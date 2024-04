3. divisjons-starten: Hete lokaloppgjør

Det er i avdeling 3 vi finner flest Oslolag, som fortjener betegnelsen Trikkeligaen i 2024 med sine åtte lag fra byen. De to siste er plassert i avdeling 4, men vi tar med dem også i oversikten.

Avdeling 3

ULLERN – GAMLE OSLO 3–4 (0-1): Ullern kom ned fra 2. divisjon, Gamle Oslo kom opp fra 4. divisjon og hva skjedde da. En eksplosjon av en fotballkamp på Ullern kunstgress der bortelaget ledet med fire mål før hjemmelaget begynte å røre på seg. Alle disse detaljene og reaksjoner kan du lese i Dagsavisens referat her. Severin Sørlie (2), Fredrik Graham Hansen og kaptein Ivar Furu scoret det nyopprykkede lagets mål før Peder Udnæs, Jonathan Aarønes og Bendik Foss Evensen klarte å bringe Ullern inn i kampen igjen.

Les også: Sørlie herjet da Gamle Oslo slo Ullern i sjumålsthriller: – Jeg er jo en goalgetter (+)

OPPSAL – ÅSKOLLEN 3–2 (0-1): Oppsal har som vanlig store ambisjoner og ga hjemmepublikum spenning i overkant i denne kampen som ble avgjort på overtid. Først en halvtime før slutt kom Oppsals første scoring da Yazdani Kamara satte lagets første seriescoring for sesongen. Da ledet bortelaget 0–1. Bortelaget så også til å vinne kampen da de økte til 2-1, en ledelse de holdt til det gjensto fire minutter av ordinær tid. Da satte Mathias Bråten inn utligningen før Anujan Rajendram ble matchvinner i de kaotiske avslutningsminuttene. Da ble det jubel på Trasop kunstgress og en morsom seriestart for hjemmelaget som hadde ikke mindre enn ni debutanter i stallen

Les også: Oslo mot Bærum i kampen om opprykk fra Trikkeligaen – slik spår vi 3. divisjon (+)

FRIGG – NORDSTRAND 2–4 (1-2): Frigg var en klar toer i opprykkskampen i sin avdeling i fjor, og har samme ambisjon i år. Begge lag har beholdt toppscorerne sine og både Ulrik Ferrer (Frigg) og Oliver Midtgård (NIF) kom på scoringslista. Dette ble en innholdsrik og morsom kamp der det skjedde ting fra første til siste minutt. Detaljer og reaksjoner kan du lese i Dagsavisens referat her. Nordstrands målscorere var Yossef Ibrahim (16 min), Oliver Midtgård (31), Otman Khris (82) og Leander Thele (84). Friggs mål kom ved Samuel Gray (22) og Ulrik Ferrer (90).

Les også: To magiske minutter sørget for Nordstrand-seier mot Frigg: – Gutta leverer ti av ti (+)

SKEID 2. LAG – MJØNDALEN 2. LAG 3–0 (3-0): Det tok fire minutter før årets første scoring satt for Skeids rekruttlag. Dette er et lag som har slått godt fra seg de siste sesongene og denne serieåpningen var intet unntak. En rekke av spillerne har vært innom Skeids A-lag, som spilte dagen før. Amir Ali Zamani fikk gleden av å åpne scoringene på Nordre Åsen søndag. Daniel Størseth Lunde, som også bidrar på A-laget satte 20 etter 33 minutter, mens Brooklyn Jenssen-Sæther punkterte kampen rett før pause. Da ble annen omgang en transportetappe for trener Mats-Andre Kalands menn. Det er jo en upublisert nyhet at Martin Ødegaard kom inn som innbytter for Skeid, men han har også etternavnet Østhagen og har derfor lite å gjøre med Arsenals kaptein.

Les også: God stemning i Skeid etter A-lagets seriestart: – Vi ser bra ut (+)

Mandag 19.00: BÆRUM – KFUM OSLO2. LAG.

Øvrige resultater: Asker – Åssiden 4–1. Mandag: Sarpsborg08 2. lag – Flint.

Avdeling 5

READY – LØRENSKOG 0–1 (0-0): Ready er tilbake på nivået etter en sesong i 4. divisjon i fjor og har planer om å stabilisere seg denne sesongen. Da blir det lettere å holde på en stabil spillergruppe. Men i denne premieren på Gressbanen kunstgress lørdag ble det ingen umiddelbar suksess. Ready misbrukte de sjansene de fikk og da ble Lørensogs Vuk Fajfric matchvinner etter en times spill.

LOKOMOTIV OSLO – SKEDSMO 1–0 (1-0): Dette originale Oslo-lokomotivet har ambisjoner om å bedre kvaliteten i år etter at de lenge kjempet mot nedrykk i fjor. Sesongpremieren ble lagt til lørdag kveld på Tørteberg der Ulrik Bjerke scoret kampens eneste mål to minutter før pause og ble sesongens første matchvinner. Lokomotiv Oslo har hentet inn forsterkninger fra Skeid og Kjelsås, mens trener Bjørnar Berge også kan spille, hvis det kniper. Han kommer fra Oldenborg.

Øvrige resultater: Træff – Bjørkelangen 1-0, Hødd 2. lag – Gjelleråsen 4-3, Aalesund 2. lag – Spjelkavik 2-1, Funnefoss/Vormsund – Molde 2. lag 1–4. Mandag: Skjetten – Kristiansund 2. lag.

Les også: Stor oversikt over spillere ut og inn på de fire øverste nivåene i Oslofotballen (+)

---

FAKTA

2. serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Lørdag 13. april, 15.00: Frigg – Gamle Oslo, Nordstrand – Asker, KFUM Oslo 2. lag – Oppsal. Søndag 14. april: 14.00: Flint – Ullern, 15.00: Åskolen – Sarpsborg 2. lag. Mandag 15. april, 19.00: Åssiden – Skeid 2. lag. Tirsdag 16. april, 19.00: Mjøndalen 2. lag – Bærum.

AVDELING 5:

Lørdag 13. april, 16.30: Kristiansund 2. lag – Ready. Søndag 17. april, 15.45: Spjelkavik – Lokomotiv Oslo.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen