Avgjør bydEl Clasico opprykkskampen – slik spår vi 4. divisjon avdeling 1

Ready og Gamle Oslo rykket opp fra 4. divisjon forrige sesong, mens det endte det med nedrykk for Holmen, Fagerborg, Kolbotn og Oldenborg. Også i år består 4. divisjon av to avdelinger med 12 lag i hver. Nyopprykket er Nordstrand 2, Bøler, Bærums Verk Hauger og Lambertseter, mens Grorud 2 og Ullern 2 rykket ned fra 3. divisjon i fjor og har havnet i hver sin avdeling.

4. divisjon tjuvstartet med første serierunde for mange av lagene forrige ukene, men det var også mange lag som var involvert i cupoppgjør. Dermed er alle lagene ikke i gang før tirsdag kveld, da sesongens første fulle runde går av stabelen i 4. divisjon. Her kan du lese tabelltipset for avdeling 2.

Dagsavisens tabelltips for avdeling 1:

1. Lyn 2

Lyns A-lag spiller som de fleste vet i OBOS-ligaen. Vi er rimelig sikre på at både trener Jan Halvor Halvorsen og hele Lyn mener rekruttlaget må ha en bedre utviklingsarena enn 4. divisjon, for at laget på lang sikt skal holde seg i 1. divisjon og kjempe om opprykk til Eliteserien. I fjor var de veldig opp og ned, alt avhengig av hva de stilte kamp for kamp. I år tror vi de vil ha mer fokus på rekruttlaget og å få det opp i 3. divisjon. Med tanke på ressursene til klubben og det faktumet at 4. divisjon er en for dårlig arena for spillerne som banker på døra for A-lagsspill, tror vi Lyn 2 rykker opp. Om klubben vil det. Det tror vi de vil.

2. Union Carl Berner

Ble manges kjæledegge etter å ha imponert mot Vålerenga i første runde av cupen og tapte bare 0-3, etter at de slo 3. divisjonslagene Skedsmo og Lokomotiv Oslo i kvaliken. Hentet halve Fagerborg-laget etter at de rykket ned i fjor, mens de har beholdt stort sett alle som var med på å bli nummer seks forrige sesong. Erik Rosland, som tidligere har spilt på U-landslag med Alexander Sørloth, er en av lagets beste, men er mye borte med jobb. Har bra bredde i stallen, gode spillere på samtlige posisjoner og en god og dyktig trener. Vi tror de vil knive med Lyn 2 og Grüner om opprykk.

God stemning blant Union Carl Berner-fansen i cupkampen mot Vålerenga (Heiko Junge/NTB)

3. Grüner

Et ganske likt lag som Union Carl Berner, med bra bredde og mange gode enkeltspillere. Har erfarne spillere på så å si alle posisjoner, og det er mye pondus i både dette laget og Union Carl Berner. Ble hauset opp før fjorårets sesong etter å ha hentet inn tidligere Eliteserie-spillere, men var veldig opp og ned i sesongen. Spiller på en fryktelig kunstgressmatte som gjør at de ofte er bedre på våren enn på høsten, før spillerne begynner å få plager med rygg og knær. Topp tre for Grüner tror vi på, men at det ikke vil ende med opprykk.

Vi tror at Grüner-trener Danilo Henriquez kan lede laget sitt til noe stort denne sesongen, men at det kan bli akkurat litt for tøft. (Grüner fotball)

4. Holmlia

Startet sesongen med å slå et ungt Oppsal 2 3-2 i en kamp der de imponerte ingen, men tok tre viktige poeng. Har storscorer Mohammed Taeib på topp, som spiller Eliteserien i futsal og er teknisk og god med ball, og vet hvor målet står (88 mål på 101 kamper i 4. divisjon). Ismail Gul har spilt 2. divisjon med Follo og Moss, mens Ridouan Essaeh har nærmere 100 kamper for Skeid og spilt landskamper med Kristoffer Ajer, Patrick Berg og Julian Ryerson. Holmlia er en gjeng som kjenner hverandre godt og med det også spiller som et lag, som er viktig på dette nivået. Vi tror på en topplassering for de røde og hvite.

5. Manglerud Star

Det begynner å bli mange år siden Manglerud Star ikke spilte i 4. divisjon. I år har de en stor tropp og flere kvalitetsspillere, men ingen som stikker seg særlig ut. Røk ut i cupen og er ganske sårbare om de får skader på spillere i sentrale ledd. Den største profilen er Kjell Rune Sellin, som har haugevis av kamper og mål i både Eliteserien og OBOS-ligaen, men jobber turnus og det er uvisst hvor mye han får vært med. Har ellers hentet inn litt diverse, men mistet fjorårets beste i Nicolai Arun Jacobsen til Grei. Vi tror det blir øvre halvdel, men at det blir litt for langt opp til de beste topplagene.

– Vi har som mål å slå fjorårets plassering, og har dermed peilet oss inn på en topp 3-plassering. For å få til det har vi hatt fokus på å få på plass en konkurransedyktig og bred tropp, og vi har også et mål om å rykke opp med M/S 2. Vi er såpass ydmyke at vi mener at vi er den troppen i 4. divisjon med høyest gjennomsnittsnivå, sier kaptein Pål Fossnes til Dagsavisen.

Kjell Rune Sellin kan score mange mål også i år for Manglerud Star, i de kampene han får med seg. (Manglerud Star Fotball)

6. Bærum 2

Har fått en god stamme på Bærum 2, som spilte stort sett hele fjoråret i 4. divisjon. Flere som banker på døra til A-laget som spiller på dette laget, og som vil vise seg frem i 4. divisjon. Startet med å slå Bærums Verk Hauger, etter to mål fra Per Kristian Lauvstad. Følg med på 2005-modellen på topp, som fort blir å se noe i 3. divisjon også!

7. Oppsal 2

Som med alle andrelag er det vanskelig å vite hva Oppsal 2 kommer med fra kamp til kamp. Kommer nok til å variere i prestasjonene, men A-laget har såpass bred stall og gode unggutter at vi tror det blir rundt midt på tabellen for Oppsal-rekruttene.

8. Bærums Verk Hauger

Rykket opp fra 5. divisjon i fjor med minst mulig margin i siste seriekamp. Spiller en spennende 3-2-3-2-formasjon, som er vanskelig for motstanderne å håndtere. Blir nok et lag som blir tøffe for alle å møte, men også et lag som kommer til å være underdogs i flesteparten av kampene de spiller.

9. Christiania BK

Klubben som trenes av Faysal Ahmed mistet opprykket til 3. divisjon på målstreken i fjor. Denne sesongen tror vi de kommer til å slite mye mer, siden storscorer Bleron Moralija har gått til Heming og får gode penger der. Har heller ikke klart å erstatte Moralija.

Faysal Mohamed Ahmed og Christiania BK var ett poeng fra opprykk til 3. divisjon i fjor, men vi tror de vil få en tyngre sesong i år. (Håvard Sollie)

10. Nordstrand 2

Rykket opp i fjor, men vi tror de får det veldig tøft i år. A-laget har fått en bredere stall, men de har ikke fått en drømmestart i 3. divisjon og kommer nok til å trenge de aller fleste unggutta der. Røk 0-5 i serieåpningen for et helt middels Lyn 2-lag, som viser at det nok kommer til å bli en meget tung sesong for andrelaget til Nordstrand.

11. Ullern 2

A-laget har vært gjennom en stor utskiftning etter nedrykket til 3. divisjon, som betyr at mange av lagene som kunne spilt på rekruttlaget nok får mer spilletid på A-laget. Det kan derfor bli en tung sesong for Ullern-rekruttene denne sesongen.

12. Oslojuvelene

Har kriget seg fast i 4. divisjon de siste årene, uten å imponere nevneverdig. Nå tror vi det er over for klubben som har mesteparten av spillerne sine fra Telemark. Få spillere med X-faktor, ingen profiler og ikke all verden av dybde i laget. Ganske grått og kjedelig lag som kommer til å få det knalltøft i en tøff avdeling.

