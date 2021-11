De beste seriene på Paramount+

Yellowstone

Dette moderne westerndramaet her komme til sesong fire nå, og det begynner å bli en suksess og et fenomen man kan ta alvorlig. Kevin Costner har spilt cowboy før, men så bister som han er i rollen som John Dutton har han ikke vært siden han spilte Wyatt Earp.

Første sesongtraver tidvis være westerns-såpe, men handlingen byr også på intriger og action som gjør det vanskelig å ikke se en episode til. Dramaet foregår i vår tid, men i landskapet og med de barske typene kjent fra den klassiske western. Kevin Costner er overhodet i familien Dutton, eieren av USAs største ranch-eiendom.

TV-suksessen «Yellowstone» med Kevin Costner i en hovedrolle er ute på Paramount+ nå. Nå planlegges to spinoffs av suksessen som også vil komme på den nyeste strømmekanalen på markedet. (Danno Nell)

Han er enkemann og har tre voksne barn, som har til felles at de elsker og frykter far sin, og har andre ting å stri på med på privaten i tillegg. Dutton-familien driver med kveg, og har en stab av tøffe og tørste, men rettvise cowboyer til å jobbe for seg. De trengs, for det er mange som vil ha den enorme eiendommen Yellowstone. Omgitt av mektige fjell og naturlandskap som kan få hvem som helst til å drømme om et liv på hesteryggen. Det amerikanske TV-eposet er blitt så populært at flere avleggere er underveis. Den første med premiere høsten 2021 – «1883» handler om da Dutton-familien var nybyggere på vei ut i det ville vesten og slo ned seg i Montana.

Frasier

«Frasier» har fått bedre ry med årene, selv om situasjonskomedien eksisterte i skyggen av «Friends» og «Seinfield» i sin tid. Så kom HBO-serier som «The Wire» og «Sopranos», realistiske dramaserier som tok luven av situasjonskomedien.

Kelsey Grammer er på vei tilbake i rollen som radiopsykiater Frasier Crane i en fortsettelse av serien. Forhåpentligvis er mange av de andre karakterene også med. (Viaplay)

«Frasier» var en sjeldent vellykket spin-off som fikk et langt liv på egen hånd, der psykiater Frasier Crane forlot vennegjengen i baren i «Cheers» for å begynne et nytt liv som radiopsykiater hjemme i Seattle. «Frasier» er Kelsey Grammers store rolle, og serien gikk i 11 sesonger, faktisk både en og to sesonger lenger enn de to mer berømte nittitallssuksessene «Seinfeld» og «Venner for livet». 11 sesonger som er verdt å se igjen. Og nå er Kelsey Grammer i gang med å lage en fortsettelse. Hvem av den originale gjengen som skal være med i 2020-talls «Frasier» er enda ikke kjent.

The Good Lord Bird

Ethan Hawke er i imponerende energisk form som en innbitt og rabiat John Brown, slavemotstanderen og geriljaleder som forsøkte å nedkjempe slavehandelen i USA før borgerkrigen. Men showet tilhører Joshua Caleb Johnson i rollen som Onion også.

Ethan Hawke som den gudfryktige og skyteglade John Brown, Hubert Point-Du Jour som Bob i dette energiske historiske dramaet. (William Gray/William Gray/SHOWTIME)

«Noe av dette har skjedd», konstateres det før hver episode her, og sånn løser man dramatiseringer av virkelig historien. Dette er kvikt, frekt, menneskeliggjørende og fortellende historisk drama med humor og innsikt.

On becoming a God in Central Florida

«On Becoming a God In Central Florida» er dramakomedie og amerikansk satire fra 80-tallet, tida da alle var ute etter den enkle veien til rikdom.

Kirsten Dunst fikk mye skryt for hovedrollen i den mørke dramakomedien «On Becoming a God in Central Florida». (Patti Perret/Patti Perret/SHOWTIME/Sony Pictu)

Hun spiller Krystal Stubbs, en uredd type som akter å knuse pyramidespill-foretaket FAM som slet livet av mannen hennes. Problemet er at hun ikke har nåla i veggen, et lite barn, og uendelig mange esker av varer som pyramideselskap lurte på mannen hennes. Veien hennes til hevn er full av motgang og idioter, og den er god underholdning. Serien fikk dessverre bare en sesong på grunn av pandemien, for dette er over snittet godt mørkt humordrama med en overbevisende Kirsten Dunst i hovedrollen.

Dexter

Mørkt humoristisk suksess-drama fra midten av 2000-tallet, med en god Michael C. Hall i hovedrollen som iskald psykopat og hevner. Den første sesongen fikk endog terningkast seks i Dagsavisen i 2007.

Dexter er seriemorderen som følger sin egen kodeks og bare tar dage de som fortjener det. Dexter Morgan sørget for å holde drapstrangen i sjakk ved å tømme Miami for andre mordere og forbrytere, og klarte å holde seg unna lovens lange arm – inkludert stesøsteren Debra – med et listig spill og via jobben som blodanalytiker for politiet selv.

Michael C. Hall er tilbake i rollen som Dexter i «Dexter: New Blood», nok en serie som skal flyte på nostalgibølgen i TV-strømmebransjen. (Kurt Iswarienko/Kurt Iswarienko/SHOWTIME)

Da han dukket opp på skjermen var Dexter en av antiheltene det gikk an å like, etter at typer som Tony Soprano i New Jersey og Vic Mackey i «The Shield» hadde banet vei for sånne som ham. På denne tida hadde verken Don Draper eller Walter White gjort seg bemerket, så denne TV-versjonen av romanfiguren Dexter Morgan var et friskt og bloddryppende innslag i seriefloraen, myntet på publikum klare for mer TV-underholdning av grovere kaliber. Serien er god i fire sesonger. Men de første episodene av 2021-nyheten «Dexter: New Blood» har til gode å overbevise oss om at det var en god idé å hente seriemorderen tilbake, selv om han har i behold det gamle glimtet i øyet.

The Good Fight

Advokatserie som de siste årene har framstått som en åpenbart Trump-kritisk i tone og tematikk. I hovedrollen er Diane Lockhart (Christine Baranski), samfunnsengasjert overklasse, demokrat og feminist til fingerneglene. At serien ertet på seg kinesiske myndigheter også, skyldtes ikke en av sakene Diane Lockhart førte i retten, det sørget en av de originale innslag av animasjon for.

Diane Lockhart (Christine Baranski) ble forfremmet fra bifigur i den ene advokatserien til hovedperson i den neste. as Diane Lockhart. (Jeff Neira/CBS)

En serie som rommer budskap om klasseskille, rasemotsetninger, ytringsfriheten som er under press fra både venstre og høyre, om politisk populisme og korrupsjon i dagens USA. Sesong fem er bestilt.

The Good Wife

Diane Lockhart dukket først opp i forløperen «The Good Wife» fra 2000-tallet. Den handler om Alicia Florrick (Julianna Margulies), som velger å gå ut i jobb som skrankeadvokat igjen etter at skandalen rammer. Politiker-mannen blir avslørt som notorisk utro og korrupt og havner i fengsel. Etter en første sesong som minner mest om en såpeserie, hever fortellingen seg og byr på en mer seriøs og respektfull skildring av en ambisiøs tobarnsmor som må heve seg over mannens ettermæle og stable liv og karriere på beina igjen.

«The Good Wife» er en nyere klassiker innen advokatseriene fra amerikansk TV. Julianna Margulies har hovedrollen. (Paramount+)

Rettssakene som firmaet hennes er involvert i er fascinerende, og kollegaene, klienter og motstandere i retten er en stor forsamling underholdende typer.

American Rust

Jeff Daniels er en god sheriff og en fyr som alltid har en god og skarp replikk å by på i dette krimdramaet. Sheriff Del Harris skaffer seg selv trøbbel når han forsøker å hjelpe sønnen til hun han er glad i med å komme seg unna det drapet som han antar at gutten har begått. Dette foregår i en nedslitt og motgangspreget amerikansk by i det såkalte rustbeltet i Pennsylvania, hvor det er lenge siden industrien hadde arbeidsplasser å by på og altfor mange innbyggere sliter med opioid-avhengighet. Pille-epidemien som har herjet USA øker problemnivået i sheriff Harris sitt lokalsamfunn også, og han har nok med å dempe gemyttene.

TV Fall Preview Jeff Daniels er høydepunktet som sheriffen Del Harris i Showtime-serien «American Rust». (Dennis Mong/AP)

Miljøskildringen og de triste livshistoriene overdøver kriminalelementene i historien, og gjør den til enda en nedslående serie fra et trist amerikansk sted.

For seriens største problem er at Kate Winslet og hennes briljante prestasjon i «Mare Of Easttown» kom først, også den et krimdrama med skildringer av slitne amerikanere som er på krevende steder i livet.





The Loudest Voice

Mediekritikk i dramaform, basert på virkeligheten: Og en samfunnsfagtime, til skrekk og advarsel. Russell Crowe gjør en overbevisende tolkning av Roger Ailes, en kynisk høyrekonservativ amerikaner og et populistisk politisk talent. Ailes så en gedigen forretningsmulighet i Rupert Murdochs Fox News i 1996, en høyrepolitisk TV-kanal av som appellerer til folks misunnelse, frykt og følelser.

101 - 1996 Russell Crowe i rollen som Fox News-skpaeren Roger Ailes og Simon McBurney som hans sjef Rupert Murdoch. (JoJo Whilden/JoJo Whilden/SHOWTIME)

Det gjør inntrykk å høre Ailes etablere retorikken og konspirasjonsteoriene som preger politikk og sosiale medier den dag i dag, også her til lands.

Twin Peaks

Mye er sagt om denne klassikeren innen TV-drama. Serien fra David Lynch er fascinerende, surrealistisk, skummel, morsom og underholdende, noe helt unikt da den kom og nyskapende for seinere generasjoner av TV-skapere. Da den gikk på NRK lørdag kvelder i 1990-91, fikk serien oss til å sette videospilleren på opptak så vi kunne se den i samlet flokk på nachspiel. Kyle MacLachlan var allerede et etablert navn etter rollene i «Dune» og «Blue Velvet», men han skulle for evig og alltid bli kjent som etterforsker Dale Cooper. Han skal oppklare mordet på Laura Palmer i den merkelige småbyen Twin Peaks, stedet fullt av originaler og hemmeligheter.

De to sesongene av «Twin Peaks» holder nå til på Paramount+. (Paramount+)

Et gjensyn med serien bringer minner tilbake til da vi gikk med T-skjorter med teksten »I killed Laura Palmer» i rød bloddryppende skrift. I ettertid har David Lynch innrømmet at han aldri hadde til hensikt å finne ut hvem som drepte Laura Palmer, bare lage en god historie for TV. Og det klarte han.

South Park

Den kreative duoen Matt Stone og Trey Parker lager fortsatt den satiriske tegnefilmen lagt til det lille amerikanske tettstedet South Park. Det er lenge siden den skarpe og spydige satiren over amerikansk tankesett og levemåte har ertet på seg noen som helst, men Ken, Stan, Eric Cartman og Kyle har ikke tenkt å gi seg.

Kenny, Cartman, Kyle og Stan i selskap med Wendy, i serien som begynte å gå på Comedy Central i 1997 og som her hjemme ble vist på NRK i mange år. (Sandrew/Metronome/Warner bros/Sandrew/Metronome/Warner bros)

«South Park»-skaperne har inngått kontrakt om å lage et utall nye spesial-episoder av serien deres i årene framover, spesielt myntet på denne strømmetjenesten. Som har 23 sesonger å by på, til nå, pluss de aktuelle spesialepisodene som handler om koronavaksinen og koronapandemien.