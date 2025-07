Ungdomspolitikere har meldt hets og drapstrusler til PST

Ungdomspolitikere på sommerleiren til Sosialistisk ungdom (SU) på Utøya ble rammet av både drapstrusler og hatmeldinger.

Det gikk spesielt ut over fylkeslederen Amalie Kvernsveen (17). Hun måtte stenge kommentarfeltet til SU Innlandet, og rapporterte samtidig meldingene til politiet.

SU sentralt forteller at de har koblet PST (Politiets sikkerhetstjeneste) på saken.

– Vi har opprettet god dialog med PST om disse meldingene, sier SU-leder Audun Hammer Hovda til FriFagbevegelse.

– Problemet er at kontoene er anonyme og er vanskelig å følge opp så lenge TikTok ikke gir ut noe informasjon. Så lenge alt skjer anonymt og det ikke er mulig å spore, er det i prinsippet fritt leide til å komme med slike trusler, poengterer Hovda.

Sett Breivik fri

Meldinger som «Pang Pang», og «sett Anders Behring Breivik fri» er blant kommentarene det siktes til.

Sosialistisk Ungdom mener påstandene som har kommet er av en slik karakter at det er nødvendig å melde det til PST. Det bekrefter SU-leder Hovda.

Hendelsene ble første gang omtalt av NRK, og senere av Oppland Arbeiderblad.

– Det gir meg egentlig bare en motivasjon for å jobbe videre. Men det er sykt å tenke på at det finnes folk som får seg til å kommentere slike ting gjemt bak anonymitet, sier Amalie Kvernsveen, leder for SU Innlandet, til FriFagbevegelse.

SU-leder Audun Hammer Hovda. FOTO: Sosialistisk Ungdom

SU-leder Audun Hammer Hovda er mildt sagt skremt over det som har kommet fram.

– Det er ekstremt skremmende, spesielt for de som la ut videoene på sidene til SU nasjonalt og Innlandet, sier Hovda.

Han mener det er ekstremt farlig for ytringsfriheten at spesielt barn og ungdom blir skremt vekk fra å delta i det norske demokratiet.

Det er ekstremt leit for de som ytrer seg med det som i utgangspunktet er gladmeldinger, men også for ytringsfriheten i sin helhet, sier SU-lederen til FriFagbevegelse.

14 år etter terroren

Mandag brukte AUF-leder Gaute Børstad Skjervø mye av sine taler på 22. juli-markeringene til å snakke om sin bekymring for en økning av netthetsen i sosiale medier.

Da var han uvitende til det som hadde skjedd på SUs sommerleir på Utøya.

– Det jeg har fått høre nå bare forsterker viktigheten av det jeg sa, sier Gaute Børstad Skjervø tirsdag.

Store konsekvenser

Konsekvensen blir at man ikke deltar i sosiale medier – rett og blir skremt vekk. I dette tilfelle har SU tett kontakt med de det gjelder.

– Det er svært viktig at alle kan delta, mener Hovda. Og legger til:

– Det mest betenkelige vil være at det vokser opp en ny generasjon som ikke husker hva som skjedde. Mange unge har liten kunnskap om hva som skjedde i 2011. De som ikke husker – opplever ikke det som skjedde som like alvorlig som de som husker hendelsen godt. De er ikke like klar over at angrepet på Regjeringskvartalet og Utøya var et politisk angrep på verdier som menneskeverd, demokratiet, poengterer Hovda.