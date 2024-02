Heming bøtelagt ved spillerovergang. Moderklubb reagerer på pengebruken

Heming spiller i 4. divisjon i Oslo med klare ambisjoner om opprykk, noe de ikke klarte i fjor.

Nå har de styrket stallen og har hentet toppscoreren fra divisjonskollega Christiania Ballklubb, Bleron Moralija. Han scoret 24 mål på 23 kamper for CBK og ble toppscorer i avdelingen i fjor.

Problemet er at spilleren både trente og spilte treningskamp for Heming i januar uten at det var avklart med moderklubben.

Stoppet overgangen

Christiania BK stoppet dermed overgangen i NFFs elektroniske system, fotballkretsen (NFF Oslo) behandlet saken og ba om forklaring fra Heming.

For regelverket til NFF er klart: “En spiller kan ikke delta for annen klubb i privatkamp eller trening uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for”.

Nå er Heming ilagt en bot på 2500 kroner og har akseptert den.

– Vi har behandlet en sak med mulig brudd på overgangsreglementet hvor omtalte klubb var involvert. Saksbehandlingen avdekket brudd som tilsa en sanksjon i form av bot til den ene klubben. Bot er normal sanksjonsform ved slike overtredelser, og botens størrelse i dette tilfellet var i det lavere sjiktet for overtredelser av overgangsreglementet, skriver leder av NFF Oslo, Tore Jarl Bråteng i en e-post til Dagsavisen.

Verken trener i Heming, Ryan Ashwood, eller sportslig leder Julian Madsen vil uttale seg om saken, men henviser til styreleder i fotballgruppa, Andreas Helset.

– Vi har fått en bot på 2500 kroner for en formaliafeil, bekrefter Andreas Helset til Dagsavisen.

– Vi har sportslige ambisjoner og bygger opp et sterkt A-lag. Ja, ambisjonen er å rykke opp, men jeg har bare ansvaret for det sportslige, sier trener Ashwood til Dagsavisen.

Spilleren har signert

Etter at overgangen til Bleron Moralija er gjennomført vil det også bli snakk om utdanningskompensasjon mellom klubbene. Men det regnestykket tar NFF sentralt seg av.

Etter hva Dagsavisen erfarer vil Moralija få en solid månedslønn i Heming, samt bonus ved opprykk.

Ifølge overgangsreglementet § 3-2-C til Norges Fotballforbund så skal spiller som undertegner profesjonell kontrakt ha en lønn som står i forhold til det antall timer pr. uke som spilleren deltar i kamp, trening og markedsarbeid. En spiller må være 15 år eller eldre for å signere en proffkontrakt.

Verken styreleder i Christiania BK, Frode Lia, eller trener Faysal Ahmed er særlig imponert over hvordan Heming holder på.

– De pisser på alt vi driver med. Vi har brukt masse tid på å utvikle Bleron, og så kommer Heming i 4. divisjon og tilbyr proffkontrakt. Det er helt utrolig dårlig stil og veldig dårlig drevet, sier Ahmed til Dagsavisen.

– Det er snakk mye penger i lønninger til spillerne på A-laget, og de klarer jo ikke rykke opp. Hvorfor bruker de ikke midlene på en ekstra bane, spør den tidligere Grorud-spilleren seg.

Nett-TV kanal for fotball Frode Lia er styreleder i Christiania BK. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Trist for fotballen

Frode Lia har erfaring med fotball fra mange nivåer og har vært en av grunnleggerne av CBK, som endte to poeng foran sin rival på Oslos vestkant i fjor. I år er de ikke i samme avdeling.

– 4. divisjon i Oslo var tidligere en divisjon der de som trente best og hadde mest sportslig kompetanse gjorde det best. Det gjorde 4. divisjon ren. Når man nå velger å innføre pengedoping i 4. divisjon også, ødelegges også sportens idé langt på vei. Jeg liker ideen om at de som trener best og mest, blir best, uten å blande inn penger, sier Lia til Dagsavisen.

– Det er jo derfor man elsker lokalfotballen fremfor de største ligaene, der det å bruke masse penger sidestilles med sportslig suksess. Når man ikke kan konkurrere med sportslig kompetanse, har jeg forståelse for at de må bruke de ressursene de har, som er penger i dette tilfellet, legger han til.

– Skjønner du spilleren?

– Selvfølgelig. Han må jo bare ta imot de pengene han kan få. Hos oss har han betalt treningsavgift og jobbet dugnad, slik alle må. Å slippe det, og få mer penger enn mange spillere i nivåene over, er fullt forståelig. Sportslig er det et nivå ned for ham, men vi er veldig glade i Bleron, og hvis han vil ta fotballen på alvor igjen, har han alltid et hjem hos oss, sier Lia.

Heming svarer

Heming styreleder Andreas Helset vil ikke gå inn i noen polemikk med Frode Lia om kritikken han kommer med.

– Vi har et budsjett på vårt a-lag for herrer på 650.000 kroner. Dette skal dekke trener, utstyr og spillere. Enkeltkontrakter kan vi ikke gå inn på. Vi har seks spillere på proffkontrakt. Hele budsjettet er finansiert av lokale støttespillere, skriver Andreas Helset til Dagsavisen.

Har større ambisjoner

Dagsavisen snakket med Bleron Moralija selv før han hadde signert for noen uker siden.

– Målet mitt er å spille på et høyere nivå. Jeg har ambisjoner om å kunne ta steget videre, og jeg må tenke på fremtiden. Jeg tror jeg kan utvikle meg mer i Heming fremover, ut fra fasilitetene og hvordan de holder på, sier han.

Spissen har vært jaktet på over en lengre periode og har blant annet fått tilbud av Nordstrand, men takket nei.

– Jeg har snakket med treneren og hørt hva planene er videre. Jeg er veldig fan av dem og de virker å ha en god plan for meg. Jeg har fått et bra tilbud der. De har bra økonomi og ser på seg selv som et lag som skal nå 3. divisjon, om ikke høyere, sier Moralija.

Bleron Moralija har gått fra Christiania Ballklubb til Heming. (Faysal Ahmed)

Misset opprykk

Dagsavisen har skrevet om Heming tidligere. I august 2022 kom saken om at de hadde kvittet seg med 13 spillere og hentet inn 12 over en kort periode, og i saken reagerte flere tidligere Heming-spillere kraftig på hvordan de ble behandlet. I 2022 ble det ikke opprykk, selv om det var det soleklare målet.

Sist sesong hentet klubben Holmen-spillerne Jens Cato Rosenlund og Christopher Hurleen på proffkontrakter midt i sesongen, mens Henrik Lehne Olsen, med erfaring fra OBOS-ligaen og 2. divisjon, kom på høsten.

Men heller ikke i fjor ble det opprykk. Da var det Ready som tok opprykksplassen, mens CBK kom på annenplass, to poeng foran Heming.

Nå ruster Heming igjen opp før 2024-sesongen, noe Frode Lia ga uttrykk for i en tweet:

Moralija selv er full av lovord om Christiania-trener Faysal Ahmed og tiden han har hatt i klubben.

– Jeg har vært i CBK i fire år og de har gjort meg til den spilleren jeg er i dag. Faysal har gjort meg mye bedre og vært tålmodig med meg. Han har vært med på å forme meg som spiller og person, så det var et tøft valg. Jeg har ikke bare et forhold til Faysal som trener, men også person, sier han.

– Samtidig er det veldig fristende å tjene penger på å spille fotball mens man spiller i 4. divisjon. Treneren vil ha meg dit og de har et mål om å rykke opp. Jeg kan se for meg at det blir en realitet ut fra fasiliteter og spillestil og hvordan klubben er drevet.

Og på spørsmål til Frode Lia om han tror Heming rykker opp, svarer han:

– Neppe. Du kan kjøpe spillere, men ikke passion.

– Har NFF Oslo mange konflikter rundt overgangssaker på dette nivået, spør vi kretsleder Bråteng.

– Nei, er det korte svaret derfra.

---

FAKTA

Slik er Oslos to 4. divisjonsavdelinger i 2024

AVDELING 1: Bærums Verk/Hauger, Bærum2, Christiania BK, Grüner, Holmlia, Lyn2, Manglerud Star, Nordstrand2, Oppsal2, Oslojuvelene, Ullern2, Union Carl Berner.

AVDELING 2: Asker2, Bøler, Follo2, Grei, Grorud2, Heming, Kjelsås2, Lambertseter, Lokomotiv Oslo2, Lommedalen, Stovner, Årvoll.

Vinnerne rykker opp. Seriestart er 8. og 9. april.

---

