Det beste du ser på TV 2 Sumo

«Resident Alien»

Jeg-personen i denne serien er en motvillig nyinnflytter på planeten Jorda, et romvesen som får problemer med fartøyet sitt når han egentlig bare innom for å gjennomføre et kjapt oppdrag. Landfast på en fremmed planet og i en småby i Colorado antar vesenet, spilt av Alan Tudyk menneskelig form for å kunne oppholde seg ubemerka her, og få gjennomført en misjon som ikke lover bra for noen. Men da trenger han utstyr som forsvant oppe i fjellene under krasjen.

Serien er en komidrama med røtter i klassisk science fiction-mytologi, basert på en tegneserie. «Resident Alien» er morsomt og passe mørkt, og Alan Tudyk gjør seg godt som passivaggressivt snerrende romvesen på feil sted med sin tynne, beinete framtoning og keitethet og arrogant nedlatende karakteristikker av menneskene.

Dette storøyde romvesenet kommer ikke fred. Det skjønner vi alt i første scene, når han tar livet av førstemann han møter og overtar kroppen til. Problemet for Harry, som han kaller seg, er at mannen han nå framstår som er byens nye lege. Dermed får han mer nærkontakt med disse lavtstående, ekle skapningene han er tvunget til å omgås – pasienter, kollegaer og andre i bygda som alle innebærer et ad hoc-innføringskurs i korrekt menneskelig og sosial oppførsel. Harry lærer seg snart at folk reagerer negativt når han karakteriserer dem som mindre intelligente enn øgler. Det betyr ikke at han slutter med det.

«Des»

David Tennant er med på å gjøre true crime-serien «Des» til noe av det sterkeste vi har sett i denne sjangeren.

Historien om en seriemorder fra 1980-tallet, og mange vil nok huske saken om norskættede Dennis Nilsen fra avisoverskriftene den gangen. Som gjenfortelling av en sann historie er serien et høydepunkt i sin sjanger. Mannens ugjerninger ble oppdaget da en nabo fant knokler utenfor huset sitt, hvorpå politiet fant at Nilsens hus var fullt av råtnende kroppsdeler, og en Nilsen som tilsto umiddelbart.

David Tennant og Jason Watkins i en av de bedre true crime-seriene britene har laget. (TV 2 Sumo)

Dennis «Des» Nilsen spilles av den alltid gode David Tennant. Her med Jason Watkins som forfatteren som skrev en bok om ham. Foto: TV 2 Sumo

David Tennant gjør en sterk og ubehagelig framtoning som en kald og fullstendig uberørt person. Tennants «Des» er ingen enigmatisk Hannibal Lecter, heller en tverr og hinsides det menneskelige at man kan føle seg letta over å ikke være i samme rom. Det gjør ikke denne historien lettere å ta inn over seg, at hovedpersonen virker helt uanfektet av det han har gjort – selv om Nilsen etter egen påstand hadde drept atskillig flere menn enn selv kunne huske, ofre som politiet aldri fant.

«Quiz»

Ble vinneren av britiske «Vil du bli millionær» utsatt for et justismord, eller jukset han seg til topps i vår tids mest populære gameshow. «Quiz» er uansett en underholdende serie. Denne kritikerroste miniserien handler om et ektepar – og flere med dem – som var mer gira enn andre på å være med i gameshowet som var så populært i mange land tidlig på 2000-tallet. At «Quiz» er basert på en virkelig historie, og hvor punktum enda ikke er satt gjør den enda mer utrolig.

Oppstyret begynte etter at den britiske majoren Charles Ingram vant topp-premien på en million pund, en premie han ikke fikk av ITV da TV-selskapet mente at Ingram hadde jukset seg til svarene.

Noen tar gameshow veldig seriøst, forteller denne svært underholdende miniserien fra 2020.

'

Matthew Macfadyen spiller major Ingram, berømt og beryktet deltaker i «Who wants to be a millionaire» i 2001. Foto: TV 2 Sumo

Major Ingram nøyde seg ikke med å ringe en venn og spørre publikum om hjelp til å svare på spørsmålene, mente TV-selskapet, en oppfatning som både britisk opinion og politiet etter hvert delte. Programmets produsenter, teknikere og andre medarbeidere mente å høre at noen blant gjestene i studio hostet når et av de fire svaralternativene ble nevnt, hvorpå Ingram etter mye famling og høyttenkning alltid valgte rett spørsmål. Major Ingram hadde en medhjelper til stede, mente de. Den gang mente alle at Ingram-ekteparet var skyldige som tusan, mens ekteparet på sin side fortsatt insisterer på sin uskyld og stadig jobber for å få saken sin gjenopptatt i britisk rettsvesen.

«Gangs of London»

Gangsterserier fra London har gjerne bydd på i overkant mye kjekkaseri, tenk Guy Ritchies filmer, men denne vil bare være en hardbarka og nådeløs historie om et blodig gjengopprør.

Gangs of London Episode 02 (Sky UK)

Londons mektigste gangsterfamilier braker sammen til kamp i denne heftige serien. Foto: TV 2 Sumo

Denne serien er laget av Gareth Evans, mannen bak de indonesiske kampsportfilmene «The Raid» fra noen år tilbake. Dette gjengoppgjøret er også den samme heftige, brutale fantomsmerteskapende action- og voldsballetten, som gjør den til et av årets høydepunkt. På TV 2 Sumo.

«Schitt's Creek»

Amerikansk komedie, rettere sagt canadisk, som begynte som en lite sett serie på en liten canadisk TV-kanal, og som først ble oppdaget av et større publikum da de seks sesongene som er laget til slutt havnet på amerikanske Netflix. Seriens gode rykte er helt fortjent, en historie om den supermegarike familien Rose som mister sin halve dollarmillardformue når de blir lurt opp i stry, og ikke har noe annet valg enn å bosette seg i byen far Johnny kjøpte til sin sønn som en slags vits i bursdagsgave i 1991 – en avsides død småby med det treffende navnet Schitt's Creek. Her må familien på fire, vant til å feriere på privatøyer og ett liv uten annen enn Kardashian-aktige problemer som å ta seg best ut på events, takle slitne motellrom, slitne, landsens folk og ikke en eneste tjener i sikte. Settingen er kanskje ekstrem, men komedien er god fordi karakterene ikke er karikerte, men framstilt som menneskelige typer – stort sett i alle fall.

Schitt's Creek. (TV 2 Sumo)

Familiefar Johnny Rose (midt i sofaen) spilles av Eugene Levy, et velkjent ansikt fra en flere tiår i småroller i amerikanske komedier, er også en av serieskaperne. Alle seks sesongene er kommet på Sumo på en gang. Foto. TV 2 Sumo

«Yellowstone»

Kevin Costner har spilt cowboy før, men så bister som han er i rollen som John Dutton har han ikke vært siden han spilte Wyatt Earp.

Kevin Costner er tilbake i salen som familieoverhodet og rancheier i denne moderne cowboy-sagaen. Foto: Paramount/Viacom

Denne serien har blitt en stor suksess på amerikansk TV siden premieren for to år siden, og selv om den i første sesong tidvis traver farlig nær landskapet til en moderne såpeversjon av «Dynastiet» byr den på spenning, emosjoner og intriger som gjør at det er vanskelig å ikke se en episode til når man først er i gang. Dramaet foregår altså i vår tid, i landskapet og med de barske typene kjent fra den klassiske western. Kevin Costner er overhodet i familien Dutton, som eier USAs største ranch-eiendom, og har vært det i generasjoner, han er enkemann og har tre voksne barn, som har til felles at de elsker og hater faren sin, og har andre ting å stri på med på privaten i tillegg. Dutton-familien driver med kveg, og har en stab av cowboyer til å jobbe for seg, omgitt av mektige fjell og natur som kan få hvem som helst til å drømme om et liv på hesteryggen. Denne eiendommen er det mange som vil ha, både eiendomsspekulanter og de innfødte amerikanskes politisk dyktige leder som – ganske rettmessig – føler at Dutton-familien sitter der de gjør fordi de stjal dette landet fra hans forfedre for flere generasjoner tilbake. Kevin Costner er tøff og god i rollen som den kompromissløse og tidvis usympatiske rancheieren som ikke er redd for å bruke og misbruke makt for å bevare og beholde familiens eiendom. Samtidig har han også et hjerte like stort som de enorme Cadillac Escalade og Ford-suvene cowboyene tyr til når hestene må hvile. Det er ikke fritt for at den mektige naturen som omgir dramaet bidrar til å gjøre den mer episk enn serier flest i denne sjangeren av skjebnetunge familiedrama. To sesonger på TV 2 Sumo. Tre sesonger er kommet, den fjerde skal ha premiere sommeren 2021.

«Pennyworth»

Det var jo høy tid at Alfred, butleren til Batman fikk sin egen TV-serie! Eller? Dette er en av de mer kreative og overraskende nyskapningene fra CW, selskapet som vet å bruke merkevaren av deres over 80 år gamle superhelter for hva de er verdt. Disse seriene er også blant de bedre i sjangeren, med handling, lynne og mer tempo enn Marvel-seriene vi har sett så langt. Når det er sagt – denne serien byr ikke på eneste superhelt, men en ung Alfred som er tøffere og en mer handlekraftig type enn man kanskje skulle tro. Her er han ekssoldat med ti år bak seg i tjeneste, nå ung entreprenør i sikkerhetsbransjen i London på 60-tallet, en by full av hemmelige organisasjoner, komplott og morderiske typer. Her blir Alfred kjent med en Thomas Wayne, en tilsynelatende vanlig amerikansk businessmann – mange år før han blir far til en viss Bruce.

Pennyworth, mørk og brutal actionserie på TV 2 Sumo. (Liam Daniel/Liam Daniel/Epix)

Alfred Pennyworth (Jack Bannon) møter Thomas Wayne (Ben Aldridge), og blir involvert i kampen mellom hemmelige organisasjoner i denne serien fra DC Comics og Warner Bros. Foto: TV 2 Sumo

Bekjentskapet fører til at Alfred blir involvert i hysj hysj-bransjen, hvor den britiske regjeringens nådeløse menn er i konflikt med en hemmelig organisasjon – The Raven Society – som vil velte myndighetene med terror – og metoder som understreker at dette ikke er en serie myntet på barn. «Pennyworth» byr derimot på brutal vold og karakterer som gjør dette London til en moderne utgave av en by fra «Game of Thrones»-land, psykopater og agenter av begge kjønn og en Londons beryktede klassiske underverden av gangstere og Soho-klubber inkludert. Her er mye barsk humor også, og Alfred selv er ikke redd for å gå fram på måter som hadde fått James Bond til å ringe M og spørre om dette egentlig er lov. Så det var her Alfred lærte å takle mørke menneskesinn og slemmingene i Gotham!

«Prodigal Son»

– Det er faren min som er psykopaten, ikke jeg, sier etterforsker Malcolm Bright til de nye kollegaene sine i NYPD. At de ikke er helt overbevist har ikke bare med det å gjøre at faren hans er en beryktet seriemorder – som alle husker selv om han har sittet innesperret i et bur i 20 år. At de er litt skeptiske til Malcolm skyldes også at han ikke oppfører seg som andre folk, er av den direkte typen, virker litt shaky og intens, og at han alltid ser ut til å ta beskjeder som «vent på back up» til å gå aleine inn på mørke, farlige steder.

«Prodigal Son» er en ny amerikansk krimserie i sjangeren «en sak per episode», men har et så bra manus, en kvikk stil og en besetning av gode skuespillere som gjør at den skiller seg ut i mengden. Samtidig byr den på krimsaker som er gufne nok til å gjøre litt inntrykk, selv om disse forbrytelsene er ganske kjapt løst – sånn er det når løsningen må serveres på under en time. Hovedkarakter Malcolm har utdannet seg til profiler og jobbet i FBI noen år, men har fått sparken fordi han tar unødvendige sjanser ute i felten, sliter med stressrelaterte plager på grunn av familiehistorien, og det ubehagelige faktum at FBI på ingen måte er overbevist om at han ikke har arvet noe av farens mentale lidelse.

Prodigal Son, nytt amerikansk krimdrama. (David Giesbrecht)

Profiler-sønn og psykopat-far i skjønn forening i nytt amerikansk krimdrama verdt å se. Foto. TV 2 Sumo

Han har knapt levert inn skilt og håndvåpen før han blir oppsøkt av en gammel bekjent i New York-politiet (Lou Diamond Philips) som trenger hjelp til å finne en ny seriemorder i byen, som tilsynelatende kopierer farens ugjerninger fra 20 år tilbake. Dette tvinger Malcolm til å oppsøke faren sin for første gang på ti år, som blir stadig sett på som en så stor trussel at han er lenket fast til veggen. Seriemorderen kjent som The Surgeon tar sønnen imot med åpne armer, og glad for å få noe å gjøre. Malcolm selv er mer på vakt, og holder den nye kontakten med faren hemmelig for moren og søsteren. Hans nye jobb tvinger ham til å søke råd hos faren, en så god hjertekirurg at myndighetene fortsatt søker hans ekspertise. The Surgeon spilles av britiske Michael Sheen («The Damned United», «Masters of Sex», «Good Omens» og er krimdramaets største attraksjon. Sheen stortrives øyensynlig i rollen som forrykt og skremmende psykopat. To sesonger ute nå.

«Bäckström»

Endelig er det noen som lager en krim som ikke ønsker å være enda en serie som prøver å lage idyllisk kos ispedd litt drap og forbrytelser og sånn. Dette er altså ikke enda en kosekrim som minner om enda en politiutgave av «Skjærgårdsdoktoren».

Etter at en amerikansk versjon av Leif GW Perssons populære romanserie «Bäckstrom» skuffet fullstendig for noen år siden, har svenskene sørget for å få på plass en ny, hjemmelaget dramatisering av bøkene i stedet.

Og her presenterer hovedpersonen Evert Bäckström (Kjell Bergqvist) seg umiddelbart som et hyggelig og sjarmerende politibekjentskap, og det gjør ingen verdens ting at han ikke har nordic noir-kollegenes tunge panne og dystre holdning til tilværelsen. Han har kanskje noe av forfatter Leif GW Perssons kule jeg, en middelaldrende, forholdsvis forfengelig gubbe som har eget TV-program som tar opp krimsaker, han er kvinneglad som alderen tilsier, og har ikke noe imot å bli kalt verdens beste drapsetterforsker på fjernsynet.

Samtidig har han CV-en, kunnskapen og kløftet til at han kan være litt oppesen også. Hans første sak kommer når en nabogutt og amatørdetektiv finner en hodeskalle på tur med speideren, og som har lært nok av forbildet Bäckström til å ane at her har skjedd en forbrytelse. Evert tar saken, men hans manglende respekt for sjefer på jobben gjør han må ta til takke med to politimedhjelpere på krykker i tillegg til hans faste partner – en ung kvinnelig politi som alt er litt lei av veteranens litt hovne og påståelige framtoning. Han nekter å hjelpe henne med noe så trivielt som pengetransportran, han skal bare løse drapssaker, takk.

Hvem er det som har drept mennesket som ble funnet på den øde øya, det er spørsmålet.

«Bäckström» er et velkomment tilskudd til den nordiske floraen av krimserier som ligger ute på TV 2 Sumo og Viaplay, og det har nok mye med Persssons materiale å gjøre. Dette er friskt, erkesvensk og fandenivoldskt så det holder, og denne første sesongen vil og bør få en oppfølger.

(TV 2 Sumo)

Kjell Bergqvist spiller Evert Bäckström, kollega Ankan Carlsson spilles av Agnes Lindström Bolmgren. Foto: TV 2 Sumo

«The Rookie»

Dette er amerikansk politidrama av det mer godlynte slaget, som sjangermessig har noe mer med «Grey's Anatomy» enn «The Wire» å gjøre, for å si det sånn. Serien følger John Nolan – spilt av Nathan Fillion, kjent fra serier som «Castle» og «Firefly» mann godt opp i førtiåra, som realiserer guttedrømmen om å bli politimann i Los Angeles. Han er dermed den eldste rekrutten på kammeret, og blir møtt med lattermild skepsis av kollegaer og hard motstand fra ledelsen. Serien som Sumo serverer sesong to av i mai er basert på en sann historie, men TV-utgaven har nok dramatisert virkeligheten mer enn en antydning for å lage godt drama. Underholdende og godt laget er dette uansett, med gode skuespillere, en god porsjon amerikansk rettferdighet og mye menneskelighet. Kan sees til TV-middagen.

John Nolan, (spilt av Nathan Fillion, han fra «Castle» og «Firefly» nyutdannet politimann i Los Angeles, kan bruke vidd og livserfaring der kollegaene har mer å by i kondis og raske reflekser. (TV 2 Sumo)

Rekrutt John Nolan, kanskje ikke sprekeste, men den mest livserfarne av mannskapet i blått i denne nye politiserien. Foto: TV 2 Sumo

«Homeland»

CIA-veteranen Carrie Mathison er tilbake i felten i åttende og siste sesong av «Homeland». Denne gangen har serien forlatt innenrikspolitikken og skildringen av et Trump-preget amerikansk samfunn i antidemokratisk, fascistisk utvikling. Carrie er på plass i Afghanistan, innkalt av sin gamle mentor og venn Saul Berenson. Han er blitt sikkerhetsrådgiver for landets nye president, og ansvarlig for å få i havn en fredsavtale med Taliban-terroristene i regionen. For å klare den oppgaven trenger han Carrie, selv om hun fortsatt er til behandling etter et langt opphold i russisk fengsel uten medisinen hun trenger for å holde sin bipolare lidelse i sjakk.

Samtidig er ikke kollegaene hennes i CIA sikre på at hun har klart seg gjennom det lange fengselsoppholdet, torturen og forhørene i Russland uten å røpe opplysninger om amerikansk etterretning. Hun kan være hjernevasket, «snudd» og gått over til fienden, frykter noen, og dermed er Carrie i samme situasjon som den hjemvendte soldaten Brody – han som dukket opp i USA etter mange år i varetekt hos fienden i første sesong av denne spennende og tidvis briljante spionserien.

CIA-agent Carrie Mathison (Claire Danes) er ute på farlig oppdrag i den avsluttende sesongen av «Homeland». (TV 2 Sumo)

Carrie Mathison insisterer overfor CIA og seg selv at hun aldri har lekket sensitive opplysninger til russisk etterretning, men det at hun har et svart hull på et halvt år hvor hun ikke husker det spøtt er med på å skape usikkerhet på hvem hun egentlig jobber for denne gangen. Usikkerheten som etableres i de første episodene av serien, lover at denne siste utgaven av «Homeland» lover en mer spennende historie enn de to foregående sesongene, som var mer opptatt av å advare mot en politisk utvikling i USA – som har begynt å bli en realitet i virkeligheten.

«Heksejakt»

TV 2s egne serie om en varslers erfaringer i møte med mektige næringslivskrefter og politiske interesser ble en fortjent suksess. Dette er en vellaget og velskrevet dramaserie om korrupsjon og maktmisbruk som ingen skulle tru kunne forekomme i vårt uskyldige sosialdemokrati. Det er i hvert fall påstanden til de som ikke ønsker å få de skitne forretningene sine avslørt, og som gjør alt for å ødelegge ryktet og livet til Ida Waage (Ingrid Bolsø Berdal) når hun oppdager at det foregår hvitvasking av store pengesummer på advokatkontoret hun jobber.

Ingrid Bolsø Berdal har hovedrollen som varsleren som får mektige krefter på nakken i denne TV 2-serien. Foto: TV 2 (TV 2)

Ingrid Bolsø Berdal har hovedrollen som varsleren som får mektige krefter på nakken i denne TV 2-suksessen. Foto: TV 2

Her er det en rekke gode skuespillere med på å gjøre dette til medrivende drama, som for eksempel Preben Hodneland i rollen som sleip og veik advokatfisk, Sara Khorami som spiller journalist og Fridtjov Såheim i rollen som en terrier av en Økokrim-etterforsker. Dette er et medrivende og veldig engasjerende norsk drama, og en god historie av den typen vi trenger mer av her på bjerget. Fikk toppscore terningkast av Dagsavisen ved premieren.

«The New Pope»

Endelig er den her, oppfølgeren til den Oscar-belønte regissøren Paolo Sorrentinos briljante serie «The Young Pope» fra 2016. I den første serien om livet på innsida av Vatikanstaten spilte Jude Law tidenes første amerikanske pave, den foreldreløse Benny Belardo, som viste seg å være en katolsk leder av det radikalt konservative slaget. Serien var også en sensuell, fargesprakende og visuelt herlig opplevelse, som mikset mystikk, geistlighet og religiøs satire. Dette var dramaserie av det ikke helt hverdagslige slaget, og det er ikke «The New Pope» heller.

I denne ti episoders serien er pave Lenny uhelbredelig syk og holdes i koma, og statssekretær Voiello – represent for pavemakten og kanskje egentlige hovedkarakteren i serien – må sørge for å få rett mann på plass og sørge for at de rødkledde kardinaler velger den han mener er best for Vatikanet og den katolisismens framtid. Han vil ha en engelskmann som pave, spilt av John Malkovich – som gjør seg mer kostbar enn Voiello verken setter pris på eller har tid til.

Set of "The New Pope" by Paolo Sorrentino. in the picture Jude Law and John Malkovich. Photo by Gianni Fiorito This photograph is for editorial use only, the copyright is of the film company and the photographer assigned by the film production company and can only be reproduced by publications in conjunction with the promotion of the film. The mention of the author-photographer is mandatory: Gianni Fiorito. Set della serie Tv "The New Pope" di Paolo Sorrentino. Nella foto Jude Law e John Malkovich. Foto di Gianni Fiorito Questa fotografia è solo per uso editoriale, il diritto d'autore è della società cinematografica e del fotografo assegnato dalla società di produzione del film e può essere riprodotto solo da pubblicazioni in concomitanza con la promozione del film. E’ obbligatoria la menzione dell’autore- fotografo: Gianni Fiorito. (Gianni Fiorito)

John Malkovich spiller engelsk pave i Paolo Sorrentinos andre sesong i serien om livet på innsiden av Vatikanet. Jude Law er også med, som den unge, amerikanske paven som spøker i bakgrunnen. Foto: TV 2 Sumo/C More.

Sorrentino har beholdt seriens visuelle uttrykk, noe som er med på å gjøre forestillingen forførende og levende. En serie man må sette av tid til, men det er timene verdt. Sesong 1 – «The Young Pope» er kommet på Netflix.

«Ramy»

Denne komedien skrevet av og spilt av Ramy Youssef handler en ung egyptamerikansk muslims hverdag og prøvelser hjemme i New Jersey. Det viser seg at han sliter med sånt som unge menn flest gjør, planene for framtida, kjærligheten, karrieren og foreldrenes forventninger på nevnte områder.

Serien som er et tidsbilde av en ung muslims liv i en moderne tid vant Golden Globe i januar 2020, og er både morsom og sår – og komedie som kan gi mange et møte med egne fordommer om både det ene og det andre.

A Black Spot on the Heart Ramy -- "A Black Spot on the Heart" - Episode 103 - So let me get this straight, you donít do drugs, but youíll have sex with women youíre not married toÖ? Thatís not nuanced, itís hypocritical. Ramy (Ramy Youssef), shown. (Photo by: Craig Blankenhorn/Hulu) (Craig Blankenhorn/Hulu)

Ramy Youssef har laget og spiller hovedrollen i «Ramy». Foto: C More/TV 2 Sumo

«The Capture»

Klassisk britisk konspirasjonsserie om overvåking og myndigheters misbruk av overvåking av samfunnet. En soldat som akkurat har blitt frikjent for krigsforbrytelser blir filmet på gata mens han overfaller advokaten sin. Med opptaket i hende mener politietterforsker Rachel Carey at saken er så godt som oppklart, men det viser seg at teknologi kan misbrukes av folk med uhederlige motiver. Spennende i påskekrimforstand.

WARNING: Embargoed for publication until 00:00:01 on 03/09/2019 - Programme Name: The Capture - TX: 10/09/2019 - Episode: n/a (No. 2) - Picture Shows: DI Rachel Carey (HOLLIDAY GRAINGER) - (C) Heyday Films - Photographer: Nick Wall (Nick Wall/BBC/Heyday Films/Nick Wall)

Holiday Grainger har en av hovedrollene i spenningsserien «The Capture» på TV 2 Sumo. Foto: C More/TV 2 Sumo

«Line of Duty»

Britisk serie i stadig nye sesonger om intern-etterforskerne som aldri helt kan vite hvem de kan stole på i egne rekker. Internetterforskerne er upopulære i egne rekker, og må gå undercover for å finne korrupte politifolk. Samtidig vet de aldri hvem de kan stole på sin egen avdeling heller. Denne serien har blitt mer og mer populær for hver sesong. Nå har TV 2 Sumo fire å by på. Det må være lov å håpe at TV 2 får rettighetene til de neste sesongene, som har skapt furore i hjemlandet.

(C More/TV 2 Sumo)

Etterforskerne i «Line of Duty», en krimserie som blir bedre for hver sesong. Foto. C More/TV 2 Sumo

«Dag»

Serien fra med Atle Antonsen som samlivsterapeuten Dag Refsnes er en av de største komedie-prestasjoner i norsk TV-historie – og en demonstrasjon av hva som kan skje når en TV-kanal gir serieskapere (her Øystein Karlsen og Kristopher Schau) tid og rom til å utvikle et serieunivers over mange sesonger. «Dag»-universet er mørkt, absurd, beskt og særegent, og serien har moret både briter og svensker med årene. Her kan seriens 40 episoder fordelt på fire sesonger oppleves på ny.

(TV 2.)

Atle Antonsen som Dag – samlivsterapeuten som på ingen måte hadde stor tro på kjærleiken. Foto. TV 2

«The Missing»

Tre sesonger av den britiske antologien som har menneskehandel i Europa som gjennomgående tema. Første og andre sesong handlet om det britiske ekteparet som mister den lille sønnen sin på ferie. Sesong tre i serien følger en fransk politimann fra de tidligere historiene, den nå pensjonerte Julien Baptiste, som får tar et privatoppdrag om å finne en ung jente i Amsterdams Red Light District. Der er det mange som ikke setter pris på at han har påtatt seg den oppgaven.

Tchéky Karyo er veldig god i rollen som eks-politimannen Baptiste i den nyeste utgaven av «The Missing». Foto. TV 2

«The Son»

Pierce Brosnan er tilbake på TV – han var TV-detektiv før han ble James Bond i sin tid – i den amerikanske westernserien, som patriarken i en mektig familie i Texas. Serien skildrer tida da han vokste opp blant indianerne som drepte familien hans, og tida da han forsøker å beholde familiens makt i et lokalsamfunn under utvikling og holde familien samlet. Ganske bra moderne westernsaga, om enn noe westernsåpete her og der

Pierce Brosnan as Eli McCullough; single - The Son _ Season 1, Episode 4 - Photo Credit: Van Redin/AMC (Van Redin/AMC)

Pierce Brosnan har gjort TV-comeback med rollen som Eli McCullough i en TV-western. Foto. TV 2 Sumo.

«Modern Family»

Denne komedien fra ABC og gode gamle lineær-TV-tida, har kanskje gått i flere sesonger- 11 i alt – enn den har hatt godt av, men de sju-åtte første er veldig morsomme, en liksomdokumentar som følger familiene Pritchett og Dunphy på nært hold i daglivet. Her det mange gode komikere med, og en Ed O’Neill som viser at han kan være morsomme enn han var som Al Bundy den gang da. Serien har innkassert 22 Emmy-priser og en Golden Globe. Nå nærmer det seg ubønnhørlig slutten for suksessen.

(TV 2 Sumo.)

«Modern Family» var i sin tid en nyskapende komiserie på lineær-TV. Den er fortsatt morsom på strømming. Foto. TV 2

«Klovn»

Den danske serien som er inspirasjonen til Thomas Giertsens «Helt Perfekt» er frekkere, kleinere og flauere, i den grad at det kan være krevende å fordøye flere episoder på en og samme kveld. Men morsomt er det, selv om det er påtakelig hvordan de to herrene Casper og Frank så ofte havner i situasjoner med buksene nede, på den og andre måten. Komedien skapt og framført av Casper Christensen og Frank Hvam er ute i 7 sesonger og 70 episoder, så det er bare å si lykke til.

(TV 2,)

Frank og Casper, to danske menn som alltid gjør deg flau. Foto: TV 2

«Wallander»

Serien basert på Henning Mankells romaner om politimannen Kurt Wallander er tilbake på Sumo. Dette er en av de bedre dramatiseringene av nordisk krim for TV, her i form av tre filmer basert på romanhistoriene – og en frittstående fortsettelse med elementer i historiene foreslått av Henning Mankell selv. Krister Henriksson er god i rollen som Wallander.

Den klassiske «Wallander»-serien er ute på nett igjen. Foto: TV 2

