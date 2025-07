Ambjørnsen bisettes 6. august 

Ifølge dødsannonsen delt på minnesiden for Ambjørnsen opplyser familien hans at «for Ingvar ville en gave til Frelsesarmeen vært minst like kjært som blomster».

En bokstabel er valgt som symbol øverst i annonsen, som rykkes inn i både Aftenposten, Østlands-Posten, som er lokalavisen fra Larvik, der han vokste opp, og i Klassekampen.

Nå minnes Ambjørnsens lesere så vel som forfatterkolleger ham på minnesiden. Blant annet skriver en av leserne: «Gjennom ditt forfatterskap der verdighet til vi som ramlet utenfor, ble du den som hjalp meg å bli kvitt skammen jeg bar på».

Flere kulturpersonligheter er tidligere bisatt fra mursteinskirken i Oslo sentrum, blant dem en annen samfunnsrefser, visesangeren Ole Paus, i fjor. Den er også mye brukt som konsertscene og til plateinnspillinger.

VG omtalte tidspunkt for bisettelsen først.

Ingvar Ambjørnsen døde lørdag 19. juli. Han ble 69 år gammel. Han hadde da slitt med sykdom lenge.

Ambjørnsen står bak klassiske bøker som «Den siste revejakta» og «Hvite niggere», samt de populære bokseriene om «Pelle & Proffen» og «Elling». En aller siste bok, novellesamlingen «Sorgen i St. Peter Ording», utkommer 31. juli.

Ambjørnsen regnes som en av Norges største forfattere.