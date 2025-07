Livene under sparkesykkelen

Kvinnen som parkerte sparkesykkelen på snublesteinene kjente ikke historien. Den må fortelles for å minne om hva som kan skje når hat mot et folkeslag får slå rot, skriver Stine Camilla Bjerkestrand. Privat

To ganger i året arrangeres dugnad for å pusse snublesteinene til minne om jødene som ble deportert under andre verdenskrig. Dugnaden i mai ble starten på en samtale og en fortelling jeg vil dele.

Irritasjonen bobler når jeg ser en sparkesykkel parkert på snublesteinene til oldeforeldrene mine, Samuel og Lina Dabrosin, og naboen Adolf Kraast.