Ga opp fotballen for noe viktigere: – Jobben ga mer enn borteturer til Trondheim

Union Carl Berner møter Kjelsås 2 til toppduell tirsdag kveld

Rosland har nemlig fem G18-landskamper for Norge, har spilt i OBOS-ligaen og var senest i 2021 i Kjelsås. Nå har han trappet ned, spiller i 4. divisjon og har startet SåleVending sammen med Kamal Saaliti, som fikk 200 kamper i Eliteserien og OBOS-ligaen.

– Jeg trappet ned fordi jeg startet SåleVending med Kamal mens jeg spilte i Kjelsås. Jeg kjente at det gjorde meg mer lykkelig enn å spille bortekamp i Trondheim i midten av august, sier Rosland og ler, samtidig som han har en alvorlig mine.

I SåleVending ønsker Rosland å samle ungdom fra ulike bydeler gjennom forskjellige aktiviteter. SÅLE står for samhold, åpenhet, latter og engasjement, og det er Rosland og Saaliti som styrer bedriften nå.

Tidenes første bydEl Clasico på Grünerløkka Erik Rosland spilte fra start da Grüner og Union Carl Berner utkjempet tidenes første lokalderby på Løkka tidligere i år, der Union til slutt stakk av med seieren på overtid.

Fikk ikke proffkontrakt

Men for de fleste fotballfans er Rosland best kjent som en høyvokst angrepsspiller. Vi tar det fra starten:

Rosland ble født 18. juli 1995 og vokste opp på Falkum i Skien, rett ved Skagerak Arena. Han spilte for Odd fra han var fem år, helt fram til han gikk til Notodden i 2015. Opprinnelig skulle han til Mjøndalen som da var i Eliteserien i 2015, men Odd ville ikke betale utdanningskompensasjonen for Rosland, som endte med å gå til Notodden på nivå tre.

– Hvor skal jeg begynne, sier Rosland og ler.

Han forteller at han var nærme en proffkontrakt med Odd etter 2014-sesongen, som var hans siste som juniorspiller. Han spilte på G18-landslaget (og scoret!), var med Odd til La Manga og spilte blant annet mot Sjakhtar Donetsk.

– Men Odd ville ikke gi meg proffkontrakt, så jeg måtte se meg etter nye ting. Jeg var en uke i Ranheim, der jeg var god og scora to mål mot Levanger i treningskamp. Så ringte Vegard Hansen og sa at Mjøndalen ville seg meg en ukes tid.

– Da helvetet begynte

Rosland gjorde sakene sine godt hos bruntrøyene, og etter to ukers trening med MIF, som da var i Eliteserien, tilbød klubben Rosland en toårskontrakt.

– Det var da helvetet begynte, sier han og ler.

– Odd hadde uttalt verbalt at utdanningskompensasjonen ikke ble noen utfordring, så jeg hadde hvilepuls knyttet til det. Men tiden dro ut og plutselig krevde de 440.000 kroner for meg. Det var ikke lett for Mjøndalen å betale så mye for en 19-åring som de ikke helt visste hvor god var, sier han.

Dermed måtte Rosland og agenten hive seg rundt, siden Mjøndalen-overgangen gikk i vasken. Dette var rett før seriestart i 2015. Rosland holdt på å bli enig med Notodden, da telefonen ringte.

– Etter at Mjøndalen gikk i dass, ringte Dag-Eilev Fagermo meg og sa at Odd ville tilby meg en ettårskontrakt. Det takket jeg selvfølgelig ja til, men 30 minutter senere ringte han opp igjen og sa at de ikke ville ødelegge Notodden-avtalen. Jeg vet ikke hva slags karma jeg hadde fortjent for å oppleve dette som 19-åring, sukker han og ler samtidig smått ironisk.

– Greit å flytte på seg

Det ble til slutt Notodden, og etter en sesong med Notodden ble det Fram i 2016 og 2017.

– En grei sesong i Notodden med seks mål og like mange assists. Noen OBOS-klubber var på banen etter sesongen, men jeg brakk tåa på en futsal-trening i november og var ute en stund. Det var en kronglete vei til Notodden og ikke akkurat verdens navle, så det var greit å flytte på seg.

– Petter Belsvik kom på banen med Fram, så jeg tok to år der. Det var to fine år, som jeg kombinerte med en bachelor i barnevernspedagogikk i Porsgrunn samtidig. Omar Fonstad og jeg var en dødelig duo i 2017 og hadde vel 48 målpoeng sammen, minnes han.

Etter to gode sesonger i Larvik, med 17 mål på 48 kamper, dro han til Bryne i 2018. Der ble det 53 kamper i cup og nivå tre for Bryne i 2018 og 2019.

– Burde hatt is i magen

– Bryne var tidlig på banen for begge to, men vi burde nok hatt litt is i magen. Vi ble begge gira på gratis leilighet og høye summer i måneden. Altså – Bryne flydde oss opp for å vise oss rundt! Vi følte oss veldig ønsket der oppe, men det var to middels sesonger.

Det beste øyeblikket var da Viking ble slått på en fullsatt Bryne stadion i cupen i 2018. Fonstad ble matchvinner to minutter før slutt.

– Det var helt ellevilt! Men treneren som hentet oss fikk fyken, og da Jan Halvor Halvorsen tok over, ble det mer og mer benk. Samtidig følte jeg at jeg hadde X-faktor til at jeg kunne få til ting i OBOS-ligaen, også satt jeg på benken i 2. divisjon. Det var rart, sier han.

Mislykka OBOS-opphold

Ull/Kisa hadde lenge fulgt med på Rosland, og i koronasesongen 2020 ble han klar for de gulkledde.

– Det var lenge siden jeg hadde spilt med folk som var antatt bedre enn meg, som det var i Ull/Kisa. Jeg fikk kontrakt tidlig der etter prøvespill, men det klaffet ikke. Jeg fikk en liten skade i hoften som satte meg litt ut, men jeg var frisk i store deler av tiden min der og.

Oppholdet på Jessheim ble en eneste stor nedtur. Han fikk et kvarter i debuten – og gult kort – mot KFUM 20. juli, mens det ble et nytt kvarter 10. august mot Åsane. Flere kamper ble det ikke i gul drakt.

– Jeg var så god på trening at spillerne lurte på om det var noe personlig med meg og treneren. Det gikk dårlig i starten av den sesongen, så de burde jo prøvd alt mulig. Men du vet … De satte spillere fra andre posisjoner i din posisjon istedenfor at jeg fikk spille selv. Det er et signal på at man må opp på kontoret og spørre hva som skjer, forteller Rosland.

Neste stopp: Kjelsås!

Han fikk ingen særlig begrunnelse utenom at han «måtte vente på muligheten». Men den kom aldri, så til slutt terminerte han kontrakten.

– Jeg var så lei til slutt at jeg ikke orket mer. Jeg skjønte på meg selv, væremåten min og kroppsspråket mitt at det var på tide å komme seg vekk. Da kom Kjelsås på banen, som fristet. Jeg flyttet til Oslo og bodde med et par kompiser.

Det ble tre kamper i 2020 og 20 i 2021, med to mål – mot Odd 2 hjemme og Rosenborg 2 borte.

– Jeg visste ikke så mye om Kjelsås før jeg signerte, men inntrykket var at de var mer spillende enn det som var realiteten. Jeg trengte et spillende lag som spilte på alvorlig høy risiko. Det er der jeg trives best. Som spiss i Kjelsås er det ikke så mange andre oppgaver enn å dra inn i bakrom og gå på første eller andre stolpe og jakte mål.

Erik Rosland hadde ekstra grunn til å glede seg over seiersmålet mot Odd2 lørdag. (Even Lübeck)

Følte seg urettferdig behandlet

Han kjente seg lei etter 2021-sesongen, og etter en hendelse mot gamleklubben Odd (2) i en av de siste seriekampene, valgte han å gi seg på toppnivå.

– Det var en spiller som forsov seg til trening dagen før kamp. Jeg ble byttet ut for ham etter timen mot Odd, som jeg virkelig ville vise meg fram mot, og vise dem at de gjorde feil for mange år siden. Jeg kjente at begeret rant over da jeg ble tatt av, og dagen etter dro jeg på kontoret og sa jeg følte meg urettferdig behandlet. Jeg sa jeg kunne spille ut kontrakten, men at det ikke ble noe mer etter det.

I 2022 spilte han 5. divisjon for Bækkelaget, mens han nå spiller for Union Carl Berner.

– Jeg ville lage SåleVending og trappe ned fotballen. Det at jeg har utviklet denne organisasjonen gjør at det ikke har vært så tungt å legge opp. Det å hjelpe andre ga meg mer enn å hjelpe en fotballklubb til å nå målene sine, sier han og fortsetter:

– Samtidig trives jeg veldig i Union Carl Berner. Lars Petter Fosdahl, som er daglig leder av OverOslo, og et par andre investorer, har kjøpt Carls midt på Carl Berner. Det er 3000 kvadratmeter som skal være en storstue med arrangementer, restauranter og barer, og det råeste visningsstedet i landet for sport. Union skal ha klubbhuset inni der, og de ønsker å løfte breddefotballen i Oslo med kick-offs og andre spennende tanker og ideer. Jeg stortrives med å være med på reisen til Union.

Union Carl Berner jubler etter å ha avgjort bydEl Clasico på overtid. (Pål Karstensen)

La Manga-opphold og Norge-beskjeden

I 2013 ble det som nevnt i ingressen aldersbestemte landskamper med 1995-kullet. Rosland spilte totalt fem kamper for Norge G18. 30 minutter i debuten mot Ungarn, 15 minutter mot Ungarn igjen to dager senere (der han scoret på straffe), 40 minutter mot Slovakia, 68 minutter mot Russland og to minutter mot Belgia.

– Jeg var i La Manga med Odd, ganske tilfeldig, fordi Thomas Grøgaard brakk armen dagen før. Jeg ble ringt opp to timer før bussen til Gardermoen gikk. Jeg kastet meg på flyet og pakket en bag, og fikk tøy i XL-størrelse, sier han lattermildt.

Rosland var på La Manga i to uker og spilte mot både Shanghai Shenhua og Sjakhtar Donetsk. Da ringte plutselig telefonen.

– Midt i oppholdet ringte Bård Flovik, som da var G18-landslagstrener. Siden jeg hadde vært god i en elitecup og på La Manga, ble jeg tatt med. Da kokte det bra. Jeg var ganske høyt oppe i den perioden av livet, sier han og mimrer.

Skyhøyt nivå

Han innrømmer i ettertid at han ikke holdt nivået til de andre på landslaget. Scoringen mot Ungarn husker han spesielt godt.

– De hadde vært på landslaget siden de var 15, så de holdt et skyhøyt nivå. Jeg klarte meg greit, men jeg kjente at et par av de på laget var hakket over. Scoringen mot Ungarn ja, det er en morsom historie, sier han og legger ut:

– Jeg filmet meg til straffe! Jeg kjørte en Zidane-finte alene med keeper, men det gikk dårlig. Jeg falt og fikk straffe. Martin Trøen (Strømmen, Ull/Kisa og HamKam) var fast straffeskytter, men han hadde scoret to allerede.

– Jeg hadde ingen skam og tok ballen fra Trøen og spurte om jeg kunne ta straffen. Ja, sa han, og jeg tok en elendig straffe midt i mål. Men keeperen slang seg og jeg scora. Det er et av høydepunktene i karrieren, forteller Rosland stolt.

Han fikk to kamper i februar og tre i april, før det sa stopp.

– Jeg var litt overrasket over at jeg ble med på den andre samlingen også, men de hadde fått et nytt forfall. Jeg skal innrømme at det var et par andre som hadde fortjent det mer enn meg, avslutter han.

Tre kjappe:

Beste motspiller: Martin Ødegaard (Strømsgodset i cupen i 2015 med Notodden) og Douglas Costa (Shakhtar på La Manga med Odd)

Beste medspiller: Erling Braut Haaland (på én Bryne-trening i 2019!)

Høydepunkter:

– Da vi slo Viking ut av cupen på et fullsatt Bryne stadion i 2018

– 3 mål på 4 minutter i 2. divisjon for Odd 2 mot Notodden i august 2013. Må vel være en av de raskeste!

– Alle vennene jeg har fått og menneskene jeg har møtt

– Og selvfølgelig straffemålet for Norge!

