Drømmedebut for tidligere toppspiller i Manglerud Star

Mange hevet nok øyenbrynene da de så at Kjell Rune Sellin hadde gått til Manglerud Star i midten av august.

– Det er jo en av de største overgangene i klubbens historie, og hvert fall den største som har kommet til klubben i løpet av de siste årene, sier trener Roar Selmer til Dagsavisen.

En lang reise

For de som ikke kjenner Sellin så godt – her er en kjapp gjennomgang av karrieren til 34-åringen:

Han herjet for Byåsen i 2. divisjon i 2007, som gjorde at Rosenborg kjøpte ham våren 2008. Det ble totalt 25 kamper for RBK, samt et utlån til Kongsvinger i 2010, før han i 2011 ble solgt til Aalesund (Eliteserien). Senere var han innom Hødd (OBOS-ligaen), Sandefjord (Eliteserien og OBOS), Sandnes Ulf, Fredrikstad og Strømmen (alle OBOS-ligaen).

Han scoret sju mål i OBOS-ligaen så sent som i 2020 med Strømmen, men valgte å trappe ned etter 2021-sesongen, der det ble ti mål på ti kamper for Strømmen 2 i 4. divisjon. Og nå er han altså tilbake i fotballen.

Banket inn tre

Flere MS-fans var nok litt usikre på formen til den tidligere toppspissen med kamper i Eliteserien for Rosenborg, Kongsvinger, Aalesund og Sandefjord, siden det var to år siden han hadde spilt sist, men de kunne kjapt berolige seg:

For i debuten mot Oldenborg i forrige uke scoret Sellin etter 16, 40 og 44 minutter. Hat trick etter 28 minutter, med andre ord!

– Jeg hadde et par ganske store sjanser før det første målet. Ting satt ikke i starten og jeg tenkte at det kunne bli en lang kveld. Så kom det et innlegg som jeg møtte med hodet, og jeg stanget ballen i mål. Det var en ordentlig euforisk følelse, beskriver Sellin til Dagsavisen.

– Så bommet en av forsvarsspillerne deres på ballen, og jeg kunne bare bredside ballen i mål fra kloss hold. Det tredje var at jeg dro av keeperen og la ballen høyt i mål. Det var veldig gøy å spille igjen og score mål. Det er en egen følelse å se ballen gå i mål, uansett hvilket nivå det er på, sier han om de tre målene han scoret i 7-3-seieren.

Stortrives

– Hvordan var det å være utpå der, to år etter sist gang?

– Det var veldig artig å spille igjen! Det var som før. Det er den samme følelsen, uansett hvilket nivå man er på. Jeg har savnet det. Å score mål gir alltid noe ekstra til kroppen, selv om omgivelsene var litt annerledes enn jeg har vært med på før.

Han er også full av lovord om Manglerud-gjengen.

– Det er en herlig gjeng. Jeg har akkurat rukket å bli kjent med laget. Det er masse gode spillere med bra potensial. Jeg er imponert over engasjementet og innsatsen som blir lagt ned. Målene mine kommer som et resultat av helheten, sier han ydmykt.

Ble klappet inn!

Rosen er gjensidig, for trener Selmer forteller at hele treningsgruppen har løftet seg siden Sellin kom inn i troppen.

– Spillerne fikk vite om det og spurte hverandre «er dette sant eller?». Han ble klappet inn på første økta si. Det har aldri skjedd før. Vi har hatt mange prøvespillere og spillere som har signert, men det er ingen som har fått den velkomsten. Det er tydelig å se at denne overgangen er veldig stas for gutta.

– Jeg var litt redd og nervøs for at vi skulle senke oss et par hakk og være svakere enn vi har vært tidligere mot Oldenborg, etter at Kjell Rune kom inn. Men allerede på oppvarmingen før kampen så jeg at gutta var tent. Den oppvarmingen er en av de beste jeg har sett av alle i min tid i klubben, sier han og ler.

Flyttet til området

Men hvordan endte egentlig den tidligere toppspissen i Manglerud Star på nivå fem? Vi lar Sellin forklare:

– Familien min flyttet til Manglerud, og da føltes det naturlig. Da jeg la opp for to år siden bestemte jeg meg for å trekke meg helt ut av fotballen og gjøre noe helt annet. Så har interessen kommet litt og litt tilbake i det siste, og jeg har fått en fin ordning med MS.

Spissen blir nemlig ikke å se på feltet under hver MS-trening, selv om han gjerne skulle ønske det selv. Han jobber turnus som miljøterapeut på et bo- og avlastningssenter for barn på Manglerud, som gjør at det blir enkelte kveldsvakter og dermed ingen trening.

– Planen er å få være med på flest mulige kamper fremover. Jeg kjente på tirsdag at jeg hadde savnet å spille, og det ga helt klart mersmak. Jeg er veldig fornøyd med å spille fotballkamp igjen. Så kjente jeg også at utholdenheten ikke er helt der, jeg kjente meg tom etter 60 minutter. Jeg håper at det kommer seg etter hvert, sier han lattermildt.

Fikk en sms

Trener Selmer var ikke i tvil da han fikk tekstmeldingen fra profilen om å kunne være med og trene – og etter hvert signere.

– Jeg er jo trener i MS, så jeg skjønner godt at folk vil komme og spille under meg, sier han lattermildt, før han fortsetter:

– Han sa han ikke får vært med så mye, men det er en fin greie i forhold til gruppa. I tillegg har vi slitt med skader på spisser i det siste, så det passet perfekt. Kjell Rune har masse erfaring og er en fin fyr, og kommer til å bli veldig bra for klubben. Så får vi håpe at vi kan bruke ham i systemet til klubben etter hvert.

– Han har smartnessen og leser spillet, han er rett plass til rett tid og han er rolig. Det er nok den største forskjellen fra de som har spilt høyere opp enn de som er 3. og 4. divisjonsspillere – den evnen til å være rolig og vite hva du skal gjøre, sier treneren som tidligere har vært assistenttrener for Lillestrøm sitt juniorlag, samt trener for Vestli, Grei og Romsås.

– En god følelse

Sellin har gitt seg på toppnivå for godt, men kan som tidligere nevnt se tilbake på en solid karriere. Hva tenker han selv om de tolv årene han fikk på nivå en, to og tre?

– Jeg føler ikke jeg kunne fått så mye mer ut av karrieren, for å være helt ærlig. Det er en god følelse. Det var ikke sånn at det var masse klubber interesserte da jeg spilte, eller tilbud jeg kunne eller burde sagt ja til. Det var aldri snakk om at mange store klubber var rundt og interessert. Jeg angrer ikke på noen ting, sier han.

– Noe spesielt du vil trekke fram fra karrieren?

– De to beste øyeblikkene i karrieren var nok de to første Tippeliga-målene med RBK (mot Brann 14. april 2010) og cupfinalen i 2012 med Hødd (seier over Tromsø på straffer). Spesielt de to øyeblikkene jeg ser tilbake på med stolthet. Samtidig scoret jeg bare ni mål i Eliteserien totalt. Det burde vært bedre. Det er kjedelig at det ikke ble flere da jeg var aktiv, sier han.

Avslutningsvis spør vi Sellin om han følte han var en spiller som var litt midt imellom divisjonene – det ble tross alt scoring i hver 2,7. kamp i OBOS-ligaen, mens det ble i hver 9,6. kamp i Eliteserien.

– Ja, det kan stemme det. Jeg var en veldig god OBOS-spiller, men jeg strakk ikke helt til på øverste nivå, selv om det ble en god del kamper der. Jeg manglet det lille ekstra for å nå helt opp. Den biten der, sett i etterkant, har jeg tenkt litt på. Men alt i alt er jeg veldig fornøyd med karrieren, avslutter han.

FAKTA

Manglerud Star spiller i 4. divisjon, avdeling 2 og ligger på 5. plass, tolv poeng bak lederlaget Gamle Oslo.

Tirsdag 29.8 møter de Årvoll på Abildsø kunstgress.





