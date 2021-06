For All Mankind

Den beste romfartsserien du finner på strømming er dette scifi-dramaet om et stadig pågående månekappløp. I 1969 var det sovjetrussernes kosmonauter som tok de første skrittene på månen, noe som førte til at den kalde krigen fortsatte i verdensrommet. Dramaet følger Nasas amerikanske astronauter som vil forhindre at månen blir kommunistenes territorium ledet av en veteran spilt av Joel Kinnaman. Enda så smalt dette kan høres ut blir historien mer gripende og spennende etter hvert. Sesong to har også vakt kritikernes begeistring, og har endog en nordmann med i besetningen – skuespiller Bjørn Alexander i rollen som nederlandsk astronaut.

Joel Kinnaman i rollen som den erfarne astronauten Edward Baldwin, som må se russerne snyte amerikanerne for de første skrittene på månens overflate. (AppleTV+)

Mythic Quest

Komiserien om de spesielle typene som jobber med å holde liv i det mest populære spillet på nettet er tilbake i en ny sesong. Det er topp, for dette er svært underholdende moro, laget med noen av folka bak «It’s Always Sunny in Philadelphia». Komedien både bransjesatire og en morsom skildring av diverse mennesketyper med usikre ego – spillskapere, gamere, kodere, PR-folk, hele millenials-generasjonen. Blant skuespillerne finner du Danny Pudi fra «Community», Rob McElhenney fra «It’s always sunny …» og F. Murray Abraham, samt Charlotte Nicdao – som strengt tatt er denne seriens Lisa Simpson. Og ja, dette er mye morsommere enn «Silicon Valley» på HBO.

Rob McElhenney spiller Ian Grimm, spillutvikler og selverklært supergeni med en del egoproblemer i «Mythic Quest». (AppleTV+)

See

Apokalypse med ny vri denne store produksjonen av en TV-serie, med en diger mann i hovedrollene. Langt inn i framtida har menneskene mistet synsevnen, og levd blinde i en primitiv verden i mange generasjoner i egne stammesamfunn villmarka. Jason Momoa («Aqua-Man») er lederen i sin stamme, som han må lede og beskytte i hverdag og kamp mot fiender og et herskerfolk som alltid er på jakt etter nye slaver. Når han blir far til tvillinger som er de første i manns minne som kan se – de eneste i sitt slag – må han beskytte dem med eget og alle stammefrenders liv som innsats. Spennende, mørk og tilvisende heseblesende dommedagsaction som blir mer fascinerende ved at man følger folk i villmarka som må famle seg fram i en primitiv, barsk verden i totalt blinde. Sesong to kommer høsten 2021.

Jason Momoa er lederen i stammefolket som overlever i villmarka uten synsevne, men desto bedre utviklede andre sanser og instinkter. Men det har fiendene deres også. (AppleTV+)





Ted Lasso

Så det går faktisk an å lage komedie av en figur fra TV-reklame – som Ted Lasso var i utgangspunktet. Han er en godlynt amerikaner som har alle Odesa mot seg når han får jobben som manager i et engelsk fotball-lag som sliter på alle fronter. Ted Lasso har null erfaring med engelsk fotball, ansatt av den hevnlystne ekskona av klubbens forrige eier for å styre klubben ned i avgrunnen. Komedien er like godlynt som hovedkarakteren selv – spilt av serieskaper Jason Sudeikis. Mange morsomme typer er med her – karikaturer på fotballstjerner, jyplinger, realitykjendiser og kaksete egofolk. Humormessig balanser denne fint på grensen til duste-offside. Sesong to kommer sommeren 2021.

Jason Sudeikis har hovedrollen som den godlynte og alltid optimistiske Ted Lasso - manager i mer trøbbel enn han kan eller vil innrømme i denne populære komedien. (AppleTV+)

The Morning Show

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell – det er store stjerner i hovedrollene i denne serien som utvilsomt er ment å være hovedattraksjonen på AppleTV+. Serien er litt selvhøytidelig og pompøs til tider, men den reddes av gode skuespillere og en gripende historie. The Morning Show er et populært frokost-TV i USA, som rammes av en metoo-skandale. I en TV-redaksjon hvor alt må i sømløst Aaron Sorkin-tempo er det krise på alle plan, stjerne-egoer som brister, seertall som synker og vennskap, jobber og mental helse som settes på spill. Jennifer Aniston spiller Alex Levy, stjernen på skjermen som ikke er sikker på noe lenger, og som må takle at nykommeren, den direkte og mer joviale kollega Bradley Jackson blir seernes yndling. Ingen er likevel trygge på framtida, som avhenger av ratinger, status i sosiale medier, rettssaker og nye sjefers tillit. Sesong to er korona-forsinket, men kommer kanskje i tid til sommersesongen 2021.

Reese Witherspoon og Jennifer Aniston på jobb i «The Morning Show», hvor det avdekkes skandaler som får mange til å sette frokosten i halsen. (AppleTV+)

Defending Jacob

Gripende thrillerdrama hvor Andy Barber, visestatsadvokat og far tvinges til å velge mellom det å hjelpe sønnen eller bryte med lov og rett. Tilværelsen blir snudd på hodet når sønnen Jacob blir mistenkt for drapet på en jevnaldrende, mens Andy Barber (spilt av Chris Evans, mest kjent som Captain America) er overbevist om sønnens uskyld og at det er en kjent overgriper som står bak ugjerningen. J.K Simmons er også med, og han er alltid bra enten det er film eller TV det er snakk om. Serien er basert på en kritikerrost roman, og i TV-thrillerformat både vinner og taper den litt på at historien dveler ved emosjonell intensitet og sterke øyeblikk – fortellergrep som skal øke intensitet og spenning. Men dette er vakkert filmet, med sobre stemningsbilder og TV-visuelt vakre scener, regissert av Morten Tyldum.

Chris Evans spiller faren og lovens mann som sliter med å velge rett i dette dempede thrillerdramaet. (AppleTV+)

Amazing Stories

En samling TV-filmer i science fiction-sjangeren, produsert av blant andre Steven Spielberg. Antologien er beslektet med serien av samme navn som Spielberg og fantasifulle kollegaer laget i 1985 – en antologi med overnaturlige historier som ble en kjempesuksess på en tid da spektakulær populærunderholdning som dette bare var laget for og bare var å se på kinolerretet (og med tid og stunder video). Her går det i tidsreiser, flere dimensjoner, uforklarlige hendelser og møter med overnaturlige typer – godt laget, fantasifull science fiction med hele familien som målgruppe.

Fem utrolige historier, produsert av blant andre Steven Spielberg, som kan sende tankene tilbake til da man leide «Amazing Stories» på video på 80-tallet. (AppleTV+)

Her er også to musikkdokumentarer verdt å få med seg: «Bruce Springsteen’s Letter To You», som handler om innspillingen av albumet som kom i 2020, og «Beastie Boys Story».