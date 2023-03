Fra Eliteserien til Gamle Oslo: - Blir en kjemperessurs

Jørgen Horn har nemlig signert for den hardtsatsende klubben som mistet opprykket til 3. divisjon i siste minutt i siste seriekamp mot Holmen i oktober i fjor.

Nå har kultklubben forsterket seg foran 2023-sesongen, der de igjen er favoritter til å rykke opp fra 4. divisjon. Og inn portene har en spiller med 160 kamper i Eliteserien og to A-landskamper for Norge kommet – Jørgen Horn. Han ble spilleklar dagen før cupkampen mot Holmlia.

Men han er ikke signert for å spille.

– Hovedgrunnen er fordi jeg har en del kompiser som spiller på laget. Jeg spilte med Adam (Kwarasey) i Godset og David Driscoll i Vålerenga og Godset, og fra Tveita da vi var små. Men planen er at jeg er med som en reserveløsning. Jeg skal være en del av trenerteamet, sier Horn til Dagsavisen.

Horn spilte senest for Sarpsborg 08 og var på banen i 16 kamper i Eliteserien i 2022. Utenom de 160 kampene i Eliteserien for Vålerenga, Sarpsborg, Viking og Fredrikstad har han også vært to og et halvt år i den svenske toppklubben Elfsborg.

– Vi er gode venner og spilte sammen i Godset og Vålerenga, og kjent hverandre siden vi var små. Da han var ferdig var det ganske naturlig at han skulle bli med oss. Han skal være assistenten min, men hvis han må på banen, må han på banen. Klarer vi oss uten ham er det det beste, sier trener Adam Larsen Kwarasey.

– Jørgen kommer til å tilføre oss masse. Han har spilt på høyt nivå lenge og har en god forståelse av fotballen, og i tillegg har han ambisjoner utenfor banen. Han kommer til å bli en kjemperessurs, sier han videre.

Håper å ikke spille

– Hva sier du, Jørgen? Får vi ikke se deg på banen?

– Planen er å ikke spille, men mot Holmlia ble jeg tvunget til å spille siden vi hadde en rekke skader på midtstoppere. 70 minutter mot Holmlia var langt mer enn jeg hadde planlagt. Det gikk greit – jeg er litt rusten, men alt i alt var det helt ok. Jeg er registrert som spiller til nødstilfeller, men jeg skal opprinnelig være assistenttreneren til Adam, sier han.

Han har slitt med en rekke skader de siste årene, som har gjort at antall kamper på toppnivå i Norge «bare» har blitt 160.

– Jeg har hatt mange slagskader og andre skader. Jeg opererte for en lyskeskade, Gilmores Groin, i fjor høst og har ikke blitt ordentlig bra enda. Det var en klar indikator på at nok er nok, sier han.

– Jørgen er en veldig bra fyr! Han glir rett inn i gruppa og kommer til å bli veldig bra for oss. En klassesignering, sier lagkamerat Isak Brodahl.

Klarer ikke forlate fotballen helt

Horn selv gleder seg veldig til å være med på FC Oslo-reisen den kommende tiden.

– Jeg vil holde fotballen litt ved like etter endt karriere. Det har skjedd mye kult rundt klubben de siste årene og det blir morsomt å være en del av det. Enn så lenge blir det frivillig å være med som assistent, så det blir litt til det vi gjør det til selv. Jeg bor på Kråkerøy, jobber i Fredrikstad og kommer til å pendle til Oslo 2–3 ganger i uka, sier han.

Han forteller at han har fått seg en jobb i forsikringsbransjen som han begynner med 1. april.

– Det blir en ny hverdag, men jeg gleder meg til det. Det blir en kul jobb og jeg gleder meg til å ta fart på en ny karriere etter fotballen.

To landskamper

Han ser tilbake på en karriere der han selv føler han fikk maksimerte mye av potensialet sitt, selv om han slet med skader i mange år.

– Den hyppige skadehistorikken gjør at jeg gikk glipp av mange kamper. Jeg kunne nådd lenger, men jeg var ikke bedre på de riktige tidspunktene. Det var stort da jeg ble ringt av Jostein Flo, som fortalte at jeg skulle være med landslaget. Det er ikke ofte jeg blir rørt, men da han ringte ble jeg det. Det var ekstremt kult, sier han og fortsetter:

– Jeg var god i 2013 og utover, men det var makkeren min i Godset Kim André Madsen som ble kalt opp videre det året og ikke meg. Det har irritert meg litt i ettertid, at det ble han og ikke meg. Men jeg er stolt over å ha representert Norge. Ellers henger ligagullet med Godset i 2013 høyest.

Røk ut av NM

Stopperen startet på benken i cupkampen mot Holmlia søndag, en kamp FC Oslo tapte 0–2. En annen nysignering i Sverre Skudal Aase fikk direkte rødt kort etter 20 minutter, noe som gjorde det svært tøft for Kwarasey og co.

– Ja, det ble vanskelig etter det røde kortet. Det var en jevn kamp og vi hadde flere store sjanser, men de scoret rett etter det røde kortet og etter timen spilt. De kriget det inn og vant fortjent, sier Brodahl.

– Vi var fryktelig svake mot Holmlia. Flere nøkkelspillere er skadet, så det har vært en vanskelig oppkjøring for oss. Vi har jo ikke hatt bane hele vinteren på grunn av mye snø og banemangel, men vi får se framover mot sesongstart, sier Brodahl.

– Holmlia var bra og fortjente å gå videre. I avdelingen vår blir det nok et rotterace mellom dem, oss, Årvoll og Grei.

Flere nye navn inn

Mens FC Oslo har beholdt stort sett samtlige som var i troppen i fjor – Muhamed Keita har gått til Stoppen i Drammen, har de også fått inn flere nye fjes:

· Horn er ny, det samme er nevnte Skudal Aase, som kommer fra Lokomotiv Oslo i 3. divisjon.

· Erik Stafford Germundsson er et kjent navn i Oslo-fotballen. Han har spilt 2. divisjon for Skeid og KFUM, samt 3. divisjon for KFUM 2 og Nordstrand. Han kommer fra Nordstrand.

· Mikael Wenaas er broren til kaptein Morten. Mikael har vært i Træff, Molde og Kristiansund.

· Tomas Belay kommer fra Hana i Sandnes og har tidligere vært i Egersunds.

· Noah Skar-Lentze og Nicolai Njie er hentet fra hver sin drammensklubb – Konnerud og Åskollen.

· I tillegg er Thierry Dabove tilbake etter spill i 2. divisjon for Moss på høsten i fjor.

– Det er et kjempebra miljø, folk ser potensialet vårt og trives her. Det er en sammensveiset og fin gjeng, og sett i ettertid var det nok helt riktig at vi ikke rykket opp. Og det er en god følelse at ingen har dratt fra klubben, ja, sier Kwarasey og forteller at han tror Keita blir å se i FC Oslo igjen i 2023.

FAKTA

Slik er de to Oslo-avdelingene i 4. divisjon. Vinneren rykker opp:

AVD 1: Asker2, Bærum2, Christiania BK, Fagerborg, Grüner, Heming, Holmen, Kjelsås2, Lommedalen, Lyn2, Ready, Union Carl Berner.

AVD 2: Follo2, Gamle Oslo, Grei, Holmlia, Kolbotn, Lokomotiv Oslo2, Manglerud Star, Oldenborg, Oppsal2, Oslojuvelene, Stovner, Årvoll.

1. serierunde spilles tirsdag 11. april.