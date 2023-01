TV-våren 2023: «Exit 3» og mange onde menn i fokus

De kommer fra vidt ulike samfunnslag, men er stort sett opptatt av det samme, å sikre seg mer penger, større rikdom, gjerne for enhver pris. NRK skal endelig by på sesong tre av den beryktede kameratgjengen i «Exit» denne våren, men først ute er Rami og gjengen Enemiez som regjerer på sitt vis i en drabantby i Oslo øst.

Politimannen Moaz (Emir Zamwa) innhentes av sin egen fortid når han blir satt til å etterforske en kriminell gjeng på Oslo øst i «Blodsbrødre». (TV 2)

Enemiez blir etterforsket av Moaz, en politimann som selv tidligere medlem av denne gjengen. Det er utgangspunktet for TV 2s første norske dramaserie denne vårsesongen, «Blodsbrødre», en krimthriller fra rutinerte Ole Endresen (som TV 2s egen promotering omtaler som en miks av den svenske actionserien «Snabba Cash», den Oscar-belønte filmen «City of Gods» og en anelse «The Wire». Det er ikke snaue sammenligningen, og om promoteringen holder ord kan man sjekke på TV 2 og TV 2 Play ved premieren 19. januar.

Gjengkriminalitet og «Exit»

Etter en norsk TV-høst hvor seriene handlet mye om kvinner, er det guttas tur denne våren. Mye vil handle om kvartetten i det som må være NRKs mest omtalte dramaserie på 2020-tallet: Det er klart for tredje sesong av «Exit», som i jakten på mer rikdom har kastet sine grådige blikk på et nytt felt – den statlige finansierte grønne og klimavennlige energiproduksjon. Den kommende sesongen skal også være den siste i serien, har produsentene sagt.

De fire finansfyrstene rider igjen, når «Exit» er tilbake på NRK sånn cirka rundt 1. mars: Jeppe (Jon Øigarden), Wiliam (Pål Sverre Hagen), Henrik (Tobias Santelmann) og Adam (Simon J. Berger). (Stephen Butkus/Fremantle/NRK/Stephen Butkus/Fremantle/NRK)

– Med gutta våre i «Exit» kan vi peke på hvordan noen tjener seg rike på systemsvikt i det norske samfunnet, fortalte produsent Petter Testmann-Koch i Exit-produsenten Fremantle Norge til Dagsavisen før nyttår. Anledningen var lanseringen av serien for den internasjonale TV-bransjen.

«Exit «har vakt berettiget internasjonal oppsikt, og er allerede solgt til femti land før sesong tre kommer rundt 1. mars. Dette kan være dramasnakkisen som NRK sårt trenger, etter ett år hvor Viaplay har seilt opp som en seriøs konkurrent til tittelen Norges største dramaprodusent med seiersrekken «Ida tar ansvar», «Pørni», «Made in Oslo», «Fenris» og «Nede».

Norsk krim

TVNorge og Discovery+ kommer snart med true crime-serien «Operasjon Lost Boy», som skildrer den sanne historien om hvordan en internasjonal pedofiliring ble opprullet, alt igangsatt av en telefon fra en 15-åring i Bergen i 2006. De norske politikollegene som settes på saken i 2006 innser fort at dette er mer omfattende enn et forsøk på grooming i Bergen. Mannen som utga seg for å være en tenåring, er den erfarne politimannen Johan Martin Vie, og han skjuler beksvarte hemmeligheter fra nettets mørkeste kroker.

True crime-serien «Operasjon Lost Boy», kommer på TVNorge og Discovery+ denne TV-våren. (TVNorge)

Overgrepsmateriale funnet på Vies datamaskin leder etterforskerne til Romania, Brasil, Afghanistan, Storbritannia, Italia og USA, og fører til et omfattende internasjonalt politisamarbeid. Det som startet på Bryggen i Bergen, kulminerer blant annet med flere FBI-aksjoner i Hollywood, ifølge TVNorges presseskriv.

Sommerkomedie og russehumor

TVNorge har presentert sine vårsatsinger i god tid før nyttår, og likhet med TV 2 har selskapet tatt turen til Sarpsborg for å lage humorkrimdrama. sikkert med håp om å få like gode kritikker som «Kids in Crime». «Knekt» heter serien som skildrer en guttegjeng fra Sarpsborg som kommer over en illegale pokerklubb og øyner muligheten til store penger. Ifølge TVNorge er dette den «første poetiske actionkomedie».

Serien er laget av gjengen bak suksessen «Hvite gutter» på samme kanal, og rollelista byr på navn som Johannes Roaldsen Fürst, Mikkel Bratt Silset, Deniz Kaya, Ine Jansen, Nokokure Dahl og Henrik Mestad. Premieredato kommer.

Sommeren på hytta blir aldri helt sånn som Per Ivar (Trond Fausa Aurvåg) ser for seg. Denne våren kommer hans tolvte sommerferie på TVNorge og Discovery+. (TVNorge)

Et TVNorge og Discovery+ eid av den amerikanske mediegiganten WarnerBrosDiscovery fortsetter satsingene på norsk humor, med sesong 12 av «Neste sommer» – premiere 22. januar, med fjerde og siste sesong av «Basic Bitch» og sesong to av «Kongsvika».

TV 2 har humordramaseriene «Russebussen» og »Krypto King» på programmet. Men først ut er NRK som alt 6. januar byr på strømmepremiere av «Evy og Alltid», en moderne romantisk komedie som blant annet Arild Østin Ommundsen står bak, og som blant annet har Malene Wadel, Åse Godal, Marit Synnøve Berg, Anh Vu, Ole Christoffer Ertvaag, Izabell, Leo Magnus de la Nuez, Kristoffer Joner, Egil Birkeland på rollelista. Evy er den unge dama som egentlig skulle til Paris med kjæresten, men som blir brutalt dumpa og må reise hjem til Jærens Paris, Sandnes, i stedet. Noen vil kanskje si, at det ikke er det verste stedet å havne.

Evy, spilt av Malene Wadel, i den moderne romantiske komedien lagt til Jæren som starter det norske dramaåret på NRK og NRK TV. Strømmepremiere den 6. januar. (Einar Film drama/Einar Film drama/Chezville/NRK)

