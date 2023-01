De beste seriene på BritBox

Oversikten blir oppdatert.





Irvine Welsh’s Crime

Dette er en krimserie mørkere og dystrere enn det meste vi har fått servert fra påske- og hyggekrimgrossistene, men den ble såpass til suksess at BritBox har annonsert en sesong to. Etterforskeren Ray Lennox (Dougray Scott) er ikke i form til å ta en ny sak, men hever seg etter skuldrene når en tenåringsjente forsvinner i Edinburgh.

Dougray Scott har hovedrollen som etterforsker Ray Lennox. Joanna Vanderham er kollega Amanda Drummond. (BritBox)

I serier som dette hører det med at detektiven har egne plager, men Ray Lennox sine er så mørk til sinns at det gjør sterkt inntrykk selv på en rutinert og garva krim-anmelder. Han er alkoholiker som ikke klarer å holde sykdommen i sjakk, selv om han virkelig prøver, når utfordringene på jobb og på privaten hoper seg opp. Det er nesten fælt å se slitet hans. At det dukker opp en morder som kaller seg Mr Confectioner, gjør ikke tingene noe bedre for politimannen.

[ Se noe annet på TV? ]

Detecorists

Du finner ikke et mer jordnært drama enn denne komedien, som handler om et karer som bruker hvert minutt av sin ledige tid til å lete etter gamle skatter med metalldetektor. De er Lance (Toby Jones) og Andy, (Mackenzie Crook, han tynneste i britiske «The Office», som har manus og regi på serien).

Toby Jones og Mackenzie Crook er Lance og Andy, to detektorister som ikke nødvendigvis for enhver pris må finne en skatt, selv om det også hadde vært gøy. (Jonathan Barclay)

Det tar ikke mange rustne bruskorkene i bakken, før du skjønner at disse litt beskjedne karene bruker metalldetektorene til å gjemme seg for hverdagslivet, for drømmen om å finne den store skatten i åker og eng tror de knapt på selv en gang. Skulle de mot forventning finne noe stort, hadde det dessuten ødelagt planene om å ta en pint etter dagens dont. Dette er lavmælt britisk humor. Serien har vunnet britenes TV-pris, og Toby Jones er like god, som han er i alt han er med i. Tre sesonger og en fersk julespesial er ute.

Crossfire

Crossfire Jo (Keeley Hawes) tar opp kampen mot terroristene med hotellets sikkerhetssjef Mateo (Hugo Silva). (Britbox)

En politiansatt er på ferie med venner og familie når terrorister angriper det spanske hotellet de bor på. I panikken som oppstår må hun forsøke å finne barna og mannen, samtidig som et ukjent antall menn går løs i korridorene og lurer folk til å åpne dørene for dem. En brukbar spenningsbasert serie med actionelementer, og mer realistisk i tonen enn en Hollywood-produksjon. Dessuten er ikke hovedrollen skildret altfor sympatisk heller. Keeley Hawkes («Bodyguard», «Line of Duty» med flere) spiller hovedrollen som politibetjenten Jo.

A Spy Among Friends

A Spy Among Friends - Season 1 Dette er historien om hvordan MI6- og KGB-agent Kim Philby ble avslørt. Guy Pearce spiller dobbeltagenten selv. (Sam Taylor/Sam Taylor/Sony Pictures Television)

En av seriene som BritBox har produsert er denne vellagde og stilig retrodesignede spionhistorien fra virkeligheten. Den frontes av to store stjerner – Guy Pearce som spiller spionavslørte Kim Philby og Damian Lewis har rollen som hans beste venn og kollega. Når Philby blir avslørt som agent for KGB må Elliott reise til Beirut for å få tilståelsen ut av kameraten.

Målet er å tvinge ham med tilbake til Storbritannia, men klarer ikke å forhindre at Philby flykter til Moskva. Det setter Elliott i et dårlig lys blant kollegaene hjemme i London. Dette er veltalende og velspilt, og detaljert gjenfortalt spionhistorie, formidla i stilen til en klassisk spionserie som de som gikk på TV på denne tida.

Morse/Lewis/Endeavour

Inspektør Morse-fansen får sitt på BritBox, hvor alle tre seriene fra dette krimuniverset ligger ute: «Morse», «Lewis» og «Endeavour» i samlet tropp. Siste nytt her er de åtte sesongene av« Endeavour», serien kjent som «Unge inspektør Morse».

Shaun Evans fikk gjennombruddet sitt takket være rollen som unge inspektør Endeavour Morse. Serien «hans» er kommet i åtte sesonger. De ligger på BritBox, i selskap med inspektør Morse som gammel og avleggeren om hans medhjelper Lewis. This image is under copyright and may only be used in relation to ENDEAVOUR.Any further use must be agreed with the ITV Picture Desk. For further information please contact: Patrick.smith@itv.com 07909906963 (JONATHAN FORD)

[ TV-suksessen inspektør Morse ]

Unforgotten

Da denne serien gikk på NRK i sin tid ble den omtalt som påskens absolutte høydepunkt. Dens gode navn og rykte vokste også sesong for sesong, blant britene som blant norske påskekrimseere, inntil den fjerde og hittil siste var vist. Nå ligger historiene om DCI Cassie Stuart (Nicola Walker) og DI Sunnil Khan (Sanjeev Bhaskar) i det som er det rene påskekrimarkivet på BritBox, mens vi venter på en ny sesong som ifølge ITV skal være på gang – på tross av dramatikken i siste episode av sesong fire.

Unforgotten Series 4_ Sakene som cold case-etterforskerne Cassie Stuart (Nicola Walker) og Sunny (Sanjeev Bhaskar) etterforsket fenget stadig flere seere da den ble vist ved påsketider på NRK. Nå er det bare på at ITV byr på sesong fem. (Matt Frost)





Father Ted

Father Jack, Father Ted og Father Dougal, tre katolske prester som sliter med mer enn gudstroa i presteboligen på Craggy Island. (BritBox)

En kultkomedie av rang, er denne irske serien fra midten av 1990-tallet, om de tre katolske prestene som er henvist til det gudsforlatte øysamfunnet Craggy Island. De er sendt ut av spesielle årsaker alle tre – Father Jack, Father Dougal og Father Ted – sistnevnte fordi han ble fersket da han «bare hvilte en menighets penger på sin egen konto». Dette er komedie som er vanskelig å sette i bås, men den er absurd, den er satire, den er situasjonskomedie som til sammen stor humor.

Dette er satirisk harselas med den katolske kirke, med religion og en skildring av en gjeng håpløse typer. Den skal visst være bannlyst på irsk TV. Irske aviser skriver fortsatt om hvor kontroversiell og støtende noen synes komiserien er, 30 år etter premieren. Desto større grunn til å se den selv.

[ Dette er de nye norske seriene som kommer denne våren ]

Shetland

En annen krimserie som er blitt påskefavoritt for mange, med foreløpig seks sesonger ute på denne strømmeren.

SHETLAND Både serien "Shetland" og Douglas Henshall i rollen som førstebetjent Jimmy Perez erobret skotske Bafta-priser i helgen. Foto: ITV / NRK NTB kultur (-ukjent fotograf-/NTB kultur)

Det er laget sju av dem med Douglas Henshall i rollen som politisjef Jimmy Perez på den forblåste øya. Etter at Henshall har sagt takk for seg i denne rollen, vil det dukke opp en ny leder i det lokale politiet på Shetland i sesong åtte.

Line of Duty

Korrupsjonsjegerne i «Line of Duty» fanget så mange seere at politiet i England følte seg tvunget til å rykke ut med en presisering om at serien ikke er basert på virkeligheten. De tre hovedpersonene i spesialenheten AC-12 jaktet på korrupte kollegaer i seks sesonger, og ble en stor suksess for BBC etter premieren i 2012. Underveis fikk skildringene av korrupsjon i britiske politi det ekte politiet til å avslutte det rådgivende samarbeidet med serieprodusenten.

De to etterforskerne i «Line of Duty» som var ute i felten, og som våget liv og helse og sine gode navn og rykter på spill for å finne korrupte kolleger. De to etterforskerne i «Line of Duty» som var ute i felten, og som våget liv og helse og sine gode navn og rykter på spill for å finne korrupte kolleger.

Det ser ikke ut at til at det kommer flere seks sesonger med overbetjent Ted Hastings og etterforskerne Kate Fleming og Steve Arnott i aksjon. De seks sesongene er arkivert på BritBox. Den som savner Ted Hastings, kan se skuespiller Adrian Dunbar i «Ridley», hvor han spiller en annen politimann, nå pensjonert.

Ridley

En flott retur til politiet for Adrian Dunbar, konstaterte The Guardian etter premieren på denne nye krimserien seinsommeren 2022. Etter «Line of Duty»-tjenesten har Dunbar tatt rollen som den pensjonerte politimannen Ridley bosatt i Lancashire, som trekkes motvillig tilbake i aksjon når det skjer et drap som kan ha forbindelse med en hans gamle, problematiske saker.

Adrian Dunbar er tilbake som politimann, den pensjonerte Alex Ridley som må ut i felten igjen når det skjer et mord. (MATT SQUIRE)

Tok han riktig mann den gang, er Ridleys tankegang, når han da ikke hører på jazzplater eller sitter og spiller litt på piano for seg selv. Utenfor er det gusten engelsk vinter. Dette er krim som trykker på de rette tangentene, men ikke forvent at den utfordrer konvensjonene for en engelsk krim fra ITV.

[ Det beste utvalget av serier på HBO Max ]

A Very English Scandal

Denne miniserien byr på den sanne historien om den engelske politikeren som prøvde å ta livet av sin egen elsker. Politikeren Jeremy Thorpe ble dømt og seinere frikjent for drapsforsøket på Norman Scott. Serien forteller historien fra da de først møttes på sekstitallet og Thorpe gjorde alt for å skjule forholdet til en mann på en tid da homoseksualitet var forbudt i Storbritannia.

A VERY ENGLISH SCANDAL - MINI-SERIES Ben Wishaw og Hugh Grant i «A Very English Scandal». (Sophie Mutevelian/Sophie Mutevelian/BBC/Blueprint Television Ltd/Courtesy of Sony Pictures Television)

Det oppsiktsvekkende ved historien er hvor lenge en ledende politiker slapp unna med å nær ha drept en annen. Dramaet bæres fram av to eksepsjonelt gode skuespillere – Hugh Grant (hvem kan spille engelsk privilegert tulling bedre) og Ben Whishaw.