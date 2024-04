Oppsal-spiller ble historisk: Ble hentet til Sri Lanka

Han fikk ikke spilletid, men sitter likevel igjen med minner for livet.

Oppsal-spilleren forteller ærlig at det både var surrealistisk og ganske sykt da han ble tatt ut i februar, og noe han absolutt ikke hadde trodd.

– Jeg hadde ikke forventet dette for ett år siden, nei. Jeg fikk beskjed om at det muligens var aktuelt sommeren i fjor, og da ble jeg enda mer overrasket. Så var det en prosess fra sommeren i fjor til februar i år, med papirer, samtaler med trener og alt. Så fikk jeg vite i februar at jeg var tatt ut, sier Anujan Rajendram til Dagsavisen.

Kjente ingen på laget

Han forteller at han ikke kjenner noen på laget og at det srilankiske fotballforbundet for tiden holder på med et nytt prosjekt, hvor de vil finne spillere rundt om i verden som kan få dobbelt statsborgerskap, dersom de har srilankiske aner, som Anujan fra lille Oppsal.

– Da jeg for første gang hørte om det i fjor sommer ringte jeg pappa med en gang og fortalte. Mamma og pappa er derfra, så det var nesten større for dem enn for meg. Da jeg fikk melding om at jeg var aktuell, trodde jeg ikke på det. I hodet mitt var det ganske liten sannsynlighet for at de visste om spillere i Norge, så jeg tenkte det var tull. Så hadde vi en samtale og det ble realistisk. Jeg hadde aldri sett for meg det, men det var jo utrolig kult.

Faren ble rørt

Han forteller at faren har vært med på stort sett alt av kamper fra Anujan var liten.

– Det var ekstra stort for pappa. Han ble rørt, noe jeg forstår. Jeg er stolt av å ha blitt tatt ut. Samtidig hadde jeg ikke klart dette uten Oppsal, familien og venner.

Han ble tatt ut i troppen til en firenasjonersserie i Fifa-regi, hvor de skulle møte Papua New Guinea og Bhutan, sammen med ti andre debutanter som ble hentet inn på dobbelt statsborgerskap. Dessverre ble det ikke spilletid i noen av kampene. Han var ikke i troppen i den første kampen, mens han satt på benken i den andre.

– Vi hadde et ganske sterkt lag og jeg var blant de nye, så det var ikke plass til meg. Så får vi se om det blir noe videre. Jeg fikk beskjed om at jeg bare måtte stå på videre. Jeg kan forstå at han brukte de han brukte fordi han kjenner de godt, og de er jo gode.

Anujan i aksjon på treningsfeltet. (Yuriy Shepunov )

Usikker på veien videre

Han fortsetter:

– Jeg vet ikke om planen er at jeg skal være med videre, men det var en kul opplevelse uansett. Det er en ny samling i juni, så vi får se om jeg er med eller ikke. Jeg har jo lyst til å være med. Så håper og tror jeg at det er en plan videre for meg, men jeg har ikke hørt noe siden jeg kom hjem.

– Treneren gjør det som er best for laget. Vi tok jo fire av seks poeng og gjorde det bra uten meg, men man vil alltid være med og bidra til at laget spiller bra og vinner, så det var tungt å ikke få ett minutt.

Ble matchvinner

Opplegget og alt rundt var veldig profesjonelt, forteller Anujan.

– Vi trente to økter om dagen, apparatet rundt var stort og man følte seg verdsatt. Jeg var borte i to uker. Det var fint og kult å være der, og en helt unik opplevelse, men det var også godt å komme hjem igjen.

Han viste hvert fall landslagsledelsen at han fortjener å være med i den neste troppen. Sist helg scoret han vinnermålet mot Åskollen åtte minutter på overtid i serieåpningen, med en vanvittig suser.

– Det var deilig å score sist mot Åskollen. Jeg tror og håper de følger med, så jeg må bare gjøre jeg kan for at jeg fortjener en plass videre.

Hyller Anujan

Daglig leder Jørgen Grydeland synes det er «veldig kult at vi har en landslagsspiller i troppen».

– Det er mye kulere å være tatt ut på landslaget til Sri Lanka enn å ikke være tatt ut på det norske. Det er mange som mener det er mini-nasjon, og det kan godt være, men kult er det, sier Grydeland.

– At Anujan ble blitt tatt ut er veldig kult, både for han og oss som klubb at vi har en landslagsspiller. De som kjenner Anujan vet at han legger alt i potten på treningsfeltet, og det at han får denne muligheten er meget fortjent. Når man har gode lagkamerater rundt seg og når man selv jobber hardt i tillegg, så får man sånne muligheter. Så all ære til både Anujan og spillerne på laget, sier trener Umar Malik.

