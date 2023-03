Disneys neste remake-helt: Zorro

TV-serien har vært under oppseiling i et par år, frontet av «That 70′s Show»-stjernen Wilder Valderrama. Det er også Walderrama som skal spille den maskerte, kårde-svingende helten også kjent som Don Diego de la Vega.

That 90's Show S1 Premiere Wilmer Valderrama har arbeidet for å få en modernisert dramaversjon av den meksikanskættede spansktalende amerikanske helten Zorro. Nå er serien under utvikling, med Valderrama i hovedrollen som Zorro. (JEROD HARRIS/Getty Images for Netflix)

Zorro dukket først opp i romanform i 1919, i forfatter Johnton McCulleys «The Curse of Capistrano» og er blitt levendegjort av en rekke klassiske Hollywood-stjerner gjennom film- og TV-historien.

Sist Zorro var på lerretet var i 2005, da Antonio Banderas spilte helten for andre gang i «Legenden om Zorro».

[ Se en god serie på HBO Max ]

Hollywood-versjoner

Banderas’ versjon med Catherine Zeta-Jones og Anthony Hopkins videreførte Hollywoods tradisjon for å skildre Zorro-universet i form av klassisk eventyrfilm med action og romantikk, humor og sjarm. Samt etnisk hvite skuespillere som snakker engelsk med spansk-aktig aksent i selskap med spanske Banderas.

Den første Zorro-filmen med Antonio Banderas i hovedrollen, hadde også Catherine Zeta-Jones og Anthony Hopkins i bærende roller. (Amblin Entertainment/Amblin Entertainment)

En Zorro anno 2020-tallet skal by på en mer realistisk historisk og politisk skildring av det spansk-koloniserte California, med virkelige mennesketyper og en mørkere og røffere virkelighet enn den publikum har sett Don Diego de la Vega ordne opp i tidligere.

[ Se en god serie på Netflix ]

Fra Game of Thrones til Zorro

Det skal seriens showrunner Bryan Cogman sørge for, som tidligere har vært med på å lage åtte sesonger av «Game of Thrones» på ti år.

Bryan Cogman har også bistått ved produksjonen av Amazons «Ringenes Herre: Maktens ringer», og skrevet manus til Disneys kommende remake av tegnefilmklassikeren «Sverdet i stenen»

Med en «Game of Thrones»-skaper på manuskontoret, ligger det an til at den neste Zorro blir en mørkere og råere affære enn tidligere sett i film- og TV-historien. (HBO)

[ Nesten like teit som før: «That '90s Show». ]

Endelig en oppdatert Zorro

Tidligere denne uka kunne Cogman fortelle på Twitter at hans «Zorro»-serie offisielt er i utvikling, på oppdrag fra Disney+. Samtidig oppfordret serieskaperen Twitter-følgerne til å se den klassiske Zorro på Disneys strømmetjeneste, men legger til at selv om serien inneholder mange utdaterte aspekter, byr den på topp actionsekvenser og god historiefortelling for sin tid.

Wilmer Valderrama slo gjennom i rollen som Fez i sitcom-serien «That 70's Show». Nå er han tilbake i rollen på Netflix i oppfølgeren «That ‘90s Show». (Netflix/PATRICK WYMORE/NETFLIX)

Hovedrolleinnehaver Wilder Valderrama har på sin side understreket at hans helt skal være en Zorro for vår tids generasjon, en skildring som er svært reflektert med tanke på hovedpersonens opphavshistorie, samt at den skal være autentisk.

Deadline.com forteller at «Zorro» skal handle om den privilegerte caballero Diego De La Vega. Han kommer tilbake til hjembyen El Pueblo de Los Angeles etter en familietragedie.

[ Se en god serie på Disney+ ]

Her oppdager han et samfunn styrt av korrupte og urettferdige myndigheter, som han bestemmer seg for å nedkjempe som den maskerte borgerverneren Zorro. Serieskaper Bryan Cogman har også fortalt at serien skal være et periodedrama, og som før foregå i det gamle spansk-koloniserte California.

That 90's Show S1 Premiere Det ligger an til at Wilmer Valderrama endelig skal få realisert visjonen om å lage og spille i en modernisert versjon av Zorro-eventyrene. etter at Disney har kommet til «Z» i arkivet på let etter nye remake-prosjekter. Her er hovedrolleinnehaveren ved premieren på «That '90s Show» i januar. (Phillip Faraone/Getty Images for Netflix)

[ De beste seriene på NRK ]

Klassisk Hollywood

Helten Zorro er spilt av en rekke Hollywood-størrelser og kjente skuespillere siden Douglas Fairbanks spilte den maskerte hevner i stumfilmen «The Mark of Zorro» i 1920, blant dem Tyrone Power, George Hamilton, Frank Langella og Alain Delon.

Fez og Wilmer Valderrama i 70-tallsutgave, i yngre og ikke like topptrente dager på 1990-tallet. (TV 2)

Neste Zorro ut er altså den colombiansk-ættede amerikaneren Wilder Valderrama.

Serien skal gå på Disney+, men det er early days, så sånt som rolleliste og premieredato er ikke offentligjort.

[ De beste seriene på TV 2 Play ]

[ Her er seriene du burde ha sett nå ]