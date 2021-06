«Line of Duty»: TV-suksessen politiet ikke liker

De tre hovedpersonene i spesialenheten AC-12 har jaktet på korrupte kollegaer i seks sesonger, og har bydd på den ene intense historien etter den andre siden premieren i 2012. I løpet av årene har serien vokst til å bli et TV-fenomen med rekordmange seere, engasjert fansen på nettet og fått hver episode dissekert i aviser som The Guardian. Denne våren fulgte over 12,5 millioner briter overbetjent Ted Hastings og etterforskerne Kate Fleming og Steve Arnotts jakt på korrupte kollegaer i britisk politi. Aller siste episode hadde 16 millioner seere på lineære BBC One en vårkveld i mai, det høyeste seertall en dramaserie har hatt på britisk fjernsyn på 20 år. Nå venter fansen på nytt fra BBC om en fortsettelse.

Opprørt politi

Det er kanskje britiske politisjefer glade for, ettersom «Line of Duty»s økende popularitet de siste to sesongene tilsynelatende har vært et problem for dem. I motsetning til mange andre britiske krimserier har politiet avslått å samarbeide med serieskaperne av denne BBC-produksjonen med råd og teknisk bistand. Ifølge seriens wikipedia-side har «Line of Duty» har fått innsideråd om politiprosedyrer fra anonyme politifolk i stedet. Da sesong fire av denne serien høsten 2019 hadde skildret nok en politisjef – spilt av berømte Thandiwe Newton – som forsøkte å slippe unna med både tjenestefeil og grove ugjerninger – fulgt av sju millioner briter på TV – hadde i hvert fall den profilerte sjefen for Londons Metropolitan Police, kommisjonær Cressida Dick – fått nok. Hun satte ikke pris på skildringen av ukultur og korrupte politifolk - «bent coppers» - det er i disse uniformertes rekker.

London-politiets øverste leder, kommisjonær Cressida Dick tok avstand fra skildringen av korrupte politifolk i den populære serien og hadde behov for å presisere at korrupsjon på ingen måte var så utbredt i britisk politi som i «Line of Duty». ((Luciana Guerra/ PA/AP/NTB)/AP)

– Jeg er svært opprørt av måten hverdagslig og ekstrem korrupsjon skildres i politiets arbeid i 2018-2019, uttalte Cressida Dick, den profilerte lederen for Metropolian Police i London i et intervju med programbladet Radio Times høsten 2019.

– Framstillingen av politiet er så langt fra virkeligheten som det går an. Politiets profesjonelle og etiske standard er meget høy, uttalte hun, og understreket at hennes folk fulgte lovens bokstav, understreket hun -og brukte de samme ordene som AC-12s leder Ted Hastings gjør – for hans medarbeidere skal også gjøre det – jobbe etter «The Letter of the Law».

Ifølge statistikken har Met-politiets leder sine ord i behold. I løpet av 2018 var det 136 disiplinærsaker og interne etterforskninger av Storbritannias i alt 128.000 menn og kvinner i politiuniform.

I intervjuet fortalte politikommissæren at hun ikke hadde sans for «Line of Duty»-skaperen Jed Mercurios andre storsuksess heller, spenningsserien «Bodyguard», BBC- og Neflix-globale TV-hit fra 2018 hvor en mann kjemper mot et korrupt system med tvilsomme politifolk og statstjenestefolk på mange plan.

«Line of Duty»-skaper Jed Mercurio står også bak storsuksessen «Bodyguard», hvor e-agenten David Budd (Richard Madden) får kollegaer og politiske makthavere på nakken. Londons politikommissær likte ikke den seriens skildring av korrupsjon i statsapparatet og sikkerhetsmyndigheter heller. (Netflix)

Jed Mercurio er godt i gang med oppfølgeren til «Bodyguard», men har ifølge The Guardian foreløpig ikke kommentert BBCs hint om at de gjerne tar en sesong sju av «Line of Duty» også. Han har derimot svart på den kritiske responsen som seriefinalen ble møtt med i britisk presse, og slutten på serien – som fikk karakteristikken «disappointing» til å trenden på Twitter etter sending første søndag i mai.

Ny snakkis

«Line of Duty» er et TV-fenomen på linje med «Nedgravde hemmeligheter», som har fått mer oppmerksomhet og anerkjennelse for hver eneste sesong. Denne våren har den vært blant de mest omtalte på nettet, blitt diskutert i en mengde dedikerte podkaster og for lengst kåret til en de beste britiske krimserier i hjemlandets presse.

En årsak til det er at «Line of Duty»-trioens jakt på «beint choppers» er medrivende, godt fortalt og intenst spennende, den byr på sammensatte historier og en gjennomført bister stemning som alt i alt gjør serien til en gripende opplevelse. Handlingen preges av dobbeltspill og så mange ukjente faktorer at seerne blir holdt på limpinnen, alt etter planen manusforfatterne har lagt.

Da det kokte som verst rundt serien denne våren ble den etterspurt av norske fans på Twitter også. Denne TV-suksessen har ikke vært helt enkel å finne på norske internett, all den tid den har ligget på NRK TV med tittelen «Korrupsjonsjegerne» i fem sesonger siden 2015. Men fansen av britiske krimserier kan ha sett førstesesongen alt i 2012, da den ble vist med originaltittel på TVNorge.

«Line of Duty»s to etterforskere Steve Arnott og Kate Fleming dukket opp som «Korrupsjonsjegerne» på NRK1 i 2015, men var først på TVNorge da serien var helt ny i 2012. (Content Media Corporation PLC/Content Media Corporation PLC)

Nå heter serien «Line of Duty» på NRK også, som la ut de første episodene av sesong 6 like før pinsehelga, men uten den virak og fanfaren serien hadde fortjent, og så lite promotert at man skulle følge godt med for å få øye på den. Den mye omtalte sistesesongen av krimdramaet er i skrivende stund ikke programsatt på NRK1, men den skal ligge ute på NRK TV fram til januar neste år, uten selskap av de tidligere sesongene. De ligger derimot på flere kommersielle strømmekanaler. DPlay har sesong en til fem ute. Samtidig har TV 2 Play – inntil nylig kjent som TV 2 Sumo – sesongene en til fire, og på kabel-TV har Telenor-tjenesten T-We fem sesonger via serietilbudet Cirkus.

Kompleks affære

I sesong seks får AC-12s etterforsker Steve Arnott i oppdrag å etterforske om en DCI Joanne Davidson trenerer etterforskningen av drapet på en journalist. DCI Davidson havner i søkelyset fordi hun forsinket en politiaksjon og har brukt mye tid på å etterforske en mann med Downs. Ettersom Arnotts eks-kollega Kate Fleming jobber ved samme avsnitt, begynner de et nytt samarbeid får å avdekke om DCI Davidson jobber for flere enn politiet.

Kate Fleming må drive et nytt katt-og-mus-spill med sin egen sjef, DCI Joanne Davidson ((Kelly Macdonald), for å finne ut hvorfor etterforskningen av drapet på en journalist har gått i stå. Kelly Macdonald er en av mange kjente skuespillere som har bekledd roller i denne serien. Denne sesongen byr også på en overraskende gjesteopptreden av James Nesbitt. (BBC/NRK)

Hun spilles av Kelly Macdonald, en av flere kjente skuespillere som etter hvert har hatt store roller i «Line of Duty», og som igjen forteller om seriens etter hvert økende snakkis-status. I siste sesong kommer Arnott, Fleming og medarbeiderne deres på AC-12-kontoret over funn som sender etterforskningen deres i en helt uventet retning. Samtidig får overbetjent Ted Hastings erfare hva det kan koste å trosse lederne sine, som har forsøkt å kue den prinsippfaste politimannen siden han entret kontorlandskap og avhørsrom i 2012.

Etterforskningen innebærer et nytt undercover-spill i egne rekker for duoen Arnott og Fleming, preget at de ikke kan stole på noen og ikke deler alt de vet og gjør med hverandre – og sjefen sin. At de risikerer alt fra karriere til livet påvirker også disse politifolkene, og det er den menneskelige kostnaden jobben har som gjør gir «Line of Duty» en ekstra gripende dimensjon – som i den norske påskekrimfavoritten «Nedgravde hemmeligheter» og vårens HBO-suksess «Mare of Easttown».

«Den aller beste TV-krimmen»

At serien sørger for å fortelle oss som ser på mer enn det etterforskerne vet om hvem de kan stole på og hvem de bør passe seg godt for, bidrar til at serien til å gjøre serien til en over snittet intens og uroskapende opplevelse i TV-stolen.

Dette er aspekter som dette som har fått krimforfatter Anne Holt til å gi serien det beste skussmål.

«Om jeg med hagle mot tinningen skulle kåre den aller beste TV-krimmen, ble det denne: «Line of Duty», skrev forfatteren i et innlegg på Facebook, få dager etter at alle episodene av sesong seks var ute på NRK TV.

Her karakteriserer hun serien som «seks sesonger krevende, langsom og intelligent politikrim», og «ikke en serie å drikke eller småprate eller strikke til. En serie som krever konsentrasjon. Og gir deg tilbake det som virkelig, virkelig god krim kan gi deg av innsikt i mennesker, samfunn, smerte, glede og håpløshet».

«I det ytre handler det om korrupsjonsjegere i London-politiet. Egentlig dreier det seg om livets traurighet, skjørhet og menneskenes vaklevorne sjel og søken etter små snev av en slags lykke», skriver krimforfatteren, og omtaler etterforskerne Steve Arnott og Kate Fleming som «typen du etter hver episode har lyst til å invitere hjem. Helt vanlige, altså, skakke og rare og feilbarlige», skriver Anne Holt, med en sterk oppfordring til folk om å ikke gå glipp av den.

«Se den. Fra første til sjette sesong. Jeg gråter allerede over å ha sett alt», avslutter forfatteren.

Vil Anne Holt og de mange andre fans av «Line of Duty» få se mer til overbetjent Ted Hastings på skjermen. 16 millioner britiske TV-seere antyder at det finnes en mulighet for det. BBC liker også høye seertall. (chris barr)

Om Anne Holt ønsker seg en sesong sju er hun ikke alene. En måned etter at «Line of Duty» takket for seg på BBC One spekulerer britiske aviser fortsatt i om at det kommer en fortsettelse, selv om seriefinalen byr på noe som minner veldig om å være et punktum finale. Det gripes etter halmstrå, som uttalelsen skuespiller Martin Compston kom med i fan-podkasten Shrine of Duty tidligere i våres. Compston vet like lite som alle andre om han får gjenta rollen som DI Steve Arnott, men konstaterte også at serieskaper Jed Mercurio alltid tar seg tid til å tenke og analysere i et par måneder etter at en sesong er slutt, før han bestemmer seg om han vil gyve løs på enda en sesong.

