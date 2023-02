Dette er TV-seriene du burde ha fått med deg

Det er ikke lenge før seriene mange venter på har vårpremiere. En ny sesong av «Succession» med scener innspilt i Norge er like rundt hjørnet. Det tredje og siste kapittel av «Exit» er snart klar og sesong to av HBOs moderniserte versjon av noir-detektiven Perry Mason skal ha vårpremiere, for bare å nevne noen.

Ventetida kan kortes ned med høydepunktene som allerede har vært ute en stund, serier som har vært gledelige overraskelser og TV-slavenes snakkiser. Her er seriene du bør se før du - gjør noe annet.

«Sherwood» på NRK TV

Et drap er begått i et søvnig gruvesamfunn i Nottinghamshire. At den døde er skutt med pil og bue kan gi assosiasjoner til en viss Robin Hood, men dette krimdramaet har mer enn historisk fiffighet å by på.

Ian St Clair (David Morrissey) blir sendt for å etterforske i gamle hjemtrakter, og møter et lokalsamfunn som stadig er sterkt preget av gruvearbeiderstreikene nesten førti år tilbake. (BBC/HOUSE PRODUCTIONS/ BBC/HOUSE PRODUCTIONS)

Saken tvinger politimannen Ian St Clair (David Morrissey) hjem til gamle trakter, og erfarer fort at her har de gamle sårene etter gruvearbeiderstreiken på 1980-tallet aldri grodd.

[ De beste seriene på NRK ]

Serien er en overbevisende og gripende historie som vever sammen et rørende menneskelig drama, krim og en betimelig og provoserende skildring av hva Thatchers politikk og neoliberalisme har kostet vanlige folk i britiske lokalsamfunn. Den beste dramaserien fra BBC i 2022, mente kritikerne i hjemlandet. Det er lett å være enig.

«Karen Pirie» på NRK TV

Etterforskningsleder Karen Pirie (Lauren Lyle) og kollega Jason Murray (Chris Jenks) oppdager at det er mye som ikke stemmer med politiarbeidet som ble gjort i en uløst drapssak fra 25 år siden. (World Productions for ITV/World Productions for ITV)

Den skotske etterforskeren Karen Pirie er et nytt og friskt bekjentskap, som får den utakknemlige jobben å se nærmere på et uløst drap på en ung jente 25 år tilbake.

Den uløste saken er blitt en pinlig sak for politiet etter at en podkaster har påpekt faktum at kvinnedrapet er en klassisk sak som politi styrt og bemannet av menn ikke brød seg nok om for å finne løsningen på. Velskrevet, velspilt krim, basert på en Val McDermid-krim.

«The English» på Amazon Prime

Episk westernserie laget av Hugo Blick, mannen bak de virkelig gode dramaseriene «Black Earth Rising» og «The Honourable Woman». Dette er hans hyllest til western-genren.

Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) får et ublidt møte med Det Ville Vesten i «The English», og hun var ikke i spesielt godt humør fra før heller. (Diego Lopez Calvin/Prime Video/NTB kultur)

Serien er visuelt heftig som historien er menneskelig mørk. Emily Blunt spiller den engelske lady Cornelia Locke som har kommet til det ville vesten for å drepe mannen som myrdet hennes sønn. Hun får selskap og hjelp i pawnee og eks-militærspeider Eli Whipp på turen gjennom denne mektige og nådeløse villmarka, hvor menn og kvinner har det med å miste livet raskere enn i en Tarantino-film.

«The Bad Guy» på Amazon Prime

The Bad Guy «The Bad Guy». Italiensk mafiaserie med skrudd humor og en underholdende historie om hevn og blodtørst. (Amazon Prime)

En italiensk serie om kampen mot mafiaen på Sicilia, fortalt uten realismen og alvoret som preger andre moderne TV-drama om Italias kriminelle svøpe. I stedet serveres det absurd humor à la Italia i stedet.

[ De beste seriene på Amazon Prime ]

Her bestemmer statsadvokaten Nino å ta ned den lokale mafiafamilien for enhver pris, etter at korrupt politi og rettsvesen får ham sendt i fengsel. Det inkluderer sånt som undercover-arbeid, drap og hevntokt, og et forfallent badeland og akvarium kombinert.

«Slow Horses» på Apple TV+

Gary Oldman spiller en forsoffen og noe oppblåst sjef for fallerte MI5-ansatte i London, han er like uhøflig som han er uflidd. Det er så langt kommet to sesonger av av «Slow Horses», den mest underholdende spionserien laget på en stund. (Apple TV+)

Gary Oldman er kanskje trekkplasteret i denne spionserien, men han har mange gode kollegaer med seg også – i betydning skuespillere og hemmelige agenter. Han er degradert fra det gode selskap i MI5 og satt til å lede en forsamling degraderte, sure og leie agenter, og som holder til en nedslitt bygård – som står i sterk kontrast til glass- og stålpalasset som resten av engelsk etterretning holder hus.

[ De beste seriene på SkyShowtime ]

Oldman spiller den spydige, usympatiske og desillusjonerte lederen Jackson Lamb, som tross framtoningen har øye og nese for muffens. To sesonger med underholdende agenthistorie er ute, to sesonger til er på vei.

«Severance» på AppleTV+

Christopher Walken og John Turturro i «Severance», en fiffig science fiction fra kontorlandskapet som utvikler seg til noe av en thriller. Vant Emmy i 2022, noe overraskende, men helt fortjent. (Apple TV+)

Emmy-vinner og en av de store TV-snakkisene fra 2022, som skyldes et finurlig hva-hvis-premiss og gode skuespillere i fleng. Mark (Adam Scott) har valgt å gjennomføre siste nytt på arbeidslivsfronten, å gjøre inngrepet i hjernen som gjør at man aldri tar jobben med seg hjem. I praksis glemmer han alt fra jobben når han forlater kontoret, og glemmer hjemmelivet når han er på jobb.

[ Se en god serie på AppleTV+ ]

Han sliter når menneskelige instinkter og iboende nysgjerrighet gjør også at han aldri får fred for det han ikke husker, et nytt eksistensielt problem som kollegaene med hjerneinngrepet også sliter med. Christopher Walken og John Turturro bidrar med overbevisende menneskelig forvirring, i en serie som byr på humor, spenning og mystikk.

«Detektorists» på BritBox

Du finner ikke et mer jordnært drama enn denne komedien, som handler om et karer som bruker hvert minutt av sin ledige tid til å lete etter gamle skatter med metalldetektor. De er Lance (Toby Jones) og Andy, (Mackenzie Crook, han tynneste i britiske «The Office», som har manus og regi på serien).

Et av høydepunktene på BritBox er denne lavmælte serien hvor Toby Jones og Mackenzie Crook er Lance og Andy, to detektorister som liker å finne noe verdifullt i jorda, bare det ikke forstyrrer dagens pint på puben. (Jonathan Barclay)

Det tar ikke mange rustne bruskorkene før du skjønner at disse litt beskjedne karene bruker metalldetektorene til å gjemme seg for hverdagslivet, for drømmen om å finne den store skatten i åker og eng tror de knapt på selv en gang. Dette er lavmælt britisk humor. Serien har vunnet britenes TV-pris, og Toby Jones er like god, som han er i alt han er med i.

[ De beste seriene på Britbox ]

«Better Call Saul» på Netflix

Episode 302 Oppfølgeren til «Breaking Bad» er omtalt som en bedre dramaserie enn opphavet. Bob Odenkirk er uansett veldig god i rollen som Jimmy McGill/Saul Goodman. (Michele K.Short /Michele K.Short/AMC/Sony Pictures Television)

Har du ikke fått med deg «Better Call Saul» enda, har du seks sesonger med eksepsjonelt godt amerikansk drama å se fram til. Det er ikke uten grunn at noen har fått seg til – eller våget! – å spørre offentlig om ikke serien med sesongene ble enda bedre enn opprinnelsen «Breaking Bad». Seks sesonger fikk historien om Saul Goodman (Bob Odenkirk), og hvordan han endte opp som han gjorde, som store og små forbryteres beste venn. Sesong seks byr et solid og overbevisende punktum.

«Wednesday» på Netflix

Jenna Ortega er fullstendig overbevisende som Wednesday Addams, jenta fra den mest morbide familien på TV. Hun blir ikke spesielt glad over å havne på skolen foreldrene henne en gang gikk. Men at det begynner å dø folk der, det hjelper litt. (Netflix/VLAD CIOPLEA/NETFLIX)

En goth-serie så morbid, mørk og morsom at man nesten forventer at Robert Smith dukker opp fra en skyggefull krok av gravkammeret, men denne Addams Family-oppfølgeren er mindre The Cure-video og mer opplagt, vellaget og velspilt nyskapning enn en retro-hyllest til en gammel TV- og filmklassiker.

[ Hello Wisconsin! «That '70s Show» er tilbake 20 år etter ]

«Wednesday» er en Tim Burton-spesial, men leken og underholdende og den visuelt skapt mest lekre Netflix-serien siden «The Sandman». Jenny Ortega overbeviser som Wednesday Addams, så dyster, drepende skarp og anti-alt og -alle at hun er en fryd. Hvis blikk kunne drepe osv.

[ De beste seriene på Netflix slik vi ser det ]

«Kids In Crime» på TV 2 Play

Serien som ga NRKs «Flus» konkurranse om tittelen årets heftigste norske. Her velger tenåringen Tommy i Sarpsborg å begynne som rohypnol-dealer, når et knust kne stopper fotballkarrieren. Dette er overraskende uærbødig og sprekt, med en rekke underholdende karakterer.

[ De beste seriene på TV 2 Play ]

Her går handlingen unna i heftig tempo, og skuespillerne er akkurat så utagerende og glassaktige i blikket som historien krever. Hadde denne serien hatt en litt større historie, og et større budsjett, kunne den vært en norsk «Transpotting». Vant prisen for beste manus i konkurranse med andre nordiske serier på Göteborg Film Festival.

Jakob Oftebro spiller Freddie Hælvette, rohypnol-kongen av Sarpsborg fjorårets heftigste norske drama. (NTB kultur)

At den er filmet med virrete, håndholdt video gjør at scenene føles livaktig og spontane, som om dette er en hjemmevideo du er til stede og opplever selv. Filmet i kjellerstua til en bekjent av en kompis du fort angrer på at du ble med hjem til.

«The Capture» på TV 2 Play

Detective Inspector Rachel Carey (Holliday Granger) vet ikke hvem og hva hun kan stole på i BBC-serien «The Capture». (TV 2 Play)

Ikke tro på alt du ser, advarer denne thrilleren fra BBC. Holliday Grainger spiller etterforskeren Rachel Carey som får en opplagt drapssak i hendene. En ekssoldat har drept en menneskerettighetsforkjemper, og alt er filmet på overvåkingskameraene som overvåker London.

[ «Line of Duty»; serien politiet synes virket for ekte. ]

Den mistenkte blånekter, og DI Carey får snusen i at noe med opptakene ikke stemmer. Det er starten på to sesonger av en thriller som handler om myndighetene innsats for å stoppe terror og bekjempe kriminalitet kontra demokrati, individets rettigheter i møte med teknologi, algoritmer og deepfakes. Sesong to er faktisk best.

«Rogue Heroes» på HBO Max

«Rogue Heroes», serie fra BBC og «Peaky Blinders»-folket. Dette er en actionfylt og underholdende krigsfortelling om de første spesialsoldatene i den britiske hær. I spissen sto blant annet David Stirling (Connor Swindells) and Jock Lewes (Alfie Allen). At filmen er musikklagt med gamle heavy-låter, gir serien en moderne touch. (Robert Viglasky/www.robertviglasky.com)

Dette er så nær vi kommer en britisk variant av «Band of Brothers», en krigsserie fra BBC. Denne er basert på reelle hendelser fra de alliertes krig mot nazistene og Rommel i Afrika tidlig på 1940-tallet, utført av troppen som ble det britiske SAS. Historien kommer med en publikumsvennlig eplekjekk og dødsforaktende holdning. Her smøres det tjukt på med attitude og eventyrfilmaktig heroisme, men også virkelige fakta. En fascinerende historie er den like fullt, som det skal lages fortsettelse av.

«We Own This City» på HBO Max

Baltimore-politi i aksjon, men ikke nødvendigvis i allmennhetens interesse, i «We Own This City». (HBO Max)

En helt åpenbart høydepunkt i TV-året 2022 er denne serien om korrupte politifolk i Baltimore, laget av «The Wire»-skaper David Simon og manusforfatter George Pelecanos. Serien forteller om en vanlig nyutdannet politimanns vei inn i korrupsjon og lovløshet, en ukultur som spredde seg i politiet på 2000-tallet.

[ Sopranos er TV-klassikeren som tåler at årene går ]

Intens og spennende som en god krim, men mest av alt en fascinerende historie, og rystende fordi den er basert på virkelighet. Jon Bernthal har hovedrollen som politimannen som valgte feil.

Tokyo Vice

På 1990-tallet klarte amerikanske Jake Adelstein å få jobb som journalist i en av Tokyos og Japans største aviser, og det er trygt å fastslå at arbeidshverdagen hans bød på mer enn å finne saker å skrive om. Serien er basert på Adelsteins bok om de 12 årene han jobbet der, og som ifølge ham selv innebar mye nærkontakt med både politi og yakuza.

Amerikanske Jake Adelstein fikk seg jobb som journalist i en av Tokyo og Japans største aviser på 1990-tallet. Serien er basert på hans egen bok. Ansel Elgort har rollen som Adelstein. (eros hoagland)

I ettertid har det blitt stilt mange spørsmål knyttet til Adelsteins versjon av virkeligheten han presenterer, men som TV-serie er dette en god historie om et møte med japansk kultur og medievirkelighet anno 90-tallet. En sesong to er i gang, hvor norske Eva Sørhaug skal regissere flere episoder.

[ Se andre gode serier på HBO Max ]

«Extraordinary» på Disney+

Jen (til venstre) er lovlig seint utviklet i en verden hvor alle får en personlig superevne når de fyller 18. Hun er blitt 25, og ingenting har skjedd. Her med bestevenninna og moren. En absurd og veldig morsom vri på superheltgenren, en komedie også for de som ikke liker superhelter. (Disney+)

En umiddelbar klassiker blant superheltkomediene, er denne blitt kalt. «Extraordinary» handler om Jen (Emma Moran) på 25, en single, blakk irsk og ulykkelig dame i London.

[ De beste seriene på Disney+ ]

Årsaken er at hun lever i en verden hvor alle får sin personlige superkraft når de fyller 18, men Jen har fortsatt ikke fått sin. Noe alle minner henne på hele tida. Serien er komiker Emma Morans egenskapte verk, og den er absurd, overraskende og noe av det morsomste på Disney+ på lange tider.

«Troppo» på Viaplay

Amanda (Nicole Chaumon) og Ted (Thomas Jane) trenger begge noe å leve for, og blir motvillig samarbeidspartnere i etterforskninga av en forsvinning i den gudsforlatte småbyen de har søkt tilflukt. (Viaplay)

Svett australsk tropekrim er ikke dagligdags på våre skjermer. Denne med Thomas Jane i en av hovedrollene er en svett opplevelse, kanskje mest på grunn av omgivelsene.

[ De beste seriene på Viaplay ]

Vi er i det øde Queensland, hvor Thomas Janes forfylla og vanærede politimann har søkt tilflukt, og er nær ved å «gå troppo» – klikke av varme og fuktigheten, og krokodillene i vannet. Lei av å stirre ned i løpet på sin egen revolver etter noen flasker, bestemmer han seg for å hjelpe Amanda (Nicole Chaumon) amatørdetektiv og straffedømt morder med å lete etter en savnet mann. Det er det mange som ikke liker, spesielt det lokale politiet.

«Gaslit» på Viaplay

Julia Roberts har ikke fått nok kred for rollen som Martha Mitchell i denne Watergate-serien. Den er basert på den sanne historien om den frittalende kona til en av president Nixons nære medarbeidere.

Julia Roberts og Sean Penn er knallgode i denne miniserien om en mer ukjent historie fra Watergate-skandalen. (Viaplay)

Martha Mitchell ble en medieyndling og talkshow-gjest som nektet å slutte å snakke om det hun visste om Nixons rolle i Watergate, en oppmerksomhet hun likte litt for godt, og som til sist førte henne ut i ulykken.

Hun ble også diskreditert, forfulgt og holdt fanget av Nixons medarbeidere – inkludert hennes egen ektemann (spilt av Sean Penn). En god miks av satire, menneskelig drama og politisk dokumentar. Se den før årets Watergate-serie «White House Plumbers» med Woody Harrelson og Justin Theroux kommer på HBO Max om ikke lenge.