Union Carl Berner holdt Vålerenga lenge før overmakten ble for stor

JORDAL KUNSTGRESS (Dagsavisen): Utenfor ishallen på Jordal er det en bane for bruk til flere sporter, og i dag var det fotball på menyen. Union Carl Berner, som allerede før kampen var en askeladd, tok imot Vålerenga i cupens første runde. Det er en historisk bragd for den unge klubben å nå første runde, og her stoppet også cupeventyret, men dagen ble likevel en fest under varm ettermiddagssol i hovedstaden.

Holdt nullen til pause

Laget spiller egentlig på Rommensletta, men tok initiativ til å spille denne utenfor Jordal Amfi. Dermed fungerte dette også som et vorspiel til Vålerenga hockeys semifinale mot Stavanger inne i ishallen med kampstart like etter dommeren blåste av.

Union holdt nullen helt fram til det 50. minutt, etter både flaks og dyktighet. De lå seg lavt og jobbet steinhardt uten ball, men keeper Erik Walcott må ta mest av æren. Han leverte noen forbausende gode redninger som mange keepere på høyere nivå ville slitt med.

Til slutt var det Mees Rijks og en dobbel av Magnus Riisnæs som ordnet et fortjent avansement for forhåndsfavoritten.

Union ned i formasjon

Det tok ikke lang tid før Union ble spilt lave. De lot Vålerenga styre, men Obos-laget stanget den første halvtimen. Magnus Bech Riisnæs kom til den største sjansen, men her var Walcott kattemykt nede og avverget. I tillegg hadde Elias Hagen en suser i stolpen.

Union var ikke ofte over midtbanen. Det ble et par dødballer. Deres beste angrep kom midt i omgangen da de spilte gjennom ledd og kom til innlegg fra venstre. Det ble ingenting ut av det, men forsøket skapte begeistring iblant Unionistene.

God stemning blant hjemmelagets supportere på tribunen under kampen på Jordal kunstgress mellom Union Carl Berner og Vålerenga i første runde av cupen. (Heiko Junge/NTB)

Skremmeskudd fra benken

Magnus Døble kom inn i pausen og hans rappe skudd i nærmeste hjørne tok nesten Jacob Storevik på senga. Målvakten fikk dyttet til corner og her kunne Union tatt ledelsen med litt mer tur.

I stedet scoret Vålerenga på sin første sjanse. Angrepet var tatt ut av læreboka og Mees Rijks fikk en enkel jobb foran åpent mål. Midtveis i andreomgang doblet Magnus Riisnæs fra nesten like kort distanse. Samme mann la også på til 0–3 i sluttminuttene, etter et flott forarbeid av Obasi Onyebuchi.

Og så var vorspielet over. Da dro Unionistene videre for bankett på Carls i Trondheimsveien. Klanen gikk de få meterne inn i et utsolgt Jordal Amfi for den sjette semifinalen mellom Vålerenga og Stavanger.

---

Kampfakta

NM menn, runde 1 onsdag

Union Carl Berner – Vålerenga 0–3 (0–0)

Jordal kunstgress, ca. 600 tilskuere

Dommer: Stian Sletner, Rustad Abildsø SK

Mål: 0–1 Mees Rijks (50.), 0–2 Magnus Bech Riisnæs (67.), 0–3 Magnus Bech Riisnæs (84.)

Union Carl Berner: Erik Walcott – Håvard Hebæk (Jørgen Gunnes fra 59.), Stian Olsen, Glenn Håberg, Anders Stavnesli – Axel Pedersen, Aksel Steiro, Stian Rosland, Oliver Bugge-Asperheim Unwin (Sander Fåte fra 46.) – Matias Ogre (Per Nag fra 46.), Adin Kavara (Magnus Døble fra 46.)

Vålerenga: Jacob Storevik – Christian Borchgrevink, Aleksander Kjelsen, Martin Kreuzriegler (Aaron Kiil Olsen fra 68.), Adrian Rønning – Magnus Bech Riisnæs, Elias Hagen (Fidel Ambina fra 68.), Stian Thorstensen – Jones El-Abdellaoui (Obasi Onyebuchi fra 68.), Mees Rijks, Filip Thorvaldsen (Jakob Granli fra 76.)

---