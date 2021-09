Den som savner kinomørket generelt og superhelteventyr spesielt, og kanskje er nødt til å holde seg mer hjemme i disse tider: De populære Marvel-superheltenes eskapader oppleves på nytt igjen. For eksempel i den kronologiske rekkefølgen filmenes handling faktisk foregår. Det innebærer – «Captain Marvel» som en av de første, da filmen faktisk er full av 90-tallsreferanser, siden den pågår i 1995. Og Captain America-filmen som kom tidlig i denne serien, pågår for det aller meste under 2. verdenskrig.

Mange superheltfans og nettsteder har etter hvert laget oversikten for hvordan man kan se alle disse filmene som har spilt inn over 225 milliarder kroner på verdensbasis de siste 12 årene, i tidsmessig korrekt rekkefølge. Vi har for vår egen del registrert hvilke filmer som hevder å ha sekvenser av handlingen lagt til våre egne breddegrader. Det er påfallende hvor mange ganger Norge blir nevnt i disse filmene, men det er ikke dermed sagt at Hollywood-stjerner som Robert Downey Jr og Chris Hemsworth har vært mye på Norgesbesøk – slik kollega Scarlett Johansson var under innspillingen av «Black Widow».

Det er norske vikingers dyrking av Odin, Tor med hammeren og de andre norrøne gudene som har skylda for Marvel-universets veldige fokus på Tønsberg, og i noen få tilfeller Oslo og Tromsø. Det er dessuten et faktum at «Tønsberg»-scenene som foregår i MCU-seriens siste film «Avengers: Endgame», er innspilt ved en annen europeisk forblåst kystlinje. Se hele filmoversikten i tidsriktig rekkefølge her:

«Captain America: The First Avenger» kom på kino i 2011 (Foregår under 2. verdenskrig Her går nazistene nådeløst til verks mot en prest i «landsbyen Tønsberg» i jakten på en stein med mektige kosmiske krefter.)

«Captain Marvel», kom i 2019 (foregår i 1995, derav mange morsomme retro-øyeblikk fra årets filmer, musikk og mote). Rune Temte har rollen som krigeren Bron-Char.

«Iron Man» fra 2008, (men den første store Marvel-filmen som kom på kino foregår altså i 2010).

«The Incredible Hulk», fra 2008, (denne hadde vært en frittstående Hulk-film, med Ed Norton i rollen som den grønne giganten – hadde det ikke vært for at noen var snartenkt nok til å la Robert Downey Jr dukke opp i sin nye rolle som Iron-Man i en sekvens av filmen. Foregår muligens etter at Stark har stått fram som Iron-Man.)

«Iron Man 2» på kino i 2010 (og handler om tida ikke lenge etter den første filmen om Tony Stark.)

«Thor», på kino 2011 (oppgir ikke spesifikk årstall, men er før-Avengers). Her starter eventyret i «landsbyen Tønsberg», som stedet hvor en voldsom kamp mellom norrøne guder og mektige, onde skapninger skjedde i urtida.

«The Avengers» på kino i 2012, (når heltene samles for første gang er det i 2012). Vi får ikke se Tromsø, men byen blir nevnt som plassen der Thors kjæreste er sendt til en forskningsstasjon.

«Iron Man 3», fra 2013, (foregår seks måneder etter The Avengers-gruppa er blitt en realitet)

«Thor: Dark World», kom også i 2013, (og foregår etter The Avengers er dannet, og før Ultron-hendelsene)

«Captain America: Winter Soldier», på kino 2014, (Foregår også i tida etter «The Avengers»,-filmen, og før heltene må slåss mot den kunstige intelligens-skapningen Ultron).

«Guardians of the Galaxy2», stor kinohit i 2014. (Skal også pågå en gang i 2014, jordtid)

«Guardians of the Galaxy Vol. 2» på kino 2017 (Handlingen foregår en stund etter den første filmen, kanskje samme år).

«Avengers: Age of Ultron», kom i 2015 (Foregår i 2015. Iron-Man tar seg en kjapp tur til Oslo.)

«Ant-Man», hadde premiere 2015. (Og har handling lagt til i 2015, etter introen som foregår på 1960-tallet, hvor Michael Douglas er digitalisert ung på 1960-tallet)

«Captain America: Civil War», på kino mai 2016 (Her har Avengers bekjempet Ultron, og de indre motsetningene i Avengersgruppa oppstår og heltene begynner å krangle. Her er både Spider-Man og Ant- Man med.)

«Black Widow» (forsinket premiere 2021), den underholdende actionfilmen om Natasha Romanoffs bakgrunn og familiehistorie finner sted ganske kort tid etter at Avengers synes oppløst, noen medlemmer er i fengsel, mens andre – som Black Widow har gjemt seg unna for amerikanske myndigheter. Det fører henne til blant annet til Ørsta og Trollstigen.

«Spider-Man: Homecoming» 2017-film, (når Spider-Man får kreftene sine er Avengers splittet etter Civil War-konflikten i 2016, og det er en stund til Infinity War er i gang).

«Doctor Strange,» premiere 2016 (her er handlingen i Marvel-fortellingen også kommet til i 2016)

«Black Panther», megasuksess i 2018 (men når vi introduseres for helten fra Wakanda er det 2017 i MCU-tid.)

«Thor: Ragnarok», fra 2018 (når Thor og Hulk møtes ute i rommet et eller annet sted er dette i tida etter Ultron-kampen i 2015, men før Infinity War-epoken har begynt). Odin lanserer Tønsberg som et sted for åsgårdsfolket å bosette seg. Anthony Hopkins har heller ikke vært i Lofoten og spilt inn Odin-innslaget sitt, filmskaperne har lagt inn et idyllisk naturbilde fra norske kyststrøk for stemningens skyld.

«Avengers: Infinity War», fra 2018, (superheltenes kamp for menneskehetens overlevelse begynner i filmen i 2017)

«Ant-Man and The Wasp», sommerfilm 2018 (Pågår i tida mellom Infinity War og Endgame)

«Avengers: Endgame», ble tidenes rekordfilm i 2019, (Begynner i 2017, ender i 2022). Det er i «Tønsberg» at de overlevende fra Thors planet bosetter seg i Nye Åsgård, på den norske kysten et sted. Men innspilt i Skottland.

«Spider-Man: Far From Home», fra 2019 (den foreløpige siste Marvel-filmen finner sted etter Endgame-finalen i året 2022.)

«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» (2021), mytologi og kampsport i skjønn forening, med tilknytning til de mindre kjente delene av Marvel-universet. Filmen har handling i hovedsak lagt til etter Endgame.

Tønsberg skal også være med i den kommende superheltfilmen «Thor: Love and Thunder», da det er her tordengudens folk fortsatt bor.

Her er oversikten over når de neste filmene om Marvel-universets helter og når de skal komme på kino:

«The Eternals» (november 2021)

«Venom: Let There Be Carnage», november 2021. Ikke en MCU-film, men en figur i Spider-Man-familien. Sony-film.

«Spider-Man: No Way Home» (desember 2021)

«Morbius» ikke MCU, men frittstående vampyrfilm fra Marvel-seriene. januar 2022. Sony-film.

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (mars, 2022)

«Black Panther: Wakanda Forever» (juli 2022)

«Thor: Love and Thunder» (februar 2022)

«The Marvels», (november, 2022)

«Kraven The Hunter», (januar 2023), enda en skurk fra Spider-man-historiene, også en Sony-produksjon.

«Ant-Man and the Wasp: Quantumania» (februar, 2023)

«Guardians of the Galaxy Vol. 3» (mai 2023)

«Blade», MCU-remake med Mahershala Ali, ukjent dato.

«Fantastic Four», ukjent dato.

TV-serier i Marvel-universet – på Disney+:

«WandaVision», foregår etter i kjølvannet av siste Avengers-film.

«Falcon and the Winter Soldier», foregår også etter Endgame, og den opprinnelige Captain America har takket for seg.





«Loki», finner sted i tida etter den første Avengers-filmen, forårsaket av diverse tidshopp-akrobatikk.

«Hawkeye», 24. november 2021

«She-Hulk», 2022

«Moon Knight», 2022

«Ms Marvel», 2022

En egen Wakanda-serie,

«Secret Invasion», 2022

«Ironheart», ukjent dato





