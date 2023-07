Tilbake i Frigg etter Italia-opphold: – Passet nok ikke systemet deres

En del ble nok overrasket da de så at Bo Hegland var tilbake på Frigg-benken søndag, og attpåtil fikk en omgang da Os snudde 1–2 til 4-2-seier på Tørteberg.

2004-modellen gikk nemlig til den italienske Serie A-klubben Lecce i januar, men bare et halvt år senere er han tilbake i moderklubben.

– Planen i første omgang var et halvt år i Lecce for å se hvordan det var. Så kunne jeg bli der lenger, men det ble jeg ikke. Det var en lærerik og kul erfaring, sier han til Dagsavisen.

Oppdaget via tidligere Frigg-spiller

Allerede som 15-åring fikk Bo Hegland debuten for Frigg i 3. divisjon, da han kom inn fem minutter før slutt borte mot Halsen 12. oktober 2019. Siden den gang har han fått stadig flere sjanser, og forrige sesong fikk han 19 kamper da Frigg rykket ned fra PostNord-ligaen.

Han forteller at han ble oppdaget av Lecce-speidere via Sebastian Fjose Berg, som ble hentet til klubben fra Kongsvinger i 2021. Etter et mindre vellykket opphold i Italia kom Fjose Berg tilbake til Norge og da Frigg, mens klubben fortsatte å følge med på 2003-modellen som nå er i Ull/Kisa i 2. divisjon.

Speideren som hadde fulgt Fjose Berg hadde også lagt til merke til Hegland, og kort tid etter var 2004-modellen klar for Serie A-klubben.

Imponerende tall

Tall fra Transfermarkt viser at han fikk fem innhopp for Primavera-laget (U19), samt ti kamper for U18-laget. Selv om han bare fikk 70 minutter for Primavera-laget, scoret han ett mål og noterte to assists på de 70 minuttene han fikk for laget som vant U19-mesterskapet i Italia forrige sesong.

– Burde du ikke spilt mer, med den statistikken der?

– Jeg er jo egentlig enig i det. Det var vanskelig å utmerke seg noe særlig, siden jeg ofte kom inn da vi lå under. Jeg fikk ikke vist seg så mye fram, så de statsa var ganske bra, sier han.

Det ble 11 minutter mot Cesena 26. februar, 10 minutter mot Milan 29. april (assist), ett minutt mot Juventus 6. mai, 34 minutter mot Hellas Verona 27. mai (scoring) og 14 minutter i cupfinalen mot Fiorentina der han bidro med en målgivende pasning i finalespillet etter at Lecce vant grunnserien.

Bo Hegland var en del av Lecce-laget som vant U19-ligaen i Italia det halve året han var i Serie A-klubben. (Privat)

Veldig annerledes

– Fotballen der borte er veldig, veldig annerledes fra Frigg-fotballen. Det er hakket mer proft der borte – det er flere folk i og rundt klubben og alt er mye mer satt i system. Det er lengre økter og de ser på fotballen på en annen måte. Det defensive er mye viktigere enn i Norge. Jeg passet nok ikke systemet deres så bra. Det var en vanskelig overgang fra å være 10er i Frigg til å være boks-til-boks-spiller i Lecce.

– Jeg sitter igjen med gode erfaringer, men jeg kan si såpass som at jeg er mer glad i Frigg-fotballen. I tillegg var det langt opp til å spille i Serie A, så med ett år igjen som juniorspiller kunne jeg fort havnet på lån i en klubb jeg ikke hadde så lyst til å spille i.

Hegland fullførte videregående skole som vanlig mens han var i Italia og tok eksamen da han kom hjem.

– Jeg er veldig glad for å være hjemme igjen og tilbake i Frigg, avslutter angriperen som nettopp har lagt bak seg et halvt år i Italia.

Nå er han altså tilbake i hvitt og blått.

