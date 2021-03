De beste seriene på Disney+ Star

«The Mandalorian»

TV-serien som har begge beina solid planta i det gamle, klassiske Star Wars-universet går de siste filmene som har kommet på kino en høy gang. To sesonger har serieskaper Jon Favreau laget til nå av serien, før Disney visstnok har satt serien på pause for å lage en beslektet serie om dusørjegeren Boba Fett. Han dukker opp her også, men serien handler om Mando, The Mandalorian, en kriger og ensom dusørjeger som ter seg som om han er med i en klassisk westernserie. Serien byr på en liten Yoda-aktig type også, og som Mando motvillig må ta seg på turene sine rundt i galaksen. Det er ikke overraskende at serien har vakt stor begeistring blant Star Wars-fans og kritikere.

Den djerve og kompromissløse Mando og hans lille følgesvenn utgjør stor underholdning i «The Mandalorian». Foto: The Walt Disney Company

«WandaVision»

Den første TV-serien fra et nytt kapittel i Marvel-universets mange historier har vakt oppsikt all den tid handlingen synes mer opptatt av å være en hyllest til den amerikanske TV-seriehistorien fra de første sitcom-seriene gikk, mer enn å være en typisk action-preget heltehistorie hvor de gode må til pers mot de onde. Dette handler om Wanda og Vision, som uten å helt skjønne hvorfor finner seg selv som et ektepar i lykkelige omstendigheter bosatt i en hvitgerdet amerikansk forstadsidyll. Litt etter litt aner de at noe er muffens, samtidig som amerikanske spesialtjenester nærmer seg stedet de bor. I denne leken med TV-genre er spørsmålene flere enn svar, og det eneste irriterende med den er at serien er lovlig kort, med bare ni episoder - som er så korte at den som klarer å vente og se flere episoder på en kveld får den beste seeropplevelsen. Men snart kommer «Falcon and the Winter Soldier» her, og et titalls nye Marvel-serier i samme superheltfamilie.

Wanda og Vision, superhelter som ikke vet helt om de er i paradis eller i trøbbel. The Walt Disney Company

«Big Sky»

Denne spenningsserien er en av få serienyheter på amerikansk TV preget av koronatidene, nå også tilgjengelig for norske seere på strømming. Dette er småbydrama, hvor en privatdetektiv og partneren hennes tar jobben med å spore opp to tenåringssøstre som er sporløst forsvunnet og fryktet kidnappet. Vel vitende om at flere unge kvinner - de fleste av dem prostituerte som jobber på trailersjåførenes rasteplasser - har forsvunnet uten spor det siste åre, får etterforskerne det travelt med å finne spor. Dermed må de blant annet basere seg på hjelp av det lokale politiet, som alle vet ikke alltid er glad i å bli fortalt av unge private etterforskere hvordan de skal gjøre jobben sin. Dette foregår i et en idyll av en villmark i Montana, men noen erfarer at det å stoppe på rasteplasser langs disse øde motorveiene ikke er spesielt smart gjort. Serien har fått sånn passe anmeldelser i USA, men den er spennende nok til en kveld med fråtsing - når det er nok episoder av den på plass. Serien er skapt av David E. Kelley, mannen bak de nyere «The Undoing» og «Big Little Lies», og gamle klassikere som «Boston Legal» og «Ally McBeal».

KATHERYN WINNICK «Big Sky», ferskt spenningsdrama på Disney+ Star. (Darko Sikman/ABC)

Privatdetektiv Cassie Dewell og eks-politi Jenny Hoyt får det travelt når de etterforsker en mulig kidnapping i Montanas ødemarker.

«The Simpsons»

Gamle og nye fans av den gule familien fra Springfield kan se igjen alle så nær som den siste sesongen som til nå er laget av denne satiriske komiserien. 31 sesonger med Homer, Bar, Marge og de andre er kanskje vel mye, i den forstand at det er over 600 episoder å kaste seg over. Seriens storhetstid var de første ti årene den ble laget, på 1990-tallet, men humoren tidvis satirisk skarplada til langt utpå 2000-tallet også.

I årenes løp har tegnefilmserien vunnet 34 Emmy-priser, gjort Bart og Homer til amerikanske ikoner på hvert sitt vis og ertet på seg myndighetene i opptil flere land der familien Simpsons med årene har vært på ferie, for måten land og folks særegenheter er blitt presentert i serien. Det ble som seg hør og bør grundig omtalt i norske medier da Homer Simpson i 2009 møtte en gruppe nordmenn og fikk sitt første - tøffe - møte med akevitten.Med Disney+ Star på plass er også Matt Groenings neste satsing, den tidvis veldig skarpladete framtidsvisjonen i 10 sesonger å se her.

«The Muppet Show»

De var store TV-stjerner på 1970-tallet, Kermit, Miss Piggy, Animal og gjengen, men denne første show-utgaven av de populære muppetene har glimret med sitt fravær fra internett inntil nå. Det har sine grunner, har det vist seg. Humoren i «The Muppet Show» er så over kanten at Walt Disney Company har sett seg nødt til å merke en hel del episoder med en advarsel om upassende og støtende innhold. Og det er faktisk ganske overraskende å oppleve Gonzo som roper «you're a bunch of sissies» til en gjeng med griser i ført lærklær, framførende Village People-hiten «Mach Man». Man kan lure på hva poenget var med sketsjer av den kategorien. Er man bevisst at latterliggjøring og stereotype skildringer av grupper og folk kan være produkt av sin tid, og som vi i vår mer opplyste og bevisste tid åpenbart kan se er støtende og trakasserende, kan man ha stor glede av å oppleve et dukketeater for et voksent publikum full av sjarm, morsomme episoder og overraskende musikalsk virtousitet. For ikke å glemme gjensynet med alle de store stjernene som var med som ukas gjest gjennom de fem sesongene «The Muppet Show» ble laget. Elton John, Liberace, Steve Martin, Johnny Cash, Danny Kaye, Harry Belafonte, Diana Ross, Alice Cooper, Debbie Harry, Arlo Guthrie, Mark Hamill med selskap av Chewbacca, R2-D2 og C-3PO i et sjeldent musikalnummer...

Miss Piggy, Fozzie Bear, Scooter, Rowlf TV-serien The Muppet Show strømmes nå på Disney+. (Jacquelyn Martin/Ap)

«The Muppet Show» i fem sesonger byr på et nostalgisk gjensyn med et gammelt TV-fenomen fra 1970- og tidlig 1980-tall.

Disney+ Star byr på en mangfoldig katalog av amerikanske serier som har samlet mange norske seere på ordinær TV siden 1990-tallet. Nå er de samlet på et sted. Vi nevner i fleng: 15 sesonger «Criminal Minds», 16 sesonger «Grey's Anatomy», «Frustrerte Fruer», «Alias», «Prison Break», «Modern Family», Buffy, the Vampire Slayer», «How I Met Your Mother», «Bones»,« 24» (9 sesonger) «Lost», «Scrubs», «Cougar Town», «Sons of Anarchy», «Mayans».

«Lost»

Den nyskapende spenningsserien fra Damon Lindelofs og J.J. Abrams' («Star Wars»-filmene, blant anne) om menneskene stranda på en øde tropisk øy etter en flykrasj gledet, forarget og forvirret da den gikk på TVNorge på 2000-tallet. Serieskaper Lindelof selv har fortalt han er blitt utskjelt i årevis for slutten på denne historien, som er preget av mystikk, action, konspirasjoner, skjebnehistoriene til Hurley, John Locke, Jack, Sawyer, Kate, med flere, samt overnaturlige og mystiske fenomen.

JOSH HOLLOWAY 102051_9095 -- LOST - "Homecoming" - After the missing Claire returns with no recollection of what has happened since before the doomed flight of Oceanic 815, Jack and Locke formulate a plan of defense against her kidnapper, the mysterious Ethan, who threatens to kill off the other survivors unless Claire is returned to him, on "Lost," WEDNESDAY, FEBRUARY 9 (8:00-9:01 p.m., ET), on the ABC Television Network. (ABC/MARIO PEREZ) JOSH HOLLOWAY (MARIO PEREZ/© 2005 ABC, INC.)

Siden gikk Lindelof videre i livet med «The Leftovers» og «Watchmen», så da kan kanskje vi andre gjøre det også. Nye seere har noe å glede seg til og forundre seg over.

Alle foto: The Walt Disney Company