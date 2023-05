Fikk kiosken ramponert – nå renner pengene inn

– Det er veldig kjedelig når sånne ting skjer, sier daglig leder i Oppsal fotball Jørgen Grydeland til Dagsavisen.

I går kveld stengte Oppsal fotball kiosken ved idrettsbanen Trasop. Da var alt i sin skjønneste orden.

I dag morges fikk Grydeland en melding fra en forbipasserende som hadde sett en knust rute på kiosken. Han bor like i nærheten og kom seg raskt på plass.

Da skjønte han at det hadde vært begått innbrudd og hærverk i løpet av natta.

– Vi har noen knuste kjøleskap, og en del varer er borte. De har fått ned seg det de har klart av Ipader, terminaler, pengeskrin og varer, sier Grydeland.

Tagget beskjed

I tillegg til knuste ruter og kjøleskap, og stjålne varer, har noen tagget en beskjed på disken i Kiosken.

«Linje 1 on top, fakk Oppsal, står det». Grydeland er usikker på hva det skal bety.

– Det er vanskelig å si. Jeg som er født og oppvokst i Oslo skjønner at det her refereres til t-banelinje 1. Noe mer enn det er vanskelig å peke på. Jeg kan ikke spekulere i dette, vi har ingen uvenner. Det kan være noen ungdomsgjenger som krangler, også har det gått utover kiosken. Det er mye aktivitet på Trasop, kiosken ligger ikke inne i et bygg, men ligger åpent og utsatt til, sier han.

Denne beskjeden stod tagget i kiosken da Grydeland kom mandag. (Jørgen Grydeland / Privat)

– Hva slags konsekvenser får innbruddet og hærverket for Oppsal fotball?

– Vi må sikre kiosken bedre. Men jeg tror i utgangspunktet vi kommer styrket ut av dette. Når sånne ting skjer i en breddeklubb, der frivilligheten står samlet, har alle lyst til å bidra når sånne ting skjer. Vi legger oss aldri ned og dør, vi prøver å komme oss styrket ut av det, sier Grydeland.

Pengene renner inn

Da Grydeland la ut en melding om innbruddet og ramponeringen på Twitter mandag formiddag ba Oppsal fotball samtidig om økonomisk støtte for å redde kiosken.

Og donasjonene har ikke latt vente på seg.

– Vi forsøker alltid å få inn midler når ting går tapt. Her har vi fått overveldende respons. Det er rørende å se fotballfamilien stå samlet. As we speak har vi fått inn 38.000. Det er bra med penger, sier Grydeland til Dagsavisen rett etter klokka 13 mandag.

