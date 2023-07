Skeid 2 feiret nytt gummiunderlag med seier i regnværet: – Skikkelig deilig

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid har gjennom flere år hatt store problemer med underlaget, som har gått utover både A-laget og alle aldersbestemte lag i klubben. Etter en heller mislykket prøveperiode med kork og kokos fikk Skeid gjennomslag for å få tilbake gummi i kunstgresset sitt, og forrige uke var endelig det nye underlaget på plass. Uten at omleggingen skapte problemer.

Mandag var Skeid-rekruttene tilbake i aksjon etter ferien, og dagens kamp mot Tromsø-rekruttene var også den første kampen til å teste ut det nye kunstgresset. Og hva er vel ikke da bedre enn et durabelig regnvær, som ville ha gjort den gamle banen ubrukelig i flere dager etterpå.

– Det er deilig å spille på gummi igjen. Skoene vi brukte ble skitne og ødelagte etter bare 2-3 måneder, så det er godt at de fikk fikset det slik at vi kan spille på kunstgress med gummiunderlag igjen. Det føles riktig å spille på gummi, og også med det regnværet her, som hadde gjort det umulig å spille på kokosen, sier Habib Geir Diallo til Dagsavisen etter kampen.

Kvadruppelbytte avgjorde

Diallo var en av fire som kom inn etter timen spilt, i et sjeldent kvadruppelbytte sammen med Emil Tjøstheim, Nickolay Årsbog og Jason Buan. Et bytte som var med på å avgjøre kampen, da Årsbog spilte den avgjørende pasningen til Diallo som ga Skeid ledelsen 2-1 med kvarteret igjen å spille.

– Vi startet kampen med en benk med fryktelig mye x-faktor i dag. Det var planlagt før kamp at vi skulle gjøre de byttene på topp vi gjorde etter timen spilt. Da visste vi at vi kom til å få muligheter, og at Habib scorer mål er kjempegøy. Men det er like artig at han jobber så hardt i forsvar som han gjør. Hvis han klarer å sette sammen både forsvar og angrep blir det gøy, sier Skeid 2-trener Kristian Kleppe til Dagsavisen.

– Jeg og Nicko kjenner hverandre såpass godt at når han driver fremover med ballen og går innover er det bare for meg å sette på turboen og løpe i bakrom. Da løper jeg fra de fleste, og alene med keeper kunne jeg ikke bomme. Det var skikkelig deilig å avgjøre kampen, forteller Diallo.

Men om han ikke kunne bomme ved den anledningen, kunne innbytteren fint scoret hat trick om han ikke hadde bommet alene med keeper og på tilnærmet åpent mål senere i kampen.

– Hehe, jeg burde ha scoret flere mål. Jeg hadde i hvert fall to sjanser som jeg må score på, men siden jeg avgjør kampen kan de ikke klage for mye på meg. Da er det heller bedre at jeg sparer de målene til en senere kamp, sier Diallo og gliser.

Habib Geir Diallo (11) med en enorm mulighet alene med keeper, etter hans 2-1-scoring. (Pål Karstensen)

Hawaii-fotball og sjansefest på slutten

Skeid-spillerne var så glade for å endelig spille på kunstgresset igjen, at de scoret allerede etter bare 20 sekunders spill. Målet kom etter en gjenvinning høyt i banen, før Lars Bjertnæs løsnet skudd. Det skuddet måtte TIL-keeper Marius Tollefsen gi retur på, og først på den returen var Moutaz Ali Alzubi, som ga Skeid ledelsen omtrent før A-lagstrener Gard Holme og assistent Johan Gjønnes Nilsen hadde funnet plassene sine.

Skeid-spillerne gledet seg så mye til å spille på kunstgress med gummiunderlag igjen at det ikke gikk mer enn 20 sekunder før det første målet ble scoret på Nordre Åsen. (Pål Karstensen)

Sju minutter senere kom utligningen, på det som var dagens prestasjon på Nordre Åsen. Tromsø fikk corner, som Skeid stanget unna til Tobias Hafstad som lå i returrommet på omlag 18-20 meter. Med en nydelig volleyteknikk fikk han hofta høyt nok opp og presset ballen ned i hjørnet, utagbart for Skeid-keeper Isak Midttun Solberg. Rett og slett en klassescoring, og veldig godt teknisk utført av TIL-spilleren.

1-1 sto seg til pause, og til kvarteret før slutt da Diallo ga Skeid 2-1-ledelsen. Etter det hadde Skeid også en bråte med sjanser og overgangsmuligheter, siden TIL 2 måtte avslutte med ti mann grunnet en skade. Likevel var Tromsø svært nære på å utligne, da gjestene headet i stolpen i sluttminuttene. Men til tross for vertenes sjansesløseri, dro laget i land seieren i første kamp etter ferien.

– På slutten blir vi litt for unge, og må klare å ta mer kontroll på kampen. Vi spiller tross alt med en mann mer, og bør klare å utnytte de rommene og overgangene vi får bedre. Vi burde tatt litt bedre vare på ballen, og drept kampen med kontroll i stedet for at det blir så mye Hawaii-fotball på slutten. Men det er læring det og, og det er tross alt læring vi holder på med, sier Skeid 2-trener Kristian Kleppe til Dagsavisen.

Skeid 2-trener Kristian Kleppe var naturligvis fornøyd med tre poeng, men mener laget burde klart å drepe kampen på slutten. (Pål Karstensen)

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 6 – runde 12

Skeid 2 – Tromsø 2 2-1 (1-1)

Nordre Åsen, 70 tilskuere

Mål: 1-0 Moutaz Ali Alzubi (1.), 1-1 Tobias Hafstad (7.), 2-1 Habib Geir Diallo (74.)

Gule kort: Eduard Hjelde, Henrik Hagen, Nickolay Årsborg, Skeid. el Hadji Malick Diouf, Tromsø.

Dommer: Torstein Hofstad-Fjellet (Sandnessjøen IL )

Skeid (4-3-3): Isak Midttun Solberg – Robin Jenssen-Sæther (Jason Buan fra 61.), Eduard Hjelde, Andreas Haraldsen, Noah Sveen – Henrik Hagen, Karl Aspevoll Omdahl, Lars Bjertenæs – Ivar Eftedal (Nickolay Årsborg fra 61.), Daniel Lunde (Habib Geir Diallo fra 61.), Moutaz Ali Alzubi (Emil Tjøstheim fra 61.)

