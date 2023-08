Lyn-treneren flytter presset over på opprykksrivalene: - Har ingenting å tape

KRINGSJÅ KUNSTGRESS (Dagsavisen): Lyn har jobbet lenge for å komme seg tilbake oppover i ligasystemet siden klubben gikk konkurs i 2010, og i løpet av høsten har laget muligheten til å fortsette å klatre. Til det nest øverste trinnet i det norske seriesystemet.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang igjen. Nå har det gått én måned siden forrige ligakamp, så de to siste ukene har vi trent bra, før vi hadde en internkamp på Bislett lørdag sånn at alle fikk en gjennomkjøring på 2x45 minutter. Det er alltid sånn at når du kommer på stor bane igjen etter ferien er det godt å få den gjennomkjøringen før den første kampen på høsten, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Ser fram mot en intensiv periode

Det å gå rett inn i et viktig oppgjør som mot Egersund skremmer ikke den rutinerte 60-åringen.

– Når vi har spilt den kampen er vi bare halvveis i sesongen, så sånn sett er den ikke så farlig. Nå får vi tre kamper på ni dager, der den utsatte kampen mot Kjelsås kommer allerede onsdag før vi har Vålerenga 2 på mandagen. Det betyr at vi får én ekstra dag hvile inn mot den kampen, forteller Halvorsen.

Han gleder seg til en intensiv oppstart etter pausen.

– Det er litt ekstra deilig at vi går rett ut i et travelt program. Jeg tenker det bare er å komme i gang, men nå blir den andre utsatte kampen mot Brattvåg ikke før i oktober, så det blir bare denne første uka etter ferien her med tre tette kamper. Det er jo det som er gøy, det å spille kamper, sier Halvorsen.

Lyn ser frem i mot en intens hverdag. (Sebastian Grendar)

Planen mellom kampene er klar.

– Det som er viktig er å få en god treningsrytme mellom kampene. Det blir mye restitusjon, sånn at vi bygger oss opp til hver kamp. Det viktigste er å forsøke å ha masse energi inn i hver eneste kamp og det må vi klare å få til. Mellom kampene blir det mer fokus på å finpusse inn mot neste kamp, så fort vi er ferdig med den forrige. Det har spillerne vært veldig gode på i hele år, så det bekymrer meg ikke, forteller Halvorsen.

I angrepsposisjon

Selv om Lyn er i toppen, fokuserer de mer på å utvikle seg videre, også får tabellen være som den er.

– Vi har hatt en strålende sesong så langt, og det er positiv at vi henger så godt med. Vi må ikke glemme at vi er et nyopprykka lag, og at vi liksom er i en fase der vi gleder oss til hver kamp og prøver å utvikle oss som lag hele tiden. Vi har ikke noe press på oss til å rykke opp, som Egersund og Arendal har, siden de har prøvd å rykke opp i flere år uten å lykkes. Vi, Kjelsås og Notodden som ligger bak dem, har en annen inngang til resten av sesongen. Vi har ingenting å tape, bare alt å vinne, sier Halvorsen som ikke er overrasket over at Lyn er i den posisjonen.

– Vi hadde ambisjoner om å være konkurransedyktige, og det er det som er målsettingen vår i år. Ser du på vårsesongen over ett er vi ikke noe dårligere enn de andre lagene i ligaen. Vi går på knepne og litt ufortjente tap både mot Arendal og Egersund borte, der vi burde tatt poeng mot begge, sier Halvorsen.

60-åringen er fornøyd med bredden på troppen, der det nå nesten bare er David Tavakoli som er utilgjengelig for spill. Lyn-spissen sliter fortsatt med ryggen, og er ute av spill hele sesongen.

– Vi har en veldig god stall nå, med god kamp om plassene i alle ledd. Martin Bakken flytta til USA, så det er kanskje en midtbanespiller vi søker etter for å få fylt på der, ellers ser det ganske bra ut både på keeperplass, i forsvar og helt fremst. Christopher Lindquist er tilbake, Jacob Hanstad trener for fullt og det samme gjør Ibba Laajab. Så det er tre spillere som nesten kan kalles nye signeringer, sier Halvorsen.

