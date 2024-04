To magiske minutter sørget for Nordstrand-seier mot Frigg: – Gutta leverer ti av ti

TØRTEBERG (Dagsavisen): Frigg jaktet utligning på stillingen 2-1 etter 82 minutter. Hjemmelaget hadde mye ball og en del spill inne på halvdelen til Nordstrand, men når Frigg ikke tok varene på sjansene sine, skjedde det som måtte skje andre veien. Et dødelig effektivt Nordstrand scoret to mål på to minutter og punkterte kampen.

Først vartet debutant Otman Khris opp med en spinnvill scoring til 3-1. Jonas Nysæter fant Oliver Midtgård i mellomrom. Han trikset ballen over en Frigg-forsvarer og spilte ut høyre til en vidåpen Khris. 2006-modellen tok med seg ballen inn i 16-meteren og curlet ballen på utsøkt vis i krysset.

Og bare to minutter senere sto det 4-1. Frigg-keeper Egil Evensen surret det voldsomt til for seg selv med ball i beina som bakerste mann da han sentret ballen til Oliver Midtgård. På vakkert vis dro spissen av målvakten før han uselvisk slo ballen inn i boks til debutant Leander Thelle, som bredsidet inn 4-1.

Perfekt seriestart

Mange hadde gledet seg til toppscorerduellen mellom Ulrik Ferrer og Oliver Midtgård. Der står det 1-1 etter første kamp. Ferrer var rimelig anonym, men åpnet målkontoen for sesongen på overtid da han banket et frispark i krysset. Men det hjalp ikke stort for Friggs del, som tapte 2-4.

Markus Cham mente laget fulgte kampplan til punkt og prikke, og var smørblid etter oppgjøret.

– Vi vet hva Frigg kommer med. Det gutta leverer er ti av ti på innsats og det taktiske. Så er vi smarte. Vi er gode på når vi går frem og når vi skal holde igjen. Så er også strukturen bakfra veldig solid, som vi har jobbet med de siste ukene. Ordentlig solid, sier han til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi er jo godt trent og i tillegg har vi åtte mann ute, som alle er aktuelle for elleveren. Det er mye bra alle, så jeg er veldig fornøyd, forteller Cham.

– Otman skal ha mye av æren

– Hva kan du si om Otman og hans innhopp?

– Otman skal ha mye av æren, når han kommer inn og bare smeller ballen i krysset på den måten. Han gjør det han er god på, bøyer den i lengste og er vanskelig å stoppe når han dribler, akkurat som han gjør på trening. Alle vet hvilke kvaliteter han har. All honnør til han. Det er bare å glede seg til å se Otman fremover, selv om han må få på seg litt mer muskler, sier Cham og klemmer Otman på armen og ler.

Kantspilleren, som kom fra Gjelleråsen foran årets sesong, følger opp:

– Det var deilig å score mitt første for Nordstrand. Det var perfekt timing å sette den. Den fikk oss til å roe ned, siden det var høyt tempo og mye intensitet. Og i hvert fall i en så viktig kamp, sier han.

Drømmer om Barcelona

– Hva kan man forvente seg av deg?

– Jeg er en ung og teknisk spiller som gleder seg til å vise meg frem. Jeg liker å holde på ball og utfordre, og komme mye fremover i banen. Jeg er uforutsigbar og dribler nok litt for mye innimellom, men det må være lov. Så lenge det blir mål er det verdt det, sier han og ler.

På spørsmål om drømmer innenfor fotballen, svarer 17-åringen:

– Jeg sikter så høyt som mulig. Drømmen er å spille i utlandet. Barcelona er favorittlaget!

Skuffet Frigg-trener

I Frigg-leiren var det ikke like mye å juble for.

– Jeg er ekstremt skuffet. Det var et fortjent tap. Vi hadde ikke intensiteten vi skal ha i presset. Vi åpnet opp alt for mye, sier Magnus Aadland.

– Vi kommer aldri opp på nivå og tempo. Vi havner i masse håpløse pressituasjoner i midten. Det er frustrerende at vi ikke skjønner at vi kan spille forbi dem mye, mye tidligere. Vi viser ved enkelte ganger hvor enkel veien fremover er, men vi gjør det ikke hele tiden, sier treneren videre.

Tre mål på 15 minutter

Etter at lagene følte litt på hverandre i de første minuttene, tok det fyr mellom minutt 16 og 31.

Gjestene fra Nordstrand tok ledelsen etter kvarteret. Runar Frøhaug Johnsen slo et vakkert innlegg som landet på bakerste stolpe. I full fart snek Yossef Ibrahim seg foran Marius Cassidy og fikk en fot på ballen, som trillet rolig i mål til 1-0.

Ledelsen varte ikke lenge, for bare seks minutter senere sto det 1-1. Ebrima Sawaneh spilte vegg med Varg Støvland og forserte med ballen fremover på banen. Med et hovmesterblikk Lionel Messi verdig fant han Samuel Gray ute til venstre. Friggs nummer 19 var iskald da han la ballen forbi Jonathan Reiersen til 1-1.

Nordstrand-spillerne jubler for 3-1-scoringen mot Frigg i serieåpningen lørdag (Even Lübeck)

Så var det storscorer Oliver Midtgård sin tur til å vise seg frem. Nordstrand trillet ball og flyttet spillet sitt inn på Frigg sin banehalvdel, før Edvard Vestby slo en lang crosser fra sin stopperposisjon. Ballen havnet i beina på Thomas Reinfjord, som la ned ballen på nydelig vis. Etter en vending slapp han til Midtgård, som banket ballen i nærmeste på klinisk vis til 2-1.

Et stort skår i gleden for Nordstrand sin del var at målscorer Ibrahim måtte av fem minutter før pause. 2-1 var også stillingen etter halvspilt kamp.

I den andre omgangen skjedde det svært lite før kampen plutselig tok fyr på tampen, og det endte til slutt 4-2.

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 3, 1. serierunde

Frigg-Nordstrand 2-4 (1-2)

Tørteberg, 100 tilskuere

Mål: 0-1 Yossef Ibrahim (16), 1-1 Samuel Gray (23), 1-2 Oliver Midtgård (31), 1-3 Otman Khris (82), 1-4 Leander Thelle (84), 2-4 Ulrik Ferrer (90)

Gule kort: Jakob Jørgensen, Ulrik Ferrer, Adonai Kidane, Frigg. Jonathan Reiersen, Runar Frøhaug Johnsen, Nordstrand.

Frigg: Egil Evensen – Marius Cassidy, Jakob Jørgensen, Trygve Løberg, Samuel Gray – Varg Støvland, Benjamin Rio-Moe (Adonai Kidane etter 80), Håkon Vold Krohg (Stian Barane etter 80), Ebrima Jammeh (Noah Risberg etter 80) – Peder Nomell (Ola Meløy etter 80), Ulrik Ferrer.

Nordstrand: Jonathan Reiersen – Jonas Nysæter, Emmanuel Kisaruko (Leander Thelle etter 63), Edvard Vestby, Ludvig Werner – Kasper Krokan (Adil Zahid etter 85), Trygve Solberg Aarstad, Runar Frøhaug Johnsen, Yossef Ibrahim (Otman Khris etter 37) – Oliver Midtgård (Jonas Jacobsen etter 85), Thomas Reinfjord (Birger Kisaruko etter 63).

