Ny amerikansk miniserie som er et høydepunkt i sjangeren realistisk drama på Netflix. «Maid» følger den unge, fattige jenta Alex som prøver å stable en tilværelse på beina for seg og datteren. Hun må komme seg unna en alkoholisert barnefar, håndtere en krevende mor og familiehistorien sin, skaffe seg jobb, penger, bolig, med og uten det offentliges hjelp og er fanget i en svært krevende tilværelse - som tilfeldighetene i livet har plassert henne i.

Margaret Qualley har hovedrollen som Alex i den gode dramaserien «Maid» på Netflix. (RICARDO HUBBS/NETFLIX/RICARDO HUBBS/NETFLIX )

«Maid» er en elendighetshistorie så overbevisende at det kjennes i magen, men den har en optimistisk klang, troverdige og menneskelige skildringer og god hovedrolle i Margaret Qualley. Moren til Alex spilles av Qualleys egen mor, en veldig overbevisende Andie MacDowell, i rolllen som type kunstnerisk og fri sjel.





«Kastanjemannen»

Har du savnet «Forbrytelsen»? Da er dette serien for deg, en krim akkurat så guffen, stemningsfull og stilsikker som klassisk nordic noir skal være. «Kastanjemannen» handler om etterforskeren Naia Thulin (Danica Curcic), som akkurat har søkt ny politijobb med fast kontortid for å få mer tid til datteren, når en kvinne blir funnet drept på en lekeplass, fastlenket og med en hånd kuttet av. Med seg har hun den uengasjerte og upopulære nye kollegaen Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard), som gir klart uttrykk for at denne jobben hans bare er mellomstasjon før neste stilling i europeisk politi. Begge har sine grunner til å se litt bleke og dratte ut.

Drapsetterforsker Naia Thulin (Danica Curcic) blir motvillig engasjert i en ny sak, når hun har søkt seg over i jobb som skal gi henne mer tid med datteren hjemme. Etter hvert tar jobben overhånd. (Tine Harden)

De tror det er kjæresten som har drept kvinnen, inntil de finner en liten kastanjemann-figur på åstedet, som linker drapet til en annen sak politiet anser som løst. Rammen rundt denne danske krimserien er så klassisk nordic noir at man nesten forventer at en viss etterforsker Sarah Lund i sin høyhalsa strikkegenser skal dukke opp rundt neste hjørne. Dette foregår til og med i et mørkt og høstlig København. At serien ikke føles som en ren gjenbruk av «Forbrytelsen»-formelen, har med drapsintrigen og en overbevisende og effektiv guffen stemning å gjøre.

«Squid Game»

Sørkoreansk TV er mer enn «Maskorama»! «Squid Game» er serien som hele verden ser på Netflix, i følge strømmegiganten selv: en dyster og makaber historie om en gruppe vanlige folk som blir lokket med en enorm pengepremie for å være med på et spill.

Deltakerne i dette spillet må huske lekene de var med på som barn for å overleve i «Squid Game» (Netflix)

Det viser seg at spillet består av tradisjonelle barneleker som alle har vært med på i skolegården og på lekeplassen, men i mer dødelige varianter. Deltakerne er i skvis mellom livsfare og pengene som kan løse alle deres problemer, for de er en desperat gjeng, de 456 spillerne som har meldt seg på dette. Serien er en av mange sørkoreanske serier på Netflix, og kan sørge for at såkalt K-drama blir oppdaget av flere også i vår del av verden. Det er mange serier fra det store TV-landet





«Midnight Mass»

Denne serien er noe av en hyggelig overraskelse, på et vis, en stillferdig fortalt og veldig lekkert filmet historie i skrekkgenren. Overraskelsen er at den begynner som noe helt annet, et nært drama om livet på et avsides øysamfunn hvor det er lenge siden fiskerne har kommet hjem med god fangst. Hit kommer Riley hjem, preget av år i fengsel, og ikke spesielt lett til sinns. Samtidig kommer en ny ung prest til øya, for å vikariere for den gamle syke faderen i menigheten som har vært på pilegrimsreise. Her er en lege som ikke kan dra noe sted på grunn av sin pleietrengende mor, en gravid lærer som har vendt hjem til øya uten en mann, og en muslimsk sheriff som ikke har spesielt stor tro på at lokalbefolkningen har veldig lyst til inkludere ham i mer enn de absolutt må.

Riley Flynn vender hjem til familien etter å ha sittet inne for drap, for å søke tilflukt og finne en ny mening med livet i denne fine og poetiske serien i den lette skrekk-genren. Og faren hans Ed Flynn, spilles av Henry Thomas - han som spilte Elliott i «E.T.». (EIKE SCHROTER/NETFLIX/EIKE SCHROTER/NETFLIX)

Dette er et religiøst og litt gammeldags samfunn hvor de troende som snakker høyest får ta mye plass, som den usympatiske Bev. Stedet preges av fraflytting og ferja som eneste forbindelse med storsamfunnet, og det som bekymrer folk mer enn dårlig fiske er den ventende stormen som tar strøm og telefon. Og over dem ruver den mest prakftulle himmelen du har sett på TV på en stund. Serien er nydelig filmet av Mike Flanagan, som sørger at menneskene er like stille og sympatiske av seg som dette stedet er. De fleste av shkuespillerne er i likhet med serieskaperen selv kjent fra en rekke horror-filmer, og selv om dette heldigvis ikke er en avskrekkende historie i splatter-genren er den guffen nok. En ikke altfor rystende, og forholdsvis poetisk halloween-aktuell opplevelse.





«Sweet Tooth»

Det mangler verken på dystopier og dramatiseringer av populære tegneserier på Netflix, men «Sweet Tooth» står fram som et høydepunkt i sin genre. Dette er post-apokalyptisk fantasy, hvor de voksne har dødd av et livsfarlig virus, og noen barn blir født som hybrid mellom dyr og menneske. En av dem er gutten Gus, utstyrt med hjortegevir, en usedvanlig optimistisk natur og høyt utviklede sanser.

Jepperd og Gus i den sjarmerende og spennende jorda-etter-pandemien-serien «Sweet Tooth» - basert på en tegneserie. (KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX/KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX)

Han har vokst opp bortgjemt med faren sin i en nasjonalpark. Når han må ut i verden, får han selskap av einstøingen Jepperd, en barsking som naive Gus kan trenge ved sin side ettersom hybrider som ham er fritt vilt. Serien er mer sympatisk sjarmerende enn dystopier flest, og vinner på det. At den har en forholdsvis både dramatisk og åpen slutt var en nedtur, inntil Netflix annonserte at denne suksessen skal få en sesong to.





«Sex Education»

Sesong tre av den mest vellykkede tenåringskomiserien på Netflix er endelig klar etter pandemiforsinkelsen. Gillian Andersen er fortsatt sexterapeuten som setter ut tenåringssønnen Otis med sin frie holdning til seksualitet, og tilværelsen er ikke lettere for Otis og vennene hans at skolen de går på har fått en ny rektor som er opptatt av avholdenhet for ungdom. Dette er en inkluderende, sympatisk og morsom serie om ungdom og seksualitet. En britisk produksjon. med andre ord ikke amerikansk prippenpreken eller «Porky’s»-rølp.

Sex Education Asa Butterfield og Gillian Anderson, plaget sønn og sexterapeut-mor i «Sex Education». Foto: Netflix









«Den uskyldige»

En TV-krim på spansk som er langt bedre enn de fleste i denne spenningsgenren. Den foregår i Spania, men er skrevet av den amerikanske thrillerforfatter Harlan Coben og er del av en pakke-deal inngått med Netflix. De har kjøpt rettighetene til 14 av bøkene hans, og skal dramatisere dem på engelsk og andre euroepiske språk. Denne historien handler om Mat, en sympatisk type som havner i fengsel for uaktsomt drap som ung gutt. Ute igjen bygger han seg opp en ny tilværelse som advokat sammen med broren, og finner kjærligheten med Olivia. De skal ha barn når hun forsvinner på jobbtur til Berlin, og Mat får merkelige bilder på telefonen. Samtidig får den rimelige tøffe drapsetterforskeren Lorena et mystisk dødsfall i hendene, etter at en nonne har begått selvmord just på det barnehjemmet Lorena selv vokste opp. Mat prøver på sin side å finne kona ved hjelp av privatetterforskeren fra jobben, og politifolk fra type spansk FBI dukker opp etter hvert i nabolaget. Dette er god, mystisk og svært underholdende krim, av den typen man er glad for at det stadig er noen episoder igjen av den. Samtidig som man sitter der og lurer på mye.

Den straffedømte Mat har fått livet på stell når kona forsvinner sporløst på jobbreise. Det starter en underholdende og spennende historie, som er et høydepunkt i denne krimgenren. (Netflix)





«Secret City»

Denne australske serien var et høydepunkt på NRK TV for noen år tilbake, en politisk thriller om en kampen mellom stormaktene USA og Kina og en ærgjerrig, kynisk politiker som vil gjøre Australia til en politistat for å stoppe alle mulige farer mot nasjonens sikkerhet. Og sikre sin egen posisjon.

Forholdet mellom Australia og Kina er spent etter at en australsk student setter fyr på seg selv i Beijing i protest mot Kinas lange okkupasjon av Tibet. Denne konflikten havner den politiske journalisten Harriet Dunkley, en fallert tidligere hotshot i australsk presse, uforvarende i når hun oppdager politioppbud og en ung manns lik på en elvebredd. Uredd og med mye å bevise begynner journalisten å snuse i saken. Dette er en spennende, vellaget historie om politisk spill på flere nivå, så medrivende at de seks episodene i første sesong går fort unna. Anna Torv («Mindhunter», «Fringe») i hovedrollen er god som den rappkjefta, skarpe Harriet Dunkley, som får erfare hva som kan skje når man legger seg ut med mektige politikere, med kinesiske «ambassadeansatte» og hysj hysj-agenter fra forskjellige byråer.

Anna Torv og Jacki Weaver er gode i denne australske thrilleren om storpolitisk spill i det australske politiske maktsenteret Canberra. (NBC Universal Studios/NBC Universal Studios)

Når det står om politisk makt er ikke enkeltmenneskets rettigheter og personvern veldig mye verdt, skal journalisten og flere rundt henne bittert erfare. En annen grunn til at serien utmerker seg er skuespiller Jacki Weaver, som det gnistrer av i rollen som justisminister Catriona Bailey, en så rå, frittalende og barsk politiker at de strammeste generaler tar halen mellom beina når hun setter dem på plass. To sesonger er ute.





«Ring min agent!»

Du trenger ikke ha vanket på Gimle kino for å falle for «Ring min agent!», og ikke kjenne veldig godt til fransk kulturliv heller. Denne franske serien i fire sesonger har endelig fått oppmerksomheten og snakkis-statusen den fortjener – i mange land, og det er fordi den kul, morsom og særs underholdende, overlegent mye bedre enn andre showbiz-fokuserte serier som Ricky Gervais’ «Extras» eller «Entourage». Dette handler om Andréa, en nokså kvinneglad dame, og kollegaene i agentbyrået ASK som må takle berømte og ofte forholdsvis selvopptatte franske skuespillere både jobb og privat. Agentene må holde firmaet sitt på fote når sjefen deres dør brått og etterlater seg et kaos og med et regnskap som ikke er helt etter lover og regler. En bonus ved serien er at franske skuespillere er med i rollene som seg selv, i versjoner av sine berømte jeg – her snakker vi A-lista: Jean Reno, Juliette Binoche, Monica Bellucci … Og er de ikke kjente navn for oss, og det er vanskelig å ta referanser og skuespillernes egne spark til egne bragder, er det jo bare å google dem. Dermed sørger serien for en grundig oppdatering på fransk kulturliv, kjendisliv, og fem-seks tiårs film- og TV-produksjon.

DIX POUR CENT - SAISON 4 Noen franske stjerner er lettere å kjenne igjen enn andre: Etter hvert dukker Daniel Auteuil opp på agentbyrået ASK. (Christophe Brachet/Christophe BRACHET - FTV/ MONVOISIN PROD/ MOTHER PROD)

Noen franske stjerner er lettere å kjenne igjen enn andre: Etter hvert dukker Daniel Auteuil opp på agentbyrået ASK.

«The Crown»

Den vant en rekke nye Golden Globe-serien, fjerde sesong av den dels virkelighetsbaserte serien om dronning Elisabeths liv som britisk regent, og som kone, mor og gallionsfigur, med mer. I sesong fire byr serien på flere kjente personer nå som historien er kommet til en mer moderne tid – 1980-tallet (som kanskje er lenger siden enn mange vil innrømme).

Det er med andre ord tid for statsminister Maggie Thatcher og lady Diana Spencers debut i serien, førstnevnte spilt av Gillian Anderson. Sesong fire ligger an til å bli en dramatisk opplevelse, med britisk politikk og kongelig romantikk som vil prege livet til Windsor-familien i Buckingham Palace.

The Crown S4 Lady Diana (Emma Corrin) gjør sin entre i serien om den britiske kongefamilien i høst. (Des Willie/Des Willie/Netflix)

Lady Diana Spencer (Emma Corrin) ble snart mer populær enn hva prins Charles og andre i kongefamilien satte pris på. Selv måtte Diana akseptere sånt som at hun måtte bøye i knærne og lute nakken når hun sto sammen med ektemannen, slik at hun skulle se lavere ut enn prinsen på fotografier. I virkeligheten var de like høye.

Høstens sesong av den Golden Globe-vinnende serien skildrer også det spente forholdet mellom dronning Elisabeth og statsminister Thatcher, ikke minst fordi sistnevnte sender landet ut i krig med Argentina i konflikten om Falklandsøyene.

Fire sesonger er ute. Den femte kommer i 2021.

«Alice in Borderland»

Japansk gamer-thriller fra 2020 basert på en manga-serie, en spennende science fiction om en vennegjeng med litt slacke fyrer som plutselig befinner seg i et folketomt Tokyo. I selskap med flere får de beskjed om at de er med i et live-spill hvor det handler om å komme seg gjennom en rekke spill hvor det gjelder å overleve.

Karube, Arisu og Chota må takle flere dødelige, sadistiske IRL-spill for å overleve i denne heftige fantasy/horror/science fiction-serien. Foto: Netflix (Netflix)

Serien bærer tydelig preg av at Netflix ikke sparer på noe for å beholde markedsposisjonen i det store asiatiske markedet, og når du skjønner at dette egentlig klassisk overlevelses-horror i en gamer-setting, risikerer du allerede å være oppslukt av spillene som foregår. Sesong to skal være underveis.

«Kingdom»

Har du sansen for zombie-serier men har sett for mye av «The Walking Dead» og alle de amerikanske spin-off-seriene kan denne koreanske Netflix-produksjonen være midt i blinken. Serien er en miks av historisk drama og zombie-sjangeren, og er en opplevelse full heftig action og spenning. Dette foregår i det gamle Korea, i Joseon-perioden, og et keiserstyrt føydalsamfunn preget av politisk korrupsjon, maktmisbruk og hungersnød, og hvor et feil ord betyr at du blir et hode kortere. Kronprinsen og arvingen til keisertittelen i riket drar ut i landet for å sjekke rykter om at det herjer en pest der ute.

Kronprins Lee Chang i riket (Ji-Hoon Ju) som alt har nedkjempet to japanske invasjoner, må takle horder av udøde for å redde kongedømmet sitt. Foto: Netflix

Når han kommer tilbake nektes han adgang til sin syke keiserfar, og må rømme sammen med en trofast livvakt når mektige politikere og stemoren hans rotter seg sammen for å overta makten. Serien er på to sesonger, og en tredje skal være på vei. Dette er heftig og hektisk og så medrivende at man klarer å overse det mer emosjonelle overspillet som noen ganger preger skuespillernes framføring, for i koreansk drama spares det aldri på følelser. Er basert på en web-tegneserie.

«Queen’s Gambit»

En Golden Globe-vinner i 2021, og en visuelt lekkert produsert og godt fortalt historie som dukket opp ut av det grå på Netflix i pandemihøsten.

Anya Taylor-Joy spiller Beth, et sjakkgeni som forbløffer skråsikre gutter og gubber i flere verdensdeler i denne visuelt lekre og godt formidla dramaserien. Foto: Netflix (PHIL BRAY/NETFLIX/Phil Bray/Netflix)

Fra Beth er ganske liten overrasker hun med sitt åpenbare talent for sjakkspillet, en evne som etter hvert sjokkerer det manns- og gubbedominerte sjakkmiljø hjemme i USA og etter hvert i verden utenfor under den kalde krigen på 1960-tallet. Det er ikke gitt at serien hadde blitt like fascinerende uten Anya Taylor-Joy i hovedrollen. Man trenger heller ikke skjønne det spøtt av sjakk for at dette skal være fengende og spennende.

«Vagabond»

Koreansk actiondrama som går Tom Cruise og «Mission Impossible»-påfunnene hans en høy gang. Serien på 16 timelange episoder handler om stuntmannen og kampsporttøffingen Cha Dal Geon (Lee Seung-gi) og etterretningsagenten Go Hae Ri (Bae Suzy), et umake par som ikke er like tøffe, dyktige og smarte som de håper å være. Stuntmannen er ute etter å hevne seg på storkapitalens krefter som sørget for å styrte flyet hans unge nevø var om bord på, e-agenten skal prøve å både holde styr på ham og hjelpe når det gjelder – det vil si, når snikskyttere, nordkoreanske leiemordere og slåsskjemper prøver å ta livet av ham.

Stuntmann og drosjesjåfør Cha (Lee Seung-gi) får mye juling og gir mye juling i denne actionthrilleren. Foto: Netflix (Netflix)

Dette er først og fremst en underholdende og medrivende serie om du aksepterer de mange fascinerende og forunderlige vendingene som denne historien tar, og det følelsesmessige fokus og overspill som noen ganger har det med å prege koreansk drama. Her spares det ikke på noe, verken i tårer, kjærlighet eller i budsjettet for heftige actionsekvenser. De to hovedrollene står også for sjarmen som gjør at det er vanskelig å skru av en noe tidvis litt for oppskrudd far-out fortelling. Samfunnskritisk vil den også være, men det er faktisk helt ok.

«Away»

Til Netflix å være er «Away» et veldig klassisk TV-drama, men som vinner på å by det alltid fascinerende premiss – menneskets erobring av verdensrommet. Her det (i overkant) mye grining, men også spenning nok til å være gripende.

Hilary Swank spiller Emma Green, astronaut og kaptein for teamet som skal bli de første på Mars. Dette foregår i nær framtid, og Mars-ekspedisjonen er et resultat av samarbeid på tvers av supermakter og kulturer. En fin tanke, i disse dager. Kaptein Emma Green leder en russisk veterankosmonaut, en indisk pilot, en kinesisk kjemiker og en ghanesisk/engelsk/jødisk botaniker, de beste i verden på sine felt. De er strengt tatt også menneskehetens håp også, for lykkes de er sjansen for at Mars en gang kan bli en ny beboelig planet.

På vei til Mars, Hilary Swank og et team av astronauter får en humpete ferd. Foto: Netflix (Diyah Pera/Netflix/Diyah Pera/Netflix)

Som tittelen antyder handler serien om å reise langt og være borte fra det vante og trygge, familien, hverdagslivet og jordas overflate. Ferden mot Mars er underholdende og spennende, vel å merke for den som synes alt som har med romfart og det uendelig stille og veldige verdensrommet å gjøre.

Iblant skaper alt det mellommenneskelige og familiære fokuset følelse av såpeopera in space. Samtidig er reisen spennende også, og premissene for dramatikken, teknologien som skisseres og scenarioene som skildres så fascinerende at det er verdt å bli med på hele denne turen.

«Better Call Saul»

Klar for en av de beste dramaseriene på Netflix? For den som har sett «Breaking Bad» – og det har man jo gjerne er hovedpersonen Saul – Saul Goodman (Bob Odenkirk) en kjent figur, advokaten som er de små og store kriminelles beste venn og fikser, tilsynelatende en mann uten skrupler.

1 Advokat Jimmy McGill treffer på en rekke typer som seinere skal gjøre seg gjeldende i Walter Whites liv som narkobaron, når Jimmy selv er bedre kjent som Saul Goodman. Foto: Netflix (Ursula Coyote/Netflix)

Dette er historien om hans livsgang fra postrommet på brorens advokatfirma til advokat på egne bein, en ferd som ikke akkurat er lett. Serien er full av gode skuespillere, i tillegg til Odenkirk selv, blant andre Michael McKean som broren, Rhea Seehorn som støttespiller Kim Wexler og Jonathan Banks som altmuligmann Mike – kjent fra nevnte «Breaking Bad». I likhet med nevnte klassiker byr serieskaper Vince Gilligan på de flotteste bildene av New Mexicocs karrige landskap. Fem sesonger drama av ypperste klasse og menneskelig sett mørkeste sort. Neste sesong skal bli den siste i serien, og den lover ikke godt for Saul Goodman. Vi vet jo åssen det går til sist, men ferden fram er gripende og underholdende.

«Unorthodox»

En av de klart beste seriene som er kommet på Netflix i 2020, en sterk historie som gir et sjeldent innblikk i et lukket, ekstremt religiøst samfunn. Den er basert på boka til en kvinne som forlot et ultraortodoks jødisk samfunn i USA for å starte et nytt liv i vår moderne verden, for TV laget av blant andre tyske Anna Winge – som tidligere har stått bak spiondramaet «Deutscland 83», som bør være kjent for NRKs dramapublikum. I hovedrollen er Ester «Esty» Shapiro som rømmer til Berlin for å unnslippe et ulykkelig liv som lydig hustru i et fundamentalistisk jødisk samfunn i New York. Hun spilles Emmy- og Golden Globe-verdig sterkt og godt av israelske Shira Haas. Hennes vevre, storøyde Esty er så uskyldig og uvitende om livet i den virkelige verden, og gjør et sterkt inntrykk på sin ferd gjennom det ultrahippe Berlin. Serieskaperne vet bedre enn å skildre de jødiske som ekstreme, mørke typer, de er mennesker de også, og den gripende historien er full av humor også.

Esty forsøker å rømme fra det fundamentalistiske lukkede miljøet i New York i «Unorthodox». (Anika Molnar/Netflix)

«Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga»

Will Ferrell har laget mye dårlig komedie det siste tiåret, og kanskje lenger enn det og. Han baserer mye av komedien på sin egen fysiske framtoning, en diger, fårete gubbeframtoning med armer og bein og barnslige grimaser. Det har vært morsomt nå og da, men ikke når det utagerende kroppsspråket bare har vært brukt for å skjule syltynne manus. I denne TV-filmen er amerikaneren morsom igjen, delvis fordi han begrenser seg selv i den vanlige rollen som selvopptatt ikke altfor oppvakt original, men også fordi han har interesse og sansen for fenomenet og galskapen Eurovision Song Contest. Dette er en historie med Will Ferrells absurde signatur, og en musikalsk komedie som er en glad hyllest til den mangfoldige galskapen og utspekulerte businessen den europeiske showforestillingen er enn slem satire. Han spiller islendingen Lars Erickssong som har ELSKET Eurovision Song Contest siden han så Abba vinne finalen i 1974.





Alexander Rybak er også med i Will Ferrells treffsikre ESC-komedie. Foto: Netflix (Netflix)

«The Umbrella Academy»

Orker vi enda en serie om superhelter? Ja, det gjør vi! «The Umbrella Academy» byr på et eget univers som ikke har noe med verken Marvel og DC å gjøre, men er basert på en tegneserie forfattet av vokalisten i My Chemical Romance, Gerard Way.

Serien handler om sju unge helter som ikke har annet til felles enn at de ble født på samme dag, av kvinner som ikke var gravide før riene satte inn. De ble adoptert av en eksentrisk milliardær, som oppdaget at de hadde spesielle krefter. På sitt helt spesielle akademi ble de oppdratt til å bli superhelter.

«The Umbrella Academy» (Netflix)

Til å være superhelter er de en rimelig selvopptatt sutrete gjeng, og som på toppen av alt skal få etter seg en duo morderiske typer som kommer fra en hemmelig tjeneste, blant dem den myndige Cha-Cha, spilt av Mary J. Blige. I sesong to må de takle tidshopp, dommedag, hverandre og det som verre er – morderiske blonde agenter fra Sverige.

«Never Have I Ever»

Dette er den nyeste komiserien fra Mindy Kaling, en av de mange dyktige serieskaperne USA kan by på. Etter «The Mindy Report» og den oppdaterte TV-utgaven av «Fire bryllup og en gravferd» – begge komiserier som bryter med amerikansk underholdningsbransjes tradisjon til å skildre både kjønnsroller og etnisitet med nedlatende stereotyper, har Kaling laget en tenåringskomedie om en indiskamerikansk jentes tilværelse i USA på tidlig 2000-tall. Dette er mer enn enda en amerikansk serie om tenåringer på high school, den er også en anelse historisk i den forstand at den byr på tre indisk-amerikanske kvinner i hovedrollene, og understreker at TV-bransjen har kommet seg et stykke fra da folk fra andre enn hvitddominert amerikansk populær underholdning bød på stereotype folk fra andre kulturer type kioskeieren Apu i «The Simpsons».

Den gamle tennisstjernen John McEnroe (!) er kommentator til ett og alt som foregår i Devis hverdag. Blant tenåringskomediene der ute er «Never Have I Ever» et nytt høydepunkt.

Never have I ever 15-åringen Devi (Maitreyi Ramakrishnan) har det travelt med å få opplevd alt det hun mener bør oppleves her i livet, selv om hun også selv aner at hun bør tenke seg bedre om før handler. Foto: Netflix (Netflix)

«The English Game»

Oi, tenk at de spilte FA-cup i England så tidlig som i 1870-åra! Det er det første som kan slå en i møte med denne miniserien fra «Downton Abbey»-skaper Julian Fellowes. Her har mannen bak vår tids største kostymedrama-suksess kastet sitt blikk på fotballsporten historie – fra den gang denne sporten ikke skilte seg veldig mye fra rugbyen i spillestil og filosofi. Han utfordrer ikke TV-dramaet med fortellerteknikk og dramaturgiske ingredienser denne gangen heller,. I likhet med den internasjonale mega-suksessen hans er dette matine-TV de luxe, en historie om overklasse og underklasse som er proppa full av klisjeer, av forventede hendelser og mennesketyper, men den er underholdende likevel. Serier som krysser fotball og kostymedramaet er ikke dagligdags, og denne fortellingen tar faktisk utgangspunkt i FA-cupens virkelige historie. Serien klarer dessuten også å understreke hvorfor fotballen har vært og fortsatt er så utrolig viktig for den engelske arbeiderklassen og samfunnets underprivilegerte.

«The English Game» Det blir hard kamp mellom Fergus Suters Darwen og Arthur Kinnairds Old Etonians i FA-cupen i denne miksen av fotballhistorie og kostymedrama. (Oliver Upton)

«Sunderland ‘Til I Die»

Mer fotball! For den som savner engelsk fotball, eller bare fotball i sin alminnelighet, kanskje bare lyden av TV-kampen i helga, kan denne dokumentarserien være en skikkelig trøst. Det er den tydeligvis også, for den rykket rett inn på Netflix sin topp 10-liste da den ble lansert 1. april. For selv om den handler om en fallert storklubb oppe i Nord-England, vet dokumentfilmskaperne bak «Sunderland’ Til i Die» å fokusere på følelsene av engasjement, lidenskapen, begeistring, skuffelsen, spenningen, hele spekteret av emosjoner knyttet til det å heie på en fotballklubb. Og nå som all fotball er satt på pause, spennende, hektiske innspurter på sesonger er satt på vent i mange land og seriestarten utsatt her hjemme er det å se Sunderland AFC fra innside og utsida en fin opplevelse. Den er også en påminnelse om hva fotball betyr for så mange, spesielt i det engelske arbeiderklassemiljø.

Den første sesongen av denne serien bød på et overraskende innblikk i en stor fotballklubb indre liv. Klubben hadde rykket ned fra Premier League, og klubbledelsen hadde kanskje sluppet dokumentarteamet inn i de indre gemakker med tanke på å forevige Sunderlands vei tilbake til toppen. En triumfferd filmet for evigheten!

Skildringen av klubblivet på innsida er atskillig mer nærgående enn dokumentarer fra fotballklubber på dette nivået pleier å være. Derfor er det overraskende at Sunderland AFC har sluppet dokumentaristene inn på stadion for hver skuffende sesong.





«Altered Carbon»

Klar for to sesonger helt spaca sci-fi-opplevelse? Dette er en framtidsvisjon i cyberpunk-sjangeren, en vill historie om udødelige mennesker, ekstreme forskjeller på fattig og gikk og IA-skapninger utstyrt med menneskelige egenskaper – ofte mer menneskelige enn sine egne skapere, skal det vise seg, for i denne verden har folk blitt gjenfødt så mange ganger gjennom århundrene at de har tatt bitte litt skade av det. I framtida en gang har vi klart å digitalisere bevisstheten vår, slik at de kan lagres på en memory-stick og lastes over i nye kunstig skapte menneskekropper – etter egne valg.

ALTERED CARBON Anthony Mackie spiller ekssoldaten Takeshi Kovacs i en framtid, langt, langt unna i denne serien. Foto. Netflix (Diyah Pera/Netflix/Diyah Pera/Netflix)

I praksis betyr det at her kan samme karakter spilles av vidt forskjellige skuespillere. I sesong en er det svenske Joel Kinnaman i hovedrollen som ekssoldaten Takeshi Kovacs, som vekkes opp etter lang fengselsdvale av en ekstremrik mann, som har blitt drept, og nedlastet på nytt, men som ikke husker hvem morderen var. I sesong to har Anthony Mackie («The Hurt Locker», Falcon i Marvel-filmene) overtatt rollen som Kovacs, som må løse nye utfordringer i en verden hvor alles største frykt er at noen skal tråkke på usb-pinnen hvor deres jeg er lagra – og montert, i nakken. Tidvis spennende og fascinerende, flippa virkelighetsflukt, med andre ord.

«Locke & Key»

Netflix vet å satse på ungdommen, strømmepublikummet dere for framtida, og lanserer den ene serien for ungdom etter den andre. «Etter Ragnarok» kommer denne, og i likhet med den dansknorske fiaskoen starter «Locke and Key» med at hovedpersonene er på vei til sitt nye bosted, der familien opprinnelig kommer fra, for å starte på nytt. De er familien Locke, mor, to tenåringer og en yngre, særdeles oppvakt gutt, som har forlatt Seattle for å restarte livet på stedet der ungenes avdøde far kommer fra. Han døde under dramatiske omstendigheter. De skal bo i farsslektas gamle hus, et palass i tre, som de raskt karakteriserer som skikkelig «Norman Batesk».

«Locke and Key» – basert på en tegneserie, er en miks av oppveksthistorie, skrekk og magi. Dette er ungdomsdrama med erfarne film- og TV-skapere bak, blant annet Carlton Cuse – som tidligere har vært med på å lage «Lost», «The Strain» og «Tom Clancy’s Jack Ryan». Det borger for mysterier, skrekk og action, og at serien er gjennomsyret av stemninger som skaper uro og utrygghet i sofaen har selvsagt å gjøre med at mannen bak tegneserien den er basert heter Joe Hill, sønn av Stephen King.

«The Stranger»

Advokaten Adam Price (Richard Armitage) er på fotballtrening med sønnene da en ukjent ung kvinne kommer bort til ham og sier at hun vet en hemmelighet om kona hans. Hun vet såpass om familien hans at Price konfronterer kona, som innrømmer at hun har holdt ting skjult for ham. Det fører til at familieidyllen sprekker, men historien om advokaten er bare en av flere dramatiske ingredienser i denne egenproduksjonen av Netflix. Den eldste sønnen i huset blir involvert i en bestialsk historie med en alpakka, samtidig som den mystiske kvinnen begynner å skremme andre i lokalsamfunnet med opplysninger de ikke ønsker fram i dagen.

The stranger Adam Price (Richard Armitage) får hverdagen snudd på hodet når en mystisk kvinne forteller ham ting om kona hans. (Foto: Netflix) (Netflix)

Hvis du savner en klassisk TV-thriller er denne nye Harlan Coben-serien noe for deg. «The Stranger» er en av Cobens bestselgende romaner, resultatet av en avtale spenningsromanens mester har inngått med Netflix. Strømmegiganten har sikret seg en avtale om filmatiseringer av Cobens 14 thrillere – og de han måtte skrive framover. Dette mysteriet på åtte episoder er også mer spennende enn den første Coben/Netflix-historien fra to år tilbake – «Safe», som hadde Michael C. Hall i hovedrollen som desperat familiefar på jakt etter datteren, utstyrt med en bisarr engelsk aksent.

«Giri/Haji»

Japansk TV-krim er ikke dagligdags på våre skjermer, og drama fra solens rike pleier å være morske, svulstige og skjebnetunge opplevelser om ære og tradisjoner. Dette samarbeidet mellom BBC og Netflix er en annen historie. Serien er en levende og underholdende variant av den klassiske bror-mot-bror-historien. Serien som på norsk kan kalles «Plikt/Skam» handler om politimannen Kenzo som må til London for å finne broren sin, yakuzamedlemmet Yuto som har rømt fra alt og alle i Japan. I London møter Kenzo politietterforskeren Sarah – glimrende spilt av Kelly Macdonald, og Rodney, halvt japansk rentboy og narkoman – en sliten, rappkjefta karakter, en Withnail for vår tid – med en overbevisende Will Sharpe i rollen.

Kenzo spilles av Takehiro Hira, som gjør politimannen Kenzo til en mer sammensatt og menneskelig karakter enn hva denne dramasjangeren pleier å by på. Her brukes det stadig overraskende fortellergrep og originale vendinger, som når to eldre japanske damer bestemmer seg for å kidnappe en baby holdt fanget av den fryktede yakuzaen i Tokyo.

Kenzo får mer å styre med enn han forventet, når han må holde skjult for britisk politi at Yuto er broren hans – og må takle at datteren rømmer.

Giri / Haji Se en japanskbritisk krim i kveld! BBC og Netflix har laget «Giri/Haji», en veldig underholdende historie med levende typer, blant annet spilt av Kelly Macdonald og Takehiro Hira. (Netflix)





«Delhi Crime»

Mye kan sies om serieutvalget på Netflix, som bærer preg av strømmegigantens markedsstrategi heller er å gå for kvantitet enn kvalitet, men noen ganger dukker det opp høydepunkter i alt det middelmådige. «Dehli Crime» åpenbarte seg som en ny god, indisk krimserie da den kom i 2019. Serien er virkelighetsbasert i den betydningen at den tar utgangspunkt i gjengvoldtektssaken fra New Delhi i 2012, en ugjerning så grusom i natur at rystet en hel verden. Serien følger etterforskningen av forbrytelsen, ledet av en snartenkt politisjef i en del av millionbyen. DPC CVartika Chaturvedi vet at gjerningsmennene må finnes raskt om saken skal bli løst, og tar selv ledelsen av etterforskningen.

«Delhi Crime». Politisjef Vartika Chaturvedi (Shefali Shah) tar ledelsen av etterforskningen av en gjengvoldtekt i «Delhi Crime», i forsøk på å sikre at saken blir løst og at gjerningsmennene blir tatt. Foto: Netflix (Courtesy Netflix)

Politisjef Vartika Chaturvedi (Shefali Shah) tar ledelsen av etterforskningen av en gjengvoldtekt i «Delhi Crime», i forsøk på å sikre at saken blir løst og at gjerningsmennene blir tatt.

Dette er en intens, drivende skildring av politiets etterforskning og jakt på gjerningsmennene i dette infernalske myldrende menneskehavet hvor et konstant smog-teppe av forurensning ligger over byen. Den er laget av et indisk-canadisk team, men i likhet med «Sacred Games» er serien en påminnelse om at India er åsted for en av verdens største filmindustrier, med lange tradisjoner for å fortelle historier med levende bilder.

«The Kominsky Method»

Michael Douglas gjør sin beste rolle siden «Falling Down», men Alan Arkin er like god i denne Netflix-komedien laget av Chuck Lorre, mannen bak blant annet «Two and a Half Men». Tredje og siste sesong av serien er ute.

«The Kominsky Method» To gode venner: Alan Arkin og Michael Douglas er i knallform i denne sympatiske komedien fra mannen bak komiserier som «Two and a Half Men» og «The Big Bang Theory». Foto: Netflix

Michael Douglas er Sandy Kominsky, aldrende, mislykka skuespiller og evig skjørtejeger i Los Angeles som nå driver skuespillerskole sammen med datteren. Arkin er hans beste venn, den søkkrike agentbyrådirektøren Norman Newlander.

Sammen er de to seniorene komisk dynamitt, to gemyttlige gubber som aldri gir opp selv om helsa svikter, prostataen vokser, alle de kjenner går bort og ungene deres irriterer og verden generelt har gått av hengslene. Sandys bestevenn Norman er ikke med i tredje sesong, men det er til gjengjeld Sandys ekskone Roz, spilt av Kathleen Turner, Michael Douglas gamle samarbeidspartner fra en rekke av gode filmer på 80-tallet. Siste sesong er dermed et kapittel Hollywood-nostalgi som har til hensikt å være mer rørende enn komisk.

«Stranger Things»

Stranger Things Jenta bare kjent som Eleven må stadig til pers i kampen mot monsteret fra Upside Down-dimensjonen i «Stranger Things». Foto: Netflix

Dette var vel den første serien fra Netflix som traff virkelig bredt. I tredje sesong har serieskaperne omfavnet eventyret som mikser åttitallsnostalgi i form av både musikk og underholdningssjanger, og tar historien med ungene (nå tenåringer) i småbyen Hawkins, Indiana som takler et monster fra en parallell dimensjon, mystiske militærmakter og kanskje like dramatisk: den sommerlige ungdomsforelskelsen.

Dette er skrekk, humor og action på en gang. Den tøffe sheriffen Hopper (David Harbour) er like kul, og Winona Ryder er dessuten fortsatt med. Men det er Priah Ferguson i rollen som lille, rappkjefta Erica som truer med å stjele hele showet i sesong tre.

«Black Earth Rising»

En historie om rettsoppgjøret etter folkemordet i Rwanda på nittitallet høres kanskje ikke ut som tema for et underholdningsdrama, men dette samarbeidet mellom Netflix og BBC er gripende, spennende og tankevekkende. Den er det nye mesterverket fra engelske Hugo Blick, mannen bak den glimrende miniserien «The Honourable Woman» som gikk på TV 2 Sumo for noen år tilbake.

Micaela Coel gjør en sterk rolle som etterforskeren Kate Ashby, selv overlevende fra Rwanda og adoptert av sin advokatmor Eva Ashby. Her har hun støtte i den amerikanske familievennen og advokaten Michael Ennis, spilt av John Goodman.

Black Earth Rising Michaela Coel, helt rå i rollen som Kate Ashby i «Black Earth Rising». (Se henne også i hennes egenskrevne BBC-serie «I May Destroy You »på HBO Nordic. Foto. Netflix

«Unbelievable»

Den er for rystende til å fråtse en fredagskveld, denne dramatiseringen av en virkelig historie fra USA. Den skildrer hvordan et voldtektsoffer risikerer å bli behandlet, møtt og mistrodd av omsorgsapparat, politi, folk i nærmiljøet og samfunnet for øvrig.

Skildringen av skjebner og politimetoder kan få det til å vrenge seg i magen i de første episodene, samtidig byr «Unbelieavable» på en engasjerende etterforskning av en serieovergriper, ledet av den glimrende Toni Collette som detektiv.

Unbeliaveble En sterk historie. Toni Collette etterforsker en serieovergriper i USA, etter at andre politifolk har avvist unge voldtektsofres forklaringer. Foto: Netflix

«Mindhunter»

Serien om de første FBI-agentene som benyttet seg av profilering som arbeidsmetode er fortsatt en av de beste Netflix har laget. I sesong to har metodene til Holden Ford, Bill Tench og Wendy Carr fått mer anerkjennelse. Etterforskerne oppsøker seriemordere og psykopater fra virkeligheten, type Charles Manson, men historien som vekker mest oppsikt er en seriemordersak fra Atlanta – som er en effektiv kommentar til systembasert rasisme i amerikansk politi og samfunn.

Takket være forutinntatte holdninger om hvordan folk «bare er», kunne en seriemorder ta livet av rundt 30 afroamerikanske gutter uten politiet foretak seg stort annet enn å anta at ofrene hadde rømt hjemmefra.

Mindhunter Holden Ford (Jonathan Groff) og Wendy Carr (Anna Torv) i sesong to av den eminente «Mindhunter». Foto: Netflix

«Derry Girls»

Nord-Irak humor er ikke vanlig på våre breddegrader, men det er ikke uten grunn at «Derry Girls» ble den mest sette TV-serien i nordirsk fjernsynshistorie i fjor. Nå er to sesonger ute av komedien om Erin, familien og venninneflokkens liv preget av uro, britiske soldater og den stadige konflikten mellom katolikker og protestanter i Derry, eller Londonderry, basert på serieskaper Lisa McGees oppvekstminner tidlig på 90-tallet.

Jentenes trøblete tenåringstilværelser har et uvanlig, dramatisk og dystert bakteppe – som har fått ny aktualitet med Brexit og de nye grensemurene som kan bli etablert ved Derry. Det forhindrer ikke at dette er veldig morsomt.

«Derry Girls» Morsom nordisk gjeng i «Derry Girls»

«Sacred Games»

«Sacred Games» Dette er førsteklasses indisk krim! (Netflix)

Dette er førsteklasses indisk krim!

Serien følger den lite ansette politimannen Sartaj Singh som i motsetning til kollegaene ikke er korrupt. Han får beskjed fra den sagnomsuste gangsterkongen Ganesh Gaitonde at han har 25 dager på seg til å redde New Delhi fra en katastrofe. Sartaj står nesten alene i kampen.

Dette er overraskende hardkokt krim, basert på en roman, og viser at indisk drama er så mye mer enn Bollywood. Den grove munnbruken er også imponerende. To sesonger er ute.

«The Good Place»

Netflix har så langt sluppet tre av sesongene av denne komiserien full av Ted Danson, treffsikker komedie og moralfilosofiske punchliner. Eleanor (Kristen Bell) havner i det himmelaktige The Good Place når hun dør, til tross for at hun var en komplett egoistisk småkjeltring i live. Her blir hun mottatt av Michael, en overjordisk skikkelse spilt av Ted Danson, og Eleanor skjønner at hun må holde det for seg selv at hun har havnet på et sted hun ikke fortjener.

Hun skulle egentlig vært på det The Bad Place. Dermed må hun lide seg gjennom filosofi-timer av sin utvalgte eviglivspartner Chidi, etikk- og moralfilosofi-professor, for å lære hvordan et godt menneske tenker og oppfører seg. Morsomt, fiffig og tankevekkende på en gang. SESONG 3 kommer i september 2020.

The Good Place Kristen Bell og Ted Danson i «The Good Place». Foto: Netflix

«Daredevil»

Daredevil Netflix sin versjon av Daredevil gir deg opprinnelsen til Våghalsen. (Netflix)

«Daredevil» (Charlie Cox) er den beste av seriene som Netflix laget sammen med Marvel før selskapene gikk hver sin vei. Her får vi opprinnelsen til helten som i sin tid ble kalt Våghalsen på norsk, samt flere av de kjente superskurkene han fikk bryne seg på.

Sesong tre viser at en superhelt trenger en skikkelig god superskurk for at eventyr som dette skal fungere – her i formav en formidabel Vincent D'Onofrio som Kingpin. Flere gode skuespillere er med på å heve «Daredevil» godt over snittet til Marvel/Netflix-superseriene – som Rosario Dawson, Scott Glenn og John Glenthal.

«Bodyguard»

Dette thrillerdramaet utfordrer kanskje ikke sjangeren, men den er overraskende heftig og intens, en action med ekssoldat og politimann David Budd (Richard Madden) i begivenhetenes sentrum. Han blir livvakten til innenriksminister Julia Montague, en maktkåt, krigshissende politiker.

Jobben blir alt annet enn rutine. Her er det driv og action, som gjør «Bodyguard» medrivende nok. Nå skal det lages sesong to også.

Bodyguard «Bodyguard» tilfører den klassiske britiske politiserien mer action og spenning. Foto: Netflix

