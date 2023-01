Westernseriene rider igjen. Nå kommer enda en «Yellowstone»-oppfølger

Den har vært en enorm seersuksess på TV, og større enn man kan få inntrykk av, westernserien «Yellowstone» som har hatt Kevin Costner som sitt største trekkplaster i fem sesonger.

Kevin Costner har gjort stor TV-suksess som en prøvet ranch-eier i neo-westernserien «Yellowstone». Her i selskap med Luke Grimes som spiller sønnen Kayce Dutton. (Danno Nell)

Mektige «Yellowstone»

Årsaken er blant annet seriens største seermasse har sett den på tradisjonelt lineær-TV på kabel siden premieren i 2018. Samt at seriens kjerneseere ikke nødvendigvis har twitter-konto og chatter med andre om favorittserien sin på nett. Den har like fullt satt seerrekorder på amerikansk kabel-TV for hver sesong, og omtales som en unik juggernaut på kabel-TV.

«Yellowstone» er hjertebarnet til Taylor Sheridan, en skuespiller som bestemte seg for å lage en westernserie fra vår moderne tid, og som skrev et manus om noe han kjente til – amerikanernes liv utenfor storbyen, i distriktene der gårdsbrukene ligger, der de spiller hvit country, kjører digre biler, og sitter på hesteryggen som den mest dagligdagse syssel.

Ideen ble til TV-gull da Paramount Network nappet på ideen om familien Dutton, eierne av den største ranchen i Montana, en moderne intrigefull historie i like stor grad preget av dramatisk natur som det rent mellommenneskelige. Da hadde Sheridan forsøkt å selge serien til HBO, og fått nei. Det kan de direktørene i sammenslåtte WarnerBrosDiscovery angre på nå, når de skal relansere HBO Max som en bredere strømmekanal.

TV Yellowstone I sesong fem av «Yellowstone» er John Dutton (Costner) valgt til guvernør i delstaten Montana. Han kjeder seg grenseløst, men vil gjøre alt for å redde ranchen og naturområdene fra eiendomsutviklere. Her i selskap med den grenseløse datteren Beth (Kelly Reilly) og sniken av en adoptivsønn Jamie Dutton (Wes Bentley). Foto: SkyShowtime (NTB kultur)

En bred og folkelig dramaserie full av ekte americana, cowboyer og landsens folk omgitt av en mektig natur og praktfull himmel, hadde vært midt i blinken. Ikke minst fordi «Yellowstone» ble så populær at den har vokst til en solid franchise for Paramount Networks. Og serieskaper Taylor Sheridan er tilsynelatende et oppkomme av nye serie-ideer med The Duttons og Yellowstone som utgangspunkt.

102 Ekte cowboyer i «Yellowstone»-oppfølgeren «1883»: Tim McGraw som James Dutton i midten. (Emerson Miller/CBS)

Hans første «Yellowstone»-avlegger var «1883», en tradisjonell western og miniserie som skildret amerikanske nybyggerfamilier på vei over prærien på jakt etter steder i vest de kunne slå seg ned. Dutton-familien fant sitt Yellowstone mellom mektige fjell i Montana, eller rettere sagt, stjal eiendommen fra den amerikanske urbefolkningen som bodde der fra før. «1883» hadde countrystjernene Tim McGraw og Faith Hill i to store roller sammen med Sam Elliott, og sikret Isabel May i rollen som datter Elsa Dutton et solid gjennombrudd.

«1883» er i likhet med «Yellowstone» en glanset drama-versjon av amerikansk virkelighet, en cowboy-roman på TV, hvor kvinnene er vakre med flagrende hår i prærievinden, men som ikke viker tilbake for mennene i kampen om livet.

102 Cowboyfilmveteran Sam Elliot i rollen som den erfarne guiden Shea i «1883». (Emerson Miller/CBS)

Mennene er barske, litt inneslutta og handlingskraftige når det gjelder. De er habile med revolver og rifle når de må – enten de heter John Dutton i 2022, James Dutton i 1883 eller som i den nye serien – John Dutton på 1920-tallet.





Det er altså Harrison Ford og Helen Mirren som spiller John og Cara Dutton i dette nye kapitlet om Dutton-familiens liv i Montana, berømtheter som sier noe om hvor stort fenomenet «Yellowstone» faktisk har blitt. Suksessen skyldes til å begynne med Kevin Costners første TV-rolle på mange år.

1923 Helen Mirren as Cara Dutton i «1923», det nyeste kapittel i «Yellowstone»-sagaen. (James Minchin/James Minchin III/Paramount+)

I «Yellowstone» er Costner rancheieren, myndig sjef og enkemann med tre voksne barn, som har slitt å jobbe og slite med på hver sin front – egne familier, store forretninger og ting på samvittigheten som FBI hadde likt å høre om. Samtidig er serien en skamløs romantisk skildring av cowboyenes moderne liv på en ranch, som består av lange dager, mye hardt arbeid og kanskje en flørt eller slåsskamp i helga.

De nyter mye frisk luft og frihet. Og skulle en intrige være i det mest banale, forsvinner de lett blant de enorme fjellene som omgir familien Duttons ranch. Naturprakten er en takknemlig ramme for serien, all den tid den forsterker skjebnekampen som John Dutton befinner seg. Han må alltid være klar for å kjempe for familiens eiendom.

Duttons forfedre får det ikke noe lettere i «1923». John og Cara Dutton må takle en rekke utfordringer som preget 1920-tallet: en pandemi, tørken som rammet USA, forbudstid, og fattigdommen som fulgte Den store depresjonen. Harrison Fords TV-comeback i selskap med Helen Mirren ble brått utsatt rett over nyttår, men to uker forsinket skal den lanseres med to episoder på SkyShowtime, tidligere Paramount+, den 16. januar.

Men det kommer mer! En fjerde avlegger er på gang - serien kalt «6666», Den handler om livet på en ranch i Texas, hvor folket dyrker rodeokultur og hest, og en av cowboyene fra Yellowstone har hengt fra seg tømmene på grunn av jobb - og kjærligheten. «6666» er foreløpig på manusstadiet.

Strømmeren byr også på flere serier som «Yellowstone»-skaper Taylor Sheridan har vært med på å lage for Paramount de siste fire årene: «Mayor of Kingston» med Jeremy Renner i hovedrollen, og nyheten «Tulsa King», hvor Sylvester Stallone spiller New York-gangster som må slå seg ned i Tulsa, Oklahoma.

1923 Harrison Ford gjør TV-comeback med rollen som Jacob Dutton. (James Minchin/James Minchin III/Paramount+)





