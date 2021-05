Vennene for livet har endelig møttes igjen

Det er ukas, for ikke å si vårens – og for noen til og med årets – TV-happening for fansen, at gjengen i «Friends» møtes igjen, i samlet flokk i den lilla-malte leiligheten som var kulissene for tidens TV-suksess. Selv om stjernene bare er her for å mimre om gamle dager i en enkeltstående TV-happening. Og intet mer!

17 år eldre, men lett gjenkjennelige. Vennegjengen er tilbake i sofaen i den kjente leiligheten fra serien. Her tester Ross de andre i «Friends»-relaterte spørsmål i «Friends: The Reunion». Bilde er skjermdump av gjenforenings-showet som kommer på HBO Nordic den 27. mai. (NTB kultur)

«Friends»-gjenforeningen som ikke skulle skje

At de har sagt ja til «Friends: The Reunion» er ingen liten sensasjon, all den tid de seks i alle år har sagt nei til å samles foran kamera igjen som vennegjengen i TV-serien siden de spilte inn siste episode av i 2004; Ross og Rachel, Chandler og Monica, Phoebe og Joey.

Eller David Schwimmer og Jennifer Aniston, Matthew Perry og Courteney Cox, Lisa Kudrow og Matt Le Blanc, som de også er kjent som. Torsdag 27. mai dukker de opp sammen i de kjente omgivelsene fra den gang da, men nå på HBO Nordic.

Etter 17 år kan man spekulere i hvorfor de endelig har sagt ja. Det kan jo ha med en klekkelig sum penger å gjøre. Selv om det ikke er sikkert at de trenger dagslønna. Ifølge en utregning gjengitt i USA Today i 2019, tjener hver en av dem 19–20 millioner dollar i årlige royalties på serien de var med på i ti sesonger. Pengene sier litt om hvilken suksess den amerikanske komedien var da den var kjent som «Venner for livet» på TV 2, og hvor populær serien har holdt seg. Den har truffet nye generasjoner etter at den slutta å gå, og «Friends» treffer fortsatt så mange gamle og nye seere, som igjen gjør at Warner Studios fortsatt tjener rundt en milliard dollar i året på rettighetssalg og merchandise. Nå vil eierne av «Friends»-universet tjene cashe inn enda mer, på det stadig voksende strømmemarkedet.

Hele vennegjengen, fra den gang var verdensstjerner og TV-bransjens best betalte skuespillere. (Warner Media)

Skuespillernes mangeårige innsats på å skape distanse til rollefigurene de slo gjennom med for tiår siden har dermed vært forgjeves. Filmene og seriene de har vært med siden 2005 har ikke blitt suksesser på linje med den som gjorde dem verdensstjerner og sin tids best betalte TV-skuespillere. Det har knapt noen annen TV-serie heller.

TV-vennskap i generasjoner

«Friends» var tidenes mest sette sitcom, på en tid da vi bare hadde lineær-TV å se på. Den strømmebaserte gjensynsfesten kan være tegnet på at de seks hovedpersonene selv har skjønt det, at det er håpløst å late som om at publikum ikke er på feil fornavn med dem. Noen av dem har uansett endret innstilling til serien i det siste. Det er ikke så mange år siden Jennifer Aniston selv satt på Graham Nortons talkshow og snakket om at hun kunne bli med en «Friends: The Burial» en gang i framtida.

Men nå som en «Friends: The Reunion» er ute på HBO Max og HBO Nordic, blir det enda vanskeligere for de seks å bli kvitt «Friends»-karakterene sine - igjen.

«Friends» gjorde dem til store stjerner, en status knyttet til serien som de ikke har klart å bli kvitt seinere i karrieren. (Warner Media)

At de har sagt ja til å møtes i 2021, og dyrke serien de aldri ble kvitt, kan for optimistiske fans kanskje være et tegn på at de er på gli, at dette kan være et håp om at denne gjengen atter engang vil sitte og tulle på Central Perk. Andre igjen vil nøye seg med å konstatere at ukas mest omtalte vennetreff uansett er en gullkantet vervekampanje, en happening som gir «Friends» nytt liv og flere abonnenter på HBOs strømmetjenester.

En ny seriestart hadde vært god å ha i med konkurransen fra Disney+, Netflix og de andre globale strømmekanalene. Men skulle en langvarig reunion ikke bli noe av, er en gammel mega-TV-suksess ikke det verste man kan sitte med heller. «Friends» er stadig verdt eneste minutt i sendetid.

Publikum på flere kontinent sørger for at denne og andre serier det som er kjent som amerikanske situasjonskomediers gullalder ligger høyt på strømmeratingene, i år etter år. Netflix betalte over 800 millioner kroner i 2018 får å få beholde de amerikanske rettighetene til «Friends» på nettet ut 2019. Nå ligger «Venner for livet» eksklusivt på HBOs strømmere, for all uoverskuelig framtid.

Fortsatt manges favoritter

Netflix investerte i «The Office -US» i stedet, en serie som fortsatt topper gigantens årsrating i USA. Disse gamle serienes popularitet er akkurat hva Paramount+vil dra veksler på, når den nye strømmetjenesten gjenoppliver «Frasier». En ny serie med radiopsykiater Frasier Crane, nå godt opp i 60-åra, kan trekke nye abonnenter i egen person, men også gi økt trafikk på de 11 første sesongene av denne populære komedien.

Høsten 2019 ble det kjent at skuespillerne skulle samles til en reunion i mai 2020. Nå er de er her, ett år etter planen på grunn av pandemien. Her et popup-bilde brukt under pressekonferansen som annonserte den store happeningen. (ANGELA WEISS/AFP)

Den samme synergien ser Warner og HBO for seg, som har annonsert at den gamle HBO-hiten «Sex og singleliv» skal få en fortsettelse i form av « … And Just Like That» med Sarah Jessica Parker og de fleste hovedrolleinnehaverne fra opprinnelsen med. Begge seriene blir tilgjengelig på HBO Max, kanskje alt i år.

STJERNE-TREFF

Vennene av «Friends» må enn så lenge nøye seg med en eneste gjensynsfest med yndlingene sine, en sirlig regissert happening med mimring og gjensynsglede, mye latter og humor, hyl og sterke følelser, skal vi tro den to minutter lange teaseren HBO Nordic har sluppet i forkant.

Seansen ledes av talkshowverten James Corden, og det skal komme en rekke celebre gjester underveis: Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles og Elliott Gould (mor og far Geller), Tom Selleck, James Michael Tyler (kafévert Gunther), Maggie «Janice» Wheeler, Reese Witherspoon, David Beckham, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Larry Hankin, Justin Bieber, k-popbandet BTS, Cindy Crawford og nobelprisvinner Malala Yousafza.

Noen av gjestene er med for å snakke om sine gjesteopptredener i de 236 episodene som ble filmet. Andre på gjestelista er øyensynlig med for å si noe om hva «Friends» har betydd for dem.

Så får tiden vise om «Friends Reunion» er et enkeltstående mimretreff, eller om gjensynsgleden blant hovedpersonene selv er så stor at dette vil friste til en eller annen form for gjentakelse.

