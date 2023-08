Nordstrand-comeback i ampert Follo-oppgjør med to røde – Skeid 2 fikk revansj

Lørdag 5. august:

FOLLO – NORDSTRAND 2-2 (2-1): Nordstrand var best hjemme mot serieleder Follo forrige helg, men klarte bare å få med seg ett poeng fra den kampen. For å utfordre Follo måtte dermed serielederen slås på på Ski stadion lørdag, og igjen var det et Nordstrand-lag som ga det en god kamp.

Follo tok imidlertid en tidlig ledelse, da Håvard Dalseth scoret på hjemmelagets første mulighet. Markus Ottosen ble slått opp på venstrekant, og slo en ball gjennom feltet og et litt passivt Nordstrand-forsvar lot Dalseth løpe inn på bakerste stolpe og sende vertene igjennom. Ti minutter før pause doblet Follo ledelsen, da Emil Henning slo en lang ball i bakrom. Nordstrand-stopper Evard Vestby snublet, og dermed var Markus Ottosen alene med keeper Jonathan Reiersen som han rundet og scoret sikkert.

Halvannet minutt på overtid fikk Nordstrand sin redusering, da Nidal Loulanti driblet seg inn i Follos 16-meter og testet Follo-keeper Sander Østbye. Han ga en retur, som Luka Fajfric var først frempå og tuppet inn. Stillingen til pause var dermed 2-1, og selv om vi måtte nesten en hel omgang på et nytt mål ble det ampre siste 45 minutter med to røde kort til vertene. Begge lag hadde sine muligheter, før kampens første målscorer Håvard Dalseth fikk direkte rødt kort for en albue i halsregionen på Miran Kuci.

Nordstrand presset på for en utligning, men Follo holdt stand til minuttet før slutt. Da kommer Alex Holm stormende inn i feltet og moser Follo-keeper Østbye og stanger inn 2-2 etter innlegg fra Kuci. På overtid pådro Follos Jabes Maturie seg sitt andre gule etter en tøff duell med Thomas Reinsfjord som fikk et kutt i ansiktet som måtte ut for å tørke av blod. Det fikk frustrasjonen til å boble over, og ytterligere fem gule kort ble delt ut på overtiden der Follo brukte alle knep for å unngå nok en baklengs. Nordstrand hadde flere gode muligheter, men klarte ikke å finne det avgjørende målet, slik at det igjen ble poengdeling.

Dermed er det fortsatt 12 poeng opp til Follo på tabelltopp for Nordstrand etter 14 serierunder.

SKEID 2 – SKÅNLAND (1-0): Skeid-rekruttene tapte sitt første oppgjør borte mot Skånland med 2-0, men hjemme på Nordre Åsen var det duket for revansj for et forsterket Skeid 2. Inn på laget kom blant annet Kasper Ofstad, Fredrik Flo, Fredrik Vinje og Emil Tjøstheim, men det var Jason Buan som scoret omgangens eneste mål for pause. Buan har vist fram skuddfoten ved enkelte anledninger tidligere, og nok en gang fikk backen drømmetreff etter et innlegg fra Tjøstheim. Fra helt ute ved 16 meteren dunket Buan til, og ballen føk som et prosjektil ned i bortre stolpe. Nydelig skudd fra backen ga 1-0 til pause.

Habib Geir Diallo fikk et mål annullert like før pause, men det skulle ikke gå lang tid før Skeid-rekruttene doblet ledelsen etter hvilen. Moutaz Alzubi ble spilt igjennom av Mads Aaserud, og setter ballen helt borti kroken til 2-0 etter seks minutters spill. Kvarteret før slutt ble Alzubi byttet ut for Nicolai Årsbog, og innbytteren brukte ikke mer enn fem minutter før han løp over hele banen etter en Skånland-corner før han rundet gjestenes keeper og satte inn 3-0. Årsbog fikk også æren av å fastsette sluttresultatet til 4-0, da han ble spilt igjennom og på nydelig vis satte inn sitt andre for dagen ned i hjørnet.

Skeid-rekruttene står dermed med 23 poeng på 14 kamper, og er med det poenget bak Nordstrand.

Mandag 7. august:

OPPSAL – TROMSØ 2 kl. 17.30 (Trasop)

ASKER – KFUM 2 kl. 19.00 (Føyka stadion)

Runde 15

Lørdag 12. august: Nordstrand – Hammerfest kl. 14.00 (Niffen).

Søndag 13. august: Fløya – Oppsal kl. 14.00 (Fløya Arena)

Mandag 14. august: KFUM 2 – Skeid 2 kl. 19.00 (KFUM Arena)

