Mener baneforholdene ødelegger Kjelsås-spillernes utvikling: – Banen er drit dårlig

GREFSEN (Dagsavisen): Etter en lang sommerpause sparkes PostNord-ligaen i gang igjen når Kjelsås skal til Horten for å møte mot tabellnabo Ørn Horten. Sommerpausen kom etterlengtet for Kjelsås.

– Vi har brukt pausen til å hvile både kropp og hoder, noe som har jeg tror har vært viktig etter en ganske unormalt innholdsrik vårsesong for klubben og gutta selv. Jeg tror den pausen var etterlengta, også har vi startet opp igjen nå, trent godt og spilt en treningskamp mot Elverum. Det ser ut som om batteriene har blitt ladet godt, forteller Eivind Kampen til Dagsavisen.

Kjelsås-treneren synes gutta har respondert på den måten han hadde håpet på etter at pausen.

– Det er viktig å være på sitt mest sultne nå når vi har lagt en list og ser hva som er mulig. Så er det ingen som forventer at vi skal være der vi har vært i det siste hver dag, men da har du et nivå å strekke deg etter, sier Kampen.

Les flere saker om Kjelsås her

Klare målsettinger

Han er fornøyd med lagets utvikling så langt i år.

– Jeg tror gutta synes det er kult at en relativ liten klubb som det vi er kan få det til også. Jeg tror også det er positivt for PostNord-ligaen at nivået har blitt stadig bedre, og som en som har vært trener i denne ligaen i mange år har jeg følt på det jeg også. Jeg ser at nivået blir litt bedre hvert eneste år, og da er det selvfølgelig inspirerende å se at det faktisk er mulig å komme seg dit hvor en klubb som Kjelsås kan hamle opp med de beste, forteller Kampen.

Kjelsås-treneren sier at de har den samme «kjedelige» målsettingen for høstsesongen, som de hadde for vårsesongen.

– Vi var vel breiale nok til å si at vi skulle være det laget som utviklet oss mest gjennom sesongen før sesongen startet. Jeg synes vi klarte det ganske bra det første halvåret, da jeg synes vi var betydelig bedre da vi gikk til ferie kontra da vi starta opp. Så det blir bare å fortsette på det målet der. Det er voksent nok det, sier Kampen og fortsetter:

– Jeg synes gutta har utviklet seg nok til at vi kan si at vi er fornøyde med utviklingen, men det er vrient å måle. Jeg synes vi jevnt over har hatt et litt mer stabilt lag, der toppnivået har flytta litt på seg og sånne ting. Når du tar de stegene vi har gjort, er det første det enkleste, også må du jobbe hardere og hardere for hvert steg du tar. Det er en kul oppgave for oss nå, forteller han.

[ Tar over draktnummer 11 etter Vinge: – Som å hoppe etter Ottesen ]

Misfornøyd med hjemmebanen

Selv om Kjelsås bare i år har solgt fire spillere til Eliteserien, og fått frem talenter som Rasmus Vinge og Victor Halvorsen som onsdag ble klar for Sarpsborg, mener Kjelsås-sjefen at baneforholdene på Grefsen begrenser utviklingen til spillerne.

– Jeg er 100 prosent sikker på at om gutta hadde hatt en bedre bane å spille på hele året, kunne de tatt flere steg. Det går jo litt på både treningsmengde og kvaliteten på spillet som spilles, da det bor utrolig mye ferdigheter i det laget vi har nå. Den kanskje beste kampen vi har gjort i år var jo i vinter da vi spilte i LSK-hallen under strøkne forhold. Vi hadde ikke hatt noe ulempe med å ha en god bane å være på, sier Kampen som mener det ikke er så stor fordel å spille på Grefsen stadion som enkelte vil ha det til.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

– Det har vært stort fokus på hvordan banen vår, og ja vi er litt mer vant til den enn de som kommer hit, men det gjelder for de fleste hjemmelag. Banen er egentlig drit dårlig, og vi synes det er flaut å ta imot gjester på et så dårlig anlegg i hovedstaden. Det er også et bilde på anleggssituasjonen som er i Oslo by. Det er først og fremst flaut, men også synd for oss at vi ikke har en bane som er bedre å trene på. Man snakker om at det er fordel oss å spille på den, men det er ganske tøft å leve med den hver eneste dag, fastslår Kjelsås-sjefen som mener at hjemmebanefordelen er større i PostNord-ligaen enn andre ligaer

– Av de banene vi spiller på i år, er det nesten ingen som ligner på hverandre lenger. Det er forskjellige kunstgresstyper, det er forskjellig alder på banene, det er forskjell på hvordan de blir behandlet og om den er myk eller hard. Så jeg synes det er veldig stor forskjell på baneforholdene man møter uansett hvor man spiller, mener Kampen.

[ Kjelsås selger nytt talent til Eliteserien – Lyn og Grorud forsterker ]

Ønsket ikke tre kamper på én uke

På grunn av den utsatte kampen mot Lyn, går Kjelsås nå rett fra ferie og inn i en uke med tre kamper. Selv om det kommende kampprogrammet ikke var ønskelig, ser Kjelsås fram mot den utfordringen.

– Det at det ble tre kamper på en uke nå rett etter ferien var ikke sånn vi ønsket at kabalen ble lagt, men samtidig er det veldig gøy også da det å spille kamper jo er det kuleste vi gjør. Samtidig har vi også vendt oss litt til å spille midtukekamper mer enn normalt, på grunn av sånn cupen ble lagt opp i år. Siden kampene ble lagt til midtukene mellom seriekamper var det kamper jevnt og trutt en god periode der. Sånn sett blir ikke det noe sjokk, men vi skulle likevel ønske at kampene ble fordelt litt mer utover, forteller Kjelsås-treneren som sier at NFF tok en sjefsavgjørelse på når kampene skulle bli spilt.

– Grunnen til at oppgjøret mot Lyn ble satt til onsdag var at forbundet hørte på Lyn og ikke på oss. Det er litt sånn verden er. Den gamle kjempen får det som dem vil, men det er ingen vonde følelser der, sier Kampen spøkefullt.

Før det forventer han imidlertid nok en tøff bortekamp i Hoten.

– Ørn blir en veldig tøff bortekamp, da vi spilte en ganske tøff og jevn kamp mot dem her på våren. Vi knakk litt den bortekoden på slutten av vårsesongen, etter å ha slitt litt med det på starten. Om det var tilfeldig eller hva det var får vi se på, men du vet at de kampene borte er beintøffe. Så vi tenker på den kampen først, også får vi ta de to andre kampene når de nærmer seg, avslutter Kjelsås-trener Eivind Kampen.

[ Kampen om Kjelsås’ cupeventyr: – Tullete det vi er med på nå ]