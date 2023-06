Frigg-kometen vil følge i lagkompisens fotspor: – Europa er målet

Håkon Vold Krogh spilte mye med Bo Hegland før han i år slo igjennom i Frigg-drakta. Nå vil han følge i kompisens fotspor og komme seg til utlandet, gjennom gode prestasjoner i Frigg.

Et av kjennetegnene ved Frigg er at de alltid har latt unge spillere få sjansen på førstelaget, og har produsert talenter gode nok til å spille på A-laget i ung alder. Den nyeste til å komme ut fra den talentsatsingen er 16-åringen Håkon Vold Krogh, som har slått igjennom i Frigg-drakta denne sesongen.

– Det er gøy å få så mange sjanser på A-laget i så ung alder, og at treneren viser meg den tilliten han gjør. Jeg håper å bruke den til å vise meg tilliten verdig, være med på å skaffe laget resultater og utvikle meg videre. Hvis jeg jobber på videre, blir det bra det her, forteller Krogh til Dagsavisen.

Scoret mot Sarpsborg

Han fikk sine første kamper mot Træff og Vålerenga 2 mot slutten av fjoråret, mens 16-åringen så langt i år har spilt i sju av åtte ligakamper i tillegg til begge cupkampene mot Frigg og Sarpsborg der han scoret i begge. Det gjør at kantspilleren står med fem mål, som er nest flest på laget, bare bak Ulrik Ferrer.

– Jeg synes det å score fem mål på mine første ni kamper er en ganske god prestasjon, og håper jeg kan bygge videre på det og opprettholde det snittet for å hjelpe laget, sier Krogh og fortsetter:

– Det å score mot Sarpsborg var utrolig gøy. Det hele skjedde så fort at jeg i øyeblikket nesten ikke klarte å kjenne noe på det, men i etterkant har jeg fått veldig mye skryt og ros for den kampen. Så det er veldig kjekt å ta med seg, forteller unggutten.

At det har blitt litt mer oppmerksomhet rundt hans prestasjoner på banen, er også noe som er uvant.

– Det er jo først og fremst kjekt å få skryt, men samtidig gjelder det å holde hodet kaldt. Jeg er bare 16 år, og kan ikke gå rundt å tenke for mye på det. Jeg må fortsette å utvikle meg, fortsette å vise meg fram og være med på å skaffe laget resultater på banen, sier Krogh om oppstusset rundt hans person.

Skryter av Kroghs råskap

Det er noe trener Magnus Aadland liker å høre. Han er klokkeklar på at Krogh spiller fordi han fortjener det ut fra prestasjonen han har levert.

– Håkon har vært veldig, veldig god for oss så lang i år. Han har fortjent de startene han har fått så langt, og de har han fått fordi han har vært best. De som starter kampene for oss, har gjort seg fortjent til å starte. Samtidig er det ferskvare. De som starter mange kamper kan ikke gå rundt og tenke at de er førsteelleveren, så de må fortsette å vise at de fortjener plassen, forteller Aadland til Dagsavisen.

Frigg-trener Magnus Aadland skryter av Håkon Kroghs råskap, men advarer mot at unggutten og resten av Friggs førsteellever skal ta det for gitt at de starter hver kamp. (Pål Karstensen)

Frigg-treneren skryter av ungguttens råskap, men sier at Krogh har en del å lære fortsatt.

– Du kan drømme og tenke fotball hver dag, og trene to ganger om dagen, men det er de 90 minuttene du spiller i hver kamp som gjelder. Da må du bruke alt du har. Det må Håkon lære seg, men det gjelder også flere i Frigg. Den råskapen hans er vanskelig å få fram hvis du ikke er på ditt beste, sier Aadland og fortsetter:

– Det er den råskapen som har gitt han de målene han har scoret. Den råskapen og sulten, villigheten til å jakte inne i boks, vinne dueller, og være først på ballen. Den trenger han i hver kamp, så han må lære seg å få det ut mer stabilt, forteller Aadland.

Heglands Italia-eventyr inspirerer

Den råskapen er også noe som må utvikles om Krogh skal nå ambisjonene om å komme seg til utlandet.

– Til syvende og sist er det morsomt og best å komme seg ut av Norge og spille fotball i en toppligaene i Europa. Så det er jo målet og ambisjonen på sikt, men dit er det et stykke og gå fortsatt. Akkurat nå handler det om å gjøre det beste jeg kan i Frigg, og forhåpentligvis hjelpe klubben med å rykke opp igjen, sier han.

Håkon Vold Krogh er den nyeste av en lang rekke Frigg-talenter som får sjansen på A-laget, og 16-åringen selv drømmer om spille fotball i en av de store ligaene i utlandet en dag. (Pål Karstensen)

Forrige sesong spilte han nemlig sammen med en annen Frigg-unggutt som allerede har fått sjansen i utlandet. Tidligere i år ble det nemlig klart at Lecce hentet Bo Hegland, som nå spiller på klubbens U18-lag i Italia. Samme klubb som Heming-gutt Kristoffer Askildsen spilte 19 kamper for i Serie A i år.

– Jeg spilte en del med Bo i fjor, og da var han veldig god både på trening og i kamp. Det er jo veldig gøy å se at en Frigg-gutt tar steget og blir solgt til Lecce, og det er fortjent at han fikk den sjansen han fikk. Det viser også at det er muligheter for oss andre, hvis du viser deg fram fra din beste side på hver kamp og hver trening. Jobber du hardt for å bli bedre, er det muligheter for å nå langt også hvis du spiller i Frigg, avslutter Friggs 16 år gamle komet, Håkon Vold Krogh.

