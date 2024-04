Trump og Robert Kennedy Jr. i ordkrig: – Kom deg ut av bunkeren din

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump er ikke nådig med den uavhengige kandidaten Robert F. Kennedy Jr., populært kalt RFK Jr. etter sine initialer.

– RFK Jr. er en radikal venstreliberal som er der for å hjelpe Joe Biden – den verste presidenten i USAs historie – med å bli gjenvalgt, tordnet ekspresident Trump nylig på sin egen plattform Truth Social.

Han la blant annet til at en stemme på RFK Jr. i praksis vil være «en bortkastet proteststemme».

Ekspresident Donald Trump sikter igjen mot maktens korridorer i Washington D.C. 5. november er det presidentvalg i USA. (SCOTT OLSON/AFP)

Vil møte Trump «mano-a-mano»

Nå får Trump svar på tiltale. RFK Jr. mener det virker som om Trump har «gått av hengslene» når han kommer med slike utspill.

– Trumps utsagn mot meg er en bølge av ville og unøyaktige påstander, sier han, ifølge The Hill.

Robert F. Kennedy Jr. vil bli president, men får ikke støtten som han nok kunne ønsket seg fra egen familie. (Patrick Semansky/AP)

Kennedy Jr. oppfordrer ekspresidenten til å møte ham i debatt mann mot mann «i god, amerikansk tradisjon».

– I stedet for å kaste giftige bomber fra bunkeren sin, kan han heller komme ut og forsvare seg «mano-a-mano» – i en respektfull og hyggelig debatt, sier RFK Jr.

Hvis det var valg i dag, ville RFK Jr. ifølge The Hill ha fått en oppslutning på 7,7 prosentpoeng i kamp mot Biden og Trump.

Biden og Trumps frykt

Professor og USA-ekspert Hilmar Mjelde har tidligere forklart hvilken rolle Kennedy Jr. kan spille i årets presidentvalg.

– Både sittende president Biden og Donald Trump retter nå skyts mot Kennedy Jr. Det viser at begge frykter de kan tape avgjørende stemmer til ham, sa Mjelde nylig til Dagsavisen.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mari-Louise Uldbæk Stephan)

Han beskrev RFK Jr. som et uromoment både Republikanerne og Demokratene frykter.

– Såkalte tredjekandidater tar stemmer fra kandidaten de står politisk nærmest. Men RFK Jr. er et vrient tilfelle, fordi han er en eksdemokrat som snakker som en republikaner, påpekte Mjelde.

Kaller Kennedy Jr. farlig for USA

RFK Jr. stiller som uavhengig kandidat etter å ha mislyktes i å bli nominert som presidentkandidat for Demokratene. 70-åringen kommer fra USAs mest kjente politiske dynasti. Hans onkel var president John F. Kennedy, som ble skutt og drept i Dallas, Texas, 22. november 1963.

RFK Jrs. far Robert, populært kalt Bobby, var senator og forsøkte å bli nominert til Demokratenes presidentkandidat. I likhet med broren JFK ble Bobby Kennedy skutt og drept. Det skjedde i juni 1968, mens han kjempet om demokratenes nominasjon til presidentvalget samme år.

Brødrene John F. Kennedy og Robert F. Kennedy, far til RFK Jr., avbildet sammen i 1960. (AP Photo/Ap)

Men 70-åringen Kennedy Jr. har ikke fått familiestøtten man kanskje kunne tenke seg i drømmen om å bli amerikansk president. Store deler av Kennedy-familien har tvert imot gått hardt ut mot ham. Kennedy Jr. har bygd seg opp som aktivist, forfatter og advokat som har kjempet for miljøsaker som rent vann, men i det siste har aktivismen imidlertid gått i retning konspirasjonsteorier og til å bekjempe vitenskapelige sannheter, spesielt om vaksiner, ifølge NTB.

I høst sendte fire av søsknene hans ut en erklæring der de fordømte hans kandidatur og beklagde beslutningen hans om jakten på Det ovale kontor.

– Beslutningen til vår bror om å stille som kandidat for et tredje parti mot Joe Biden er farlig for landet. Det kan så være at han har samme navn som vår far, men han deler ikke verdiene, visjonen eller dømmekraften, het det i uttalelsen, ifølge NTB.

Nylig uttalte søsteren Kerry Kennedy at broren «bare kunne drømme om» å bli president.

