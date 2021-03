De beste seriene på Viaplay

Blant mange svenske, danske og nordiske samproduksjoner byr Viaplay på sånt som ni sesonger «Seinfeld», alt av «The X-Files» og 11 sesonger «Frasier». Det er mye nytt og mye godt av gamle klassiske serier på Viaplay.

«30 Rock»

Det begynner å bli noen presidentvalg siden Tina Fey ble verdensberømt for sin likhet med – og parodi – på visepresidentkandidat Sarah Palin, men da var hun allerede en etablert serieskaper og komiker på amerikansk fjernsyn. «30 Rock» er en komedie om livet i kulissene til et komishow à la «Saturday Night Live», Tina Fey spiller Liz Lemon som prøver å holde manusforfattere, stjernene og sin nye konservative sjef Jack Donaghy – en strålende morsom og skarp Alec Baldwin – i sjakk. Serien begynner å bli noen år gammel – den hadde premiere i 2006 – men komedien er så oppvakt, presis og tidløs at den holder mål – som den også har satt standard for amerikansk komedie siden. Alle sju sesongene er ute.

«30 Rock», en helt strålende komiserie fra Tina Fey som fortsatt holder mål. Her med Alec Baldwin og Tracy Morgan, to av Liz Lemons daglige tålmodighetsprøver på jobben for komishowet TGS.

«Fire bryllup og en gravferd»

TV-versjon av en Hugh Grant-film? Ingenting er hellig lenger! Men noen ganger er nydramatiseringer av gamle klassikere ålreit. Denne nye utgaven av filmklassikeren fra 1994 er både morsom og romantisk. Humoren har snerten og timingen til Mindy Kaling, som er med som serieskaper. I gjenfortellingen av filmen med Hugh Grant og Andie MacDowell er de romantiske tildragelsene oppdatert med en besetning som er mangfoldig i etnisitet og legning. I 2019 handler dette om en amerikansk vennegjeng samlet i London, med mest fokus på det unge paret Maya (Nathalie Emmanuel) og Kash (Nikesh Patel).

Maya og Kash er to av karakterene i den oppdaterte versjonen av «Fire bryllup og en gravferd». Foto: Viaplay

«Frasier»

En av de minst omtalte seriene fra situasjonskomediens storhetstid på nittitallet fram til HBO og «Sopranos» kom og fikk en hel bransje til å se mot de store TV-fortellingene, på bekostning av klassisk situasjonskomedie som denne. «Frasier» var en sjeldent vellykket spin-off som fikk et langt liv på egen hånd, der psykiater Frasier Crane forlot vennegjengen i baren i «Cheers» for å begynne et nytt liv som radiopsykiater hjemme i Seattle. «Frasier» er Kelsey Grammers store rolle, og serien gikk i 11 sesonger, faktisk både en og to sesonger lenger enn de to mer berømte nittitallssuksessene «Seinfeld» og «Venner for livet». 11 sesonger som er verdt å se igjen.

Kelsey Grammer i rollen som radiopsykiater Frasier Crane. Foto. Viaplay

Mest klar for å se noe nyere? Her er lista over strømmerens beste serier:

«Atlanta»

Donald Glovers kritikerroste og prisbelønte komidrama om Earnest «Earn» Mark, hjemløs og rotløs far og agent som prøver å få en karriere på beina både på egne vegne og for hans eneste klient, fetteren og rapperen Paper Boi. Dette er lavmælt og sterkt drama, laget med sær humor, lite budsjett og mye hjerte. Den som ikke har sett episoden i sesong to med en veldig Michael Jackson-aktig skapning har noe å glede seg til. Ny sesong kommer i 2021.

Kritikerrost med rette, Donald Glover i «Atlanta». Foto: Viaplay

«Baskets»

En av strømmeuniversets rareste, mutteste og mest absurde komedier – altså en komiserie verdt å se. Dette er hjertebarnet til Zach Galifianakis («The Hangover»), hvor han er medforfatter og spiller hovedrollene som to tvillingbrødre – den ene mislykka sirkusklovn – Chip Baskets, den andre en mislykka metroseksuell nettcollege-gründer – samt den godhjerta moren deres Mrs. Baskets, spilt av komiker Louie Anderson, som fikk Emmy for mamma-rollen i fjor. Tre sesonger er på Viaplay nå. En original og human sørstatskomedie.

BASKETS -- "Renoir" Episode 101 (Airs Thursday, January 21, 10:00 pm/ep) Pictured: Zach Galifianakis as Baskets. CR: Ben Cohen/FX

Zach Galifianakis, rodeoklovnen som ikke takler tilværelsen i «Baskets». Foto: Viaplay

«Counterpart»

Et delt Berlin, men ikke bare i den tradisjonelle øst/vest-betydningen vi er vant til er åstede for denne originale serien som mikser spion- og science fiction-sjangeren. Her er byen delt i to parallelle dimensjoner, hvor de samme personene eksisterer på hver sin side av en portal. Dette oppdager Howard Silk (J.K. Simmons), en snill og litt forsiktig byråkrat når kona hans havner på sykehus etter en ulykke. Da kommer det fram at versjonen av Silk i den andre dimensjonen er hans rake motsetning – en uredd og kynisk agent. Han erfarer også at det finnes farlige elementer på begge sider som ønsker å ødelegge den andre virkeligheten. Serien med Morten Tyldum som medregissør og produsent er en spennende, fiks og spennende thriller som har en guffen kald krig-stemning hele veien.

J.K. Simmons (i midten) har hovedrollen som to stykker Howard Silk i «Counterpart». Foto. Viaplay.

«Catastrophe»

Frekk og opplagt komedie om et umake pars tilværelse etter at de ved en ulykksalig affære i fylla blir gravide og velger å starte på nytt sammen i London, skrevet og spilt av irske Sharon Horgan og amerikanske Rob Delany. Morsomt og bevegende, med sjeldent god snert i replikken. Å si hvem som er morsomt av Horgan eller Delany er vanskelig, men Horgan klinker ofte til med skarpe observasjoner av sin sutrete partner som sliter med farsrollen, alkoholen og livet som amerikaner i britiske omgivelser. Fire sesonger er ute.

Rob Delaney and Sharon Horgan.

Rob Delany og Sharon Horgan står bak komiserien «Catastrophe». Foto: Viaplay

«Mozart in the Jungle»

Veldig underholdende og morsomt drama om livet blant symfonimusikere og kunstfiffen i New York som fikk fire sesonger før Amazon synes nok var nok. Dette er en lett satirisk komedie, som fort fikk gode skussmål av nett-seere og anmeldere da den dukket opp som en av Amazons første TV-satsinger vinteren 2014. I hovedrollene er Lola Kirk som den nyutdanna oboisten Hailey Rutledge og Gael García Bernal som den genierklærte, eksentriske dirigenten Rodrigo i det fiktive orkesteret New York Symphony, men vi bys også på veteranene Malcolm McDowell og Bernadette Peters i storform. Serien vant Emmy med sesong to i 2016, men hele forestillingen dabber litt av i fjerde og siste sesong.

Lola Kirk spiller en nyutdannet oboist på jakt etter jobb, og Gael García Bernal en genierklært dirigent i «Mozart in the Jungle»: Foto: Amazon

«Fargo»

Den første TV-serien på Joel og Ethan Coens filmsuksess fra nittitallet kom i 2014, med Morgan Freeman i rollen som bilselger med stygge motiver, og Billy Bob Thornton som en skremmende psykopat. Som filmen er serien en miks av absurd og mørk humor og hensynsløs vold, lagt til et anelse norskamerikanske småbysamfunn i Minnesota. Av de to neste antologiene er nok sesong to bedre enn sesong tre. Sesong fire fra serieskaper Noah Hawley kommer i mars 2020, nå med en serie med handling lagt til femtitallet.

Allison Tolman. (Chris Large)

Allison Tolman spiller den smarte, uredde politimesteren Molly Solverson i «Fargo». Foto: Viaplay

«It's Always Sunny in Philadelphia»

Denne amerikanske situasjonskomedien begynte å gå i 2005, og har med årene blitt den lengst gående komedien på skjermen – nå ute i sin 14. sesong. Den handler om fire egoistiske, usympatiske typer som prøver å drive den slitne baren Paddys Pub i Philadelphia – Mac, Dennis, Charlie og Dee, og som siden sesong to har hatt selskap av Frank, far til et par av dem, spilt av en superslesk Danny DeVito. Serieskaper Rob McElhenney (Mac) ønsket å lage en series om skilte seg ut i mengden for 15 år siden, og har endt opp med å skape en mer egoistisk, selvopptatt gjeng enn «Seinfeld». Dette er så mørkt, skrudd og nedslående at det er nok å se et par episoder av gangen.

IT'S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA -- “Mac Finds His Pride” – Season 13, Episode 10 (Airs November 7, 10:00 pm e/p) Pictured: (l-r) Danny DeVito as Frank, Rob McElhenney as Mac. CR: Patrick McElhenney/FXX

Danny DeVito er sleskere enn de fleste i denne amerikanske kultkomedien. Foto: Viaplay

