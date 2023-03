Oscar-prisene deles ut nå

Saken oppdateres

To tidlige skuespillerpriser til «Everything Everywhere All At Once» og fotoprisen til «Intet nytt fra vestfronten« er et tegn på at Oscar-natten kommer til å domineres av storfavorittene. Og i så fall en hyllest til filmkunsten og mangfoldet, slik arrangørene har ønsket etter fjorårets Oscar-skandale som overskygget alle vinnerne. Jimmy Kimmel ledet årets show, og ankom i fallskjerm på scenen, tilsynelatende skutt ut fra et jagerfly av Tom Cruise fra «Top Gun: Maverick», en av de ti nominerte til Beste film. Selv var ikke Cruise i Hollywood i det hele tatt, men i England på innspillingen «Mission:Impossible - Dead Reckoning del 2».

Kimmel slo raskt tilbake mot fjorårets skandale først som sist da han kunne fortelle at arrangørene hadde kriseteam bak scenen i tilfelle noe uforutsett eller voldelig skulle skje, med henvisning til ørefiken Will Smith ga showvert Chris Rock under direktesendingen i 2022. Han ga publikum i salen beskjed om at: «hvis noe voldelig skjer, gjør akkurat det samme som dere gjorde i fjor. Ingenting».

«Nattrikken»

Mens stjernene gikk den i år champagne-fargete løperen på Hollywood Boulevard for å benke seg til showet i Dolby Theatre, snakket alle om storfavoritter som «Everything Everywhere All at Once», «All Quiet on the Western Front«, Steven Spielbergs «The Fabelmans», «Tár» med Cate Blanchett, nominert for åttende gang, «The Banshees of Inisherin» og «Elvis», biografifilmen om Elvis Presley. Men sett med norske øyne knyttet det seg mest spenning til hvorvidt kortfilmen «Nattrikken» ville få prisen i Beste kortfilm drama-kategorien.

I år ble andre år på rad at en norsk film fikk en Oscar-nominasjon. Fjorårets doble nominasjon til «Verdens verste menneske» samlet hele den norske filmbransjen i Los Angeles. Det har vært litt mindre støy rundt «Nattrikken» som er produsert av Gaute Lid Larssen og regissert av Eirik Tveiten, men hele teamet bak filmen var på plass foran utdelingen. Filmen handler om Ebba som ender med å stjele nattrikken en kald vinternatt, og alt det fører med seg av ulike møter med andre passasjerer.

– Det går stadig opp for meg på nytt at filmen faktisk er Oscar-nominert. Det er jo helt vilt. Det er stort, og det er litt vanskelig å beskrive, egentlig, sa skuespiller Sigrid Husjord til NTB før utdelingen i Hollywood.

95th Academy Awards - Oscars Red Carpet - Hollywood Sigrid Husjord ankommer Oscar-utdelingen sammen med Sofia Carson som skulle framføre den Oscar-nominerte låta «Applause» fra filmen «Tell It like a Woman». (ERIC GAILLARD/Reuters)

Hele Norden holdt nok dessuten et ekstra øye med Ruben Östlund, som var nominert til hele tre priser: Beste film, Beste regi og Beste originalmanus. Han hadde få forhåpninger på forhånd denne gang.

- Nei, jeg tror dessverre ikke vi vinner noen ting, for favorittene er «Everything Everywhere All at Once», «All Quiet on the Western Front» og kanskje også «Tár». Men det hadde vært morsomt å vinne fordi jeg har skrevet en veldig bra tale. Så selv om jeg ikke vinner har jeg en bar tale, sa Ruben Östlund til svensk TV4 før han skulle ut på løperen.

Rørende taler for «Everything Everywhere All at Once»

«Everything Everywhere All at Once» var den største favoritten før utdelingen med 11 nominasjoner, noe som snakkes om som en revolusjon i filmbransjen. Filmen har kostet «bare» 14 millioner dollar og er laget av de to unge regissørene Daniel Kwan og Daniel Scheinert, som i denne sammenhengen har kommet fra nær sagt ingenting til å ta storeslem med en film som mikser alle mulige sjangre i en visuell fest med metaversets utallige muligheter som utgangspunkt. Flere har pekt på at «Everything Everywhere All at Once» representerer et ungt skifte i Hollywood, noe som ble understreket ved at filmen har fått atskillig flere nominasjoner enn filmer laget av det «gamle» Hollywood, enten man tenker på Steven Spielbergs «The Fabelmans» eller «Avatar 2».

95th Academy Awards - Show Ke Huy Quan kisses his Oscar statuette as he accepts the award for best performance by an actor in a supporting role for "Everything Everywhere All at Once" at the Oscars on Sunday, March 12, 2023, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello/AP)

Det ble tidlig klart at filmen skulle dominere kvelden da en gråtende Ke Huy Quan hentet hjem statuetten i Beste mannlige birolle for «Everything Everywhere All at Once», med ordene «Mamma, jeg vant akkurat et Oscar», og fortalte til stående ovasjoner om hvordan han som båtflyktning nå sto på verdens største scene. Like etter fikk Jamie Lee Curtis Oscar for beste kvinnelige birolle i samme film.

Navalny

Før det mottok Guillermo del Toro ikke uventet kveldens første Oscar-statuett, og hans tredje, for animasjonsfilmen «Guillermo del Toro’s Pinocchio», laget for Netflix,. I talen sa han at animasjon ikke er en sjanger men filmkunst på linje med all annen film, og at animasjon nå er klar for det neste steget.

I forkant av Oscar-utdelingen sa en kilde blant arrangørene til magasinet Deadline at de i år ville forsøke å unngå distraksjoner eller politiske partsinnlegg under årets Oscar-utdeling. De ville tilbake til eskapismen og virkelighetsflukten, og hylle mangfoldet og talentene innen filmverdenen. Kommentaren var en reaksjon på ikke bare ørefiken Will Smith delte ut til Chris Rock i fjor, men også til de siste årenes til dels svært ladete politiske Oscar-utdelinger med Trump-politikk, metoo-oppgjør og de sterke og nødvendige diskusjonene i kjølvannet av Black Lives Matter om representasjon, noe som har ført en utvidelse av det amerikanske filmakademiets stemmeberettigete medlemsmasse og til en mye større bevissthet rundt besetningen både foran og bak kamera under filmproduksjonene.

Litt politikk skulle det likevel bli da Oscar for beste dokumentar gikk til dokumentarfilmen om den fengslede russiske dissidenten Aleksej Navalnyj. «Mannen min er i fengsel for å si sannheten, og for å forsvare demokratiet. Stay strong, my love», var hilsenen fra scenen fra Navalnys kone Yulia Navalnaya som inntok scenen sammen med regissør Daniel Roher.

Disse vant Oscar:

Beste kvinnelige birolle:

Angela Bassett – «Black Panther: Wakanda Forever»

Hong Chau – «The Whale»

Kerry Condon – «The Banshees of Inisherin»

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once» (vinner)

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once»





Beste mannlige birolle:

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once» (vinner)





Beste film

«All Quiet on the Western Front«

«Avatar: The Way of Water»

«The Banshees of Inisherin»

«Elvis»

«Everything Everywhere All at Once»

«The Fabelmans»

«Tár»

«Top Gun: Maverick»

«Triangle of Sadness»

«Women Talking»





Beste kvinnelige hovedrolle:

Cate Blanchett – «Tár»

Ana de Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – «The Fabelmans»

Michelle Yeoh – «Everything Everywhere All at Once»





Beste mannlige hovedrolle:

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living





Beste regi:

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund – Triangle of Sadness





Beste originalmanus:

The Banshees of Inisherin – Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan, Daniel Scheinert

The Fabelmans – Tony Kushner, Steven Spielberg

Tár – Todd Field

Triangle of Sadness – Ruben Östlund





Beste manus adaptasjon:

All Quiet on the Western Front – Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell

Glass Onion: A Knives Out Mystery – Rian Johnson

Living – Kazuo Ishiguro

Top Gun: Maverick – Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie

Women Talking – Sarah Polley





Beste internasjonale film:

All Quiet on the Western Front (Tyskland)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Belgia)

EO (Polen)

The Quiet Girl (Irland)

Beste kortfilm:

«An Irish Goodbye»

«Ivalu»

«Le Pupille»

«Nattrikken» (Night Ride)

«The Red Suitcase»





Beste animerte spillefilm:

«Guillermo del Toro’s Pinocchio» (vinner)

«Marcel the Shell With Shoes On»

«Puss in Boots: The Last Wish»

«The Sea Beast»

«Rød»

Beste foto

«Intet nytt fra vestfronten» (All Quiet on the Western Front) - James Friend - (vinner)

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths - Darius Khondji

Elvis - Mandy Walker

Empire of Light - Roger Deakins

Tár - Florian Hoffmeister





Beste dokumentarfilm

All That Breathes – Shaunak Sen, Aman Mann and Teddy Leifer

All the Beauty and the Bloodshed – Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin and Yoni Golijov

Fire of Love – Sara Dosa, Shane Boris and Ina Fichman

A House Made of Splinters – Simon Lereng Wilmont and Monica Hellström

Navalny – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller and Shane Boris (vinner)