Musikk laget med kunstig intelligens – slik avslører du den

I juni dukket The Velvet Sundown plutselig opp på flere av Spotifys mest populære spillelister. På under to måneder slapp de fem album og fikk millioner av avspillinger. I begynnelsen av juli kom avsløringen om at verken musikken eller bandmedlemmene finnes i virkeligheten, men er generert av kunstig intelligens (KI).

«Dette er ikke et triks – det er et speil. En pågående kunstnerisk provokasjon designet for å utfordre grensene til forfatterskap, identitet og musikkens fremtid i KI-tidsalderen», skriver The Velvet Sundown om seg selv i band-biografien sin på Spotify.



The Velvet Sundown er derimot ikke det eneste KI-genererte bandet som får mange avspillinger. På YouTube har Zaruret Records, en plattform som kun publiserer KI-generert musikk, fått over 40.000 abonnenter. Der gir de ut i underkant av en time lange videoer med alt fra funk og jazz, til rock og blues med KI-genererte band og albumomslag.