Nesten-sensasjon for Heming mot Eliteserie-lag: – Jeg er utrolig stolt

HEMINGBANEN (Dagsavisen): Heming har skuffet så langt i 4. divisjon i år og ligger fjerde sist, men i cupen har de imponert voldsomt. De slo ut 3. divisjonslaget Oppsal i kvaliken før de trakk Strømsgodset i 1. runde, i klubbens andre 1. runde-kamp. Sist gang de spilte i 1. runde var i 2019, da de ga Stabæk god kamp og tapte 1-3.

Og god kamp ga de også onsdag på Hemingbanen mot eliteserielaget fra Drammen. Heming-gutta leverte så absolutt til godkjent foran nærmere 1000 fremmøtte. Og de på tribunen lagde enorm stemning, til tross for at det ble tap etter ekstraomganger.

I fare for å være historieløs – en eventuell Heming-seier hadde fort vært en av cuphistoriens største bomber! Dessverre for Heming sin del ble det altså tap etter 120 minutter.

– Altså – det er ikke mange dagene siden vi slapp inn seks mål mot Union Carl Berner. Også klarer vi å holde nullen mot Strømsgodset i over 100 minutter. Det hadde vært helt sykt og et stort sjokk om vi hadde vunnet, sier Heming-trener Daniel Sand Westvang til Dagsavisen og ler.

[ Keeperen straffehelt da Heming slo ut Oppsal: – Nå vil vi ha VIF eller Stabæk (+) ]

Var stolt

Treneren fortsetter:

– Det var nesten, det her. Vi måtte jo bare stå bak der og forsvare oss i store deler av kampen. Vi jobbet veldig bra og kjempet bra og hadde en kontring her og en corner der, og vi håpet på den ene muligheten. Den kom aldri, og forskjellen var at vi var ukonsentrerte i de fem sekundene de scoret. Utenom det dekket vi rom og sto skikkelig på, sier Westvang.

Han var stolt over gutta og arrangementet, som virkelig leverte varene.

– Jeg er veldig stolt over innsatsen som legges ned, for den har vi savnet litt i 4. divisjon. I tillegg er jeg stolt over at vi får samlet klubben rundt et arrangement som det her. Det var veldig mange unge som så på, og det var veldig kult og inspirerende.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Straffe?

Når kampen etter hvert kom i gang var Heming absolutt på høyde med Godset. 12 minutter var spilt da hele stadion ropte på straffe. Vetle Henriksveen fikk ball inne i Godset-boksen og gikk ned i duell med Fredrik Kristensen Dahl, men dommeren vinket spillet videre.

23 minutter sto på uret da Godset var farlig frempå. Gjestene fikk frispark på 20 meter, ute til venstre, og Herman Stengel skjøt. Borger Thomas var påskrudd og slo ballen ut til corner.

Heming var gode i hele 1. omgang og det så absolutt ikke ut som om det var kamp mellom et lag fra nivå 1 mot et lag fra nivå 5. Da Sandefjord scoret etter 35 minutter, var faktisk Strømsgodset det eneste laget som ikke hadde gjort mål av eliteserielagene!

0-0 var også stillingen til pause i det som var en veldig god omgang av Heming, som lå kompakt og solid defensivt og som ikke slapp til de helt store sjansene.

– Vi fikk en nesten-kontring og litt sånn i den første omgangen. Vi så at de ikke klarte å bryte oss ordentlig ned, som var motiverende. Vi snakket om at vi skulle holde første de første 5-10 minuttene i 2. omgang og få skapt noen sjanser og komme oss mer i kampen. Vi hadde god rytme i det defensive i 1. omgang, sier treneren.

[ KFUM sjokkbehandlet et ubeseiret Hønefoss-lag (+) ]

Kompakt og solid Heming

Godset tok, ikke uventet, tak fra første spark i den andre omgangen, men Heming fortsatte å forsvare seg godt og lot Godset slippe til lite. Heming-gutta kjempet som sultne løver og ga ikke de blåkledde en centimeter ekstra.

Etter halvspilt 2. omgang var Godset nærme. En corner havnet på hodet til Marko Farji, og på vei vekk fra mål headet kanten mot mål. Ballen gikk forbi Borger Thomas i målet, men traff stolpen og gikk ut.

75 minutter var passert da Heming var farlig frempå. En corner havnet på bakre stolpe, men headingen fra Mads Lyngen gikk rett i klypene på Morten Sætra. Minuttet senere fikk Farji skyte fra ti meter, men ballen sleivet av og gikk ut til et kast.

Med klokken tikkende mot 90 fikk også Heming-ballguttene instrukser fra hjemmefansen. «Ey, ballgutt! Ikke gi han ballen med en gang», var det en som sa blant publikum.

[ Rekdal slakter eget lag: – Det er flaut ]

Gigantiske muligheter

Etter 83 minutter var det helt utrolig at det ikke sto 1-0 til Godset. Marcus Mehnert dro av Lyngen og Godset kom tre mot en, med Mehnert som førende med ball. Innbytteren slapp så til Tobias Fjeld Gulliksen, som bare skulle dra av Thomas og sette ballen i mål.

Keeperen leste bevegelsen til Fjeld Gulliksen og avverget det første forsøket, men sekunder senere skjøt Gulliksen ballen fra 15 meter. Den gikk forbi Thomas, men ballen ble stoppet av Lyngen på strek.

To minutter før full tid fikk Godset nok en eventyrlig sjanse. Thomas glapp et frispark og Mehnert skjøt ballen mot åpent mål. Igjen ble forsøket reddet på strek av Lyngen. Og da verken Ipalibo Jack (headet over) eller Mehnert (skjøt like utenfor fra 14 meter) klarte å score på overtid, endte det 0-0 og med ekstraomganger.

– Vi ble slitne og det åpnet seg opp mer. Vi var heldige at det ikke renner inn. De hadde masse sjanser, men Borger hadde mange veldig gode redninger og vi ofrer alt for å holde nullen. Vi gjør alt vi kan, og det er en attitude man savner litt i 4. divisjonshverdagen. Der har det vært litt mer dødt, så jeg håper at denne kampen kan vekke oss og skape glød utover, sier Westvang.

[ Skeid komfortabelt videre i cupen mot Holmlia (+) ]

Godset med gigamuligheter

To ganger i løpet av de to første minuttene var Godset farlig frempå, men Thomas reddet begge forsøkene fra Fjeld Gulliksen og Jack.

Tre minutter senere smalt det i metallet da Herman Stengel skjøt fra 20 meter, men bare traff tverrligger. Og sannelig gikk ikke en ny ball i metallet minuttet senere da Gulliksen skjøt fra 13 meter, men denne gang traff ballen stanga.

Men til slutt satt den, og det måtte jo bare skje. 100 minutter var passert da Jonatan Braut Brunes banket inn 1-0 til Strømsgodset. Jack slapp ut venstre til Thomas Grøgaard, som kom i 100. Han slo et perfekt innlegg og fant Braut Brunes, som banket inn 1-0 fra kloss hold.

Heming-innbytter Emil Sjo Nilsen var nær da han slo en corner rett i tverrligger etter 117 minutter, mens Brunes skjøt i stang på kontringen like etter. Flere mål ble det ikke og Strømsgodset vant 1-0.

– De vinner fortjent, ingen tvil om det, men de sliter så lenge med å bryte gjennom at man håper på den ene sjansen for vår del. Men den kom aldri, sukker treneren.

[ Superstjerne for en dag i Holmlias jubileumsfest: – Det her er hjemmet mitt (+) ]

---

Kampfakta

Cupen menn, 1. runde

Heming-Strømsgodset 0-1 etter ekstraomganger (0-0 full tid)

Hemingbanen, rundt 1000 tilskuere

Mål: 0-1 Jonatan Braut Brunes (100).

Gule kort: Ole-Marius Forsberg, Agash Puththisigamany, Heming.

Heming (4-3-3): Borger Thomas – Bastian Hatcher, Ole-Marius Forsberg, Mads Lyngen, Erlend Eggen Persgård (Jacob Skajem etter 113) – Eivind Tøråsen (Emil Sjo Nilsen etter 113), Agash Puththisigamany, Ali Al-Nashi (Anders Hagen etter 113) – Vetle Henriksveen (Birk Ramstad etter 70), Benjamin Sunde, Cornelius Bencsik.

---