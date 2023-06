Loket tok spesialgrep for å beholde sin ubeseirede Frigg-rekke

TØRTEBERG (Dagsavisen:) Før lagene møttes på Tørteberg mandag, hadde Frigg aldri slått Lokomotiv Oslo. Faktisk hadde Frigg aldri scoret mot Lokomotiv Oslo før byderbyet mandag kveld, men et Frigg-lag i kalasform hadde en alle tiders mulighet med nærmere fire mål i snitt per hjemmekamp. Det gjorde at «Loket» tok grep.

– Det handlet rett og slett om å minimere de styrkene som Frigg har. Vi har hatt sukess med å legge oss i en 5-4-1-formasjon mot Frigg, og har både en formasjon og spillestil som passer godt når vi møter Frigg. Derfor la vi om fra det vi normalt spiller, og fikk med oss et godt resultat også i denne kampen, forteller Lokomotiv Oslo-trener Bjørnar Berge til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Gøy å holde Frigg-statistikken vedlike

Selv om han ikke har vært i sjefsstolen hos Loket veldig lenge, da Berge tok over foran årets sesong, har han fått med seg Lokets gode statistikk mot nettopp Frigg.

– Jeg har fått med meg den statistikken, og kan si at det er veldig gledelig at vi holder den statistikken ved like. Det er gøy å ta den med seg videre, og vi har vist over noen år nå at vi er et lag som står godt til Frigg. Vi har noen styrker i laget, og en måte å løse motstandere som Frigg som passer oss veldig godt, forteller Berge.

Peder Nomell og de andre Frigg-spillerne slet med å finne de store rommene i Lokomotiv Oslo-forsvaret da lagene møttes på Tørteberg mandag. (Pål Karstensen)

Lokomotiv Oslo hindret Frigg fra å komme til for mange av de åpenbare målsjansene i de første 70 minuttene. Ebrimah Swaneh og Ulrik Ferrer misbrukte to store sjanser før hvilen, og de siste 20 minuttene kunne også vertene scoret flere mål. Men Loket hadde god kontroll i store deler av kampen.

– Det handler om å finne en balansegang, da vi jo ønsker å angripe litt selv også. Mot en sånn motstander må du være modig i frispillingen bakfra, tørre å spille selv og ha en kontringsstyrke det lukter svidd av. Det er vanskelig når du samtidig må ligge tett og kompakt, og flytte mange mann bak ballen. Jeg synes ikke vi løser det helt optimalt, og at vi har litt forbedringspotensial der, men det er som sagt en vanskelig kombinasjon å få til, sier Loket-treneren.

[ Loket holdt stand mot målkåte Frigg: – Meningsløst å gi bort seieren ]

Aadland spiller ned Friggs målsnitt

Frigg-trener Magnus Aadland er vel ikke helt enig med sin kollega, da han mener det vanskelig skal gjøres å komme til flere, og større friavslutninger i motstanderens boks mot et lag som har alt å spille for.

– Hvis vi skal få flere, større og mer opplagte sjanser inne i 16-meteren til motstanderen i dag, da må motstanderen gi opp. Så lenge de har noe å kjempe for, vil du aldri få tosifret antall frie avslutninger fra fem-meterstreken. De sjansene vi skaper må vi sette i mål, forteller Aadland.

Han mener også at statistikken over antall mål scoret på hjemmebane ikke betyr all verdens, all den tid Frigg slipper inn like mål som motstanderen og ikke vinner kampene sine.

– Fotball handler om å score ett mål mer enn motstanderen. At vi scorer fire mål mot Gjelleråsen har ikke så mye å si, når vi også slipper inn fire mål. Det samme gjelder mot Loket, da alt handler om å vinne disse kampene. Ut fra hvilke utfordringer Loket skaper for oss, bør det holde med ett mål for å vinne denne kampen, sier Aadland og legger til:

– Hadde det vært Frigg som skapte like lite som det Loket skapte mot oss, hadde ikke jeg klaget på utellingen i hvert fall. Jeg synes ikke vi slipper til fryktelig mye, og at det er fryktelig irriterende at vi ikke ror seieren i land.

[ 3. divisjon: Friggs ville kamper fortsetter: 24 mål på siste fire kamper ]

– Poengmessig ikke der vi skulle ønske

I Friggs forrige kamp scoret de tre mot Sarpsborg, fire scoret de både mot Gjelleråsen og Ullerns A-lag, før de banket inn hele ni mål mot Ullern-rekruttene og sju mot Grorud-rekruttene. Måten Loket ikke gir opp på, men kommer tilbake, er Berge mest fornøyd med.

– Det sterkeste og det jeg er mest glad for er at vi kommer tilbake på den måten vi gjør, etter at Frigg tar ledelsen. Jeg har sett en del Frigg-kamper, og sett lag på lag som kollapser der lufta går helt ut av ballongen etter at de havner under. Frigg er et lag det er tungt å forsvare seg mot, og spesielt etter at de tar ledelsen og du selv må fram i angrep. Da er de veldig gode til å utnytte rommet som oppstår, så jeg synes det er spesielt sterkt å løfte seg fysisk og mentalt for å få med seg det ene poenget, sier han.

Lokomotiv Oslo-spillerne jubler for utligningsmålet som Trym Blaauw (nr. 15) satte inn på en retur fra straffespark. (Pål Karstensen)

Loket selv holdt også på med målfester i mange av hjemmekampene forrige sesong, men så langt denne sesongen har det blitt litt færre mål. Kun sju mål på de åtte første kampene er fasit til nå. Det gjør at laget foreløpig ligger plassen over nedrykk, med åtte poeng på de åtte første kampene.

– Poengmessig er vi ikke der vi skulle ønske vi var, og det er absolutt ting å jobbe med for oss. Samtidig synes jeg vi har vist god progresjon i det siste, da vi scoret fem mot Ull/Kisa og to mål både mot Skedsmo og Skjetten. Vi skaper en del sjanser også mot Frigg, men det er ikke i kamper som denne vi skal styre spillet og by på de mest offensive bidragene, sier Berge som mener laget ikke har fått helt den uttellingen de har fortjent så langt i år.

[ 3. divisjon: Oslo-lagene faller av, verken Nordstrand eller Frigg vant ]