Union Carl Berner vant bydEl Clasico på overtid: – Dette fotball handler om

DÆLENENGA (Dagsavisen): Etter at begge lagene rykket opp fra 5. divisjon i fjor, var det duket for tidenes første bydEl Clasico da Grüner ønsket Union Carl Berner velkommen til Dælenenga tirsdag kveld. Et ekte lokaloppgjør med hjertet i Grünerløkka, med blussing, skjerf, supportersanger og ordentlig fotballnerve før kampstart.

Selve kampen startet også ganske hektisk, med masse innsats og vilje, og det kan nok hende det var litt overtenning på enkelte de første minuttene foran et ganske godt oppmøte på Dælenenga. Lagene vekslet på å ha initiativet før hvilen, der begge lagene hadde sine perioder, men uten at det ble skapt spesielt mye.

Grüners Kristian Seteklev prøvde seg på en fiks variant da han hælflikket et innlegg mot mål, men forsøket ble blokkert av et Union-bein. Gjestene hadde også sine forsøk, men tirsdagens lokaloppgjør tok ikke av før etter hvilen.

Det var bluss både fra Grüner ved innmarsj, og fra Union-fansen på motsatt side av banen da det første bydEl Clasico skulle spilles. (Pål Karstensen)

– Artigste kampen jeg har vært med på

Da hadde Union Carl Berner i pausen bytta ut halve laget, og i løpet av de siste 45 minuttene bytta de et par ganger til. Blant dem som kom inn var Adin Kavara og Markus Botten, som kombinerte før det avgjørende målet på overtid. Botten dro seg inn fra kanten, fintet et par mann og slapp den til Kavara, som tok et touch og banket ballen i krysset. Da var det spilt to minutter på overtid, og Union-spillerne var fra seg av begeistring.

– Det føles helt fantastisk. Jeg trodde lenge at det skulle bli 0-0, men så fikk jeg sjansen helt på tampen der. Det var en jevn kamp, og få marginer som skilte til slutt, men det var altså helt utrolig kult å se den ballen gå i mål, forteller matchvinner Adin Kavara til Dagsavisen etter kampslutt og fortsetter:

– Det er definitivt den artigste 4. divisjonskampen jeg har vært med på. Det har vært skikkelig bra oppbygging til kamp fra begge sider, og det å kunne skape en fotballkultur som det her er bare helt magisk. Kjempegøy at så mange kom for å skape en så god ramme. Vi spiller riktignok breddefotball, men det er dette fotball handler om, sier en smørblid Kavara.

Adin Kavara avgjør lokaloppgjøret mellom Grüner og Union Carl Berner på overtid. (Pål Karstensen)

Samme mann hadde to gode muligheter til å avgjøre også før overtiden, og spesielt sjansen kvartert før slutt var stor. Da ble han spilt igjennom i bakrom, og prøvde å heade ballen over keeper, men Andreas Runde i Grüner-buret fikk noen fingertupper på den. Spissen fikk også et par muligheter på heading, men det ville seg altså ikke før på overtid med et langskudd i krysset.

– Det var helt magisk å se den ballen suse inn i krysset. Jeg visste at hvis Adin fikk ballen i rett posisjon, er han en veldig god avslutter. Det viste han jo til gangs, sier trener Knut Hebæk og gliser.

Union med skryteretten på Løkka

Han beskriver en følelse av ren eufori, som gradvis gikk over i en irritasjon og hjertebank etter målet.

– Når vi scorer på overtid rekker du ikke å tenke noe. Det er bare en euforisk følelse, men ingen av oss visste hvor lenge dommeren hadde lagt til. Vi visste at vi scoret på overtid, men etter det synes jeg vi spilte helt sinnsykt lenge. Det irriterte meg grenseløst at vi ikke fikk vite det, men det var utrolig deilig at den kampen her bikket vår vei, forteller Hebæk.

Slik så det ut da lagene entret matta:

Det mest sannsynlige utfallet var i lang tid uavgjort, før det kom noen sjanser begge vei mot slutten. Grüner skapte spesielt mye på sin høyre kant, der de klarte å doble og komme seg til innlegg. Grüners Mikkel Brandsnes spilte en strålende ball bak forsvaret, der Tobias Asbjørnsen løp rundt backen og kom alene med keeper. Dessverre for vertene gikk skuddet i nettveggen.

Flere ganger kom de løs på kanten, og Bjørn Henrik Lundqvist raidet over banen i hvert fall to ganger før han kom seg inn i 16-metereren og fikk skutt. På overtid av overtiden fikk også Mathias Fløtaker en skuddmulighet fra like innenfor Unions 16-meter, men vertene må øve mer på skuddtrening før neste lokaloppgjør.

– Det var en ganske jevn og tøff batalje, som holdt ganske høyt 4. divisjonsnivå. Det var få sjanser lenge, før det ble litt mer Hawaii-fotball mot slutten. Grüner hadde absolutt sine sjanser, så det her kunne fint bikket begge veier. Derfor er det ekstra godt at det bikket vår vei, og nå har vi skrytteretten helt til det neste oppgjøret, og den skal vi benytte oss av, sier Hebæk og gliser.

Union Carl Berner-trener Knut Hebæk var en glad mann etter kampslutt, og skryter voldsomt av rammene for lokaloppgjøret på Dælenenga tirsdag. (Pål Karstensen)

Hyller rammen rundt kampen

For Union Carl Berner, som er nykommerne på Løkka, betyr det mye å slå mer etablerte Grüner.

– Vi har gledet oss lenge til den kampen her. Vi markerte den i kalenderen med en gang vi fikk puljeoppsettet og så at vi skulle få et lokaloppgjør i vår avdeling. Vi har spilt et par treningskamper mot dem, der vi har tapt, men det blir ikke det samme. Det er ligaen som gjelder, og nå kan vi si at vi er kongene på Løkka. Både på og utenfor banen, forteller Kavara og nikker i retning Union-fansen som sang gjennom hele kampen.

Union Carl Berner jubler etter å ha avgjort bydEl Clasico på overtid. (Pål Karstensen)

Blant der mer oppfinnsomme sangene var «vi har bytta sju allerede, men på benken har vi flere» da speaker annonserte at Union bytta sju spillere i pausen. Hebæk storkoste seg med en 300-400 tilskuere rundt banen.

– Det var en fantastisk ramme rundt kampen, og et veldig bra første lokaloppgjør. Hvis lokalfotballen i Oslo kan få litt flere kamper som det her i 4. divisjon, kan vi få mer trøkk også rundt den divisjonen her. Det hadde vært jævelig kult, for i dag var det utrolig kjekt, sier Hebæk som forklarer det noe utradisjonelle sjumannsbyttet.

– Vi liker jo å rullere på hele troppen vår, og det er jo litt av filosofien at alle som er med skal få spille 30 minutter hver. Det tror vi at skal hjelpe oss med å bygge lag på litt lengre sikt, slik at vi står sterkere til slutt. Mange av spillerne som ikke deltok i dag, møtte opp og tok seg en øl før kampen og var med på oppbygginga, også kommer de til å spille neste kamp, forteller Union-treneren.

Selv med tap er fortsatt Grüner over Union Carl Berner på tabellen. Begge har ni poeng etter fire kamper, men Grüner har bedre målforskjell. Det gjør at Grüner innehar 2. plassen, mens Union er på fjerdeplass. Grüner møter Bærum 2 borte i neste kamp, mens Union Carl Berner spiller hjemme mot Heming. Begge tirsdag 9. mai.

---

Kampfakta:

4. divisjon avd. 1 – runde 4

Grüner – Union Carl Berner 0-1 (0-0)

Dælenenga kunstgress, ca 350 tilskuere

Mål: 0-1 Adin Kavara (90.)

Dommer: Tomas Svenningsen Lium (Bækkelagets SK)

Grüners oppstilling fra start: Andreas Olav Runde – Tarald Torvik Fidjeland, Jonas Ronglan Lindgård, Mathias Fløtaker, Tobias Løken Asbjørnsen – Andreas Madsen Holm, Sabawon Wahid Shamohammad, Bjørn Henrik Nordlund Lundqvist, Mikkel Brandsnes – Nyemah Roman Brownell, Kristian Seteklev.

Union Carl Berners oppstilling fra start: Pål Andre Nordås – Stian Hagbø Olsen, Jannik Andre Ildhusøy Weum, Stian Joannis Tsesmetsis, Bjørn Wilhelm Jæger – Erik Rosland, Aksel Garte Steiro, Håvard Bergerud Hebæk, Glenn Håberg – Magnus Døble, Mathias Kaspersen Ogre.

---