne. I stedet har regissør Andrew Dominik skapt er et marerittportrett av berømmelsens bakside og en kvinne som får sjelen vridd på vranga, bygd på Joyce Carol Oates’ roman. En film hvor realismen kobles ut til fordel for en kaleidoskopisk og sterkt subjektiv fortellerstil i vekslende svart-hvitt. Men Ana de Armas er formidabel i rollen som Norma Jean/Marilyn Monroe, og har fortjent innkassert sin første Oscar-nominasjon for måten hun spiller ut alt hun besitter av indre krefter for å gripe fortvilelsen, sorgen, skammen og ikke minst lengselen Norma Jean kjempet mot under filmmytens glansede overflate.

Se den på Netflix

[ Inn i marerittet med Marilyn Monroe ]

Daniel Craig som Benoit Blanc i «The Glass Onion: A Knives Out Mystery». (Netflix/John Wilson/Netflix © 2022)

«The Glass Onion: A Knives Out Mystery»

Filmskaperen Rian Johnsen traff gull da han inspirert av Agatha Christies «hvem gjorde det?» -mysterier lagde krimpastisjen «Knives Out» (2019) og introduserte Daniel Craig som en av tidenes mest eksentriske detektiver. I rollen som Benoit Blanc senker James Bond-skuespilleren seg ned i et lekent hav av muligheter, samt et fløyelsbad av en honningmarinert amerikansk sørstatsdialekt. I denne filmen får han følge av et herlig lag skuespillere: Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monáe og Dave Bautista. Det legges opp til et plot Hercule Poirot kunne dødd for, et spektakulært noir-mysterium med utgangspunkt i den selvsentrert uspiselige tech-milliardæren Miles Bron (Edward Norton) som inviterer noen av sine nærmeste venner til en «mordmysterium»-weekend i hans storslåtte designvilla The Glass Onion på hans private øy i Hellas. Men alt tyder selvsagt på at det er en virkelig morder på ferde.

Se den på Netflix

[ Mord har sjelden vært morsommere enn i «The Glass Onion» ]

Fra Lukas Dhont Cannes-vinner «Close», med premiere første juledag. (Arthaus)

«Close»

Belgiske Lukas Dhont sto for en av de mest overbevisende spillefilmdebutene med «Girl» (2018), en film om den 15-årige ballettdanseren, om kjønnsidentitet og fordommer. «Close» dreier seg rundt noe av den samme tematikken, men her er det et nært og naturlig vennskap mellom to 13-åringe skolegutter som settes på prøve når omgivelsene tror de er et par. Et vakkert og empatisterkt utgangspunkt rakner i det hudløst vonde når forsøket på å takle det utenforstående blikket mislykkes i møte med avvisning, ensomhet og frykt. Lukas Dhont er en formidabel og sansesterk observatør, og han får mirakuløse prestasjoner ut av sine to unge skuespillere, Eden Dambrine og Gustav De Waele.

Se den på utvalgte kinoforestillinger

«Women Talking»

Sarah Polley vil mange dra kjensel på som en skuespiller med sans for menneskelige dramaer i særklasse, som «My Life Without Me», «Språkets hemmelige liv» og «Den søte ettertid». Ingen overraskelse at hun også er en filmskaper bak kamera som løfter fra mellommenneskelige temaer på skjellsettende vis. Hennes «Women Talking» er basert på Miriam Toews roman «Kvinnene snakker», om en gruppe mennonitt-kvinner som sitter og snakker sammen på et høyloft om de grufulle overgrepene flere i den religiøse kolonien er blitt utsatt for. Hvordan leve videre, hvordan få bukt med en forkastelig ukultur? I rollene har Polley invitert noen av vår tids beste skuespillere, blant dem Frances McDormand, Claire Foy, Rooney Mara og Jessie Buckley.

Kinopremiere 24. mars.

Margot Robbie spiller skuespilleren Nellie LaRoy i Damien Chazelles film «Babylon», om den turbulente brytningstiden mellom stumfilm og lyd Hollywood. (Paramount Pictures/Paramount Pictures)

«Babylon»

Hollywoods mørke historie er en fest for filmskapere som er opptatt av agen navle og egen bransje. Og det kan også filmglade generelt nye godt av. «Babylon» er Damien Chazelles («Whiplash», «La La Land») lødige dypdykk i stumfilmtidens Hollywood, en «det ville vesten»-tid så god som noen og en fråtsing i rus, menneskelig fornedrelse, selvdestruktivitet og den ødeleggende jakten på rikdom, skjønnhet og berømmelse, og kjepper i hjulene på likesinnede konkurrenter. En visuell fest av det mest grådige slaget, med Margot Robbie og Brad Pitt i ledende roller, men mest oppsiktsvekkende for sin visuelle utstråling. Og det er i disse kategoriene den har sanket Oscars.

Se den på kino

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER Angela Bassett som Ramonda i «Black Panther: Wakanda Forever», oppfølgeren til filmen som ble en av tidenes Marvel-suksesser. Nå fortsetter historien uten den første filmens hovedrolleinnehaver Chadwick Boseman. (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

«Black Panther: Wakanda Forever»

Ryan Cooglers oppfølger til sin egen «Black Panther» har vært en suksess, og det til tross for at hovedrolleinnehaver Chadwick Boseman døde av sykdom før oppfølgeren var et faktum. En historie og et helt lite univers måtte gjennomtenkes på ny, men med sterke skuespillere i de fremste rollene og en episk tilnærmelse til fabelen som fortellerform, ble dette et av Marvels bedre eventyr – og et viktig ett. Av fem Oscar-nominasjoner er fire av dem i de såkalte tekniske sjangrene som visuelle effekter og kostymer, men veteranen Angela Bassett har fortjent en mulighet i Beste kvinnelige birolle for rollen som dronning Ramonda.

Se den på Disney+

[ Dette er de beste filmene på Netflix akkurat nå ]

Guillermo del Toro's Pinocchio Fra «Guillermo del Toro’s Pinocchio» på Netflix, en ny animasjonsfilm bygget på den kjente historien tidligere udødeliggjort av Disney. (Netflix/Netflix)

«Guillermo del Toro’s Pinocchio»

Man går seg litt vill i alle de nye filmatiseringene av Pinocchio, historien om den lille tredukken som Disney i sin tid adopterte fra italienske Carlo Collodis 1800-tallsfortelling og lagde tegnefilmen som står igjen som en av drømmefabrikkens mørkeste og mest fascinerende helaftens tegnefilmer. Disney har selv sluppet en såkalte «live action»-nyinnspilling av sin egen klassiske tegnefilm, men filmen som virkelig gjelder er «Guillermo del Toro’s Pinocchio» tredukkeanimerte film på Netflix. Dette er som navnet tilsier Oscar-vinneren bak «The Shape of Water» og «Pans labyrint», samt den nye Netflix-serien «Cabinet of Curiosities». Med andre ord er hans «Pinocchio» – regissert sammen med Mark Gustavson – mørke saker, slik også opprinnelseshistorien er. Mesterlig animasjon i episke og lumre tablåer befolket med skapninger og mennesker som er helt i tråd med del Toros univers, kall det gjerne et kabinett av kuriositeter.

Se den på Netflix