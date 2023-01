Hello, Wisconsin! Husker du «That ‘70s Show»? Nå er serien blitt «That ‘90s Show»

90-tallet er det nye 70-tallet i «That ‘90s Show», den nye komiserien fra Netflix. «That ‘70s Show» var komiserien som gjorde stjerner av Ashton Kutcher, Mila Kunis og Topher Grace.

Nå er de tilbake i oppfølgeren, som bekymra og oppgitte foreldre til en gjeng ungdommer anno 1995. Det vil si -komiseriens største stjerner dukker opp som trekkplastre og drahjelp i aller første episode av den nye «That ‘90s Show». Deretter overlater de showet i til de andre.

70-tallsshow fra 2000-tall

Originalbesetningen fra «That '70s Show». De fleste dukker opp igjen i mindre og større roller i fortsettelsen «That 90's Show». I sin tid gikk den på NRK og på TV 2. (TV 2)

Tenåringstrøbbel i «That ‘90s Show»

I den nye periode-komedien takler ungene til hovedpersonene fra «That ‘70s Show» mye av det samme som foreldrene, og endel nittitallsgreier sammen med vennene. Rammen rundt dem er kjent nok. Det skyldes ikke bare at serieskaperne fra originalserien også står bak den nye. Kulissene i form av huset til Forman-familien er velkjent, og som før er det her det aller meste foregår. Denne gangen har husets eldste, Red og Kitty Forman, en større rolle i komedien enn tidligere.

Flere generasjoner Forman på ett kjøkken. Kurtwood Smith er tilbake som Red Forman, Laura Prepon i rollen som Donna Pinciotti, Callie Haverda har den nye hovedrollen som Leia Forman, Topher Grace er Eric Forman og Debra Jo Rupp gjentar rollen som mor og omsorgsperson Kitty Forman i «That ‘90s Show». (Netflix/PATRICK WYMORE/NETFLIX)

Nye og gamle folk i kjellerstua

De nye kidsa sitter jo i den samme kjelleren, hjemme hos Red (Kurtwood Smoth) og Kitty (Debra Jo Rupp), og skulle de finne på å ta seg en joint, skjønner ikke de voksne i etasjen over det nå heller. Hovedpersonen er Leia Forman, datteren til Eric Forman (Topher Grace) og Donna Pinciotti (Laura Prepon). Navnet hennes har visst med far Erics ekstreme Star Wars-interesse å gjøre.

Her er Jay Kelso, sønn av Jackie Burckhart (Mila Kunis) og Michael Kelso (Ashton Kutcher), og sin far opp av dage – som i litt naiv og enkel, like glad i jentene.

Hoollywood-størrelsene Ashton Kutcher og Mila Kunis gjentar rollene som Kelso og Jackie i noen øyeblikk i første episode av «That ‘90s Show». (Netflix/COURTESY OF NETFLIX)

Her er originalens Fez (Wilmer Valderama), nå dameglad frisør, Donnas far Bob (Don Stark) er med og Tommy Chang i rollen som den alltid steine naboen. De er gamle travere som stikker innom liksom for å minne seerne om seriens opphav og røtter.

Fez (wilmer Valderrama) i 70-tallsutgave. (TV 2)

At 70-tallskarakteren til Danny Masterson ikke er med i det hele tatt, skyldes at skuespilleren og scientologsektmedlemmet er involvert i en rettssak, tiltalt for flere voldtekter på 2000-tallet. Saken skal opp igjen i mars, etter at en jury ikke klarte å komme til enighet i skyldspørsmålet i første runde i retten.

Mila Kunis, Ashton Kutcher og Danny Masterson fra «That '70s Show». Mila Kunis har i ettertid røpet at hun løy på alderen for å få rollen i serien, den gang bare 14 år. (TV 2)

«That ‘90s Show» er enda en serie basert på de populære situasjonskomediene som gikk på TV for et par tiår siden, og at det ropes «Hello, Wisconsin!» fra TV-skjermen igjen er det Netflix som har skylda for. Og kanskje det faktum at gamle komiserier er blant det vi strømmer aller mest. TV-nostalgi styrer mye av strømmingen vår, og da kan en avlegger av en gammel suksess være god butikk.

I skyggen av «Friends»

Den gang da eksisterte «That ‘70s Show» i skyggen av «Friends/Venner for livet», «Seinfeld» og «Frasier». Komiserien som gikk fra 1998 til 20006 handlet om en vennegjeng tenåringer som drev med tidstypiske 70-tallsgreier, som gikk i 70-tallsklær og var opptatt av typiske 70-tallsting. Settingen var god og skuespillerne morsomme, men humoren var platt og vitsene teite. Når serien vant priser, var det gjerne i kategorien beste kostymer.

Fra den gang da serien gikk på NRK2 og het «Et syttitallsshow». Handlingen i komiserien foregikk fra 1976 til nytttårsaften 1979. (NRK)

«That ‘90s Show» er bare en av flere nyskapninger basert på de gode, gamle situasjonskomedier. Og den virker mer gjennomført enn «How I Met Your Father», den tamme og forvirra spinoffen til «How I Met Your Mother» som kom i fjor. Det er ikke tilfeldig at den nyskapningen får nødvendig livreddende innsats i sesong to, i form av Neil Patrick Harris i gjesterolle som jentefuten Barney fra originalen. Og hvorvidt tida har løpt fra Kelsey Grammers «Frasier» får vi vite når fortsettelsen av blir premiereklar, kanskje alt i år.

Det var sånn kidsa så ut på 1990-tallet, i hvert fall i Wisconsin, i følge «That '90s Show». (Netflix/PATRICK WYMORE/NETFLIX)

«Sex, drugs og rock’n roll dør aldri, de bare skifter klær», heter det i promoen til serien. Samtidig er «The ‘90s Show» så snill komedie at den tidvis minner om noe fra Disney Channels tid. Disse kidsa er opptatt av kjærlighet og sånn, men også Kevin Smith-filmen «Clerks», av grunge og hvordan de skal komme seg på rave. Og på kjøkkenet sitter gamle, reaksjonære ReFd Forman, like provosert og oppgitt over den oppvoksende generasjonen, som han var over sønnen Eric.

TV- og filmstjerner

Denne Eric Forman forsvant for øvrig fra serien en sesong før den kansellert i 2006, da hovedrolleinnehaver Topher Grace takket for seg. Han ville gjøre større ting i Hollywood, hvor han har vært med i alt fra superheltfilm til seriøst drama. Der fikk han etter hvert konkurranse fra medspillere og ektepar Mila Kunis som Ashton Kutcher, som ble større stjerner etter at kjellerlyset i Wisconsin ble skrudd av for 15 år siden.

Den nye serien foregår mye inne på kjøkkenet til Forman-familien, akkurat som i den gamle serien. (TV 2)

Nå er det på'n igjen, for at Leia, Jay, Ozzie og de andre skal tråkle seg gjennom tenåra og få nye og gamle fans til å le. Netflix har gitt dem ti episoder i første omgang. Spørsmålet er om fansen synes de nye versjonene av gamle vitser, er like gode som de gamle var.

