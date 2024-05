Ukrainas førstedame: – Jeg trodde det var et mareritt

I februar 2022 beordret russernes president Vladimir Putin invasjon av sitt naboland Ukraina.

– Jeg husker godt da jeg våknet morgenen etter at angrepene begynte. Jeg trodde det bare var et mareritt, helt til jeg forsto at det var sant. En fryktelig virkelighet. Det var et sjokk for oss alle, sier Ukrainas førstedame Zelenska i et intervju med den finske kringkasteren Yle.

Ukrainas førstedame Olena Zelenska, her avbildet sammen med ektemann og president Volodymyr Zelenskyj, under et besøk i USA i 2023. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Putins nye offensiv

Zelenska minnes da Ukraina ble selvstendig fra Sovjetunionen, i desember 1991. Hun var da 13 år gammel.

– Vi vil ikke tilbake til den sovjetiske virkeligheten, der det ikke fantes noen rettigheter eller friheter. Jeg tror på Ukrainas seier, for det er slik det bør være i en rettferdig verden, sier Zelenska.

Det ferske intervjuet kommer i kjølvannet av en kraftfull russisk offensiv i nærheten av Kharkiv, Ukrainas nest største by. Tirsdag kveld uttalte den ukrainske generalstaben at ukrainske styrker har trukket seg tilbake fra enkelte områder i Kharkiv-regionen.

Russland og president Vladimir Putin er på offensiven i Ukraina. (Evgenia Novozhenina/Reuters)

– I visse sektorer i området ved Lukjantsi og Vovtsjansk har enheter forflyttet seg til gunstigere posisjoner som en konsekvens av fiendtlig ild og stormangrep, het det i uttalelsen, ifølge NTB.

Ukrainas nest største by trues

Byen Kharkiv – hovedstad i regionen med samme navn – er den nest største i Ukraina. Her ble minst 20 mennesker såret i et russisk luftangrep som rammet en boligblokk tirsdag, ifølge lokale myndigheter.

Russland er på offensiven i Kharkiv-regionen. (Datawrapper)

– Situasjonen i Kharkiv-området ser ikke veldig dramatisk ut ennå. Men den skaper et problem, fordi den jo «strekker ut» de ukrainske styrkene. De spres over et større område – men dette gjelder også russiske styrker, sa sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Dagsavisen mandag.

Tor Bukkvoll, sjeffforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), følger Russlands krig i Ukraina tett. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Jeg tror ikke det er noen stor fare for selve Kharkiv by i nær framtid. Men det kan hende at Russland gjør dette trekket for å komme nærmere byen, slik at de har en bedre posisjon ved et eventuelt senere angrep, fortsatte han, men la også til at det vil være en katastrofe dersom Russland faktisk tar Kharkiv.

Fakta om krigen i Ukraina

Russland og president Vladimir Putin invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas og president Volodymyr Zelenskyjs uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Kilder: FN, The New York Times, NTB)

