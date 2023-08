Slik ser 3. og 4. divisjonsklubbene ut før høsten – stor oversikt

Der avdeling 6 i 3. divisjon har holdt koken gjennom siste halvdel av juli, og starten av august, har avdeling 1 hatt nesten en måneds ferie. I divisjonen under har 4. divisjon hatt ferie i nesten to måneder. Slik er situasjonen for de av lagene våre som skal i aksjon igjen denne helgen.

3. divisjon, avdeling 1:

Frigg

Frigg spilte 2. divisjon i fjor, men rykket ned. Magnus Aadland og co. har bare tapt tre kamper, men Lysekloster er fullstendig overlegne i avdelingen. Frigg har 13 poeng opp, med en kamp mindre spilt, men med bare 12 kamper igjen av sesongen skal alt klaffe for at det skal bli opprykk på Tørteberg.

Neste kamp: Stabæk 2 – Frigg, mandag kl 19.00 (Nadderud)

Lokomotiv Oslo

Lokomotiv Oslo ligger trygt plassert midt på tabellen på en 7. plass med 17 poeng på 14 kamper etter en god avslutning før sommeren med to strake seire. Det skiller bare fem poeng fra Loket på 7. plass opp til Sandviken på 4. plass, men samtidig kun fire poeng ned til Ullern 2 under streken. Har hentet Vemund Wøien fra Gjøvik-Lyn. Samtidig har de mistet Joakim Birkeland og Olai Bjørdal, som begge flytter fra Oslo.

– Vi har som lag prestert mange solide kamper, særlig mot de antatt beste lagene. Samtidig har vi en del knepne tap og uavgjort som har resultert i en poengfangst som er mindre enn vi hadde håpet på. Det positive er at vi gjennom hele sesongen har hatt utvikling i spillet, sier trener Bjørnar Berge og fortsetter:

– Vi har som målsetting at vi fortsetter å utvikle oss som gruppe, lag og individuelt. Dersom vi får til det, har jeg stor tro på at vi kan kjempe på øvre halvdel av tabellen. Samtidig er vi selvsagt klar over at det er kort vei fra øvre halvdel til under streken, sier Loket-treneren til Dagsavisen.

Neste kamp: Lokomotiv Oslo – Ullern 2, mandag kl. 19.00 (Frogner)

Ullern 2

Som de fleste har fått med seg, går det ikke på skinner for verken Ullern eller Ullern 2. Ullern sitt 2. lag ligger under streken i avdeling 1 med 13 poeng etter 14 kamper. Også de har alt å spille for i høst, siden det er tre poeng opp til Stabæk 2 på trygg grunn og bare fire poeng opp til Loket på 7. plass.

Dersom Ullern sitt A-lag rykker ned fra 2. divisjon, rykker uansett Ullern 2 ned til 4. divisjon, uansett om de isolert sett holder plassen eller ikke.

– Mange av de som har spilt flest minutter for oss til nå, har sin første sesong på dette nivået. De er i god utvikling, og prestasjonene har blitt bedre og bedre utover sesongen. Vi er fornøyd med at vi med kun ett unntak har spilt jevne kamper mot mye god motstand. Det gir gode forutsetninger for spillerutvikling, sier Ullern 2-trener Sigve Ravnåmo til Dagsavisen og fortsetter:

– Resultatmessig har det vært omtrent som forventet med noen fine seire og en del knepne tap. Vi har kontakt med lagene over oss på tabellen, noe som gir gode muligheter for en spennende høstsesong, der målet er å holde plassen, sier han videre.

Neste kamp: Lokomotiv Oslo – Ullern 2, mandag kl. 19.00 (Frogner)

Grorud 2

På plassen under Ullern 2 finner vi Grorud 2, som ligger nest sist med ni poeng. De har like mange poeng som sisteplasserte Gneist, men Grorud 2 har bedre målforskjell. Opp til Stabæk 2, Skjetten og Skedsmo på trygg grunn er det sju poeng.

Grorud 2 har bare vunnet to kamper, mot Ullern 2 og Gneist, og sluppet inn flest mål av samtlige i divisjonen. Dersom Groruds A-lag rykker ned fra 2. divisjon, rykker uansett Grorud 2 ned til 4. divisjon, men det er lite sannsynlig at Grorud rykker ned fra sin 2. divisjonsavdeling.

Neste kamp: Skedsmo – Grorud 2, søndag kl. 15.00 (Skedsmo)

3. divisjon, avdeling 6

Nordstrand

Røk opprykket for Nordstrand med 0–0 og 2–2 mot Follo de to siste helgene?. Ikke bare er cupfinalelaget fra 2011 12 poeng foran Thomas Holm og co., men mellom serielederne Follo og Nordstrand ligger også Lørenskog, Asker og Skjervøy, der Lørenskog har vunnet sju på rad og Asker fem. Follo leder med 36 poeng, Lørenskog har 33, Asker 28, Skjervøy 24 og Nordstrand 24.

Nordstrand har hentet inn Ørjan Frøhaug Johnsen (Kåffa), Pakow Bonful (Kjelsås) og Jonathan Reiersen (Ørn Horten). Ut har Fredrik Graham Hansen gått. (FC Oslo).

– Sesongen så langt har vært preget av en del nye spillere i sentrale posisjoner, samt en del skader i samme posisjoner. I tillegg til det kunne vi, med litt stang inn og flyt vunnet 14 av 14, men vi har vært udyktige og litt uheldige med mye sjansesløseri, sier trener Thomas Holm til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi har solgt to spillere i år, og kan fort selge en til i nærmeste fremtid. Jeg tviler på at noen i 3. divisjon har solgt mer enn det vi har gjort de siste årene. Sånn sett har vi levert en ok pluss sesong. Vi er veldig fornøyde med stallen og de yngre årgangene som er på vei opp i klubben, sier han videre.

Neste kamp: Nordstrand – Hammerfest, lørdag kl. 14.00 (Nordstrand)

Skeid 2

Mens Skeids A-lag sliter i bunnen av Obos-ligaen, har det vært mer å juble for hos Skeid 2. De har vært i kjempeform den siste tiden og vunnet fire av de siste fem, som gjør at de plutselig har blandet seg inn i øvre sjiktet av avdelingen. Skeid 2 er nummer seks med 23 poeng etter 14 av 26 kamper. Det skal godt gjøres å rykke ned, med ti poeng ned til Skånland, som de slo i helgen.

Neste kamp: KFUM 2 – Skeid 2, mandag kl. 19.00 (KFUM Arena)

Oppsal

Oppsal var i en stund nær ved å rykke ned i fjor, men klarte seg til slutt. I år har de, som i fjor, svingt voldsomt i prestasjonene. Seks seire, tre uavgjorte og fem tap er fasit. De er nummer sju med 21 poeng og kan med det se langt etter opprykk. Tok et viktig og langt steg vekk fra nedrykksstriden etter seieren over Tromsø 2 sist.

Oppsal har fått to nye spillere i Sebastian Lihaug, samt Matarr Sarr, som kommer fra FC Oslo.

Neste kamp: Fløya – Oppsal, søndag 14.00 (Fløya)

KFUM Oslo 2

KFUM 2, som rykket opp etter tidenes avslutning på 2022-sesongen, har åpnet respektabelt i 3. divisjon. De har vært gode når de har hatt med A-lagsspillere, og svake når de har stilt med rene juniorlag. Det viser også resultatene. Alt fra seire over Asker, Skjervøy og Oppsal, til 0–7 for Nordstrand, 1–3 for Skånland og 0–4 for Follo

De er nummer ti med 16 poeng, og har tre poeng ned til Skånland som er første lag under streken.

Neste kamp: KFUM 2 – Skeid 2, mandag kl. 19.00 (KFUM Arena)

4. divisjon Oslo, avdeling 1

Kjelsås 2

Myten om at alle 4. divisjonsavdelinger er tette og jevne stemmer også i Oslos avdeling nummer 1. Det skiller to poeng mellom Kjelsås 2 på førsteplass og Grüner på sjetteplass.

Det gror godt i rekkene til Kjelsås, som ledes av Jørgen Bjørn. Leder akkurat nå an kobbelet med lag, som alle kjemper om opprykk i en superjevn avdeling der Christiania, Heming, Ready, Union Carl Berner og Grüner alle har muligheten til å sikre opprykket i løpet av det som blir en superspennende høst.

Se opp for Patrick Askengren, 2005-modellen står med elleve mål og jakter toppscorertittelen.

Neste kamp: Heming – Kjelsås 2, tirsdag 20.15 (Heming)

Christiania BK

Åpnet sesongen med bare én seier på tre kamper, men fant flyten etter det og vant tre av fire inn mot ferien, inkludert 2–0 over Kjelsås 2. Laget trenes av Akinwale Akinyemi, tidligere Bærum-spiller, og laget har avdelingens toppscorer i Bleron Moralija, med 12 mål på elleve kamper. På samme poengsum som Kjelsås 2, men med tre mål dårligere målforskjell enn Kjelsås 2.

Neste kamp: Christiania – Ready, tirsdag 20.15 (Bryn kunstgress)

Heming

Satsingslaget som betaler flere av spillerne på laget startet sesongen svakt, med 1–7 for Kjelsås 2 i serieåpningen, 1–1 mot Ready og 2-6-tap for Union Carl Berner. Etter det knepne cuptapet for Strømsgodset har laget vunnet seks av de sist sju kampene. Også de har 22 poeng, men bare +4 i målforskjell. Har tidligere Eliteserie-spiller Cornelius Bencsik i stallen, som står med ti mål.

Neste kamp: Heming – Kjelsås 2, tirsdag 20.15 (Heming)

Ready

Nummer fire med 20 poeng og +4 i målforskjell, det samme som både Union Carl Berner på 5. plass og Grüner på sjette. Vant bare én av de fire første kampene, men vant fire av fem før ferien. 15 av de 24 målene laget har scoret, har kommet fra Mathias Ebbesen (7) og Espen Tveter Andresen (8).

Neste kamp: Christiania – Ready, tirsdag 20.15 (Bryn kunstgress)

Union Carl Berner

Union Carl Berner åpnet sesongen veldig sterkt, med seier i seks av de åtte første kampene. De siste fire kampene før ferien ga imidlertid bare fire poeng, og den formtrenden må snus om laget som er basert på tidligere Fremad Famagusta skal sikre seg et nytt opprykk. Har blant andre tidligere U-landslagsspiller Erik Rosland i stallen.

Neste kamp: Bærum 2 – Union Carl Berner, tirsdag 20.15 (AJ Arena)

Grüner

Mange hevet flere øyenbryn før sesongen da Grüner, som spilte 6. divisjon i 2021, signerte tidligere eliteseriespiller Sabawon Shamohammad, Jonas Lindgård, Kristian Seteklev og Nordstrand-kaptein Andreas Holm. Slitt en del med skader og suspensjoner, og prestasjonene har variert. Tok kun ett poeng på de to siste før ferien og ble knust 0–5 av Kjelsås 2 i siste kamp for nesten to måneder siden.

Ligger på sjetteplassen med 20 poeng etter 11 kamper, med to poeng opp til serieleder Kjelsås 2 og fire poeng ned til Bærum 2 på sjuendeplass.

Neste kamp: Grüner – Lommedalen, tirsdag 20.15 (Dælenenga)

Fagerborg

Har sjeldent imponert stort i 4. divisjon, men stort sett alltid vært der. Slitt med skader på nøkkelspillere som kaptein Anders Belsvik og Haaken Munthe-Kaas på våren. I siste kamp før ferien var de bare 14 mann, og det kan fort bli for tynt når sesongen er over. Har bare tre poeng ned til Lyn 2, under streken.

Neste kamp: Fagerborg – Lyn 2, tirsdag 20.15 (Tørteberg)

Lyn 2

I flere kamper har Lyn 2 stilt sterkt, med flere fra A-lagstroppen som gjør det bra to nivåer opp. Likevel har resultatene uteblitt for Lyn 2, som ligger nest sist, på samme poengsum som tabelljumbo Holmen. Tre poeng er det opp til Fagerborg, som ligger over streken.

Neste kamp: Fagerborg – Lyn 2, tirsdag 20.15 (Tørteberg)

4. divisjon Oslo avdeling 2

Grei

Gjorde til tider en god figur i 3. divisjon i fjor, og beholdt hovedstammen fra laget som rykket ned. Sto for en av de sterkeste signeringene i vår da de hentet Mesut Can. Leder 4. divisjon avdeling 2 med 31 poeng etter elleve kamper, med ett poeng ned til Gamle Oslo.

Slo Gamle Oslo på overbevisende vis 3–0 i andre serierunde, og har også vunnet 6–0 over Lokomotiv Oslo 2, 5–1 over Oldenborg og 8–1 over Oslojuvelene. Har to spillere som har scoret ni mål hver, i Eirik Løw og Sheik Omar Mbye.

Neste kamp: Grei – Stovner, tirsdag 20.15 (Greibanen)

Gamle Oslo

Adam Larsen Kwarasey og co. var en overtidsscoring mot Holmen i siste serierunde i fjor fra å rykke opp til 3. divisjon. Nå jakter de på ny opprykk, og følger Grei hakk i hæl. Står med 30 poeng etter elleve kamper og har vunnet samtlige utenom 0-3-tapet for Grei i runde to, og er bare poenget bak.

Severin Sørlie, som scoret 30 mål på 22 kamper i fjor, er toppscorer i avdelingen også i år med 16 mål på elleve kamper så langt. De har ellers hentet inn Fredrik Graham Hansen fra Nordstrand i sommer.

– Jeg valgte å gi meg i Nordstrand på grunn av jobb. Mine ambisjoner nå er å ha det gøy med fotballen og å bidra til å rykke opp med FC Oslo, sier han.

Neste kamp: Gamle Oslo – Follo 2, tirsdag 20.15 (Bjølsen)

Årvoll

Årvoll har en av ligaens beste spillere i André Marti, som er en tekniker av rang. Han står med 15 mål og har i en rekke år hatt tilbud fra klubber på høyere nivå, men trives i Årvoll og vil bli værende der.

Står med 25 poeng etter elleve kamper og har heng på tetlagene fem og seks poeng foran, men har da ikke råd til feilskjær. For å rykke opp må de slå både Gamle Oslo og Grei i høst. Klarer de det? Det gjenstår å se.

Neste kamp: Oldenborg – Årvoll, tirsdag 20.15 (Veitvet)

Holmlia

Imponerte i cupkampen mot Skeid, men har slitt mer i serien. 20 poeng etter elleve kamper holder til 4. plass, men det blir fort litt for langt opp til opprykk.

Sterk signering før sesongen med Mohammed Taeib, som spiller i Eliteserien i futsal. På laget finner vi også Akinbola Akinyemi, Monir Benmoussa og Ridouan Essaeh.

Neste kamp: Holmlia – Oslojuvelene, tirsdag 20.15 (Lusetjern)

Manglerud Star

Nummer fem med 18 poeng, og det virker å bli nok en sesong midt på tabellen for de grønnkledde. 5-5-kampen mot Kolbotn rett før ferien oppsummerer en sesong som har vært veldig mye opp og ned.

Ole Smeby har levert varene etter overgangen fra Bækkelaget og er lagets toppscorer med åtte mål på ti kamper.

Neste kamp: Lokomotiv Oslo 2 – Manglerud Star, tirsdag 20.15 (Norges Idrettshøgskole)

Lokomotiv Oslo 2

Loket 2 innehar sjetteplassen med 16 poeng. Stort sett benken fra A-laget, samt et par som ikke satser, som spiller kampene for dette laget.

Tok sommerferie med 3–1 over Oldenborg med en sterk ellever, som fikk dem vekk fra bunnen.

Neste kamp: Lokomotiv Oslo 2 – Manglerud Star, tirsdag 20.15 (Norges Idrettshøgskole)

Stovner

Virkelig et lag som har variert i prestasjonene. Det eneste laget som har klart å ta poeng fra serieleder Grei, men har også spilt uavgjort mot Oslojuvelene, som er nest sist.

Har en rekke tekniske spillere, men sliter litt med å fungere som et lag. Har ikke vunnet borte enda. Står med 15 poeng på 11 kamper, og ligger midt på tabellen på en sjuendeplass.

Neste kamp: Grei – Stovner, tirsdag 20.15 (Greibanen)

Oppsal 2

Varierende før sommerferien, og har tatt alle ni poengene sine hjemme og ingen borte. Tok seks poeng på de tre første kampene, men det har kun blitt tre poeng siden.

Fire poeng og to plasser over nedrykk, men har tapt de fem siste på rad.

Neste kamp: Kolbotn – Oppsal 2, tirsdag 20.15 (Sofiemyr)

Oldenborg

Gjorde det bra i fjorårets sesong, men slitt stort i år. Har vært elendige borte, og står med seks strape bortetap. Har sju poeng på sine elleve første kamper, og må krige for å holde Oslojuvelene og Kolbotn bak seg. Har henholdsvis to og fem poeng ned til de to, som ligger under streken.

Neste kamp: Oldenborg – Årvoll, tirsdag 20.15 (Veitvet)

Oslojuvelene

Kun Kolbotn ligger under Oslojuvelene på tabellen. Telemarkslaget mistet flere nøkkelspillere før sesongen og har slitt tungt i år. To uavgjorte hjemme og én seier borte er fasit. Det gir fem poeng, og nedrykksplass til sommeren med tre poeng ned til Kolbotn, men bare to poeng opp til Oldenborg.

Neste kamp: Holmlia – Oslojuvelene, tirsdag 20.15 (Lusetjern)

