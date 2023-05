Superstjerne for en dag i Holmlias jubileumsfest: – Det her er hjemmet mitt

HOLMLIA (Dagsavisen): Hayder Altai er blant en håndfull av spillere som har tatt steget fra Holmlia og opp i toppfotballen. Midtstopperen, som fortsatt jobber på barneskole på Holmlia, var den alle ville ha en bit av etter kampen.

– Det var utrolig godt å være tilbake altså. Det er Holmlia som er hjemmet mitt, og Holmlia betyr veldig mye for meg. Derfor var det kjekt at jeg fikk lov til å vise meg fram for barna som hadde kommet hit for å se meg spille, forteller Altai til Dagsavisen etter å ha kjempet seg gjennom et hav av fans.

Det er ikke dagligdags at 24-åringen er den store stjerna på laget, men onsdag var det ingen tvil. Selv om han selv bare fikk tre-fire minutter på banen, helt mot tampen av kampen, var det han alle kom for å se.

– Jeg ventet veldig lenge på å få komme inn, og det gikk så lang tid at jeg nesten synes det så mørkt ut om jeg kom inn eller ikke. Da tenkte jeg «hva skjer her, skal jeg ikke få vise meg fram på hjemmebane», men heldigvis fikk jeg noen minutter på slutten. Det var mer enn nok det, sier Altai og gliser.

Hayder Altai hadde fans over alt på hele banen som ropte på han etter at han kom inn på slutten. Her hilser han på noen av dem mens Skeid har corner. (Pål Karstensen)

Midtstopperen har gått gradene i Holmlia, og var innom Lyn og Flint, før han kom til Skeid før 2020-sesongen. Godt inne i sin fjerde sesong, har han blitt en viktig spiller på Nordre Åsen. Det gir han barndomsklubben mye av æren for.

– Holmlia har betydd veldig mye for meg. Det er her jeg har vokst opp, og jeg var her nesten hver eneste dag i oppveksten. Det aller meste av fotballferdighetene mine har jeg utviklet her på Holmlia, da jeg har brukt enormt mange timer på banene rundt her. Fortsatt når jeg har fri kommer jeg tilbake hit så ofte jeg kan for å spille løkkefotball med gutta. Jeg er veldig, veldig glad jeg er fra Holmlia, forteller Altai.

Holmlia feiret 40: – Klubben betyr alt for nærmiljøet

Det er det flere med han som er. I år feirer Holmlia 40 år, og hva passer da bedre enn å arrangere cupfest med en av klubbens største helter for øyeblikket.

– Hayder er legende her, sammen med alle andre spillere som kommer seg ut fra Holmlia. Det er ganske stort for området at vi får arrangert denne festen, og feiret klubbens 40 første år. Det ser du også på barna som kommer hit, sier trener Jamil Ataya til Dagsavisen.

Han mener Holmlia gjennom alle disse årene har betydd enormt mye for nærmiljøet, og at spillere som Hayder betyr veldig mye for at de som vokser opp på Holmlia ikke skal falle inn i feil miljø.

– Den klubben her betyr virkelig alt, og har en veldig står påvirkning på miljøet i bydelen. Det er en kultur i klubben her som vi jobber med fra dag én når du kommer inn i Holmlia, og for nærområdet her vil jeg si at klubben til og med betyr mer enn det Oslo kommunen klarer å få til med tanke på å få de som vokser opp her inn i riktige miljøer, forteller Ataya.

Får drakta si opp på veggen

Det er også noe Altai selv er veldig åpen på betød mye for han da han selv vokste opp.

– Jeg jobber på barneskole her, så jeg jobber med og kjenner veldig mange av barna som kom hit for å se på meg i dag. Det er veldig kult, og det er veldig bra at de har noen å se opp til. Du hører stort sett bare negativt om Holmlia i mediene, men det er så mye positivt som skjer i nærmiljøet her. Det er også viktig å få med seg, sier Altai og fortsetter:

– Det er fort gjort å falle inn i feil miljø, så det klubbhuset her og de som jobber i den klubben her er utrolig viktige for nærmiljøet. Det stedet her er gull verdt, forteller Altai som nå gleder seg til å få sin egen drakt opp på veggen med spillere som Haitam Aleesami, Adama Diomande, Sheriff Sinyan, Mathis Bolly, Ohi Omijuanfu, Mohamed Fellah og Jonathan Parr for å nevne noen.

– Den drakta er klar for å henges opp. Vi venter bare på at Holmlia skal fikse ramme, så skal den drakta henges opp. Det blir kult ass, sier en tydelig stolt Altai som kom inn helt på tampen av kampen som spiss.

– Jeg prøvde virkelig hardt å score og gi barna her noe å juble for, og det var veldig kult å prøve noe annet enn å spille midtstopper, sier han.

Det er mange spillere som har tatt steget ut fra Holmlia, og nå får også Hayder Altai snart drakta si opp på veggen. (Pål Karstensen)

Holme skryter av Holmlias cupfest

For trener Gard Holme var det aldri noen tvil om at han skulle gi Altai minutter.

– Det var ganske klart at han skulle inn, men vi måtte se det an litt med et par av unggutta som fikk kramper og diverse i løpet av kampen. Derfor måtte vi drøye innhoppet hans litt for å sikre oss at vi hadde nok spillere til å avslutte kampen. Men det er klart at Hayder må få spille i en sånn kamp, forteller Holme.

Sportslig sett var det viktigste for han å sikre avansementet, men også Holme setter pris på en god cupfest.

– Det var kjempegøy å være her. Jeg sa det til gutta i garderoben før kamp, at hvis man ikke gleder seg til de kampene her, da liker man ikke fotball. Det er god stemning, alle er glade, det er masse folk og cupen er bare noe av det kuleste med hele fotballen. All honnør til Holmlia for et bra arrangement, skryter Holme.

Det var fullt hus på Lusetjern kunstgress, da Holmlia inviterte til cupfest mot Skeid i første runde onsdag. (Pål Karstensen)

